В партии президента Владимира Зеленского “Слуга народа” (СН) все громче говорят об усилении депутатской ответственности за пренебрежение обязанностями.

Речь заходит даже о досрочном прекращение полномочий парламентария по инициативе его фракции или избирателей.

Как утверждают в "Слуге народа", эти меры призваны усилить дисциплину в парламенте. Впрочем, в реальности, в партии Зеленского решают совсем другую задачу - удержать под контролем всю свою огромную фракцию, в который уже сейчас просматриваются различные группы влияния, ориентированные отнюдь не лично на президента. Не говоря уже о том, что часть депутатов могут просто перекупить различные заинтересованные лица.

Получится ли решить эту задачу у Зе и каким именно образом - читайте детальнее в материале “Страны”.

За прогулы - вон из парламента

В “Слуге народа” хотят наказывать депутатов за неисполнение возложенных на них обязанностей.

К внесенному Офисом президента законопроекту об ответственности за неперсональное голосование в парламенте хотят добавить, в частности, проект о наказании за депутатские прогулы вплоть до лишения мандата.

“В партии “Слуга народа” действительно ведется работа над законопроектами об усилении депутатской ответственности, в том числе, за неявку на работу без уважительной причины более 30% рабочего времени. Решаем, будут ли это штрафные санкции или отзыв мандата”, - сообщила “Стране” кандидат в народные депутаты Ирина Верещук (№29 в списке СН).

За введение уголовной ответственности за прогулы выступает, например, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук (№2 в списке СН). По его мнению, наказанием для прогульщиков должны быть общественные работы и после обвинительного приговора суда депутат лишается мандата.

“Мы формируем конструкцию через уголовную ответственность. Потому что основанием для лишения мандата является наличие решение суда которое вступило в силу. И именно поэтому я настаиваю, что это должна быть уголовная ответственность, чтобы вместе с ней депутат автоматически терял и мандат”, - сказал Стефанчук в интервью “Интерфаксу”.

Он также спрогнозировал внесение проекта с “четким механизмом отзыва народного депутата”. Однако детального описания Стефанчук не дал.

Ирина Верещук подтверждает: дискуссия в партии о необходимости и процедуре отзыва парламентариев ведется. “Но я лично выступаю за отдельный закон об отзыве депутатов всех уровней, как инструмент реального влияния общества на представительные органы власти”, - отметила Верещук в комментарии “Стране”.

По неофициальной информации, отзывать народных избранников за плохую работу в партии хотят, в том числе, путем референдума. “Но это применимо к мажоритарщику, избранному в каком-то одномандантном округе. В случае депутата, который зашел по многомандатому округу, то есть по партийному списку, этот вариант не сработает. Референдум в масштабах всей страны не станешь проводить. В общем работаем над решением”, - комментирует источник в СН, попросивший об анонимности.

“С учетом разницы между списочниками и мажоритарщиками мы стараемся унифицировать наши требования (к ответственному исполнению обязанностей - Прим.Ред.), чтобы ответить на запрос общества и дисциплинировать нашу будущую большую фракцию”, - говорит Ирина Верещук.

Проблемный коллектив

На самом деле проблема куда глубже, чем низкая производственная дисциплина депутатов.

Фракцию партии "Слуга народа" составят примерно 254 депутата, избранных разным способом (и по спискам, и по мажоритарке), однако это будет неоднородное объединение, на которые будут иметь влияние разные центры силы извне. И далеко не всегда она будет голосовать как единое целое.

"Только один лишь Коломойский завел и по спискам, и по мажоритарке до 30 своих людей. Что уже составляет блокирующий пакет - без его голосов у фракции менее 226 депутатов. И это не единственная группа влияния. Кроме того, многие будущие депутаты - это простые люди. Для которых деньги, предлагаемые олигархами за голосование - это огромные суммы, которых они до сих пор никогда в жизни не видели. И соблазн голосовать за то, за что заплатят, а не за то, за что фракция велит - очень высок. Говорят, что активно в направлении подкупа депутатов от "Слуги народа" уже работает Ринат Ахметов, который так и не смог завести свою фракцию в Раду. Отдельный вопрос - на что будут жить депутаты. Зарплата рядового нардепа сейчас около 30 тысяч гривен. Эта сумма достаточна для относительно скромной жизни одного человека в столице, но абсолютно недостаточна, чтоб уберечь депутатов от соблазнов брать деньги на стороне. Обычно проблема решается тем, что фракция доплачивает еще нардепам зарплату в конвертах. Но пока непонятно будет ли это делать фракция "Слуги народа". Честно говоря сомневаюсь, что они таким образом будут содержать всех 250 депутатов", - говорит источник в политических кругах.

“Фракция разделится на неформальные группы. Их депутатов будут стараться перекупить, выманить из состава, прежде всего, мажоритарщиков. Возможна собственная фронда. Например, как Лещенко, Найем и Залищук во фракции БПП, которые зашли по списку, но с определенного момента стали головной болью Порошенко и его окружения, играя фактически против них. Поэтому членов “Слуги народа” постараются обложить со всех сторон и еще подстрахуются снятием депутской неприкосновенности. Их уже готовят к строгой командной работе путем тимбилдинга, натаскивания по нужным темам. Все как в бизнесе, потому что цель - фракция-корпорация, машина для голосования”,- объясняет политолог Вадим Карасев.

