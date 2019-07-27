"Украинский вопрос" - вновь на первых полосах американских СМИ в контексте набирающей ход предвыборной гонки за кресло президента США. Как известно, за Овальный кабинет Белого дома на Капиталийских холмах уже идет борьба между действующим главой государства - республиканцем Дональдом Трампом и ставленником Демократической партии, бывшим вице-президентом Джо Байденом.



Скандальные события в Киеве с участием последнего, произошедшие в период президентства Петра Порошенко, нынешняя Администрация в Вашингтоне пытается использовать как ключевой козырь для обнуления шансов на успех 76-летнего демократа на выборах президента США, запланированных на 2020 год.

Но и сторонники Байдена, похоже, не сидят сложа руки, контратакуя своего оппонента, выдвигая в адрес команды Трампа претензии в нечестной игре. А это новая интрига, разобраться в которой следует украинцам, и не только.



Что стоит за очередной гонкой компроматов американских "политических динозавров", как с этим связаны увольнение бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и лавирование его преемника Юрия Луценко, а также сколь нелегкий выбор во всей истории предстоит сделать нынешнему главе нашего государства Владимиру Зеленскому, разбиралась "Страна".

"Чаевые для сына" за наезд на Шокина. Как "Дядюшка Джо" стал серым кардиналом украинской политики

На страницах нашего издания мы неоднократно касались аспектов называемого "украиногейта": вспыхнувшего весной нынешнего года скандала вокруг Джо Байдена - бывшего вице-президент США и экс-куратора "киевского участка" работы Госдепа времен администрации Барака Обамы.

Основные претензии, которые выдвигаются к нему, касаются двух взаимосвязанных аспектов.

Прежде всего, речь идет о скандальной истории, имевшей место в конце 2015 года в момент приезда Байдена в Киев. Сам он признавался СМИ о, по сути, вмешательстве с его стороны во внутренние дела Украины. И бравировал, как в ходе беседы с Порошенко шантажировал последнего невыделением кредитного транша в размере $1 млрд, если президент не уволит "сукина сына" - генпрокурора Виктора Шокина.

"Петр, ты не получишь свой миллиард долларов, - пересказывал Байден свой разговор с Порошенко в комментарии изданию The Atlantic. - Ну да ладно, ты можешь оставить генерального прокурора. Только учти, что в этом случае мы не будем платить".

В интервью "Стране" Шокин объяснял: он впал в немилость у "Дядюшки Джо" из-за того, что ГПУ в период его работы активно расследовала пачку уголовных дел в отношении компании экс-министра экологии Николая Злочевского Burisma. В наблюдательный совет этой структуры на тот момент входил сын вице-президента США Хантер Байден и еще один американец - Девон Арчер (пасынок бывшего госсекретаря Джона Керри). Получение ими солидного денежного вознаграждения на общую сумму $3,5 млн от структуры Злочевского оппоненты Байдена-старшего трактуют как "откаты" за "политическую крышу Госдепа", организованную вторым человеком в Америке. А травлю Шокина - как один из элементов этой деятельности.

Все это предыстория, где мы не ставим точку. Гораздо важнее дальнейшие события.

Дрейф Луценко и казус Коломойского/Джулиани повернули историю вспять

Итак, прознав о сути обвинений семейство Байденов претензии в ангажированности и коррупции, естественно, отбросило (чуть ниже мы детальнее остановимся на их аргументах). Но ряд дополнительных обстоятельств позволяет предположить, что при разложении пасьянса большинство фигурантов не были честны до конца, играя краплеными картами.

Прежде всего, это генпрокурор Юрий Луценко.

Три года назад - вскоре после того, как его предшественника Шокина вынудили уйти в отставку, он сел в главное кресло на Резницкой и вскоре (отчасти, совместно с НАБУ и САП) "свернул" расследование всех уголовных дел по вероятным злоупотреблениям компании Burisma.

Со Злочевского были сняты подозрения, а экс-министр даже наведывался в Киев. Его адвокаты уверяют - Николай Владиславович стал жертвой "фантомных болей" постмайдановских силовиков, которые стремились доказать свою значимость новой украинской власти.

