Украинская православная церковь Киевского патриархата окончательно отмежевалась от Православной церкви Украины, созданной в прошлом году усилиями Константинопольского патриархата.

Символический развод между УПЦ КП патриарха Филарета и главы ПЦУ, его воспитанника Епифания ознаменуется раздельным празднованием 1031-й годовщины со Дня крещения Руси в ближайшие выходные.

Каждая из этих конфессий отдельными колоннами по разным дорогам в воскресенье пройдет крестным ходом по Киеву.

А в субботу свой крестный ход проведет Украинская православная церковь, которая из-за междуусобных войн КП и ПЦУ стала только сильнее и крепче.

Как празднование Дня крещения Руси отразится на украинском православии, анализирует "Страна".

Отдельными колоннами

Для новосозданной Православной церкви Украины под предводительством Епифания это будет первый официальный крестный ход. В предыдущие годы нынешние ПЦУшники участвовали в мероприятиях под эгидой Киевского патриархата. Но в этом году конфессия выйдет самостоятельно.

Маршрут крестного хода ПЦУ будет лежать в воскресенье от Софиевской площади до Владимирской горки. По его завершению у памятника святому князю Владимиру состоится молебен Епифания.

Кроме того, в воскресенье на свой отдельный крестный ход у Владимирского собора выйдет и патриарх Филарет вместе с верующими УПЦ Киевского патриархата.

В июне Филарет официально заявил о том, что возрождает Киевский патриархат. В ПЦУ в ответ его обвинили в расколе православия в Украине.

А отдельные сторонники новой церкви и вовсе подвергли своего почетного патриарха обструкции, заявив о том, что у Филарета "необратимые возрастные изменения". Так уничижительно о Филарете отозвался архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря, который много лет проработал спикером Киевского патриархата.

В УПЦ КП, в свою очередь, отстаивают позицию - в Украине должна быть независимая церковь. ПЦУ же такой не является, поскольку по факту это всего лишь митрополия Константинопольского патриархата. Как считает один из ближайших сторонников Филарета Иоасаф Белгордский, Украина платит "страшную цену за происшедшее - новое разделение Церкви, разрушение мощной Церкви Киевского Патриархата, шельмование старца - патриарха, положившего жизнь на дело устроения независимой, Украинской Православной Автокефальной Церкви".

В прошлом году Филарет возглавлял крестный ход Киевского патриархата, тогда к нему присоединились сотни чиновников всех мастей, включая президента Петра Порошенко, вице-премьеров Степана Кубива и Павла Розенко, а также министра обороны Степана Полторака, министра культуры Евгения Нищука и десятка парламентариев. Шли в колонне с УПЦ КП и сегодняшние ПЦУшники.

В 2018 году крестный ход УПЦ КП возглавили Филарет и Порошенко. Фото: Reuters

После создания ПЦУ и провала Петра Порошенко на президентских выборах УПЦ КП осталась без государственной поддержки. Сам же Филарет неоднократно заявлял, и в том числе в интервью "Стране", что Порошенко его обманул с томосом, обещая, что это будет независимая церковь, а не полностью подчиняющаяся Вселенскому патриарху Варфоломею.

УПЦ окрепла

На фоне этих раздоров еще более сильной выглядит Украинская православная церковь. Буквально месяц назад в УПЦ при участии делегаций большинства поместных православных церквей мира отпраздновали День Ангела Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и пятилетие его интронизации. Теперь же в УПЦ готовятся к своему крестному ходу.

В субботу, 27 июля, в 13-00 молебен на Владимирской горке совершит предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий. А после этого верующие отправятся крестным ходом от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры. Как и в прошлые года ожидается участие десятков тысяч верующих. Кроме того, в воскресенье в 10 утра в Лавре состоится праздничная литургия.

В этом году УПЦ не ставила перед собой цель приглашать поместные Церкви на торжества в честь Крещения Руси, но представители некоторых из них все равно приедут в Киев. Так, о своем участие в крестном ходе уже заявили представители Сербской Церкви и Православной Церкви Чешских земель и Словакии. Ожидаются и другие делегации.

