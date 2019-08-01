В Украине назревает громкий валютный скандал. Напомним: курс гривны укрепляется с начала лета и за это время доллар подешевел почти на 2 гривны.

На неделе зафиксирован очередной рекорд - национальная валюта преодолела психологическую отметку ниже 25 гривен за доллар. Так дорого гривна в последние три года еще не стоила.

Примечательно, что еще в начале июля, комментируя "Стране" резкое укрепление гривны, экономист Виктор Скаршевский предположил, что "доллар может обвалиться и до 24 гривен". Тогда этот прогноз выглядел почти недосягаемым, хотя сейчас, спустя всего несколько недель, он уже не кажется утопическим.

Впрочем, пока рядовые украинцы радуются ценникам в обменниках и покупают неожиданно подешевевшие путевки в Турцию, эксперты все более жестко критикуют Нацбанк за то, что он "топит" доллар.

"Гривна по 25. Мне интересно, почему молчат великие экономические умы державы? Я считаю, что укрепление гривны должно было быть остановлено еще на уровне 26-27 за доллар, и то что сейчас происходит граничит с преступной халатностью на посту. Это не совсем сериал "Чернобыль", но близко.

Недооцененная гривна - ценнейший ресурс, который нужно использовать для:

- накопления резервов

- снижения ставок

- отмены всех админограничений

- введения полной свободы движения капитала в стране

Вместо этого ей абсолютно бездарно дают укрепляться.

Я не понимаю, как можно это делать, пока есть такое огромное количество нерешенных проблем. И самое главное - зачем?", - написал на своей странице в Facebook член набсовета Приватбанка Роман Сульжик.

Не одобряют нынешнюю политику Нацбанка и в Минфине. Глава этого ведомства Оксана Маркарова, комментируя ситуацию на валютном рынке, написала в Facebook, что "Минфин об этом говорит уже несколько месяцев, но на политику Нацбанка мы не влияем".

Примечательно, что тот же Минфин эксперты еще более жестко критикуют за "пирамиду ОВГЗ", ведь именно активное размещение облигаций под рекордные проценты (15-20% годовых) способствует притоку валюты в Украину и укрепляет гривну. Впрочем, после упреков Минфина Нацбанк все же в четверг, 1 августа снизил официальный курс гривны сразу на 6 копеек (до 25,02 гривен). Следом отреагировали межбанк и наличный рынок. В некоторых обменниках к обеду 1 августа появился курс продажи в 25,55 гривен за доллар.

"Страна" разбиралась, что будет с курсом дальше - поезд уже ушел или же доллары еще можно будет купить дешево.

Эффект пирамиды

Черным днем для доллара стал вторник, 30 июля - тогда курс американской валюты обвалился ниже психологического минимума в 25 гривен - на межбанке были зафиксированы сделки по 24,9 гривен за доллар.

В обменниках в этот же день доллар подешевел, по сравнению с предыдущим днем, сразу на 25 копеек - можно было найти валюту по 25 гривен. Правда, в последующие дни курс немного вырос. По данным Минфина, в четверг, 1 августа, на межбанке доллар подорожал на 16 - 17 копеек (до 25,26/25,29 гривен), а в обменниках и на черном рынке - на 18-25 копеек (до 25,25/25,4 гривен). Но при этом вероятность очередного отката никто не отменял.

О причинах укрепления гривны "Страна" уже подробно писала. Их список в общем-то не изменился. "Рост курса гривны был прогнозируем. Хороший урожай, благоприятная конъюнктура внешних рынков (цены на импортные энергоносители, прежде всего, природный газ, низкие, а на аграрную продукцию, руду и металл держатся на хорошем уровне) способствуют укреплению гривны. Кроме того, на курс влияют ОВГЗ, выпущенные в иностранной валюте и приток в Украину спекулятивного иностранного капитала. Портфель нерезидентов с начала года вырос почти в 14 раз", - пояснил "Стране" советник президента по экономическим вопросам Данил Гетманцев.

Цены на железорудное сырье сейчас держатся на уровне 120 долларов за тонну, что вдвое дороже, чем годом ранее. Кукуруза за последний год подорожала на мировых рынках на 10-15%, а пшеница, как минимум, не дешевеет. Все это позволяет неплохо зарабатывать на экспорте нашим металлургам и аграриям, которые, как известно, являются главными поставщиками валюты в страну.

В то же время стратегический импорт - нефтепродукты и газ - мы можем закупать сравнительно недорого.

