О партии УКРОП на политическом рынке поползли слухи, что она прекращает политическую деятельность и останется только брендом.

Руководство политсилы уже опровергло эту информацию.

Однако, по данным “Страны”, после досрочных выборов в Верховную Раду ситуация в УКРОПе действительно неоднозначная и что будет с партией дальше, непонятно.

Вопросы о будущем

Как писала “Страна, партия УКРОП входит в орбиту бизнесмена Игоря Коломойского: он числится членом партии и председателем ее комиссии партийного контроля. После досрочных парламентских выборов пошла противоречивая информация о партии. Как утверждает собеседник в аппарате УКРОПа, у сотрудников возникло стойкое ощущение, что она сворачивает деятельность.

“С офиса на улице Владимирской, где находился аппарат, мы съехали в никуда. Июньскую зарплату выдали, но неясно, будет ли июльская”, - сообщил “Стране” источник, попросивший об анонимности.

По его словам, это плохо отразилось на внутрипартийной атмосфере, которая и так оставляла желать лучшего. УКРОП малозаметен в нынешнем избирательном цикле. В президентских выборах от партии участвовал член президиума политсовета внефракционный народный депутат Александр Шевченко, набравший менее 1 процента голосов, несмотря на его раскрутку телеканалом “1+1” Коломойского.

Парламентскую кампанию партия вообще проигнорировала. При этом глава УКРОПа Тарас Батенко и один из партийных “тяжеловесов”, глава Волынской областной парторганизации Игорь Палица, который входит в ближнее окружение Коломойского, прошли в новую Раду по округам как самовыдвиженцы и, скорее всего, будут ориентироваться на "Слугу народа" Владимира Зеленского.

Без партийной “привязки” выиграла выборы на округе и близкая к Палице народный депутат Ирина Констанкевич (внефракционная), которая также относила себя к УКРОПу.

Часть видных партийцев вообще присоединилась к “Слуге народа”. Так, в списке СН оказались бывший руководитель пресс-службы УКРОПа Евгения Кравчук, экс-спичрайтер и политтехнолог Никита Потураев, которым там уже успел оскандалиться, а по одному из мажоритарных округов столицы был избран Богдан Яременко, бывший глава Киевской горорганизации УКРОПа, к которой, кстати, приписан член партии Коломойский.

“Все эти обстоятельства наводят на нехорошие мысли. Партактив не понимает, что будет с УКРОПом дальше, а от руководства слышим только призывы сохранять спокойствие. А люди хотят определенности”, - описывает обстановку внутри партии руководитель одной из облорганизаций УКРОПа, попросивший об анонимности.

Вместе с тем, депутат Киевского облсовета, глава секретариата УКРОПа Денис Борисенко в комментарии “Стране” заявил, что партия не намерена прекращать политическую деятельность. “Это ложные слухи. УКРОП был, есть и готовится к дальнейшей работе”, - прокомментировал Борисенко, утверждая также, что партия по-прежнему пребывает в офисе на Владимирской.

Нормальной назвал обстановку в Запорожской областной парторганизации ее председатель Ярослав Гришин. “Я читал слухи о ситуации в партии. В нашей Запорожской облорганизации все спокойно. Штат на месте, задолженности по зарплате не имеем. Фракции партии в городском и областном советах работают”, - сообщил Гришин “Стране”.

Ценность партийного бренда

Вопросы, тем не менее, остаются. Важным сигналом для партии будет позициирование Батенко, Палица и Констанкевич в парламенте - пожелают ли они ассоциировать себя с УКРОПом или отстранятся от его бренда.

Как уже писалось выше, скорее всего, они будут ориентироваться на "Слгу народа". Лично Палицу связывают давние дружеские отношения с Зеленским. При этом много его людей, также как и людей Александра Шевченко прошли по мажоритарке от "Слуги народа" (подробнее об этом читайте здесь).

Также многое скажет желание политсилы участвовать в будущих местных выборах, и определяться с этим нужно уже сейчас, учитывая разговоры о возможной досрочной кампании. В комментарии “Стране” Батенко спрогнозировал, что УКРОП “будет готовиться к выборам на местах”.

Он также считает, что политсила получила в Раде “достойное представительство, несмотря на то, что партия как субъект избирательной кампании не участие не принимала”. При этом на вопрос, планирует ли он и его однопартийцы присоединиться к фракции ли, депутатской группе или остаться во внефракционном статусе, он предложил дождаться начала работы нового парламента.

Впрочем, политолог Петр Олещук считает, что УКРОП потерял значение для Коломойского после оглушительного успеха партии “Слуга народа” на выборах, в составе которой олигарх провел в Раду значительную квоту.

“УКРОП перейдет в разряд спящих партий, которые не занимаются активной политикой, сохраняя лишь номинально структуру. Зато владельцы бренда смогут, например, на выборах получить квоту на участие в окружных избирательных комиссиях по стране, увеличив свое присутствие в них, или перепродать эти места другим реальным участникам избирательного процесса”, - резюмирует он.