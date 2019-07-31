Конфликт между командой Владимира Зеленского и мэром Киева Виталием Кличко перешел в публичную плоскость. Глава Офиса президента Андрей Богдан публично обратился к Кабмину с предложением об отстранении Кличко с должность главы КГГА, а затем подкрепил свои просьбы еще и обвинениями мэра в коррупции.

Сам Кличко в ответ на эти обвинения вновь заявил, что новое руководство страны хочет отобрать у киевлян прваво на местное самоуправление.

Как уже писала "Страна", у Зеленского хотят разделить должности мэра и главы Киевской горадминистрации, после чего назначить в КГГА своего человека.

Заседание Кабмина, где должен был быть рассмотрен вопрос по отстранению Кличко с должности главы КГГА должно было состояться в среду, 31 июля, но премьер Владимир Гройсман ушел в отпуск, что означает, что Кличко еще как минимум 2 недели усидит в своем кресле.

Мэр, к слову, не стал терять время зря - отправился в Штаты, на встречу с с адвокатом Трампа, который прямо призывал Зеленского отмежеваться от людей олигарха Игоря Коломойского, к которым в США относят и Андрея Богдана.

Подробности и перспективы конфликта анализирует "Страна".

Кто кому смотрящий

Обращение в Кабмин о представлении на увольнение Кличко с должности главы КГГА Андрей Богдан направил еще на прошлой неделе.

По закону, президент может снять председателя Киевской горадминистрации только по представлению правительства. Премьер Владимир Гройсман тогда заявил, что вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании.

И такое заседание все ждали в среду, 31 июля.

На данный момент Виталий Кличко совмещает две должности. Первая должность - это выборная: киевляне дважды - в мае 2014 года и октябре 2015 года избирали его мэром Киева. Вторая должность - главы Киевской городской госадминистрации - присоединенная. На эту должность Кличко назначил бывший президент Петр Порошенко по представлению Кабинета министров. Это произошло еще в 2014 году.

Таким образом, Кличко полноценно управляет городом уже 5 с лишним лет.

Но по закону главы госадминистраций назначаются президентом на время его каденции. И со сменой власти новый президент имеет полное право сменить главу КГГА. При этом Кличко все равно останется на своей выборной должности - мэром Киева.

Впрочем сам Кличко с негодованием оценивает такие перспективы и уже обвинил АП в использовании методов Виктора Януковича, который после победы на президентских выборах поставил управлять городом бывшего министра ЖКХ Александра Попова.

По словам Кличко, команда Владимира Зеленского пыталась "приставить к нему смотрящих" – застройщика Андрея Вавриша (друга Богдана) и директора "1+1" Александра Ткаченко, который является наиболее вероятным претендентом на место главы КГГА.

"У меня состоялась встреча с руководителем Офиса президента, мне потом поступил звонок – и господин Богдан (Андрей Богдан - Прим.Ред.) заявил, что я должен корректировать свои действия в отношении процессов в городе с двумя персоналиями – я могу выбирать, с тем или иным. Были озвучены имена Вавриш и Ткаченко", - заявил Кличко, когда стало известно, что Богдан обратился в Кабмин о представлении на его увольнение.

В преддверие заседания Кабмина глава Офиса президента Андрей Богдан даже созвал специальный брифинг, где дал свою трактовку сути конфликта команды президента с мэром Киева Виталием Кличко. А также еще раз попросил о представлении на его увольнение, подкрепив свое обращение обвинениями Кличко в коррупции.

По словам Богдана, Зеленский рассматривал вариант оставить Кличко на должности главы КГГА, но единственным требованием к мэру было "убрать смотрящих".

"Мэр Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно он не контролирует Киевский горсовет, есть 2-3 смотрящих, которые имеют определенные группы депутатов, – и если он не будет находить с ними компромиссы, у него не будет большинства в Киевраде, а значит он не будет эффективным мэром", - заявил глава АП.

Также он сообщил, что к нему приходит один из адвокатов "смотрящих" и предлагал 20 миллионов долларов в год за то, чтобы новая власть не трогала существующие схемы. Хотя доказательств такой беседы Богдан не смог привести, мол, был не готов к этой встрече и не удалось зафиксировать переговоры.

Под занавес глава офиса Зеленского заявил, что передает в суд материалы журналистов о вероятной коррупции при строительстве Подольско-Воскресенского моста и Шулявского путепровода, где тендера выигрывали фирмы, косвенно связанные с бывшим президентом Порошенко и застройщиком Максимом Микитасем (который проиграл выборы на мажоритарном округе в Чернигове кандидату от "Слуги народа").