На вопросе единства фракции особо остановился президент Зеленский на встрече с будущим составом, которая состоялась в четверг, 25 июля.

“Президент призвал быть крепкой, дружной единой фракцией, не поддаваться на коррупционные соблазны. А тот, кто поддасться, пусть пеняет на себя: никакой круговой поруки. Будут уголовные дела. Правила единые для всех, - рассказал источник в будущей фракции. - Если кому-то что-то не так, лучше сейчас написать заявление о сложении полномочий”.

В общем, у Зе понимают проблему и пытаются ее решить. Но каким образом?

Императивный мандат плюс уголовное дело

Прежде всего, обсуждается возможность применени императивного мандата.

Де-юре он действует и сейчас.

Согласно статьи 81 Конституции, в случае невхождения народного депутата, избранного по списку партии, в состав ее фракции, или выхода из нее, он досрочно лишается мандата после решения высшего руководящего органа политсилы.

Однако, здесь есть две важные проблемы. Во-первых, императивный мандат распространяется только на "списочников", а не на мажоритарщиков, которых во фракции СН будет больше половины - 130 "штыков".

Во-вторых, императивный мандат сейчас даже для списочников действует де-факто только "в одну сторону" - если сам депутат решил выйти из фракции. А если фракция его исключает - то он мандата не теряет. Другими словами, некий нардеп может брать деньги "на стороне" и голосовать в разрез с "линией партии", но из фракции не выходить и ему за это ничего не будет (максимум - исключат из фракции и он уйдет на вольные хлеба).

Теоретически урегулировать вопрос может принятие специального закона, о котором, к слову, говорится в той самой статье 81-й Конституции.

И в нем как раз и может быть прописана норма о том, что депутат лишается мандата и в случае, если его исключает из своего состава фракция.

Однако, против такой "партийной диктатуры" могут выступить на Западе. "Усиление императивного мандата, например, прекращение полномочий за нарушение партийной дисциплины вызовет очень жесткую критику Запада. Такого даже в России нет”, - комментирует народный депутат Александр Черненко (БПП), который до своего избрания возглавлял Комитет избирателей Украины (КИУ).

Кроме того, такой закон может признать неконституционным - так как в Конституции говорится о "выходе депутата из фракции". Что по логике вещей нужно понимать как то, что депутат по своей инициативе покинул фракцию. В законе могут трактовать это и более широко, конечно. Но тогда велик риск его отмены через Конституционный суд.

Не все согласны с "императивным" подходом и внутри фракции "Слуги народа".

“В законопроектах об усилении ответственности депутатов важно сохранить баланс с демократическими требованиями, чтобы избежать диктата партии. Императивный мандат будет инструментом расправы над неугодными депутатами или частью фракции, которая отказывается подчиняться большинству”, - сказала Ирина Верещук “Стране”.

Кроме того, даже если такой закон и примут, то он, как говорилось выше, не будет распространяться на мажоритарщиков. А значит проблему глобально не решит.

Впрочем, ее могут попытаться решить традиционным путем - через дамоклов меч уголовных дел.

И лично Зеленский, и члены его команды уже неоднократно заявили, что одним из первых законопроектов будет отмена депутатской неприкосновенности. Она позволит влиять на депутатов через перспективу заведения уголовных дел.

Этот способ простой и понятный. Однако здесь есть один важный нюанс - для отмены неприкосновенности нужно вносить изменения в Конституцию. Как уже писала "Страна", в Раде еще с прошлого года пылится президентский законопроект на данную тему, который уже получил одобрение в Конституционном суде.

Однако он еще не прошел и первое чтение - с учетом перспективы проигрыша Порошенко, тогда на Банковой передумали его активно продвигать.

Если новая Рада в первом чтении за него проголосует на осенней сессии, то второе чтение может пройти только на следующей сессии. То есть - не ранее февраля. Итого, процесс затянется минимум на полгода. Причем, если в первом чтении голосов, скорее всего хватит (для этого нужно 226), то найти через полгода 300 "штыков" для окончательного принятия изменений будет крайне трудно.

Если же у Зеленского пойдут по пути внесения нового законопроекта, то процесс затянется еще больше. Сначала нужно будет проголосовать за отправку его в Конституционныйсуд и только потом идти на первое чтение.

Другими словами, отменить неприкосновенность будет не так просто, как это может показаться со слов Зе-команды.

Остается путь точечного лишения депутатской неприкосновенности по представлению генпрокурора. И наверняка это будет сделано в отношении представителей других фракций (в первую очередь - в отношении Петра Порошенко и некоторых его соратников).

Однако, далеко не факт, что "слуги народа" согласятся отдать на "съедение" прокурорам своих коллег по фракции, памятуя, что их и самих потом может ждать такая же судьба.

В общем, задача по контролю за фракцией для Зеленского не простая. Группы влияния, которые завели своих людей в Раду через "Слугу народа", будут пытаться влиять через них на политику Рады и самого президента. Чем ответит на это Зе (и ответит ли вообще, либо смирится с положением дел) - увидим в ближайшие месяцы.