Но все же, как написал на своей странице в Facebook главный эксперт Совета Нацбанка Виталий Шапран, "главный фактор, который гривна должна поблагодарить за укрепление - это приток нерезидентов на рынок гривневых ОВГЗ. С начала года на рынок ОВГЗ нерезиденты принесли 67,4 млрд гривен. Последние успешные размещения, сделанные Минфином, усилили приток средств нерезидентов на валютный рынок. Только с 22 июля вложения нерезидентов в ОВГЗ увеличились на 4,6 млрд гривен. Всплеск спроса на ОВГЗ от нерезидентов спровоцировало ожидание снижения учетной ставки НБУ на фоне ожиданий снижения учетной ставки Федерального резерва (31 июля она была снижена на 25 базисных пунктов - с 2,25-2,5% до 2-2,25% - Прим. Ред.)". Последнее размещение Минфин сделал 30 июля - тогда было привлечено 17,2 млрд гривен. Ставки доходности немного снизили. По трехмесячным ОВГЗ - до 16,4% (минус 0,23 %), по шестимесячным - 16,52% (снижение на 0,21%), по 12-месячным - 16,59% (снижение на 0,40%) и пр. Но прибыльность украинских ОВГЗ и так зашкаливает, так что интерес к ним со стороны спекулянтов со всего мира остается высоким. Под последнее крупное размещение они завели в Украину до 300 млн долларов, что поспособствовало укреплению гривны ниже психологического уровня в 25 гривен за доллар.

И, похоже, ОВГЗ-бум продолжится. Следующий аукцион назначен на 6 августа, и, по прогнозам, он будет не менее успешным, чем предыдущие. "Снижение ставки ФРС только формирует спрос на доходные активы. Инвесторы сейчас делают большие ставки на Украину, и хотя первым заходит спекулятивный горячий капитал, все больше инвесторов смотрят в нашу сторону. После же положительного решения МВФ по кредиту, запуска рынка земли и большой приватизации, инвесторы и вовсе могут создать инвестиционный бум в стране", - считает старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

Валютные разборки

Между тем, никто не знает, как долго иностранные покупатели будут выстраиваться в очередь за нашими ОВГЗ. Как рассказывает "Стране" экономист Виктор Скаршевский, в любой момент они могут начать фиксировать прибыль и выводить дивиденды из Украины, что грозит разжать "курсовую пружину" и тогда гривна может резко обвалиться. Минфин уже давно критикуют за построение такой непредсказуемой "пирамиды ОВГЗ". Впрочем, на днях глава финансового ведомства Оксана Маркарова намекнула, что в ответе за происходящее и Нацбанк, который дает гривне укрепиться слишком сильно. И, якобы, Минфин "об этом говорит уже несколько месяцев", - написала Маркарова в Facebook.

Член набсовета Приватбанка Роман Сульжик считает, что резкое укрепление гривны "граничит с преступной халатностью на посту (должностных лиц НБУ - Прим. Ред.).

Эксперты считают, что регулятор должен был бы изымать с рынка излишки валюты по более высокому курсу и тем самым не давать доллару проседать еще глубже.

Экономист Алексей Кущ пояснял "Стране", что благоприятную конъюнктуру Нацбанк мог бы использовать для накопления резервов и, главное - снижения учетной ставки НБУ, от которой зависят проценты по кредитам для бизнеса. По расчетам экономиста учетная ставка должна быть не выше 10-11%, тогда украинские предприятия могли бы получить доступ к заемным средствам и запустить рост экономики. НБУ снизил учетную ставку, но всего на 0,5% - до 17%, чего, по мнению экспертов, недостаточно.

Впрочем, в самом НБУ считают, что все делают правильно. "НБУ, согласно стратегии валютных интервенций, не должен ломать рыночные тренды, а сглаживать чрезмерные колебания, что и было успешно сделано. С начала года НБУ выкупил с рынка в золотовалютные резервы чистыми 2,2 млрд долларов. Я напомню, что чрезмерный выкуп валюты с рынка увеличивает объемы свободной гривны в обороте, что повышает инфляционные риски. Вот в чем не заинтересовано украинское население, так это в раскручивании инфляционной спирали. Понятно, лишнюю гривну можно было б стерилизовать и в НБУ есть для этого все инструменты, но это же идет вразрез с интересами бизнеса, поскольку будет означат отход от анонсированного снижения процентных ставок. Такое мое личное экспертное мнение", - написал в Facebook Виталий Шапран.

"НБУ не шел против тренда, и правильно делал. Возможность выкупа валюты в резервы сохраняется и сейчас, при этом стоимость валюты стала меньше. Конечно, можно было сдерживать курс на отметке 26- 26,5 гривен, но предложение было столь высоко, что бороться с ним выкупом было не целесообразно. Да и как мы видим, укрепление пока не сменило цены импортных товаров - то есть, импортеры не спешат снижать цены и все еще предполагают возврат курса", - считает и старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

Глава НБУ Яков Смолий, комментируя выпад Минфина для "Радио Свобода", заметил: "Мы действуем согласно нашим правилам, согласно нашим документам, которыми руководствуется Департамент открытых рынков, и то, что происходит сегодня на рынке относительно национальной валюты, никоим образом не является чем-то критичным, чтобы реагировать на комментарии публичных менеджеров". Но при этом регулятор все же увеличил на 6 копеек официальный курс. Эксперты не исключают, что НБУ перестанет так явно топить доллар и укреплять гривну, как было до этого, что развернет курс в обратную сторону и национальная валюта подешевеет, как минимум, на 20-30 копеек.

