Испугается ли Богдан Джулиани?

Мэр Киева Кличко вчера не явился на допрос в ГБР, за что Портнов уже пообещал ему принудительный привод в желтом автомобиле. Впрочем, сейчас не так важно, где Кличко будет завтра, как то, где он был вчера. А вчера он слетал в Нью-Йорк, откуда запостил свою фотографию с экс-мэром Нью-Йорка и адвокатом Трампа Джулиани.

Сколько бы ни шутили по поводу умственной ограниченности чемпиона мира по боксу, но свою защиту от нынешней власти он выстраивает активно. После того, как Верховная Рада сдалась в вопросе досрочных выборов, а местные власти сдали команде Зе все округа (и киевские тоже), казалось, что сопротивляться напору новой власти уже никто не будет.

Но Кличко – сопротивляется.

Конечно, первая реакция мэра на первые поползновения против него была не самая умная: создать исполком горсовета, чтобы отобрать полномочия у КГГА – это его советники вычитали где-то в законе об особом статусе Донбасса или в так и не принятой реформе децентрализации. Но дальше таких проколов не было.

Уже известно, что на слухи о досрочных выборах Кличко отреагировал возобновлением отношений с бывшим серым кардиналом Киева Столаром.

На представление Банковой об увольнении он вообще, похоже, договорился со всеми держателями акций Кабмина – Порошенко, Гройсманом и Аваковым, и нужное заседание правительства перенесли на две недели.

И вот теперь отсрочка использована для поездки в Нью-Йорк. Все знают, что значит Джулиани в нынешних раскладах вашингтонской власти. Еще не забыто, как вся страна гудела после того, как бывший мэр Нью-Йорка наехал на Коломойского.

Правда, никто не знает, о чем говорил Джулиани с Кличко. Может, обсуждали планы установки камер наблюдения по Киеву. Или вообще обсуждали новости бокса. Но в этом и сила: попробуй докажи, что не было разговора о наезде Зе-команды на столичного мэра и что Джулиани не пообещал помощи.

Тем более, что после встречи Джулиани написал твит, где назвал Кличко - лучшим мэром Киева.

И тут уже вопрос в том, насколько хороша выдержка у Зеленского и Богдана. Есть подозрение, что одной фотографией и твитом их не испугаешь. Больше того, может даже не испугать телефонный звонок из Нью-Йорка. Поэтому Кличко нужно еще что-то покруче. Пара недель на креатив пока есть.

Чем ответят "политические никто"?

Вчера – уже третий день подряд – из топов новостей не уходит тренинг, который устроила Киевская школа экономики для всей новоизбранной фракции "Слуги народа". Любопытных мелочей (вроде "найди оленя") оттуда хватало и в первые дни, но вчера их все затмило вторничное выступление президентского советника Потураева, который популярно объяснил всей фракции, что политически они – никто.

Такое поведение одного из главных политтехнологов "Слуги народа" объяснимо: он имеет дело с двумя сотнями людей, к которым полностью применима фраза "Интернационала" "кто был ничем, тот станет всем". Понятно, что в такой ситуации многие из них почувствовали себя звездами, которые могут ни с кем не считаться. И задача Потураева была напомнить им, что они по-прежнему "никто". Потому что, только вспомнив это и тот факт, что своим прыжком из грязи в князи они обязаны Зеленскому, они будут подчиняться в парламенте.

Однако это не значит, что очевидное оскорбление "никтошки" забудут. Даже являясь сегодня политическими пешками, все 200 с лишним нардепов остаются личностями, которых не могло не покоробить такое обращение. И когда из двух с половиной сотен пешек выдвинутся слоны, ладьи или даже ферзи, они вспомнят об этом. Потому Потураев одним своим выступлением нажил массу врагов, которая однажды станет для него критической.

СБУ взялась за людей Ахметова

Послевыборные страсти кипят в Запорожье. Мэра города Буряка вызвали на допрос в СБУ вместе со всеми соратниками, включая гендиректора "Запорожстали" Шурму. Тема допроса – подкуп избирателей.

То, что в данном случае речь идет не о выдуманном политическом деле, а о реальных фактах, сомнению не подлежит. Перед выборами было немало публикаций о том, что Запорожье превратилось в заповедную зону Оппозиционного блока, куда конкурентам (особенно из "Оппозиционной платформы – За жизнь") вход заказан. Зато от имени Оппоблока и его кандидатов делалось все – от концертов заезжих звезд до продпайков, раздававшихся на предвыборных мероприятиях.

