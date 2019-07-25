В Харькове и области, которых в парламенте представляла "сборная солянка" из разных политических лагерей, произошла настоящая электоральная революция. На выборах в Верховную Раду победила не оппозиция и не кандидаты от местной власти, а новая партия президента Зеленского "Слуга народа", о которой еще полгода назад никто не слышал.

Причем с разгромным результатом: из 14 округов на Харьковщине представители "слуг" победили в 12 округах.

Только два мажоритарщика из 14 - Александр Фельдман и Дмитрий Шенцев - сохранили свои мандаты. Остальными представителями Харьковщины в Раде стали кандидаты от партии нового президента.

Вторые-третьи места в округах взяли, в основном, представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Оппозиционного блока". Именно их победу прогнозировали поначалу многие наблюдатели. И именно из-за их соперничества во-многом и стала возможно победа кандидатов от "Слуги народа".

Расскажем подробнее о самых интересных сюрпризах на прошедших выборах по харьковским округам.

Братья Добкины уходят из Рады

Широко известному бывшему мэру Харькова и губернатору области Михаилу Добкину не повезло: его взяли в список "Оппозиционного блока" на проходное место номер 15. Однако "Оппоблок" набрал всего 3% голосов, и этот результат не позволяет партии пройти в Раду.

Кроме экс-губернатора Харьковщины, депутатский мандат потерял и его брат Дмитрий Добкин. Раньше его избирали депутатом в округе №178.

Центр округа №178 - знаменитая Балаклея, где в 2017 году взорвались военные склады с боеприпасами. А в Балаклейском районе расположено Шебелинское месторождение газа, есть множество газовых скважин, а также крупные газоперерабатывающий и цементный заводы.

На этих выборах в округе велась очень напряженная борьба. Выборы здесь выиграл председатель Балаклейского райсовета Александр Литвинов, которого выдвинула "Слуга народа". Но всего на полторы тысячи голосов от него отстал самовыдвиженец Анатолий Русецкий.

Дмитрия Добкина в округе выдвинул "Оппоблок". Однако брат экс-губернатора набрал всего 16 % голосов. И еще на 3 % меньше оказалось у его конкурента из "Оппозиционной платформы" Валерия Белокудри:

Фото: cvk.gov.ua

Мураевы тоже не стали нардепами

В округе №181 (Змиев) победил "слуга народа", заместитель мэра города Мерефы (это пригород Харькова) Дмитрий Микиша. Он на 15% опередил Валерию Мураеву - экс-супругу бывшего депутата по этому округу Евгения Мураева:

Фото: cvk.gov.ua

Евгений Мураев, вместо традиционного своего округа № 181, решил пойти на выборы в списке "Оппозиционного блока", где ему дали почетный первый номер. А округ свой он, видимо, решил оставить "в наследство" своей бывшей супруге Валерии.

Но расчет оказался неверным. Список "Оппозиционного блока" набрал всего 3% голосов при необходимых для прохождения в Раду 5%. А экс-супруга первого номра в списке "Оппоблока" не смогла выиграть у менее известного представителя партии Зеленского и тоже не попала в парламент.

Как повар-блогер двух нардепов обогнал

По округу №169 (Киевский район Харькова) выиграл выборы представитель "Слуги народа", не имеющий высшего образования блогер Александр Куницкий. Образование у него профессионально-техническое, он выпускник Центра профессионального технического образования №6 города Запорожья по специальности "Повар-кондитер":

Фото: cvk.gov.ua

Отсутствие высшего образования не помешало Александру Куницкому выиграть сразу у двух депутатов прошлого созыва.

Раньше в этом округе был избран депутатом харьковчанин Александр Кирш. Это специалист по налогам и экс-редактор журнала "Бухгалтер". Он близок к главе МВД Арсену Авакову и входил во фракцию "Народного фронта".

Второй неудачливый кандидат по данному округу - Александр Грановский. Его в 2014 году избрали в Раду по списку Блока Порошенко. Грановскому приписывают функции "смотрящего" за судебной системой в годы правления Порошенко.

Новый нардеп Александр Куницкий более чем в три раза опередил каждого из своих именитых соперников:

Фото: cvk.gov.ua

Как сообщала "Страна", Александр Куницкий имел трудовые отношения с телеканалом "1+1", а Центризбирком безуспешно пытался снять его с выборов из-за длительного отсутствия в Украине.

Перед выборами город заполонили борды, где были изображены кандидат Александр Грановский вместе с мэром Геннадием Кернесом. На них Грановского представляли как защитника интересов харьковчан. Но даже открытая публичная поддержка популярного мэра не помогла Александру Грановскому добиться победы.

В этом округе не было кандидатов ни от "Оппозиционного блока", ни от "Оппозиционной платформы". При этом Геннадий Кернес, который протежировал Александра Грановского, шел третьим номером по списку "Оппозиционного блока".

