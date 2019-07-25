Коалиция "ВаЗелин"?

Поскольку бюллетени вчера считать уже почти закончили, то главной уже была тема не выборов, а новой коалиции и нового премьера. Причем вопрос коалиции поднимался больше за рубежом, где многие западные СМИ написали об ожидании коалиции "Слуги народа" с "Голосом". То есть коалиции Ва и Зе.

Накануне парламентских выборов в "Слуге народа" такая тема действительно поднималась, однако погасла за несколько дней. А после выборов в Украине никто не вспомнил по вполне понятной причине: зачем партии, у которой своих мандатов 254, еще с кем-то делиться? Тем более – с "Голосом", у которого будет аж 20 депутатов.

Да и коалиция эта выглядела противоестественно: с одной стороны, лидер "Слуги" Разумков, заявляющий о необходимости вести переговоры с Россией, с другой – лидер "Голоса" Вакарчук, предлагающий ввести уголовную ответственность за те же переговоры с Россией.

Однако то, что для нас противоестественно, для Запада является как раз логичным. С помощью Вакарчука слугам народа хотят навязать коалиционное соглашение, в котором не будет ничего из основных предвыборных обещаний Зеленского. Той части американского бомонда, которая не хочет решения проблемы Донбассе, именно это и нужно. И именно ее точку зрения озвучил целый ряд СМИ.

Но даже при наличии такой точки зрения вопросов по ней слишком много. Хочет ли Зеленский, чтобы "Голос" утопил его рейтинг, как это сделал с рейтингом Порошенко "Народный фронт"? Собирается ли Зеленский вообще выполнять свое главное предвыборное обещание – мир? И, наконец, хочет ли мира на Донбассе и хочет ли коалицию "ВаЗелин" Трамп?

На эти вопросы ответов пока нет. Но с точки зрения логики слугам нельзя входить в коалицию с "Голосом" – да и вообще ни с кем в нее входить не стоит. Осталось узнать, работает ли логика в новой власти.

Новый премьер: экономист или активист?

Вопрос премьерства тоже обсуждается и тоже пока скорее гипотетически, поскольку фамилии называются источниками и экспертами, но ни одна фамилия публично не звучит из уст тех, кто уполномочен это делать.

На сегодняшний день понятно, что это будет кандидатура, предложенная Банковой, и что это не будет политическая фигура. Поскольку вариант с Палицей отвергнут публично, а других вариантов практически нет – разве что Богдан. Но и он маловероятен.

А посему все сводится к двум вариантам – либо более менее авторитетный экономист, более менее независимый от Банковой, либо фигура, полностью подконтрольная ей. Конкретно эта дилемма выливается в две фамилии – либо украинский представитель в МВФ Рашкован, либо замглавы ОП Гончарук - в прошлом руководитель грантовой организации BRDO, которая писала для правительств Яценюка и Гройсмана проекты "реформ" (именно их, собственно, и осуществляли оба Кабмина на протяжении последних лет). Причем – что логично для власти, – именно второй вариант считается более реальным.

И если сработает именно он, то это будет самый несамостоятельный премьер за всю историю страны. Потому что даже во времена президентско-парламентской республики премьеры все-таки были большей частью авторитетными фигурами. Даже Пустовойтенко при Кучме, Ехануров при Ющенко и Арбузов при Януковиче, хотя и не имели самостоятельного веса, но все же имели опыт административной деятельности. Теперь же может произойти ситуация, когда премьером может стать просто грантовый деятель.

Да еще и по сути ничем не отличающийся по своим идеям от тех, кто правил страной последние 5 лет.

Бюджет экономии: регионам и медицине миллиарды не нужны?

С другой стороны, бюджет 2019 года вроде бы писали люди, которые знали, как это делается, но он все равно хронически не выполняется. Вчера глава Счетной палаты Пацкан сообщил, что план по доходам общего фонда не выполнен на 28 миллиардов – то есть, по нынешнему курсу, более чем на миллиард долларов. Но, тем не менее, дефицит бюджета является совсем небольшим – просто потому, что и план по расходам не выполнен почти на 43 миллиарда.

Согласно данным Счетной палаты, почти 9 миллиардов не отправили на обслуживание госдолга, еще 8 – на трансферты регионам, 4 миллиарда недодали здравоохранению и так далее. Можно допустить, что обслуживать госдолг в таких объемах не понадобилось (хотя и в этом случае встает вопрос о профессионализме тех, кто вписывал лишних 8 миллиардов), но можно ли допустить, что регионам не нужны 8 миллиардов? Или что в здравоохранении так много денег, что ему можно недодать 4 миллиарда?