В городах с моновластью такое не очень удивляет. Другое дело, что все были убеждены: команде Шурмы-Буряка все сойдет с рук. Может, в конечном итоге так и будет, но пока все выглядит иначе. И это означает одно: новая власть, несмотря на сотрудничество Коломойского и Ахметова в проекте Оппоблока, к олигарху номер один на данный момент относится отнюдь не дружески (хотя, возможно, Коломойский с Ахметовым после поражения их спойлерского "Оппоблока", уже и не сотрудничают).

Как известно, все проекты Ахметова на парламентских выборах провалились. Весь непосредственный актив его – это шесть депутатов от Оппоблока, прошедшие в новую Верховную Раду по мажоритарке. Косвенно, правда, олигарх может влиять и на 25 депутатов от "Евросолидарности", но это только в том случае, если договоренности с Порошенко будут пролонгированы. И, в любом случае, с "активом" в три десятка оппозиционеров в игры во власти не сыграешь.

Естественно, Ахметов попытается эту проблему решить, решая заодно и проблемы своих людей вроде Шурмы и Буряка. Но решение может быть только одно – купить оптом Зеленского вместе с его людьми. Удастся ли это? Если удавалось и с Ющенко, и с Порошенко, то почему здесь не может произойти то же самое?

Если покупка произойдет, это увидит вся страна. Просто однажды у "95 квартала" закончится контракт с "1+1", и программа переместится на ТРК "Украину". И все будут знать: у Ахметова опять все в порядке.

Кому выгоден доллар по 25?

Хотя обычно считается, что укрепление гривны – это хорошо, вчерашнее снижение курса доллара ниже 25 гривен обеспокоило многих. Даже министр финансов Маркарова выступила с критикой Нацбанка, и ее понять можно – ведь вместе с укреплением гривны падают поступления от таможни и других платежей в бюджет, которые привязаны к валюте.

Почему же курс снизился, несмотря на то, что выборы уже закончились и все ждали его разворота? Основная причина все та же: Минфин выпускает гривневые ОВГЗ с высокой доходностью, которые выкупают иностранцы. Плюс к этому сезонно добавились закупщики сельхозпродукции, которые меняют валюту, чтобы расплатиться гривнами.

Понятно, что все это временно. Но, тем не менее, сложилась парадоксальная ситуация, когда тем, кто имеет возможность, выгоднее покупать уже не ОВГЗ, а непосредственно гривну. При покупке ОВГЗ они заработают 17% за год, а, купив сегодня гривну по 25 за доллар и отдав ее через три месяца по 29 за доллар, можно заработать 16% всего за 90 дней.

Можно не сомневаться, что те, у кого есть возможность, уже это делают. И тут еще большой вопрос, есть ли у этих людей какая-то связь с руководством Нацбанка (либо руководство Нацбанка уже находится среди тех, у кого есть возможность). Печально то, что подобный способ заработка ненаказуем. Хотя строится он на том, что сегодня продаются ОВГЗ за 1000 гривен, по которым через год отдадут почти 1200. И отдадут за счет госбюджета – то есть из всех наших карманов.

Филарет против Минкульта

Очередное обострение в борьбе между Православной церковью Украины Епифания и Киевским патриархатом Филарета. Обострение, скорее всего, временное, но серьезное. Вызвано оно тем, что в Минкульте все еще сидят кадры времен Порошенко, которые вместе с ним работали над проектом "ПЦУ". И теперь эти кадры приняли решение, что Киевский патриархат не существует со времени образования церкви Епифания.

Понятно, что Филарета такое решение не устраивает, поскольку оно лишает его всех прав на собственность, внесенную в качестве пая в ПЦУ. И теперь глава Киевского патриархата решил подать в суд, чтобы отстоять свое право на то, что собирал разными путями в течение четверти века.

Перспективы у Филарета в этом споре, безусловно, есть.

Во-первых, собор УПЦ КП, который утверждал решение о вхождении в ПЦУ, был, мягко говоря, сомнительным с точки зрения каноничности. Видимо, патриарх заранее позаботился о возможных путях к отступлению.

А во-вторых, нынешнего руководства Минкульта в сентябре уже не будет. И каким бы ни было новое руководство, оно точно не будет играть на стороне проекта Порошенко, – просто потому, что эта фамилия в новой власти является ругательной.

Нет сомнений, что Филарет с его гигантским опытом кулуарной деятельности такими возможностями воспользуется. И возможно, даже суд не понадобится – все решится намного проще.