Украина увидит нового премьера не раньше осени. Такой вывод можно сделать из сказанного главой Офиса президента (ОП) Андреем Богданом на брифинге во вторник.

По его прогнозу новоизбранная Верховная Рада не успеет начать работу до 1 сентября. Значит, минимум до этого срока откладывается и голосование за кандидатуру премьер-министра, которому еще нужно будет представить состав своего правительства.

По мнению экспертов “Страны”, ОП нужно больше времени на торги с группами влияния о кандидатах в будущий Кабмин.

Премьериада затянется

На брифинге Богдан спрогнозировал, что до 1 сентября, “наверное”, новый парламент не заработает.

"Это зависит не от нас, это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК сформировать в конечном варианте тот состав Верховной Рады, который нас ожидает", - отметил глава ОП.

Собеседник издания в президентском офисе намекает, что дело может быть не только в судебных разбирательствах.

"Теперь есть официальное удобоваримое объяснение, почему откладывается первое заседание Рады", - прокомментировал он заявление Богдана "Стране".

“Глава ОП предупреждает об отсрочке потому, что они (команда Зеленского - Прим.Ред.) еще не готовы сформировать новый Кабмин. Значит, нет еще договоренностей с внутренними группами влияния и Западом о кандидатуре премьера. И они не решили, сколько будет министерств и кому они достанутся, какие парламентские комитеты себе забрать, а какие - отдать другим фракциям. Избиратели точно не поймут, если Рада начнет работу и у “Слуги народа” - большинство, а премьера с правительством все не назначают. Новость о дате первого заседания Рады будет сигналом, что во всяком случае по главе Кабмина договорились и надо утверждать”, - объясняет политолог Вадим Карасев.

Комментируя вопрос о будущем премьере, Богдан сказал, что сейчас глава государства проводит собеседования с кандидатами в правительство и другие “центральные органы государственной власти”.

“Возможно, я знаю больше кандидатов. Но какое решение примет президент, я не знаю”, - сообщил он журналистам, напомнив, что кандидатуру премьера по закону вносит в парламент глава государства.

В прессе уже обсуждают шансы разных кандидатов сесть в премьерское кресло. Вслед за Богданом другие члены команды Зе стараются не выделять кого-то одного. “Все кандидаты на премьера - достойные люди”, - ответил на вопрос “Страны” представитель президента в Кабмине Андрей Герус (№17 в списке партии Зеленского “Слуга народа”).

Вместе с тем, собеседники издания в Раде восьмого созыва называют сегодняшним фаворитом замглавы ОП Алексея Гончарука. Он считается удобной фигурой для Зеленского, так как не обладает серьезным политическим весом. Сбалансировать его могут фигурой, политически более знакомой и весомой. “Я слышал, что выдвинут в вице-премьеры Игоря Палицу”, - говорит источник в депутатском корпусе.

В тоже время, другой источник в политических кругах считает не очень вероятными оба назначения. "Назначение Палицы, человека связанного с Коломойским, это будет плевок в лицо Западу, который уже давно дает понять Зеленскому, что его связи с олигархом вызывают тревогу. Американцы были против назначения Богдана, а если теперь еще и Палицу назначат на серьезную должность, то в Вашингтоне это могут воспринять очень плохо. Что касается Гончарука - то он человек для западных структур понятный, долгое время возглавлял крупную грантовую структуру, ориентирован идеологически на западную повестку. Но его считают слабым в политическом смысле - что он не сможет противостоять влиянию ОП и олигархов. А потому есть сомнения, что его кандидатура будет внесена в качестве главы правительства", - говорит источник.

Продолжают обсуждаться и иные кандидатуры, которые ранее уже всплывали - Рашкован, Данилюк, Абромавичус, Коболев, Витренко.

Бизнесмен от медицины и экс-медиаменеджер Пинчука

Проясняется постепенно ситуация и по другим министрам.

Глава предвыборного штаба СН Александр Корниенко допустил, что министром здравоохранения может стать основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий (№18 в списке СН), а министром образования и науки – эксперт Украинского института будущего Сергей Бабак (№11 в списке СН). Первый переадресовал “Страну” с вопросом о возможном назначении в партийную пресс-службу, второй не ответил на запрос издания, отправленный через мессенджер.

Также еще одно знаковое назначение произошло буквально на днях.

Экс-директор медиагруппы StarLightMedia (туда входят телеканалы, принадлежащие олигарху Виктору Пинчуку) Владимир Бородянский стал советником президента Украины Владимира Зеленского.

В своем Facebook он будет заниматься гуманитарными вопросами.

"Сейчас задача президента следующая: совместно с депутатами, индустрией, экспертами, научным сообществом — создать гуманитарную стратегию, сформировать конкретную программу действий, основания для изменения законодательства и появления нового, трансформировать инфраструктуру гуманитарной сферы в соответствии с утвержденной парламентом стратегии", — пояснил Бородянский.

Он добавил, что для достижения целей создадут команду из лучших профессионалов индустрии. По каждому направлению закрепят отдельного куратора, который сформирует свою рабочую группу.

Параллельно прошел слух, что в будущем правительстве Бородянский возглавит мега-министерство, которое объединит Мининформполитики, Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта.

Сам Бородянский не стал отвечать на вопросы "Страны". В тоже время, по данным нашего издания, завтра, 1 августа, он уже собирает закрытую встречу представителей крупнейших СМИ по информационной политике.

С кем более-менее понятно - так это с заместителя главы ОП Вадимом Пристайко, которого президент Зеленский хотел бы видеть главой МИД, о чем свидетельствует представление на него, внесенное в Верховную Раду.

И, скорее всего, за него и проголосует новый парламент как только соберется.

Сокращения и объединения

На кадровую дискуссию наложилась дискуссия о целесообразности сокращения количества министерств, которую запустил секретарь Совета национальной безопасности и обороны, экс-министр финансов Александр Данилюк.

В интервью "24 каналу" он выступил за уменьшение числа министерств за счет объединения их в блоки. “Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоца и Минздрава. Потому что, в конце концов, здравоохранение – это также определенная социальная функция”, - заявил Данилюк.

По его мнению, реформа сделает правительство компактным. “Я – за небольшое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров – это то, что я вижу”, - заявил Данилюк.

Напомним, правительство Владимир Гройсмана состоит из 25 человек, включая самого премьера, шесть вице-премьеров, один из которых Геннадий Зубко также занимает пост министра регионального развития, строительства и ЖКХ, а также 16 министров и двух исполняющих обязанности министра.

Политолог Карасев напоминает, что расширенное правительство обычно - продукт коалиции.

“Коалицию нужно укреплять через раздачу портфелей, поэтому коалиционное правительство обычно большое. Если “Слуге народа” будет не с кем делиться постами, правительство можно сделать компактным, передав функции некоторых объединенных министерств одноименным департаментам. Показательно, с другой стороны, что разговор зашел о сокращении, но не о восстановлении важных министерств, например, для сферы промышленности, которая с 2014 года остается без “своего” министерства, включенного в состав Минэкономразвития. А это уже демонстрация приоритетов в развитии страны”,- резюмирует политолог Карасев.