Старая власть все последние годы прикрывает свою неспособность выполнить бюджет тем, что экономит на нуждах населения. Как будет поступать новая? Ответа на этот вопрос пока нет. Но и не видно в этой власти тех, кто способен перезапустить экономику, поскольку для экономического прыжка мало быть хорошим экспертом или громким активистом.

Кличко готовятся лишить полномочий

Слух о предстоящем обрезании полномочий мэра Киева Кличко перестал быть слухом: вчера Банковая подтвердила, что в Кабмин отправлено представление на увольнение Виталия Владимировича с поста главы Киевской городской госадминистрации. Обоснование представления донельзя банальное: новоизбранный президент увольняет всех глав госадминистраций, и Киев просто не является исключением.

Способ не новый – когда-то точно также регионалы "обезвредили" мэра столицы Черновецкого, назначив на КГГА Попова. Который в итоге оставался реальным мэром Киева вплоть до начала Майдана.

Однако у регионалов была необходимость в этом маневре: Черновецкого переизбрали мэром в 2008-м, и его полномочия формально заканчивались в 2013-м – то есть в противном случае терпеть пришлось бы три года. Сейчас же до формальной даты местных выборов чуть больше года, и при этом ходят настойчивые слухи, что реально они состоятся гораздо раньше - в конце октября или начале ноября. Почему же Зе-команда не может подождать всего три-четыре месяца?

Поначалу звучал аргумент относительно того, что руководство КГГА нужно, дабы обеспечить "Слуге народа" результат на киевских выборах. Но сегодня, после парламентских выборов, такой аргумент звучит наивно: никто не сомневается, что столица, отдавшая малоизвестным кандидатам от президентской партии все округа, точно так же отдаст этой партии пост мэра и Киевраду.

А потому из всех аргументов остается один – взять под контроль огромный столичный бюджет, коррупцию на жилищной застройке и инфраструктурных объектах – вот это, скорее всего, и есть главная цель. Конечно, хочется верить, что коррупцию возьмут под контроль, чтобы уничтожить. И что гендиректора телеканала Коломойского Ткаченко (а именно его кандидатура сейчас рассматривается на должность главы КГГА) хотят назначить, чтоб навести порядок в столице, действительно сильно запущенной при Кличко.

Но почему-то верится в другой вариант, более привычный для Украины.

Хотя, стоит посмотреть, как будут вести себя новые киевские власти.

Порошенко: сам себе следователь

Анекдот дня – вчерашнее появление экс-президента Порошенко в Государственном бюро расследований. Как оказалось, Петр Алексеевич – законопослушный гражданин, который решил прибыть на допрос. Вот только не в тот день, когда его вызвали, а на сутки раньше. Просто сегодня у экс-президента уже был запланирован отпуск.

Каждый из нас сталкивался с тем, что ему назначают какое-то мероприятие на неудобное время или не на тот день. Некоторых несчастных граждан вызывали не то что в ГБР – даже в военкоматы по мобилизациям, проводившимся по инициативе Петра Алексеевича. Но ни один из них не додумался явиться на день раньше, пока нет ни медкомиссии, ни документов, чтобы сделать вид, мол, я в военкомат пришел, но меня брать не захотели.

Порошенко именно так и поступил. Если бы он хотел, чтобы состоялся настоящий допрос, то сначала адвокаты договорились бы со следователями, и те, вполне возможно, пошли бы навстречу. Ведь отпуск человека, который в данный момент нигде не работает, – причина уважительная.

Конечно, нельзя исключать, что у Петра Алексеевича не было времени на предварительные переговоры. Просто вчера с утра подвернулась горящая путевка на Мальдивы с отправлением сегодня, и экс-президент решил за один день закрыть все вопросы, чтобы с чистым сердцем отправиться на отдых.

Но если серьезно, то мы имели дело с чисто пиаровским трюком - прийти на допрос, когда тебя никто не ждет и не прийти в назначенное время. Таким образом Порошенко решил провернуть нехитрый цирковой трюк - и в ГБР вроде как появился, но и на допрос не пришел (потому что вряд ли он явится сегодня). Видимо, думает, что страна ему поверит.

Теперь, вполне вероятно, его "горящая путевка" будет весьма длительной – до первого дня новой Верховной Рады, чтобы сразу получить мандат. Который, впрочем, глядя на 250 слуг народа в парламенте, станет только временной защитой.