Борьба за столицу: Кличко нашел помощь у Порошенко, Гройсмана и Авакова?

Несмотря на начало активного курортного сезона для политического бомонда, в столице обострился конфликт между Офисом президента и мэром Киева Кличко. Вслед за пресс-конференцией, которую дал мэр, со своей пресс-конференцией выступил глава ОП Богдан, и Кличко успел оперативно ее прокомментировать.

Тезисы выступлений двух сторон обсуждать не стоит: Богдан вполне прогнозируемо атакует обвинениями в крышевании мэром коррупции, Кличко вполне прогнозируемо защищается заявлениями о том, как киевлян лишают местного самоуправления. И то, и другое к реальной сути конфликта она отношения не имеет.

Из всего сказанного двумя сторонами интересно только заявление Кличко о том, что Банковая пыталась навязать ему смотрящего – то ли Вавриша, то ли Ткаченко по выбору. И якобы после отказа мэра актуализировался вопрос о назначении отдельного главы Киевской горадминистрации, который отберет у Кличко большинство полномочий.

В общем-то, это похоже на правду в том виде, в каком она фигурирует в кулуарах. Только с точки зрения сторонников Кличко она выглядит как попытка навязать коррупцию, а со стороны сторонников Зе – как попытка ее побороть.

Пока изменения не произошли, выводы делать рано. Может, назначат Ткаченко на КГГА, и на Шулявском мосте перестанут давать откаты, а пешеходный мост на Владимирской горке больше не будет звенеть треснутыми стеклами.

Но все это – фантазии, а реальность состоит в том, что конфликт уже вышел за пределы Киева. Сегодня должно было состояться заседание правительства, на котором Гройсман обещал рассмотреть представление от Банковой по снятию Кличко с КГГА (а без этого уволить юоксера с этой должности невозможно).Но заседание не состоится. И на следующей неделе не состоится.

Оно понятно – отпускной сезон. Но, будем откровенны, правительство в прошлые годы столь больших перерывов не делало.

Учитывая, что правительство сейчас контролирует три группы - премьера Гройсмана, экс-президента Порошенко и "Народного фронта" (читай Авакова), понятно, что без их согласия такой финт провернуть не удалось бы.

Впрочем, уже в сентябре у страны будет новое правительство, которое в любом случае решение по Кличко примет. Хотя, и с задержкой в более чем месяц, в течение которого Кличко может попытаться принять меры по свое защите. Например, решением Киевсовета передать все полномочия КГГА исполкому горсовета. Если, конечно, те люди, кто реально контролирует Киевсовет (группа влиятельных застройщиков) это захотят делать.

Не исключено, что эти люди задержку с решением вопроса по Кличко как раз и используют для торгов с Офисом президента, чтоб при новой конфигурации власти были бы учтены и их интересы, а не только интересы друга Богдана Вавриша.

Порошенко и враги: кто помогал Путину на украинских выборах

Пока же Майдана нет, и Петр Алексеевич всей семьей отбыл за границу. На двух самолетах. Судя по всему, самолеты понадобились не для вывоза денег, и отбыла семья не на ПМЖ в какой-нибудь испанский аналог Ростова. Речь идет всего лишь об отпуске в Эмиратах, причем только на несколько дней. Сам Порошенко пообещал. Конечно, потому, что стремится обязательно попасть на ближайший допрос в ГБР.

Вообще, накануне отпуска Петра Алексеевича вдруг прорвало, и он назвал, наконец, всех виновных в его тяжелой судьбе. Авакова, который лично против него работал на выборах, Гройсмана, который предал своего покровителя, и руководство ГБР, которое через главу ОП Богдана снабжает всей информацией Портнова.

Еще экс-президент повторил расхожий тезис о фотографах, которые пришли на смену профессионалам, и теперь за одну неделю пытаются научиться нажимать кнопки в парламенте. Напомнил, что его главный враг – Путин, и что любые действия против Порошенко – это на руку Кремлю. Но если абстрагироваться от этих мелочей, то Петр Алексеевич настроен конструктивно к новой власти.

Правда, во всех этих откровениях у экс-гаранта образовался один пробел: он никак не может вспомнить, за что на него заводят уголовные дела и как именно происходила продажа "Ленкузни" Тигипко. Видимо, Порошенко очень хотел бы, чтобы и отношения с новой властью строились на этом конструктиве – забыть все плохое. Но Портнов уже сказал, что забывать ничего не намерен…

Аваков готов посадить Порошенко?

Да и не только Портнов. Откровения экс-президента заставили вернуться в публичное пространство другого столпа предыдущей власти – министра внутренних дел Авакова.

