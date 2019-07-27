Президент Владимир Зеленский в пятницу прибыл в Одессу. Там он побывал на "Лиге смеха", а также сходил на пляж, где сфотографировался в компании Андрея Богдана в плавках.

Впрочем, не забывал президент и о важных государственных вопросах. Так, он предложил одесситам обсудить пять кандидатур на пост главы Одесской областной госадминистрации.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

"Страна" выяснила, кто эти люди.

1. Андрей Андрейчиков

Первым пунктом в "списке пяти" идет тот самый предприниматель Андрей Андрейчиков, кандидатура которого была предложена президентом три недели назад.

И вызвала шквал критики и протестов в Одессе. "Страна" уже подробно писала об этой истории.

Андрея Андрейчикова, основной бизнес которого – скупка и экспорт металлолома, обвинили в связях с беглым одесским бизнесменом и политиком Игорем Марковым. Впрочем, критика была основана лишь на членстве Андрейчикова в охотничьем клубе "Мисливець-2007", в котором также были люди из окружения Маркова.

Андрейчикова лоббируют из Офиса нового президента, не открывая, впрочем, чем близок одесский предприниматель команде выходцев из шоу-бизнеса.

К слову, "Страна" уже писала, что одно из магистральных направлений бизнеса Андрейчикова – экспорт металлолома в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику. Причем в прошлом в этом ему помогали люди из окружения бывшего президента Порошенко, а также друг последнего - известный молдавский олигарх Плахотнюк.

2. Татьяна Петракевич

Вторая кандидатура из "списка пяти" - Татьяна Петракевич, одесская активистка, волонтер, предприниматель и основатель одесской частной "Открытой европейской школы".

Татьяна Петракевич неоднократно выступала против влиятельной в Одессе бизнес-политической группы Ангерта-Галантерника–Труханова по различным вопросам. В том числе, протестовала против застройки Летнего театра в центре Одессы.

В политических кругах Одессы Петракевич называют "человеком Кивана Аднана" - одесского бизнесмена застройщика сирийского происхождения.

Киван Аднан давно конфликтует с группой Галантерника – Труханова.

3. Ольга Квасницкая

Третья кандидатура, предложенная Зеленским - депутат Одесского горсовета от "Самопомощи" Ольга Квасницкая.

Ольга Квасницкая преподает в Одесской юридической академии Кивалова и возглавляет депутатский фонд "Французский бульвар". Поддержала протест горожан против застройки Летнего театра, также неоднократно возглавляла "фронду" в горсовете против инициатив мэра Труханова и его бизнес-партнеров.

Ольгу Квасницкую также в Одессе называют близкой к застройщику Кивану Аднану. Но также отмечают, что Квасницкая в горсовете также неоднократно лоббировала интересы почетного президента юракадемии Сергея Кивалова.

4. Максим Куцый

Четвертая кандидатура - 36-летний Максим Куцый, совладелец и директор инвестиционной компании.

Максим Куцый в свое время окончил Национальную академию внутренних дел, и поработал в МВД. Источники "Страны" в полиции называют кандидатуру Максима Куцего креатурой министра МВД Арсена Авакова.

5. Максим Болдин

Пятая кандидатура – известный деятель каденции мэра Эдуарда Гурвица Максим Болдин.

При Гурвице Болдин был руководителем юридического департамента.

После того, как бизнес-клан Гурвица фактически выдавили из Одессы, Максим Болдин сделал карьеру в качестве главы Высшей ревизионной комиссии союза адвокатов Украины.

Максима Болдина называют "правой рукой" бессменной с 2011 года главы союза адвокатов Украины Лидии Изовитовой.

Таким образом в "списке пяти" нет ни одной кандидатуры, которая была бы лояльна к нынешнему мэру Одессы Геннадию Труханову. Вместе с тем, в списке есть как минимум две кандидатуры – Петракевич и Квасницкая, которые Труханова жестко критикуют. Причем обоих молва связывает с Аднаном Киваном (хотя о достоверности этих слухов судить сложно).

В любом случае, если губернатором будет назначен кто-то из них двоих это будет свидетельствовать об ослаблении позиций Труханова. Тем более, что после проигрыша его кандидатов "Слуги народа" по мажоритарке и непрохождения в Раду "Оппозиционного блока" (Труханов шел там под 4-м номером), все чаше слышны разговоры, что на местных выборов Зе-команда выдвинет против него своего кандидата в мэры.

Напомним, ранее Зеленский планировал назначить губернатором Одесской области Андрея Андрейчикова.

Однако 13 июля, во время визита в Одессу президент заявил, что пока не будет назначать "короля металлолома" и намерен провести конкурс на эту должность.