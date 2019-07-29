В новоизбранной Верховной Раде девятого созыва активизировались объединительные процессы, хотя еще даже неизвестен у новых народных избранников день присяги. По информации "Страны", в придачу к фракциям пяти партий, которые прошли в Раду, могут быть сформированы две депутатские группы с теми же правами.

В частности, активно в этом направении работают крупный бизнесмен Игорь Коломойский и министр внутренних дел Арсен Аваков, который после заката партии “Народный фронт” (НФ), ищет политическую точку опоры. Вопрос для Авакова тем более актуален, что после формирования нового правительства он, скорее всего, покинет свой пост.

Подробнее - в материале “Страны”.

Противовес Зеленскому от Авакова и Коломойского

Как утверждают несколько собеседников из числа депутатов Рады восьмого созыва, переизбранных в новый парламент, уже началась работа над формированием в нем депутатских объединений с правами фракций.

Кадровым резервом для этих депутатских групп видят, прежде всего, 56 победителей выборов в мажоритарных округах, которые баллотировались путем самовыдвижения или от партий, не сумевших преодолеть 5%-й избирательный барьер.

Согласно регламенту Верховной Рады, депутатов в депутатской группе должны быть не меньше, чем в самой маленькой фракции на момент ее формирования. Судя по всему, наименьшей фракцией в Раде девятого созыва будет “Голос”, в которую могут войти 17 народных депутатов, избранных по списку, и 3 мажоритарщика. Таким образом, в новой Раде могут возникнуть две депутатские группы.

Источники называют заинтересованными в их появлении, помимо прочих, совладельца группы “Приват” Игоря Коломойского и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Слухи об их планах ходили еще до выборов, но сейчас о этом говорят все более конкретно. Якобы каждый хочет заполучить депутатскую группу для усиления собственного влияния на политические процессы.

“Коломойский и Аваков собирают свои группы не для того, чтобы поддерживать Зеленского (президент Владимир Зеленский - Прим.Ред.), хотя и считаются формально его союзниками, а наоборот, чтобы создать противовес его партии “Слуга народа” в парламенте. Дополнительно они будут работать над тем, чтобы объединить вокруг себя как можно больше членов этой фракции и размыть пропрезидентское большинство. Коломойский провел и по спису, и по мажоритарке от "Слуги народа" до 30 человек. Есть там люди и Авакова. Учитывая, что численность фракции "Слуги" - 254 человека, 30-ти "шытков" вполне достаточно, чтоб у Зе-фракции не хватало голосов для результативного голосования”, - говорит собеседник из числа действующих депутатов, знакомых с ситуацией.

Он также говорит, что уже есть и предварительное название у группы депутатов Авакова - "Порядок". В нее войдут, по предварительным прикидкам, более 25 человек.

“Все делается, чтобы у Зеленского не было устойчивых 226 голосов в новой Раде”, - соглашается с этой версией политолог Анатолий Октисюк.

Он даже допускает, что часть мажоритарщиков, поддержанных на выборах “Слугой народа”, либо сразу откажутся входить в ее фракцию (они имеют такое право), либо в будущем отколются от нее в интересах олигарха.

“Коломойский и Аваков движимы собственными интересами. Одному нужно защитить позиции в экономике, другому - избежать преследования и сохраниться в политике и бизнесе”, - рассуждает Октисюк.

Источники “Страны” в политических кругах говорят, что Аваков не останется в кресле миристра после формирования нового правительства.

“Дают более 90%, что Аваков уйдет из МВД, с чем он уже смирился в общем-то и сейчас занят закрытием всяких хвостов. У Авакова начался серьезный конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, после чего и стало понятно, что Аваков на своем посту не удержится. И, тем более, никто уже не говорит о том, что Аваков будет премьер-министром, хотя такие слухи ходили еще в конце весны”, - сказал "Стране" собеседник в депутатском корпусе.

Напомним, глава партии “Слуга народа” (СН) Дмитрий Разумков в интервью изданию РБК - Украина заявил, что никаких предварительных договоренностей о сохранении за Аваковым кресла министра у команды Зе нет.

А член первой пятерки "Слуги народа" Давид Арахамия заявил в ночь после выборов Рады, что он надеется, что Аваков не останется на посту главы МВД.

Пресс-секретарь Авакова Наталья Стативко в комментарии “Стране” опровергла причастность министра к объединительным процессам среди мажоритарщиков. “Арсен Борисович не имеет никакого отношения к депутатам парламента, которых избирает народ Украины прямым голосованием, в том числе, в мажоритарных округах”, - ответила Стативко изданию.

Хотя народный депутат Александр Кирш (“Народный фронт”), которого причисляют к внутрифракционной группе Авакова в НФ, допускает заинтересованность министра во влиянии через парламентские объединения на работу новой Рады.

“Многие политики в этом заинтересованы. Но я могу только предполагать, конкретикой не владею”, - прокомментировал он “Стране”.

"Воля народа", Ахметов и другие

Помимо Коломойского и Авакова над созданием депутатских групп работают и другие игроки.

Так, на выборах по мажоритарке победило несколько депутатов от группы "Воли народа". Причем ее глава Ярослав Москаленко провалился. Но в Раду прошел его заместитель совладелец группы “Континиум” Степан Ивахив, а также члены группы Василий Петевка, Олесь Довгий, Сергей Шахов, Игорь Молоток, Александр Фельдман и Сергей Лабазюк.

“Часть из них уже обсуждают воссоздание группы, не обязательно под тем же названием, в новой Раде”, - говорит собеседник среди самовыдвиженцев.

Впрочем, уже сейчас понятно, что значительная часть самовыдвиженцев-мажоритарщиков, как это обычно бывает, настроена не на оппозиционную деятельность, а на сотрудничество с властью.

“Допускаю создание объединения беспартийных мажоритарщиков, близких мне по духу. Но если это будет группа, направленная против Зеленского, я не смогу в ней работать. Если ее создадут для совместной работы с президентом, я готов к ней присоединиться”, - прокомментировал “Стране” депутат Молоток ("Воля народа").

При этом у другого депутата из ВН, победившего в своем округе, есть сомнения, что группа будет воссоздана. “Скорее нет, чем да. Сомневаюсь, что есть кому заниматься этим”, - говорит он, признавая, впрочем, что предложения обсудить его будущее в Раде ему уже поступают.

Еще один депутат предположил, что часть депутатов-самовыдвиженцев присоединиться к фракции "Оппозиционной платформы За жизнь". "Для многих - это идеологически близкая политическая сила, а потому присоединение к ней вполне вероятно", - сказал нардепов.

Источник в партии “Оппозиционный блок” (эта близкая к олигарху Ринату Ахметову партия не прошла 5% барьер) говорит, что прошедшие в Раду кандидаты-мажоритарщики от ОБ (их 6 человек) во главе с Вадимом Новинским, также попытаются сформировать свою группу. Тем более, что у Ахметова в этом парламенте, в отличие от предыдущего, не будет подконтрольной фракции. Но вопрос лоббирования своих интересов для него стоит по-прежнему остро.