Кличко мгновенно отреагировал на брифинг Богдана, назвав эти заявления "байками из склепа".

"Пресс-конференция руководителя Офиса Президента Андрея Богдана напоминала "байки из склепа" - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше. Когда такие вещи говорит руководитель Офиса Президента - это выглядит, как минимум, странно и некомпетентно. Все свои, как вы думаете, "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь", - отметил Кличко.

Но спустя несколько часов после этого публичного обмена шпильками стало известно, что заседание Кабмина, где могло быть сделано представление на увольнение Кличко, отменяется. "Предварительная дата ближайшего заседания - 14 августа", - сообщил "Стране" вице-премьер Павел Розенко.

Таким образом, еще минимум 2 недели Кличко останется главой КГГА.

Сильное сопротивление

За это время мэр надеется укрепить свои позиции. После публичного конфликта с Богданом, Кличко отправился в Нью-Йорк, на встречу с адвокатом Трампа Руди Джулиани. Напомним, тот прямо призывал Зеленского отмежеваться от людей Коломойского, к которым причисляют и его адвоката Андрея Богдана.

"В следующий раз договорились с Руди встретиться в Киеве", - написал Кличко в Facebook, выложив совместное фото с Джулиани. Перед этим он записал публичное обращение к Зеленскому, в котором заявил, что власть не должны представлять "такие лживые люди, как Богдан", ибо это негативно воспринимается не только в Киеве, но и на Западе.

"Любой власти нужен Киев. В Киеве делаются 2 вещи - революции и деньги. Киев по любому нужен каждому, кто приходит к власти. И в данной ситуации Кличко некуда деваться. Поэтому поездка в США - это способ себя защитить, - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев. - Можно сказать, что в сопротивление ушел и Гройсман. Пообещав на ближайшем заседании рассмотреть вопрос по Кличко, он отправился в отпуск, выторговав для Кличко возможность 2 недели колесить по миру и рассказывать о наступлении на местное самоуправление. Это и месть напоследок за все. И возможность найти пути решения, как противостоять катку новой власти".

Забрать негатив на себя

Но промедление со смещением Кличко с должности Главы КГГА означает и то, что новой власти не удалось блицкригом захватить Киев, за за которым неизбежно последовали бы и другие города-миллионники.

А имена тех, кого новая администрация рассчитывает привести к управлению городом, становятся все более токсичны.

"Богдан упрекает Кличко в связи с застройщиком Максимом Микитасем. В то время, как слабым местом новой власти в Киеве станет другой застройщик - Андрей Вавриш", - говорит "Стране" влиятельный киевский чиновник из орбиты Кличко, пожелавший не называть своего имени.

Разговор проходит в двух шагах от нового ЖК в Киеве, который буквально на днях с помпой ввела в эксплуатацию строительная империя Вавриша - "Сага девелопмент". Только за последние два месяца компания получила под застройку 6 участков в Киеве, преимущественно, в самом центре.

По словам собеседника "Страны", у самого Кличко давний конфликт с Вавришем. Еще в 2015 году Нацсоюз архитекторов обвинил Вавриша (на то время главу департамента градостроительства) в том, что тот оказывает давление на главного архитектора Киева Сергея Целовальника и принимает незаконные решения по застройке Киева. В ответ Кличко публично потребовал от Вавриша написать заявление о увольнении.

"Вот тогда Вавриш очень обиделся на мэра и сейчас делает все возможное, чтобы отодвинуть его от управления городом", - говорит собеседник.

По информации "Страны", сам Вавриш теперь рассчитывает получить пост замглавы КГГА. Для этого также необходимо представление Кабмина.

Еще один бывший столичный чиновник, также из категории обиженных на Кличко, тоже рассчитывает получить кресло замглавы КГГА.

Это депутат Киеврады Илья Сагайдак, который в качестве эксперта по экономическим вопросам консультировал самого Зеленского во время избирательной кампании. Полтора года Сагайдак, будучи замом Виталия Кличко, курировал сферу транспортной инфраструктуры. Сагайдака уволили после обрушения Шулявского путепровода в феврале 2017 года.

На его смену пришел Дмитрий Давтян, сын харьковского бизнесмена Александра Давтяна, которого связывают с мэром Харькова Геннадием Кернеса. В свою очередь сын Кернеса Даниил Привалов курирует работу коммунального объединения "Киевзеленстрой". После увольнения Сагайдак стал активно обличать коррупцию в КГГА, в том числе в качестве эксперта на канале Игоря Коломойского "1+1".