Между тем, в экспертном сообществе уже говорят о возможных антикоррупционных разбирательствах в Нацбанке. Поводом, якобы, может послужить тот факт, что у одних банков регулятор выкупал валюту по более выгодному курсу, чем у других. Впрочем, не факт, что новая власть на это пойдет, ведь укрепление гривны ей только на руку. "Дешевый доллар при Зеленском" позволит президенту заработать дополнительные электоральные баллы, хотя ни глава государства, ни его окружение, в общем-то не имеют к валютной идиллии никакого отношения.

Бюджетный минус

Стоит отметить, что Минфину есть с чего нервничать. Из-за резкого укрепления гривны дыра в украинском бюджете становится все глубже. Ведь порядка 40% доходной части привязано к валютным поступлениям (ввозные пошлины, акцизы и пр.), поэтому таможня уже несколько месяцев кряду недовыполняет планы. По данным Госказначейства за 7 месяцев этого года таможенные органы выполнили лишь 89,5% от плана, а минус в сборах составил рекордные 21 млрд гривен. Общее недопоступление в бюджет за это время - около 25 млрд гривен. Глава Минфина Оксана Маркарова уже заявила, что одна из причин недовыполнения бюджета - нереалистичность валютных прогнозов НБУ. "Валютный курс является одним из факторов в макропрогнозе, на базе которого формируется бюджет Украины. Туда он попадает от НБУ. Курс и среднегодовой. и на конец года не отвечает прогнозу", - написала глава Минфина в одном из блогов.

Виталий Шапран отметил, что Минфин получает и плюсы от укрепления гривны. В первую очередь - удешевление обслуживания внешнего долга.

"Напомню, что на конец первого квартала 2019 года госдолг составил 1,858 триллионов гривен, из них 1,094 триллиона (59%) пришлось на внешние долги. Укрепление гривны означает как снижение затрат на проценты по госдолгу, так и затрат на его погашение. Надеюсь, Минфин успеет воспользоваться рыночным трендом и побеспокоится о покупке валюты по оптимальному курсу. С другой стороны, допускаю, что крепкая гривна может негативно повлиять на выполнение государственного бюджета по доходам, особенно таможни. Но сейчас стратегически важным является уже не столько вопрос к Минфину, сколько к экономическому блоку правительства и новой Верховной Рады, что же это за фискальную модель мы построили, в которой есть зависимость между крепостью нацвалюты и выполнением бюджета. По определению, фискальные интересы не должны мешать курсовой стабильности, а Минфин не может быть постоянно заинтересованным в слабой гривне", - отметил Шапран.

Выгоднее, чем депозит

Главный вопрос - что будет с курсом дальше. Эксперты уверены, что валютная идиллия продлиться, максимум, к сентябрю.

И это время украинцы, у которых на руках есть свободные деньги могут использовать, чтобы неплохо заработать на курсовых играх.

"Настроения людей сейчас разделились. Часть населения начала продавать свои валютные запасы, опасаясь что цена доллара опустится еще ниже. Конечно же предложение валюты на наличном рынке поддерживают ИТ- специалисты и семьи гастарбайтеров. Но также есть большая часть покупателей, которые пользуются моментом укрепления гривны. Ведь даже ослабление к 27 гривнам за доллар с нынешних 25 гривен принесет 8% дохода, что соизмеримо с гривневым депозитом на вторую половину года. А если речь идет о 28 гривнах за доллар, то такая операция принесет 12%, что выше депозита в гривне", - пояснил "Стране" Андрей Шевчишин. Впрочем, пока украинцы все же не выстраиваются в очереди возле обменников. Многие предпочитают воспользоваться неожиданным укреплением гривны, чтобы хотя бы хорошо отдохнуть, ведь заграничные туры привязаны к доллару и евро, поэтому сейчас, в пересчете на гривну, обходятся дешевле.

"Конечно, у укрепления гривны есть свои преимущества. Политикам приятно, людям дешевле импорт и путевки в Турцию. Но это в краткосрочной перспективе. А в долгосрочные может быть еще один шок, когда иностранцы закончат покупать (ОВГЗ - Прим. Ред.). Да и за время излишне сильной гривны в страну зайдет еще больше импорта, экспортеры получат удар под дых и после того, как горячая пора пройдет, удар почувствуют все. А что плохо для экономики всегда плохо заканчивается и для обычных людей", - написал в Facebook экономист Сергей Фурса.