В дальнейшем карты, как считалось, смешало изменение политического ландшафта в Украине, связанное с поражением Порошенко на выборах президента. Так, в конце марта 2019 года стало известно: с подачи главы ГПУ расследование в отношении Злочевского возобновили, а прокуроры направили ему по почте текст новой "пидозры" в отмывании денег. По одной из версий, за всем этим стоял снова Луценко.

Недоброжелатели Юрия Витальевича намекали - организовывая "накат" на Злочевского, генпрокурор всего лишь пытается "выслужиться" перед командой Трампа, собирая компромат на сына его главного противника на американских выборах. Что должно позволить Луценко если не усидеть в должности, то хотя бы получить индульгенцию от последующего уголовного преследования.

Эта логика не была лишена смысла, если вспомнить - в новых претензиях к Злочевскому (образца весны-2019) отдельно прописали, как члены совета директоров его газодобывающей стратуры Burisma (в том числе Байден-младший, Арчер и экс-президент Польши Александр Квасьневский) получали "чаевые" от украинского экс-министра, которые оседали на счетах офшоров Wirelogic Technology A.S., Digitex Organisation LLP и Rosemont Seneca без уплаты налогов.

Эти же сведения содержатся и в англоязычной справке из так называемого "400-го дела" в отношении олигарха Сергея Курченко. Как писала "Страна", текст этого документа обнародовал журналист Владимир Бойко. Он уверял – бумаги с соответствующим компроматом на Байдена-младшего были направлены в Министерство юстиции США. А также вручены генпрокурором Луценко в ходе встреч с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. На этом аспекте следует остановиться подробнее.

Дело в том, что вскоре после избрания Зеленского Джулиани - видный представитель команды Дональда Трампа (74-летнего юриста и фаната бейсбола СМИ окрестили адвокатом президента США), планировал посетить Киев, но со скандалом отменил поездку. Причиной стала пикировка, произошедшая между олигархом Игорем Коломойским (ему приписывают влияние на нового президента Украины) и близкими к "Руди" американскими бизнесменами украинского происхождения Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

На сегодня их конфликт вылился в поданный 200-миллионный иск в отношении экс-совладельца "Приватбанка". И расследование уголовного дела о якобы озвученных им во второй декаде мая в интервью журналистам угрозах убийством в отношении соратников адвоката Трампа.

Первое интервью Коломойского после возвращения в Украину, из-за которого на него ополчился Джулиани, источник видео: youtube.com/Радіо Свобода

В контексте "Украиногейта" следует уточнить - через неделю после спича Коломойского свет увидели новые откровения генпрокурора Луценко. В них он де-факто наступил на горло своим прежним заявлениям весны-2019, кардинально изменив позицию по отношению к выплатам членам совета директоров Burisma.

Руководитель надзорного ведомства Украины однозначно дал понять журналисту Bloomberg: через месяц после обнародования претензий ГПУ уже не видит нарушений украинского закона в действиях Байдена-младшего.

"Компания (Burisma - Прим. Ред.) может заплатить сколько угодно своему руководству", - умыл руки Луценко.

Этот сигнал американцам выглядит еще более симптоматично с учетом диалога автора этих строк с адвокатом Злочевского Ярослава Белявского.

В беседе со "Страной" 26 июля защитник заявил, что за три месяца постфактум появления в СМИ (28 марта) якобы "пидозры" его клиенту, невзирая на ряд обращений, ГПУ так и не предоставила ни одного официального документа.

"Ни одной повестки, ни вызова, ни уж тем более - ходатайства об избрании меры пресечения нашему клиенту мы не получали. Я считаю, что подозрение, обнародованное в конце марта, существует исключительно в воображении Луценко", - говорит Белявский.

Если сложить это воедино, то выходит что де-юре украинские правоохранители не имеют никаких претензий ни к Николаю Злочевскому, ни уж тем более к Хантеру Байдену. Как следует все это понимать и что это значит?

