Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер по приезду в Киев в четверг, 25 июля, провел ряд знаковых встреч. Эксперты “Страны” предполагают, что посланник Госдепа хочет получить личные впечатления от ситуации в Украине после досрочных парламентских выборов и сделать прогнозы о дальнейшем ходе событий.

Любопытно также появление вместе с ним посла США в ЕС Гордона Сондленда, одного из спонсоров президентской кампании президента Дональда Трампа.

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Пение дуэтом и трио

К президенту Владимиру Зеленскому Волкер пришел вместе с Сондлендом и временным поверенным в делах США в Украине Вильямом Тейлором.

По официальной информации Зеленский обсудил с американцами текущую ситуацию в зоне проведения Операции объединенных сил, в том числе, процесс разведения сил вокруг Станицы Луганской, а также условия поддержания режима прекращения огня, введенного с 21 июля.

Американское посольство в Украине сообщило через Твиттер, что стороны обговорили сотрудничество между Украиной и США. Волкер и Сондленд высказали “непоколебимую поддержку Соединенными штатами демократии, безопасности и благополучия Украины”.

В то же время, на ряде встреч спецпредставителя в Киеве, о которых сообщили общественности, его сопровождал только временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор.

Так, они вдвоем встречались с лидером партии “Европейская солидарность” (ЕС) экс-президентом Петром Порошенко в офисе политсилы, а также с главой партии “Батькивщина” Юлией Тимошенко, разговор с которой, как сообщают источники в партии, состоялся по настоянию американской стороны в отеле “Хаятт”.

Как утверждается в пресс-релизе ЕС, Волкер отметил, что последние пять лет для Украины были наиболее продуктивными за все годы независимости как для развития государства, так и укрепления партнерства между Киевом и Вашингтоном. В свою очередь Порошенко отметил “твердую поддержку Америки в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и противодействия агрессии России”.

“Как председатель “Европейской солидарности” он отметил, что его партия будет и дальше защищать национальные интересы Украины”, - сказано в заявлении ЕС.

“Волкер не мог не встретиться с Порошенко. Во-первых, столько лет было совместной работы, а, во-вторых, тот теперь возглавляет одну из парламентских фракций в новом сложно предсказуемом парламенте”, - говорит “Стране” народный депутат от “Блока Петра Порошенко”, который входит в группу по межпарламентским связям с США.

У Порошенко встречу с Волкером также рассматривают как акт поддержки экс-президента в условиях, когда он оказался перед перспективой возбуждения уголовных дел.

В сообщении партии “Батькивщина” сказано, что участники обсудили “ситуацию в Украине”, в том числе, результаты проведения досрочных парламентских выборов, возможности для проведения реформ, прежде всего, борьбу с коррупцией, а также вопросы двустороннего сотрудничества США и Украины”.

О встречах с руководством других политсил, прошедших в новую Раду, официально нигде не говорится, но непубличных контактов, конечно, исключать нельзя. Кстати, Тейлор в ночь выборов был замечен, например, в штабах ЕС и партии “Голос” Святослава Вакарчука. Несомненно, о содержании состоявшихся там бесед Волкеру сообщили.

Также, по информации "Страны", Волкер встретился с первым номером списка "Оппозиционной платформы За жизнь" Юрий Бойко.

Обсуждают Коломойского и премьера

Желание спецпредставителя США получить собственное представление о настроениях в будущей Раде девятого созыва вполне понятно. “Новых встреч с Сурковым (помощник президента России, который занимается вопросом Донбасса Владислав Сурков - Прим.Ред.) пока не предвидится. Прогресса по Донбассу нет. Поэтому Волкер переключается на внутриукраинскую повестку дня”, - полагает эксперт-международник Николай Белесков, комментируя “Стране”.

Народный депутат Игорь Попов, который также входит в группу по межпарламентскими связям с США, допускает, что интерес Волкера может простираться даже дальше. “Он зондирует почву, насколько новое большинство в Раде готово принимать спорные для украинского общества законы,в том числе по линии Минских соглашений (имеется в виду изменения в Конституцию по особому статусу Донбасса и закон об амнистии - Прим.Ред.) и если поймет, что готовность есть, Вашингтон начнет давить”, - комментирует Попов “Стране”.