А в главы КГГА по-прежнему прочат медиаменеджера Александра Ткаченко. Хоть на собеседование в качестве претендента на главу КГГА ходил и столичный бизнесмен Андрей Холодов, 22 номер в списке "Слуги народа".

Супруга Холодова занимается производством и реализацией свадебных и вечерних платьев под брендом Stella Shakhovskaya, а также является кумой Оксаны Марченко, чей муж Виктор Медведчук один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

У самого Ткаченко с Холодовым натянутые отношения. При этом самого Холодова связывают с упомянутым выше Микитасем.

"По моему ощущению, Ткаченко еще сам не определился, готов ли занять кресло главы КГГА. Ведь в КГГА придется курировать не только застройку, где с удовольствием приложится Вавриш, а и прочее дерьмо - как в прямом, так и переносном смысле. Вот, например, вы знаете, что половина канализационных сетей в Киеве находятся в катастрофическом состоянии? В год фиксируется более 100 больших аварий на канализационных сетях. А мелких - вообще до полусотни в сутки. Главный канализационный коллектор вообще может разрушиться в любой момент, там коррозия проела по 15-20 см стенок и перекрытий. Чем это чревато? Экологической катастрофой! А оставь на сутки хоть один микрорайон без канализации и все - репутация, которую ты нарабатывал годами, мгновенно разрушена. Больше ты не глава КГГА и уважаемый человек, а всех фекальных бед виновник. Садовой может подтвердить", - комментирует "Стране" столичный чиновник, напоминая, как мусорный коллапс разрушил рейтинг мэра Львова Андрея Садового.

Один из знакомых Александра Ткаченко также считает, что гендиректор 1+1 еще колеблется - идти ли ему на эту должность или нет. "Саша был когда-то очень известным журналистом. Но в последние годы он был медиа-менеджером, скажем так, аппаратного типа. Непонятно насколько он будет силен как публичный чиновник. А глава КГГА должен быть именно таким. Особенно - в конкуренции с мэром города. Плюс к тому, на Ткаченко много компромата по его связям с Коломойским. Многочисленные враги тут же его выложат и записи его разговоров с Беней будут звучать из каждого утюга. Нужно ли это Ткаченко - вопрос", - говорит знакомый медиа-менеджера.

"Часть окружения Зеленского не мытьем, так катаньем настроена сместить Кличко с должности главы КГГА. Брифинг Богдана - это откровенная дискредитация Кличко, попытка сформировать общественное мнение, что мэр Киева - коррупционер и вообще враг народа. Очевидно, если если такие обвинения не завершены предъявлением подозрения, они служат политическим целям, а не правовым, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Но сам Зеленский еще не принял окончательное решение. С одной стороны, для него Кличко - чужой человек. С другой стороны, еще непонятно, что делать не только с Кличко, а и вообще с местными выборами и всеми мэрами крупных городов. Есть большие риски, если зацепить эту тему на старте отопительного сезона и зимы с ее вечными прорывами коммуникаций, то можно распрощаться с рейтингами быстрее, чем казалось. В таком случае, дискредитация Кличко нужна, чтобы сделать его более покладистым".

Бывший мэр Киева Леонид Косаковский считает, что перед президентом сегодня стоит задача не просто выбора, кто будет возглавлять столичную администрацию. По его мнению, президенту следует немедленно инициировать внесение изменений в законодательство, которые бы четко разграничили полномочия мэра и главы КГГА, и только на основании нового законодательства провести местные выборы.

Параллельно занимаясь борьбой с хаотичной застройкой, строительством метро, решением всех социально-экономических проблем города. В ином случае, считает Косаковский, именно Зеленский заберет на себя весь негатив от столичной власти.

"Президенту придется взять на себя весь негатив нынешней столичной власти и разочарование тех 60% киевлян, которые отдали за него голос на выборах", - считает он.

В тоже время один из депутатов Киевсовета говорит, что у Кличко поддержка в городе не очень серьезная. "Его 30-40% рейтинга, которыми он козыряет за месяц-второй кампании по его дискредитации, в которую включатся ведущие медиа, превратятся в 10-15%. Оттягивает увольнение Кличко сейчас не любовь к нему киевлян и не связи на Западе, а позиция тех людей, которые реально при нем управляют городом. Это крупнейшие застройщики и бизнесмены. Их смущает не тот факт, что Кличко хотят убрать. А то, что новым смотрящим вместо них будет назначен Вавриш. Вот это авторитетных людей и возмущает. Если Зеленский предложит им консенсусный вариант, то какого-то сильного сопротивления смене власти в Киеве не будет", - говорит депутат Киевсовета.