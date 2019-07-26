Кому нужен захват российского танкера?

Вчерашний день создал риски для и без того не продвигающегося процесса восстановления отношений между Украиной и Россией. Задержание в Измаиле танкера NIKA SPIRIT (который, как утверждает СБУ, под другим названием участвовал в операции по захвату украинских судов в ноябре 2018 года) имеет определенную логику с точки зрения мести, но не имеет ее с точки зрения внешнеполитических перспектив.

Сообщается (впрочем, не официальными источниками), что приказ спецслужбе отдал лично Зеленский. Если так, то президента, как минимум, подставили, так как доказано только, что данный танкер, принадлежащий частной компании, присутствовал в Керченском заливе во время украинской спецоперации, но нет информации, что он участвовал в ответных действиях российского флота.

Если же Зеленский не давал команды на задержание танкера, то тогда это просто провокация против него. И Банковая должна разобраться, кто ее организовал и кто стоит за организаторами.

К счастью, украинская власть вовремя сориентировалась, чтобы смягчить эффект от созданного СБУ инцидента, – все моряки NIKA SPIRIT уже отпущены. А сам частный танкер, вне зависимости от его стоимости, не станет причиной для крупного конфликта.

Однако в любом случае вчера все увидели, что грань между сохранением надежды на мир и возвращением в худшие времена эпохи Порошенко очень тонкая. И нужна большая выдержка всех сторон, чтобы не поддаться на очередную провокацию и не свернуть на путь, за которым еще пять лет войны.

Коалиция и премьер: что скажет Волкер, что услышит Зеленский?

В подведении итогов парламентских выборов осталось лишь уточнить детали. Вчера к концу дня Центризбирком подсчитал уже больше 99,9% бюллетеней, и оставшиеся сотые процента максимум способны передать один мандат от какой-либо партии к другой. Но даже это маловероятно.

С одномандатными округами ситуация немного иная – там есть не до конца подсчитанные округа, но самое главное – там есть еще пять округов, где ожидается пересчет голосов. Но даже эта поправка, важная для отдельных кандидатов, не изменит ничего в плане подведения итогов.

Собственно, главный итог – 254 мандата у "Слуги народа". С таким количеством депутатов, которые на старте войдут во фракцию (мажоритарщики в теории этого могут не делать, но сделают), партии Зеленского не нужно договариваться ни с кем. И будет большой глупостью, если таки состоится коалиция с какой-либо из партий.

Гарантированное большинство позволяет самостоятельно создать правительство по усмотрению Банковой и не подписывать никаких коалиционных соглашений, которые потом могут использоваться против самих слуг народа. Ну, а конституционное большинство, когда оно может понадобиться, найдется. В частности, под выполнение Минских соглашений (если об этом встанет речь), точно найдутся 43 голоса "Оппозиционной платформы – За жизнь" и 6 голосов Оппозиционного блока.

Вопрос оппозиции в таком раскладе, кстати, намного интереснее, поскольку формально оппозиционными будут сразу четыре фракции. И им предстоит разделить между собой пост вице-спикера и руководство десятком комитетов – в том случае, если "Слуга народа" будет придерживаться традиций парламента 1-7 созыва и не пойдет на узурпацию всей власти, как сделала коалиция в восьмом созыве.

Поскольку все оппозиционные фракции имеют сложные межличностные и – порой – непримиримые идеологические противоречия, то договоренность о разделе оппозиционного имущества как раз будет самой сложной.

Еще большие сомнения вызывает способность внефракционных депутатов создать хотя бы одну группу на два десятка человек. Это нетрудно, когда внефракционных сотня, но, когда их всего 56, и половина из них – "денежные мешки", объединительные процессы почти невозможны.

А тем временем в Киев прибыл спецпредставитель Белого дома Волкер, у которого, видимо, есть собственные взгляды на расклады в парламенте и правительстве. Вчера стало известно, что он встретился с одним из кандидатов в премьеры – Абромавичусом – и с лидером одной из победивших партий – Тимошенко.

Впрочем, делать выводы из этих двух встреч не стоит. Еще можно представить (да и то с натяжкой), что Вашингтон будет лоббировать назначение премьером Абромавичусом, но даже с натяжкой нельзя представить, что из-за океана будут лоббировать коалицию "Слуги народа" и "Батькивщины".