"Ответка" американских демократов и фидбек Шокина

Дабы прийти к ответу, стоит напомнить еще ряд деталей. Дело в том, что на "разворот сознания" украинского генпрокурора совпал с моментом, когда общественности стало известно: после публичного объявления о президентских амбициях "Дядюшки Джо" и платежах, которые получал в Burisma Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США решил покинуть свой пост в компании Злочевского. Вслед за этим последовали три месяца молчания, опровержения имени Луценко и... новая сенсация.

Так, в начале июля в двух выпусках издания The NewYorker журналисты привели историю жизни Хантера Байдена, включая нелицеприятные периоды моментов его проблем с наркотиками и лечения от алкогольной зависимости, а также перипетии семейных неурядиц (включая даже интрижку с вдовой его покойного брата Бо Байдена).

Если обойти стороной моральные драмы и фобии "Охотника" (Хантера Байдена - Прим. Ред.), то в материале недвусмысленно отмечается - шпильки в сторону отца по части его работы в Burisma-де являются "неуместными". Зато назван главный выгодоприобретатель озвучивания компромата - действующий президент США.

"Я бы никогда не подумал, что Трамп будет использовать меня против того, кто может его победить. И сейчас мы с отцом понимаем, что единственным противоядием от всего этого станет его победа", - отметил Хантер Байден, комментируя свою работу в структурах Злочевского.

Это несколько расходится с его же логикой образца конца 80-х, которую обходят стороной авторы The NewYorker. Тогда Джо Байден впервые задумывал стать президентом США и, как вспоминал его сын - потребовал от отпрыска выйти из лоббистского бизнеса во избежание двусмысленностей.

Это ограничение, к слову, не сработало ни тогда, ни позднее. Хантер Байден вместе с Девоном Арчером активно подключались к лоббистской и бизнес-деятельностям компаний на тех территориях, где имел статус "Дядюшка Джо" - в США, Китае и Украине.

Обстоятельства же появления сына вице-президента США в Burisma журналисты представляют так. Якобы в начале 2014 году Арчер приехал в Киев, дабы привлечь инвесторов в свой фонд Rosemont Realty по вопросам недвижимости. Но параллельно встретился с Николаем Злочевским, после чего ударил с ним по рукам, и решил участвовать в деле газодобывающей компании. После чего уже Байден-младший, дабы предвосхитить возможные риски сотрудничества с экс-министром экологии Украины, решил обратиться к фирме Boies Schiller Flexner. Выводы ее инсайдеров гласили - Злочевский "ходит" под уголовным делом. В американских СМИ данный пассаж выглядит так: экс-министр может быть "уязвим для расследования финансовых преступлений" и "предполагаемого злоупотребления властью".

Иначе обстоятельства появления сына "Дядюшки Джо" в совете директоров одной из крупнейших газодобывающих компаний трактует экс-глава ГПУ Шокин.

"Я бы советовал всем внимательно перечитать эту статью - там подробно описаны стиль жизни и привычки сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, дана его характеристика как "специалиста" в области энергетики. Из нее четко видно, какую "пользу" на самом деле мог принести Хантер Байден в плане работы компании Burisma, - говорит он "Стране". - Это все подтверждает мою позицию о том, что он (Хантер Байден - Прим. Ред.) попал туда не случайно, а с помощью своего отца и в качестве прикрытия для обеспечения безопасности фирмы Злочевского. Иначе истолковать его роль в деятельности Burisma невозможно".

Бывший генпрокурор Украины заявляет - в процессе следствия за деятельностью Burisma силовики зафиксировали: Хантер Байден крайне редко там появлялся, и "что-то полезное для производства делать не мог". Однако, наряду с прочими иностранцами в наблюдательном совете компании, получал существенное вознаграждение.

"Расследуя эти обстоятельства мы далеко продвинулись, в планах следственных действий Генпрокуратуры в период моей работы уже значились допросы (члена НС Burisma Александра - Прим. Ред.) Квасьневского, (друга сына бывшего вице-президента США Девона - Прим. Ред.) Арчера и Байдена-младшего - всех руководителей совета директоров Burisma. Почему все они появились в компании Злочевского? Для меня это очевидно, а следствием ГПУ было практически доказано - с целью прикрытия, вероятно, незаконной деятельности Burisma в качестве гарантии безопасности от претензий украинских правоохранителей. Ведь ни один из них - ни Байден-младший, ни Арчер, ни Квасьневский не являются специалистами в сфере газодобычи, и никак не были связаны со спецификой работы этой отрасли. К сожалению, в мой период работы в Генпрокуратуре, закончить начатое мы не успели. А после назначения главой ГПУ Юрия Луценко он дал команду свернуть все расследования", - уверен Шокин.

