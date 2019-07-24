Мэр Киева Виталий Кличко не хочет себе участи своего предшественника Леонида Черновецкого, фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Мэр Киева Виталий Кличко не хочет себе участи своего предшественника Леонида Черновецкого, фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Офис президента обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) мэра Виталия Кличко.

На сайте президента об этом еще нет информации, но факт обращения уже официально подтвердил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.

Как команда президента Владимира Зеленского взялась за исполнение плана по перехвату власти в столице и кого назначит новым главой КГГА - разбиралась "Страна".

Богдан попросил Кабмин 

Офис президента попросил правительство уволить мэра Киева Кличкко с поста главы КГГА. Отправленное в Кабмин письмо за подписью руководителя офиса Андрея Богдана уже опубликовано в СМИ, но не на сайте ОП.

Рассмотреть вопрос на заседании правительства в среду, 24 июля, уже не успели: по всей видимости он будет в повестке дня одного из следующих заседаний.

На момент публикации этого материала Кличко не отреагировал на инициативу президентского офиса.

Ранее он критиковал саму идею назначения другого человека в КГГА, считая, что таким образом “из мэра сделают английскую королеву”, а это затруднит “воплощение ожиданий киевлян”. При этом он выразил уверенность, что президент Зеленский “не будет повторять ошибку Януковича”.

Имеется в виду разведение в 2010 году выборной должности мэра, занимаемой тогда Леонидом Черновецким, и поста назначаемого главы КГГА, который занял Александр Попов. По сути именно у главы администрации, а не у мэра столицы находятся в руках все основные властные полномочия.

Самого Кличко президент Петр Порошенко назначил руководителем Киевгорадминистрации через месяц после его избрания мэром Киева на досрочных местных выборах 25 мая 2014 года. И пока Порошенко был у власти, Кличко, фактически входившему в его команду, ничего не угрожало.

Но все изменилось после проигрыша патрона Зеленскому.

Сигналы о том, что новая команда нацелилась на власть в Киеве, пошли сразу.

Однако до досрочных парламентских выборов Кличко демонстрировал готовность к сопротивлению. Так, он заявил в интервью радио НВ, что будет инициировать перевыборы мэра, если поймет, что киевляне “хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетным и ответственным перед обществом”.

“Пусть все, кто хочет управлять столицей, соревнуются, представляют киевлянам свои программы, реализуют их, и это будет справедливо”, - заявил Кличко. 

Собеседник издания в группе УДАР внутри парламентской фракции “Блока Петра Порошенко” утверждал, что уверенность Кличко придавал ему собственный рейтинг в столице. По замерам социологической компании Active Group, в марте личный рейтинг Кличко в Киеве составлял 17,8% среди всех респондентов (47% среди определившихся), при этом 49,8% киевлян были недовольны в той или иной степени работой мэра. 31,1% никогда бы за него проголосовали, и это был самый высокий показатель. 

Впрочем, после досрочных выборов в Раду 21 июля они не сильно нужны. Пропрезидентская партия “Слуга народа” получила оглушительную победу в масштабах всей страны. А в Киеве об уровне доверия к ней можно судить не только по ее столичному результату - 36,46% голосов избирателей, что выше других партий, но и выигрышу ее кандидатов в народные депутаты во всех 13 мажоритарных округах Киева. 

Политолог Петр Олещук считает, что итоги выборов утвердили команду президента в своевременности перемен в столице. “Относительная легкость, с которой кандидаты от “Слуги народа” победили в киевских мажоритарных округах внушают им (ОП - Прим.Ред.) оптимизм. Они укрепились во мнении, что на выборах мэра Киева они тоже могут рассчитывать на успех своего кандидата. Подготовку же нужно начать с атаки на Кличко, частично лишив его админресурса”, - говорит эксперт. Он допускает, что досрочные местные выборы, которые, очевидно, входят в планы новой команды власти, могут состояться не по всей стране, а выборочно - лишь в важных для ОП городах, прежде всего, столице.

Очевидными считает намерения команды Зеленского народный депутат Виктор Чумак (внефракционный), избранный в Раду восьмого созыва по одному из мажоритарных округов столицы. “Видно, что за Кличко взялись серьезно”, - соглашается он.

Казус Черновецкого 

Расхожее мнение в политических кругах: на Банковой преемником мэра-бокера видят генерального директора 1+1 и кандидата по списку "Слуги народа" под номером 9.

Официально Ткаченко этот вопрос комментирует обтекаемо, но в интервью изданию “Цензор.net” поддержал намерение ОП поставить своего человека во главе КГГА. “Закон говорит четко: главу КГГА назначает президент. Это его право, и учитывая результаты парламентских выборов, когда во всех 13 округах победили кандидаты от “Слуги народа” - время перемен настало”, - заявил Ткаченко.

Помимо руководителя 1+1 называют еще одну кандидатуру на должность главы КГГА - Андрея Холодова. Он шел под 22 номером в списке и стал известен после публикаций СМИ о том, что его детей крестила жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Однако с точки зрения Киева намного интереснее иная деталь – Холодов связан с известным столичным застройщиком Микитасем, который был в фаворе и во времена Кличко.

В тоже время Ткаченко не скрывает близких связей с другим застройщиком - Вавришем (другом Андрея Богдана). 

Политолог Олещук считает, что выбор ОП падет на видного человека, который ассоциируется у киевлян с новой властью и переменами, но без амбиций в будущем конкурировать с самим Зеленским. “Это должен быть человек, которому Зеленский доверяет, но, с другой стороны - тот, кто имеет какую-то личную поддержку, а не только за принадлежность к новой власти”, - полагает эксперт.

По его мнению, Ткаченко подпадает под эту характеристику. “Хотя у него нет опыта работы в городских структурах”, - отмечает Олещук.

Как сообщил “Стране” собеседник в окружении Кличко, решение о дальнейших действиях мэра в сложившейся ситуации еще не принято. “Вариант побега из Киева, как сделал после назначения Попова Черновецкий пока не рассматривается”, - уточнил он.

Напомним, что ранее "Страна" писала, что в команде Кличко рассматривают вариант создание исполкома Киевского городского совета, который возьмет на себя функции КГГА. Однако пока не видно признаков начала реализации этой схемы.

Зато видны признаки начала больших проблем у Кличко. Против мэра Киева в ГБР уже открыто два уголовных производства по хищениям киевской земли. По одному из них на пятницу Кличко уже вызван на допрос.

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