Вообще Арсен Борисович в последнее время "Фейсбук" разлюбил. Раньше он появлялся там по поводу и без повода, комментируя всякую всячину и в промежутках рассказывая новости своего ведомства.

Но после президентских выборов все изменилось. За апрель – один пост, за май – два, в июне – ни одного. В июле, правда, раз в неделю что-то появляется, но до былой активности все-равно далеко. И тем более очевидно, что Петр Алексеевич задел министра за живое.

Надо отдать должное Авакову (или его спичрайтеру), ответ получился литературно красивым. "Методично душил робкие ростки надежд", "межа окончательного неверия и надежды" – как тут не вспомнить Ручечника из "Места встречи" с его "тебе бы, начальник, книжки писать".

Но отдать должное министру стоит и в другом – он, в общем-то, написал правду. "Страна" еще в феврале-марте писала о том, что в своей борьбе с Порошенко Аваков объективно стал гарантом честных выборов. И, в общем-то, результат на лицо: выборы 2019 года – и президентские, и парламентские – оказались одними из самых беспроблемных. Если бы еще полиция обратила внимание на округ Пашинского и пару других сомнительных мест, то вообще вопросов не было бы никаких.

Однако Аваков – слишком политик, чтобы писать лирику о минувшем без посылов для настоящего и будущего. И вот этих посылов было всего два.

Первый: нет иного выхода – как желать успеха Зе и помогать ему. С кучей восклицательных знаков. Свидетельствует о том, что министр опасается за свою должность и потому готов демонстрировать свою сверхлояльность главе государства.

Второй – о Порошенко: за что заслужил отвечать – пусть отвечает, не жаль. Этот посыл уже расшифровал Портнов – мол, когда понадобится арестовывать экс-президента по делам ГБР, полиция не дрогнет. И тут, в принципе, все логично. Главное – чтобы действительно за то, за что заслужил.

Кто же изуродовал Ющенко?

Если Аваков вчера писал о совсем недавней истории, то военный прокурор Матиос копнул намного глубже – в события 2004 года. Не очень понятно, почему именно прокурор вдруг заинтересовался делами минувшими, но факт остается фактом: вчера Матиос весьма авторитетно заявил, что никакого отравления Ющенко в 2004 году не было.

Воспоминания воспоминаниями, но, по ходу, после таких заявлений можно переписывать всю историю страны за последние 15 лет. Поскольку раньше была красивая черно-белая картина: с одной стороны – символ надежды и чистоты, с другой – вор, отравитель и фальсификатор. А теперь вырисовывается только лжец против вора.

Что еще показательно, лживость Ющенко бросает тень на все его окружение тех времен, которое по-прежнему составляет немалую часть украинского политикума. Порошенко, Тимошенко, Геращенко (Ирина) – это все еще не прошлое, а настоящее Украины. И все они въехали в украинскую элиту на спине одного лжеца.

Правда, даже доверяя Матиосу, нужно отметить, что он не ответил на другой вопрос: если отравления не было, то что же было? Операция на стволовых клетках или жуткий самогон, выпитый у какого-то коллекционера?

Ющенко, при всех его странностях, не пошел бы на то, чтобы сознательно уродовать свою внешность. А значит, правоохранители должны дать полный ответ. Чтобы, наконец, поставить точку.

2020: решающий год для мира в Украине?

Президент Трамп тем временем дал команду госсекретарю Помпео начать вывод войск из Афганистана до президентских выборов 2020 года. Внутренние дела Трампа не очень волнуют Украину, внутренние дела Афганистана – тем более, но само решение показательно. Оно демонстрирует, что на выборы Трамп собирается идти как президент мира.

И в этом контексте решение хозяина Белого дома очень важно и для нашей страны. Поскольку одна из ключевых позиций для "президента мира" – необходимость восстановить отношения с Россией (к чему Трамп и без того давно стремится) и, соответственно, решить проблему Украины.

Если абстрагироваться от громких фраз, которые часто делаются для общественного мнения, то по делам президента США уже сейчас можно делать вывод, что на сближение с Россией он идет. Вывод американских войск из Сирии позволил закрыть одну горячую точку в американо-российских отношениях. Решение украинского вопроса позволит закрыть вторую.

И потому вряд ли было случайностью, что в том же выступлении, где речь шла об Афганистане, Помпео высказал пожелание новой украинской власти, чтобы та добавила креатива в решение проблемы Донбасса. То есть не занималась бы заморозкой (как режим Порошенко в 2016-19 годах), а искала бы любые способы, чтобы проблему решить.

То, что сегодня звучит как пожелание, завтра уже будет приказом, поскольку 2020 год приближается. И этот год с большой вероятностью может стать решающим для вопроса мира в Украине. Даже если сам Зеленский захочет не спешить, его поторопят.