Автор этих строк беседовал с ним в середине июля, но в дальнейшем потребовались и новые комментарии опального силовика.

Новый виток скандала

Дело в том, что 22 июля, аккурат на следующий день после проведения парламентских выборов в Украине сразу два американских издания вновь вспомнили об истории "Дядюшки Джо".

Так, издание Тhe Washington Post вышло с материалом под заголовком "На должности вице-президента США Байден заявлял, что Украина должна увеличить добычу газа. После этого его сын получил работу в украинской газодобывающей компании". И отсылкой к тому, что именно протекция второго человека в Администрации Обамы способствовала возвышению "Охотника", а главное - о наличии конкретного конфликта интересов у Хантера Байдена.

"Его работа в в правлении Burisma оказалась проблемой для (предвыборной - Прим. Ред.) кампании отца и стала предметом для нападений со стороны Трампа и его союзников", - резюмируется в материале.

В тот же день свет увидел и другой сюжет, авторства BuzzFeed. В этом материале указано - посредники адвоката президента США Рудольфа Джулиани (Парнас и Фруман) свели бывшего мэра Нью-Йорка с украинскими силовиками - Шокиным и Луценко.

Якобы именно они организовали онлайн-разговор между Джулиани и Шокиным, у которого был компромат на Байдена.

"Шокину было известно о том, что сын Байдена работал в компании Burisma экс-министра экологии Николая Злочевского, где заработал $3,5 млн. ГПУ во главе с Шокиным расследовала деятельность компании, и Байден потребовал от Порошенко уволить Шокина, чтобы он не навредил репутации Байдена", - говорится в статье.

Шокин в ответ заявляет "Стране": "Прошу никогда не ставить меня на одну доску с Луценко. Заявления, будто я кому-то что-то "сливал" меня оскорбляют. Весь "компромат", который я озвучил Джулиани, выписан в текстах моих исков в украинские суды и ЕСПЧ - там документированы нюансы, как и для чего Байден добивался моей отставки. Я действительно общался с Джулиани по Skype около часа, но никаких гарантий или обещаний этот диалог не предусматривал. Если бы это был "договорняк", как думаете, решился бы вопрос с моей визой в США?", - отмечает экс-глава ГПУ.

По его словам Фруман и Парнас "принимали участие, но играли не основую роль" в организации диалога экс-генпрокурора с адвокатом Трампа. "Мне помогли донести позицию граждане Украины. Их имена не называют американские СМИ, поэтому и я не буду. Никаких документов, рассказов о денежных средствах в виде переводов Байдену-младшему и так далее Джулиани я не передавал. Рассказал то, как меня уволили, как к этому приложил руку Байден, как "испарились" деньги американских налогоплательщиков на реформу ГПУ и что затем делал Луценко по делу Burisma, - говорит Шокин. - Я не участвую в какой-то борьбе, мне хочется лишь доказать, что меня уволили незаконно и этим занимался Байден".

С другой стороны, BuzzFeed утверждает о передаче компромата против бывшего вице-президента США и преемником Шокина - Юрием Луценко.

Узнать мнение Юрия Витальевича, а также процессуальные нюансы данного подозрения с учетом ухода главы ГПУ в отпуск с начала недели "Стране" не удалось (редакция обнародует его комментарий по мере появления).

Глобально же можно зафиксировать то, что президент Зеленский пока еще не занимает никакой конкретной позиции по делу Байдена. Однако администрация Трампа его к этому постепенно подталкивает. "Страна" уже писала, что Госдеп завернул кандидатуры нескольких новых послов Украины в США. Причем главной причиной этого называется отсутствие подвижек с украинской стороны по расследованию коррупционных деяний Байдена.