Хозяин рынка "Барабашово" снова в Раде

Округ №174 (Холодногорский и Новобаварский районы Харькова) - единственный округ в городе, где снова победил предыдущий депутат. Им оказался Александр Фельдман, владелец крупнейшего в Восточной Европе рынка "Барабашово".

"Слуга народа" выдвинула в этом округе доцента кафедры криминалистики Национального юридического университета имени Я.Мудрого Викторию Алексейчук. Она отстала от фаворита всего на 4%:

Фото: cvk.gov.ua

"Оппозиционная платформа" и "Оппозиционный блок" здесь кандидатов не выдвигали. Поэтому Александру Фельдману особо не с кем было конкурировать за голоса избирателей.

Все решили 300 голосов

Зато ожесточенная борьба развернулась в округе №172 (Орджоникидзевский район Харькова, район ХТЗ). Здесь лидеров разделило всего 300 голосов. Именно настолько кандидат от "Слуги народа" Юрий Здебский опередил прежнего нардепа от округа Владимира Мисика:

Фото: cvk.gov.ua

Юрий Здебский - полковник-пограничник, сейчас временно безработный. Последнее место работы - кадровик военного госпиталя погранслужбы в Харькове:

Фото: cvk.gov.ua

Проигравший ему с мизерным разрывом Владимир Мисик - крупный бизнесмен, владелец местного хлебозавода и обширной сети мини-кафе "Кулиничи".

На этом округе "Оппозиционная платформа" и "Оппозиционный блок" тоже не выставили своих кандидатов. Но, как видим, этот "благородный шаг" все равно не помог действующему нардепу снова победить.

"Оппозиционеры" проиграли даже в "пустом" округе

Все три ведущих политических силы сошлись в схватке в округе №171 Харькова (это Фрунзенский район и ХТЗ). Это был единственный округ города, где не баллотировались народные депутаты предыдущих созывов.

Прежний депутат Виталий Хомутынник стал кандидатом по списку "Оппозиционного блока", который, как известно, не преодолел 5-процентный избирательный барьер.

В ставшем "бесхозным" округе своих кандидатов выдвинули и "Слуга народа", и "Оппозиционная платформа", и "Оппозиционный блок".

В итоге победила в округе представительница партии Зеленского, юрист областной архитектурно-строительной инспекции Виктория Кинзбурская:

Фото: cvk.gov.ua

Кандидат от "Оппоплатформы" Андрей Лесик отстал от победительницы на 11%, а кандидат от "Оппоблока" Владимир Золотарев - на 25 с лишним процентов:

Фото: cvk.gov.ua

Отец друга Шария тоже проиграл

Еще одна сенсация случилась в округе №175 с центром в городе Дергачи. Округ расположен на севере области, на границе с Россией. Здесь потерпел поражение многолетний кандидат от округа Владимир Кацуба. Он выдвигался от "Оппозиционного блока".

Влиятельную семью Кацуб в СМИ связывают с "Партией Шария", которая набрала на выборах чуть больше 2%. В список партии были включены экс-супруги и Владимира Кацубы, и его сына Александра. Сам Шарий подтвердил свою дружбу с Александром Кацубой и сказал, что в нем и в его маме полностью уверен.

Авторитетного соперника победил Евгений Пивоваров - профессор кафедры технологии питания Харьковского университета общепита и торговли, выдвинутый от "Слуги народа":

Фото: cvk.gov.ua

Он набрал почти 45 % голосов - больше, чем Владимир Кацуба, в 2,5 раза. На третьем месте оказался кандидат от "Оппозиционной платформы" Андрей Лазуренко:

Фото: cvk.gov.ua

Все будет "Зе"

Вкратце осветим расклады по остальным округам Харьковщины.

На округе № 168 (Дзержинский район) с результатом 41,5 % голосов победила представительница "слуг народа" Мария Мезенцева. Ее отрыв от предыдущего депутата от этого округа Валерия Писаренко составил 12,5 тысяч голосов:

Фото: cvk.gov.ua

Мария Мезенцева - депутат харьковского горсовета от "Самопомощи". Интересно, что она баллотировалась в Раду, так и не выйдя из фракции "Самопомощи" в горсовете. Во всяком случае, на сайте горсовета она до сих пор числится в составе фракции "Самопомощь".

Фото: cvk.gov.ua

В округе №170 (Московский район Харькова - большая часть самого крупного микрорайона Салтовка) выиграл Андрей Одарченко - кандидат от "Слуги народа". Он на 15% опередил многократного депутата по этому округу Дмитрия Святаша, которого выдвигала "Оппозиционная платформа". Ближайшие преследователи отстали от "серебряного призера" больше чем в 5 раз:

Фото: cvk.gov.ua

Новый нардеп Андрей Одарченко работает деканом факультета управления торговой и таможенной деятельностью Харьковского университета общепита и торговли:

Фото: cvk.gov.ua

По округу №173 (Коминтерновский район Харькова) от "Слуги народа" баллотировался проректор Харьковского университета внутренних дел Александр Бакумов. Он в два раза опередил предыдущего депутата Анатолия Денисенко, владельца крупной строительной корпорации.