В этот раз, на крестном ходу УПЦ ожидает еще большее количество участников, чем в прошлые годы, говорит "Стране" священник Украинской православной церкви Олег Точинский.

"Во-первых, это связано с тем, что крестный ход стал для верующих УПЦ, если можно так выразиться, визитной карточкой, ведь предыдущие несколько лет государственная власть активно навязывала обществу мнение, будто бы к УПЦ себя причисляют только 15% от общего числа верующих людей. Напротив, УПЦ КП и её нынешнее ответвление - ПЦУ, было принято считать самыми многочисленными конфессиями в стране. Таким образом, посредством проведения ежегодного крестного хода в преддверии дня памяти равноапостольного князя Владимира, Украинская Православная Церковь, показывала ранее, и показывает теперь, что статистические данные, которыми апеллировали со стороны прошлой власти, мягко говоря - сомнительные, - говорит Точинский. - Во-вторых, не в последнюю очередь, на общественное мнение повлиял внутренний конфликт в структуре наших оппонентов, которые в прошлом держались, как оказалось, исключительно посредством административного ресурса и политической поддержки. Когда Порошенко и его команда утратили власть, из красиво разрисованной шкатулки под названием "ПЦУ", начали вылезать "скелеты" и "гидры", которые показали всем, кто ещё сомневался, чем же является эта организация на самом деле. И как бы не пытались сейчас оправдываться в ПЦУ, рассказывая о том, что ситуация с воссозданием УПЦ КП - это лишь мелкая проблема, на самом деле очевидно, что все гораздо хуже. Об этом, кстати, свидетельствует тот факт, что такие похожие за своим внутренним наполнением организации, будут в этом году отдельно проводить свои торжества, связанные с очередной годовщиной Крещения Руси. Они даже разделятся в своих крестных ходах, которые у них запланированы. Естественно, что от всех этих перипетий и всего пережитого за несколько последних лет, УПЦ стала только сильнее и сплоченнее".

Кроме того, у верующих УПЦ есть еще один повод для радости.

На этой неделе Шестой апелляционный суд Киева отказал Минкульту в требовании принудительно переименовать УПЦ. Еще до президентских выборов Минкульт обязал УПЦ указать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви. Требование Минкульта основывалось на положениях закона, принятого в разгар эпопеи с получением томоса, обязывающего УПЦ в своем названии указать принадлежность к Русской Православной Церкви.

УПЦ не согласилась с этим требованием и оспорила его в суде. 22 апреля 2019 года, буквально на следующий день после второго тура президентских выборов, Окружной административный суд Киева остановил процесс принудительного переименования Украинской Православной Церкви. Минкульт подал апелляцию, которая и была рассмотрена на заседании Шестого апелляционного админсуда. Таким образом, решение об отмене принудительного переименования УПЦ вступило в законную силу.

"Порошенко может пойти вместе с ПЦУ"

Оставшись без политической поддержки ПЦУ больше не может похвастаться и новыми приходами. За последние три с лишним месяца, которые прошли после президентских выборов, в ПЦУ не перешел ни один храм УПЦ.

"Крестные хода по своей сути превратились в смотрины, какое количество сторонников у той или иной конфессии, какие силы их поддерживают, с какими флагами и лозунгами они проходят. Это маркер доверия различным церковным организациям. Поэтому само проведение крестного хода, как визитную карточку УПЦ, сейчас попытается использовать ПЦУ в своей конкуренции с УПЦ КП. Для ПЦУ это шанс продемонстрировать свои возможности, заручиться финансовой поддержкой спонсоров и в целом отстоять будущее этой церкви, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Я ожидаю участия в крестном ходе ПЦУ греко-католика Андрея Парубия и бывшего прихожанина УПЦ Петра Порошенко, для которых этот проект - это символ их достижений за 5 лет правления, и за который они будут цепляться в новом политическом цикле. Очевидно, новая власть проигнорирует все крестные ходы, показав, что государство не должно вмешиваться в церковные вопросы".

Отметим, что "Страна" запросила информацию у Офиса президента, будет ли глава государства или чиновники ОП присутствовать на крестных ходах 27 или 28 июля, на момент выхода статьи в ОП ни о каком участии Владимира Зеленского или его соратников в церковных мероприятиях не было известно.