Авакова уволят?

Что стоит услуга, которая уже оказана? Министр внутренних дел Аваков, который, пожалуй, сделал больше всех для победы Зеленского на президентских выборах (точнее, для поражения Порошенко), в новом правительстве не получит свой пост. Об этом говорят уже почти официально, да и логика событий ведет к тому, что старых лиц в правительстве практически не останется.

Разве что министр финансов Маркарова продолжит строить пирамиду по выпуску облигаций внутреннего госзайма.

Желание убрать Авакова вполне понятно со стороны Зеленского. Даже при Порошенко министр внутренних дел занимал в государстве позицию "не первый, но и не второй", причем, если говорить о влиянии на ключевые внутренние процессы, то Аваков был даже ближе к позиции "первого", а не "второго", – в общем, настоящий министр всех внутренних дел страны. Никогда до 2014 года влияние человека на этой должности не было так велико. И неудивительно, что новый президент не хочет сохранять подобное наследство, оставшееся от прошлого режима, – любой глава государства хочет быть реальным главой государства и не делить власть еще с кем-то.

Однако МВД – это не МИД, с которым справится кто-угодно – хоть Климкин, хоть Кошевой. Нынешнее министерство воссоздавалось Аваковым под себя и завязано на нем. Это не только Нацполиция, которая, возможно, выполнит приказ любого сменщика нынешнего министра. Это еще и Нацгвардия, включающая "Азов", – самая самостоятельная на сегодняшний день военная структура.

Безусловно, ничего хорошего в такой неформальной комплектации Министерства внутренних дел нет. Но еще хуже, если все это выйдет из-под контроля.

Безусловно, вся страна заинтересована в том, чтобы новый министр внутренних дел (какой бы ни была его фамилия) смог контролировать ситуацию так же, как это делает Аваков. Но если нет? Остается надеяться, что Зеленский осознает все риски и найдет нужную замену.

Спикер Разумков, зам – Стефанчук?

Но пока фамилия будущего министра внутренних дел под вопросом, другие фамилии будущей власти все же становятся достоянием общественности. Вчера в "Слуге народа" почти официально объявили, что спикером нового парламента станет первый номер партии Разумков, а вице-спикером (скорее всего, первым) – представитель президента в старой Раде Стефанчук.

Этому можно верить, потому что все это логично. Фракция, имеющая в своих рядах 250 с лишним штыков, имеет право получит оба главных поста в президиуме, оставив всей оппозиции одно вице-спикерское кресло.

При этом спикер будет больше политической фигурой – что тоже вполне логично, поскольку по Конституции именно он является потенциальным сменщиком главы государства, – а первый вице-спикер сосредоточится собственно на законодательной работе. В этом варианте тандем "Разумков – Стефанчук" выглядит вполне понятно – тем более что больше во всей гигантской фракции кандидатов на эти должности особо и нет.

Насколько работоспособен будет этот тандем, сложно сказать, но после тандема "Парубий – Геращенко" новый явно будет выглядеть прогрессивным. Единственное "но": как Разумков собирается на должности спикера реализовывать свое обещание говорить на русском до освобождения Крыма?

Вчера же стали известны два потенциальных назначения в Кабмин: Минздрав возглавит глава частной клиники "Борис" Радуцкий, Минобразования (правда, это еще неточно) – эксперт "Украинского института будущего" Бабак.

И здесь можно прокомментировать точно так же, как в ситуации с руководством Рады: на фоне Супрун любой министр будет выглядеть прогрессивно.

Однако тенденция во всех случаях общая: оба социальных министерства возглавят сторонники бизнес-подхода. И, по большому счету, уже можно ожидать, что понятие социального подхода к решению государственных проблем будет новому правительству чуждо.

Опять же, на фоне антисоциальной политики двух последних правительств разница может оказаться и не столь ощутимой, однако бизнес-подход к государственным вопросам сработает только в одном случае: если новое правительство создаст сверхпривлекательный инвестиционный климат, и инвесторы действительно пойдут в Украину толпой. Тогда социальные проблемы будут решаться за счет резкого увеличения доходов бюджета.

Однако этот подход должен быть комплексным, начиная с прагматичного решения всех внешнеполитических проблем, включая мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Если этого не произойдет, инвесторы не пойдут в страну, несмотря на супермодное бизнес-правительство.

Украина готовится жить без транзита газа

Пока же, судя по заявлению представителя президента в Кабмине Геруса, Украина готовится к продолжению конфликта с Россией и – как следствие – к прекращению транзита российского газа через Украину.