Третье место занял местный блогер, борец с наркоточками и "наливайками" Павел Онищенко от "Оппозиционной платформы":

Фото: cvk.gov.ua

В округе №176 (Чугуев, Волчанск) победил предыдущий депутат Дмитрий Шенцев. Его выдвигал "Оппозиционный блок".

Это единственный кандидат от "Оппоблока", который победил на Харьковщине - и в городе, и в области.

Второе место занял "слуга народа" предприниматель Александр Счисленок, третье - представитель "Оппозиционной платформы" Дмитрий Новицкий:

Фото: cvk.gov.ua

По округу №177 (Купянск) ведущая тройка партий поменялась местами. Здесь победил местный житель, директор стройфирмы Дмитрий Любота от "Слуги народа":

Фото: cvk.gov.ua

Он набрал больше 40%. Второе и третье мета достались представителям оппозиционных "блока" и "платформы" - 27 и 22% соответственно:

Фото: cvk.gov.ua

Самую убедительную победу на территории Харьковской области одержал харьковский адвокат Алексей Кучер - кандидат от "Слуги народа" в округе № 179 (центр - город Красноград на юго-западе области). Этот кандидат получил больше половины голосов избирателей.

С большим отрывом от него отстали и кандидат от "Оппоблока", глава областного совета Сергей Чернов, и предыдущий депутат от округа Анатолий Гиршфельд и кандидат от "Оппозиционной платформы" Сергей Степанов:

Фото: cvk.gov.ua

В округе №180 на северо-западе области (Золочев, Богодухов, Краснокутск) победил кандидат от "Слуги народа", директор фирмы по управлению недвижимым имуществом Алексей Красов. Он на 11% опередил предыдущего депутата Александра Биловола. Шедший от "Оппозиционной платформы" бывший судья Владимир Плетнев занял четвертое место. "Оппоблок" здесь кандидата не выдвигал:

Фото: cvk.gov.ua

Какие выводы сделают харьковские элиты

Таким образом, партия Зеленского "Слуга народа" нанесла в Харькове сильнейшее поражение местным элитам. Большая команда действующих депутатов, большинство из которых публично поддерживал харьковский мэр Геннадий Кернес, почти все проиграли никому не известным кандидатам, которые каким-то образом успели получить в свое пользование бренд "Зе!".

Большой удар по политическим амбициям харьковского мэра нанесло и поражение списка "Оппозиционного блока", который не смог преодолеть 5% избирательный барьер. В списке "Оппоблока" на высоких местах было множество представителей Харькова - например, мэр Геннадий Кернес (№ 3 в списке) со своим сыном Даниилом Приваловым, влиятельный депутат от харьковского округа Виталий Хомутынник, экс-губернатор Михаил Добкин и другие. А харьковчанин Евгений Мураев вообще шел в списке "Оппоблока" первым номером.

Из этих результатов голосования можно сделать ряд выводов. Во-первых, избиратели, похоже, устали от противостояний по линиям "Майдан-Антимайдан", "Оппозиционная платформа" - "Оппозиционный блок", которые вели борьбу на взаимное уничтожение, и выбрали "третью силу".

Во-вторых, ценя, в основном, хозяйственные способности своего мэра, харьковчане, похоже, не склонны следовать его политическим предпочтениям.

Не исключено, что здесь сыграла роль поддержка, которую Геннадий Кернес оказывал на президентских выборах крайне не популярному в Харькове бывшему президенту Петру Порошенко.

Скорее всего, эта поддержка была вынужденной и носила временный характер. Однако горожане, прокатив на выборах протеже Кернеса Александра Грановского, показали, что мнение мэра для них не является безусловным авторитетом. Это - опасный для Геннадия Кернеса "звоночек" в свете предстоящих местных выборов.

Кроме того, стремительно ворвавшаяся в устоявшуюся структуру отношений новая президентская партия сломала многие расклады. Депутатами стали люди, о которых почти никто ничего не знает.

Неудача авторитетных харьковчан, которые "пролетели" и в своих округах, и в списке "Оппозиционного блока", может подтолкнуть местные элиты к противостоянию с политической силой президента Зеленского. Из-за действий которой они, по сути, лишились своих депутатских мандатов. Правда, в таком случае им имело бы смысл подумать над объединением усилий с "Оппозиционной платформой", как второй по популярности (после "Слуги народа") политической силе в регионе. Партия Зеленского набрала в области 42,7%, "Оппозиционная платформа За жизнь" - 26,55%, а "Оппозиционный блок" - всего 7,78%.

Хотя не исключен второй вариант: как бывало и раньше, харьковские элиты предпочтут договориться с Киевом, несмотря на все обиды и разногласия.