Как он считает, стоит ожидать, что Волкер захочет поближе познакомиться с новой командой власти - особенно теми людьми, с которыми ему придется работать в рамках его задач - будущими главой Министерства иностранных дел Украины, руководителем Службы внешней разведки и министром обороны. Но утверждены ли кандидаты на эти должности - вопрос... Этой же причиной объясняется интерес Волкера к главе Наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичусу, поставленному уже новой властью. Тот сообщил о встрече через Твиттер.

Как мы уже писали, в политических кругах бытует мнение, что Запад заинтересован во вхождении в коалицию со "Слугой народа" партии Вакарчука "Голос".

В тоже время, как рассказал "Стране" источник в политических кругах, знакомый с ходом дискуссии по линии Киев-Вашингтон, американцы выставляют и другие условия. Первое - минимизация влияния олигарха Игоря Коломойского (вплоть до его уголовного преследования), а также главы Офиса президента Богдана, которого в в США считают тесно связанным с Коломойским. Второе - назначить на должность премьера человека, который был бы в значительной степени независим от Зеленского, но при этом прислушивался бы к рекомендациям Запада.

"На Банковой хотят видеть премьером управляемого Алексея Гончарука (сейчас - заместитель главы Офиса президента - Прим.Ред.). Американцам это не нравится. Они хотели бы видеть премьером человека формата Рашкована (заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ, о котором "Страна" уже подробно писала - Прим.Ред.) - понятного им, но при этом способного говорить "нет" президенту и его Офису. Но такой подход не нравится Зеленскому. Поэтому не удивлюсь, если премьером выдвинут не Рашкована и не Гончарука, а кого-то третьего", - говорит источник.

Дело упирается в Байдена

Экс-спикер МИД Олег Волошин, который избран в Раду по списку “Оппозиционной платформы - За жизнь”, считает не менее важным присутствие вместе с Волкером на переговорах в Офисе президента (ОП) посла Сондленда.

“Я могу только догадываться, но его приезд не случаен. Казалось бы, что делать в Киеве послу в ЕС? Но это один из спонсоров избирательной кампании Трампа, который получил должность в благодарность. Допускаю, что он появился не зря: это намек Американской администрации на желание увидеть продолжение по так называемому делу Байдена. Напомню, ранее другой близкий к Трампу человек Джулиани (близкий друг и юридический консультант президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани - Прим.Ред.) не смог прилететь в Киев и встретиться с Зеленским по той же проблеме”, - объясняет дипломат Волошин.

История с экс-вице-президентом США Джоном Байденом связана с делом скандально известной в Украине газодобывающей компании Burisma, в наблюдательный совет которого входит его сын, получавший огромные выплаты. Когда в 2014 году по этой компании завели в Украине уголовные дела, Байден-старший вмешался и потребовал уволить генпрокурора Виктора Шокина (так заявлял сам Шокин), что и было сделано. Байден может стать одним из возможных основных оппонентов Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года, поэтому компромат из Украины на него пришелся бы кстати.

Волошин говорит, что дело Байдена приобрело серьезный вес в отношениях официальных Киева и Вашингтона. “Даже в официальном сообщении нашего ОП о разговоре Зеленского с Трампом передано пожелание американского президента, что новая власть в Украине сможет быстро улучшить имидж страны, завершить расследование коррупционных дел, которые удерживали взаимодействие между Украиной и США. Имеется в виду явно история с Байденом. Зеленскому дали понять, что пока не в Вашингтоне не увидят прогресса по этому делу, визит Зеленского не состоится”, - комментирует Волошин.

В этой связи стоит вспомнить и о ситуации вокруг нового посла Украины в США. Как писала “Страна”, президент Зеленский намерен отозвать посла Валерия Чалого, у которого подошел срок ротации.

По информации журналиста Валерия Калныша, Белый дом отказал уже трем кандидатам, предложенным Украиной.

Собеседники "Страны" в группе Верховной Рады по межпарламентским связям с США полагают, что дело, прежде всего - в вопросе Байдена. Точнее - в нежелании Украины давать администрации Трампа необходимые доказательства коррупционных деяний его соперника.

Также в дипломатических кругах уже давно ходят слухи об отставке Волкера с поста спецпредставителя США. Однако насколько они достоверны пока сказать сложно.