Со стопроцентной вероятностью, речь идет лишь о первых встречах в целой серии встреч, после которых Белый дом определится, кого рекомендовать в коалицию и в премьеры. Но даже потом еще будет вопрос, что сделает с такой рекомендацией Зеленский.

Подозрение за избиение журналиста "Страны": страна меняется?

Крайне важное событие вчерашнего дня – вручение Нацполицией подозрения "убийце Бабченко" Цымбалюку за нападение на журналиста "Страны". В нормальном обществе это было бы нормой, но у нас пока (будем надеяться, что пока) такие вещи приходится отмечать особо. Поскольку еще не забылись времена, когда журналистов едва ли не официально делили на правильных и неправильных, причем неправильным могло угрожать что угодно.

Очень хотелось бы верить, что силовые структуры в одночасье изменились со сменой власти. Но пока делать такие выводы рано. Здесь скорее возможны другие версии.

Во-первых, речь может идти просто о порядочных сотрудниках Нацполиции, которые в ней, безусловно, есть (как были и в милиции).

Во-вторых, это может быть просто трезвый расчет Авакова, который заинтересован не столько в том, чтобы защитить журналиста "Страны", сколько в показательном наказании для запугивания пропорошенковских радикалов, с помощью которых экс-президент пытается раскачать лодку нынешней власти.

Но, так или иначе, это уже не первый симптом того, что Украина действительно меняется к лучшему. Непоследовательно, медленно, но меняется. Важно, чтобы эти изменения стали необратимыми.

Нужно ли сажать за "сбитого" Зеленского?

Вчера вторую жизнь обрел предвыборный ролик, в котором кандидата в президенты Зеленского сбивает грузовик. Сотни тысяч снова посмотрели его, чтобы вспомнить, за что создателю ролика угрожает пять лет ограничения или лишения свободы. Именно об этом, а также о том, что автор найден, вчера сообщила "Слуга народа".

Сообщение вызвало жаркие споры в соцсетях. Почти все сошлись в одном – что наказаны должны быть заказчики. Против их наказания была только тающая на глазах партия порохоботов, да собственно "Европейская солидарность" открестилась от того, что имеет отношение к ролику. И к этому не нужно ничего добавлять, кроме классической поговорки о воре, на котором шапка горит.

А вот по поводу создателя ролика мнения разделились. По большому счету, речь идет всего лишь о наемном работнике, который, конечно, представлял, что делает нечто не слишком правильное, но вряд ли сознательно шел на преступление. Поэтому было бы правильнее, если бы уже выявленный автор отделался штрафом – но при условии, что сдаст заказчиков.

А полиции тем временем неплохо было бы заняться всей грязной кампанией, которая велась против Зеленского между первым и вторым туром президентских выборов. Это нужно не для мести, а для того, чтобы в будущих предвыборных кампаниях политики не переходили грань, за которой начинаются сомнительные с точки зрения уголовного права вещи.

А если победит Байден?

США тем временем постепенно входят в президентскую кампанию 2020 года, и уже сейчас очевидно, что украинский вопрос в ней будет одним из ключевых. И дело не только в том, что старая украинская власть всеми способами помогала Клинтон победить Трампа в 2016-м, – хотя этот факт, безусловно, вспомнят. Дело еще и в том, что та же украинская власть, испугавшись победы Трампа, отдала ему весь компромат на недавних союзников из Демократической партии.

Вчера американское издание BuzzFeed сообщило, что бывший генпрокурор Шокин и его сменщик Луценко передали Трампу целую гору компрометирующих материалов на бывшего вице-президента США Байдена. Там и информация по работе американского посольства в Киеве на кандидата Клинтон, и подробности спецоперации против Манафорта, и все материалы расследования по компании "Бурисма", в которой числился Байден-младший и которую покрывал Байден-старший.

Поскольку на данный момент бывший вице-президент остается фаворитом президентской гонки в Демократической партии, переданная информация будет явно нелишней. Правда, Шокину и Луценко она уже не поможет вернуться на вершины украинской власти. Им вообще теперь нужно надеяться, что президентом не станет Байден – потому что в этом случае гнев Белого дома окажется еще более сильным и еще более целенаправленным, чем гнев Трампа.