Формула Роттердам плюс, по которой украинцам считали тарифы на электричество в последние три года, формально уже не действует.

Как только с 1 июля этого года заработал новый рынок электроэнергии, цену для бизнеса определяет конкуренция, то есть, баланс спроса и предложения. А для населения тариф регулирует государство - по спецобязательствам "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" отпускают людям электроэнергию не дороже 1,68 гривен за киловатт.

Между тем, в истории со скандально известной формулой Роттердам плюс пока не расставлены все точки над "і". Эксперты давно утверждали, что это - одна из самых масштабных схем, с помощью которой смотрящие за энергетикой (а в их список входили люди из ближайшего окружения экс-президента Петра Порошенко, в частности, Игорь Кононенко) и лояльный к ним бизнеснесмен Ринат Ахметов (в его комапнию ДТЭК входит большинство тепловых электростанций Украины) получали сверхприбыли.

Впрочем, неоднократные попытки отменить Роттердам плюс через суд и признать ее незаконной были безуспешными.

С 2017 года Национальное антикоррупционное бюро ведет досудебное расследование по делу о превышении служебных полномочий лицами Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Именно с легкой руки регулятора в 2016 году появился Роттердам плюс. В этом деле всплывают любопытные подробности. К примеру, уже известно, что потребители только за 2016-2017 годы переплатили за электричество почти 18,9 млрд гривен.

Но есть все признаки того, что это дело пытаются спустить на тормозах. В июне руководство САП неожиданно поменяло группу прокуроров, занимавшихся Роттердамом плюс.

Как стало известно "Стране", сейчас лоббируют проведение экспертизы в конкретном учреждении (Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз Министерства юстиции), с которым ранее плотно работали представители нынешних подозреваемых по этому делу. Все это может свидетельствовать о попытке затянуть расследование на неопределенное время, и вывести из под удара его главных фигурантов.

"Страна" разбиралась, как работала схема Роттердам плюс и чем может закончиться расследование этого дела.

Хитрая формула

Напомним: формула Роттердам плюс появилась в марте 2016 года в качестве новой методики ценообразования на топливную составляющую в производстве электрической и тепловой энергии, то есть, уголь. Украина тогда фактически потеряла контроль над шахтами Донбасса. Поэтому было решено закупать уголь на голландской международной бирже - в Роттердаме.

В формуле, которую своим решением утвердила НКРЭ, учитывалась стоимость угля в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена плюс его доставка в Украину по морю и железнодорожным транспортом на склады ТЭС. В расчет брались не текущие цены, а средняя стоимость угля за 12 месяцев.

Причем, по этой формуле считали цены на весь уголь для ТЭС - как антрацитовой, так и газовой групп, импортный и отечественной добычи. В итоге резко взлетела стоимость тепловой электроэнергии - только в 2016 году вдвое.

У экспертов сразу же появились подозрения, что Роттердам плюс - коррупционная схема. Ведь по цене импортного угля с доставкой из международных портов считали украинский уголь, а также уголь из неподконтрольных территорий (который был в разы дешевле, чем импортный по формуле из Роттердама). Как рассказал "Стране" глава комитета кредиторов "Центрэнерго" экс-нардеп Дмитрий Крючков, позже была завезена партия угля из США (Пенсильвании) с той же целью - заложить рекордную цену энергетического сырья в тариф на электроэнергию. В СМИ даже появилось определение новой формулы - Пенсильвания плюс.

Несколько попыток оспорить Роттердам плюс оказались безуспешными. В марте 2017 года Высший админсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Украинской ассоциации производителей ферросплавов и электрометаллургической продукции, признав законным постановление НКРЭ.

В марте этого года Окружной административный суд Киева отказал группе народных депутатов и Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг в иске к НКРЭ о незаконности тарифов, рассчитанных по формуле Роттердам плюс.

Роттердам- схема

Еще в марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование по делу №52017000000000209. В нем идет речь о превышении служебных полномочий и злоупотреблении служебным положением должностных лиц НКРЭ. На то время Нацкомиссию возглавлял Дмитрий Вовк, один из бывших топ-менеджеров бизнес-империи тогдашнего президента Петра Порошенко.

Как рассказывал Дмитрий Крючков, лично Порошенко активно лоббировал его назначение.

Как стало известно "Стране" из материалов дела, во время досудебного расследования выяснилось, что глава и члены НКРЭ использовали свое служебное положение, действуя в интересах генерирующих компаний тепловых электростанций.