Правда, по словам того же Геруса, к худшему сценарию готовятся, чтобы избежать его, – то есть закупают по максимуму газ и одновременно готовятся к переговорам с "Газпромом".

Активную закупку газа можно только приветствовать – если цены действительно низкие и если под закупку не берутся кредиты на невыгодных условиях. А вот насчет переговоров ситуация посложнее, потому что, опять же со слов Геруса, к ним готовятся, проводя предварительные консультации с европейцами, а не с самим "Газпромом".

И вот тут можно представить ситуацию: покупатель и посредник за спиной продавца договариваются, сколько товара и в течение какого времени он будет возить, а потом выходят к нему с совместным предложением. Будет ли продавец покорно следовать тому решению, которое приняли без него?

Очевидно, что нет. Больше того, с Евросоюзом можно договариваться о чем-угодно, но газ у "Газпрома" закупает не он, а частные компании, и, в конечном итоге, каждой из них продавец может предложить свои условия, которые будут совсем непохожи на договоренности "Нафтогаза" с ЕС.

Кроме того, "Газпрому" невыгодно заключать десятилетний контракт (как это будет предлагать украинская сторона), поскольку к концу 2020 года уже точно начнет работать "Северный поток-2", который изменит всю газовую карту Европы. А это значит, что совместное предложение "Нафтогаза" и ЕС сразу можно свернуть в трубочку и выбросить в корзину. Или выбросить, не сворачивая. Если Украина хочет сохранить транзит в размере 60 млрд кубов в год, нужно ехать к "Газпрому" и предлагать выгодные условия с гарантиями. По-другому – не выйдет.

Будет ли полиция искать след Пашинского в убийстве Француза?

Тем временем разворачивается политический скандал вокруг убийства в Житомирской области, жертвой которого стал молодой человек по кличке "Француз", который помогал конкурентам экс-нардепа Пашинского на парламентских выборах. Нацполиция считает основной версию криминальных разборок, однако общественное мнение убеждено, что эти разборки имеют политический окрас.

Пашинский – одна из наиболее одиозных фигур предыдущего режима. Креатура экс-секретаря СНБО Турчинова, он считается создателем целого ряда теневых схем заработка на "оборонке" – то есть на той самой сфере, которую курировало руководство СНБО.

Однако тема заработка на "оборонке" по какой-то причине полностью исчезла из информпространства. Никто не поднимает не только тему схем Пашинского, но даже тему схем Гладковского-Свинарчука, важнее которой в феврале, казалось, не было.

С чем связан этот заговор молчания, можно только догадываться. Все-таки Пашинский – член "Народного фронта", как и пока еще министр внутренних дел Аваков, и хотя они принадлежали к разным группам, эта фракция известна своей спаянностью, тем, что друг друга они не сдают. Именно этим, возможно, объясняется и то, что Нацполиция никак не может найти политический след в убийстве Француза.

Но, с точки зрения реакции общественного мнения, это большая ошибка. Возможно, Пашинский и не причастен к преступлению, но именно политическую версию нужно рассматривать в первую очередь – именно для того, чтобы общество было убеждено в незаангажированности следствия. Тем более, что вскоре полиции все равно придется это делать, но уже под давлением общества.

Увольнение главного днепропетровского копа: что дальше?

Лучшим примером того, как власть сегодня реагирует на общественное мнение, является вчерашнее увольнение главы Днепропетровской полиции Глуховери, который арестовал патрульных полицейских, остановивших его за нарушение правил дорожного движения.

Инцидент, ставший известным благодаря публикации "Страны", получил широкий общественный резонанс, который дошел до президента. И МВД вынуждено было среагировать, хотя, возможно, и не хотело этого.

Не хочется говорить громких фраз, но именно в таких ситуациях и рождается новая страна. Пусть это со стороны президента популизм, а со стороны Нацполиции – вынужденная реакция, но подобные решения – именно то, чего ждет общество.

Одним из наиболее сильных раздражителей для всей страны в последние 30 лет является безнаказанность элиты – на фоне наказуемости обычных граждан. Это, конечно, болезнь не только нашей страны, но в Украине она пустила наиболее глубокие корни и стала наиболее заметной.

Попытки бороться с ней уже делались (достаточно вспомнить дело Лозинского), но систему они не сломали. Не сломает систему и дело одного Глуховери, однако, если таких дел будет 10-20-50, ситуация может сдвинуться с места.

Общество ждет, что элита будет отвечать за свои преступления не слабее, а сильнее, чем остальная страна. Это малореально, но, если мы хотя бы приблизимся к такому идеалу, Украина действительно изменится.