"С целью создания для генерирующих компаний ТЭС сверхприбылей от продажи электроэнергии в Оптовый рынок через ГП "Энергорынок", в период с января по март 2016 года в ходе разработки Порядка формирования прогнозированной оптовой рыночной цены электроэнергии обеспечили включение в него заведомо необоснованной формулы, которой увеличивалась стоимость энергетического угля, используемого в производстве электроэнергии. Таким образом, создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии в Оптовый рынок электроэнергии", - сообщает источник "Страны".

В ходе досудебного расследования установлено, что в НКРЭ сознательно заложили в формулу цену угля на 10-15% выше фактической, по которой энергетический уголь в реальности закупался ТЭС. Эта формула была утверждена постановлением НКРЭ №289 и вошла в историю как пресловутая Роттердам плюс.

"В дальнейшем на основании этой формулы НКРЭ провела расчет прогнозированной оптовой рыночной цены электроэнергии с учетом завышенной стоимости энергетического угля на 2-4 кварталы 2016 года и 1-4 квартал 2017 года, которые утвердила своими постановлениями №721, №1178 и №337, что в период 2016-2017 годов позволило генерирующим компаниям получить сверхприбыли при производстве и последующей продаже электроэнергии в Оптовый рынок, а потребители безосновательно понесли затраты на ее приобретение", - говорит источник "Страны".

На данный момент подтверждена сумма завышения стоимости угля по формуле Роттердам плюс в размере 18, 868 млрд гривен только за 2016-2017 годы. По словам главы комитета жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олега Попенко, от формулы Роттердам плюс страдали, в основном, энергоемкие машиностроительные, ферросплавные, металлургические предприятия. "В свое время они не провели модернизацию, и в итоге теряли по 100-150 млн гривен в год", - отметил эксперт.

В качестве основного выгодополучателя формулы Роттердам плюс принято называть Рината Ахметова и его энергетическую группу ДТЭК.

Но Ахметов был не единственным, кто "рубил" деньги с Роттердама. Крупным производителем тепловой электроэнергии является также государственная "Центрэнерго", которую контролировали "смотрящие" из ближайшего окружения президента, в частности, Игорь Кононенко.

Для "Центрэнерго" схема с ценами на уголь также была супервыгодной, так как позволяла формировать супер-выгодные тарифы на электроэнергию. Закупая уголь на украинских шахтах, "Центрэнерго" прогоняла его через многочисленные фирмы-прокладки, и в итоге вынимали из "Центрэнерго" по 200 млн в месяц.

Как разваливают дело

Очевидно, явная близость к фигурантам этого дела первых лиц государства и заставляла антикоррупционеров осторожничать при расследовании. Причем странные вещи вокруг дела продолжались и после ухода со своего поста Порошенко.

Руководила этим делом группа прокуроров, утвержденная руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры во главе с Яровой.

Но, как сообщил источник "Страны", 17 июня этого года, по данным системы Единого реестра досудебных расследований, в группе прокуроров произошла рокировка. 11 июня заместитель Генпрокурора и руководитель САП Назар Холодницкий, якобы, установил, что "процессуальное руководство осуществляется неэффективно" и потому нужно поменять группу прокуроров. Но рокировки ограничились исключением старшего группы прокуроров и назначением на его место другого прокурора из этой же группы.

При этом, как утверждает источник "Страны", на многочисленных совещаниях досудебное расследование было признано эффективным и отвечающим разумным срокам.

Одним из главных камней преткновения стали экспертизы. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Минюста, по данным источника "Страны", всячески их затягивал. В июне-июле велась активная работа по привлечению других экспертных учреждений. Уже посчитаны убытки и подготовлены проекты пидозр. Но замена прокурора явно затягивает это дело.

"Вызывают также подозрения настоятельные рекомендации руководителя САП проводить экспертизы именно в определенном учреждении с постановкой конкретных вопросов, которые по своему содержанию совпадают с теми, что задавали ранее представители возможных подозреваемых в том же экспертном учреждении - Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз", - отмечает источник "Страны".

Все это заставляет сомневаться в объективном отношении к этом делу со стороны руководства САП. "Они хотят прикрыть преступление сменой группы прокуроров и отзывает проведение экспертизы КНИСЭ", - считает источник "Страны".

В тоже время представитель президента в Кабмине и советник по энергетике Андрей Герус уверен, что НАБУ не спускает дело по Роттердаму плюс на тормозах.

"Идет расследование, и в нем есть прогресс. Дело масштабное и очень непростое, поэтому расследование потребует времени", - подытожил он.