В среду, 24 июля, на своем первом после парламентских выборов заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман выглядел явно расстроенным. Напомним, его партия "Украинская стратегия" не прошла в Верховную Раду. Премьер констатировал, что выборы прошли демократично, и теперь остается лишь надеться, что они окажутся "выборами успеха, а не разочарований", и не упустил возможность еще раз напомнить о достижениях своего правительства - строительстве дорог, децентрализации, медреформе.

Гройсман сказал, что Кабмин сложит свои полномочия на первом же заседании нового парламента, но будет исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. "Надеюсь, это произойдет достаточно быстро", - добавил премьер.

Сам Кабмин продлился около 45 минут. Правительство пачками приняло проекты из порядка дня и закрыло заседание для обсуждения закрытых вопросов по санкциям.

"Страна" разбиралась, что принял Кабмин на первом после выборов заседании.

Кто ответит за дорогую электроэнергию

Федерация работодателей попыталась привлечь внимание Кабмина к вопросу тарифов на электроэнергию. Напомним: новый рынок электроэнергии запустился с 1 июля этого года и цены для бизнеса сразу же подскочили на 20-30%. В Федерации отметили, что, по их информации, есть рост цены для предприятий "от 8% до более 20%". И попросили правительство срочно вмешаться.

Примечательна реакция Гройсмана: он заявил, что впервые слышит о росте цен, наоборот, по его данным, тарифы снизились. Точно также как и расценки на газ, который с мая подешевел уже на 25% и в августе тоже упадет в цене. Августовский ценник, по его словам, станет базовым на весь следующий отопительный сезон, так как именно в следующем месяце завершатся основные закупки газа. При этом эксперты ранее утверждали, что к осени газ подорожает, как минимум, до 10 тысяч гривен за тысячу кубов.

Такая же история и с электричеством. По словам представителя президента в Кабмине и советника по энергетике Андрея Геруса, цены для бизнеса все же выросли. К примеру, водоканалы требуют повышения тарифа на холодную воду на 15% из-за подорожания электричества.

Только после этого Гройсман согласился собрать правительственное совещание по электроэнергии и "разобраться". Но предупредил, что Кабмин не виноват в "менеджерских просчетах" компаний. То есть, если на момент закупки электроэнергия была по более низким ценам, но руководство предприятия "не сориентировалось" и закупило ее дороже - правительство не виновато.

Между тем, "Страна" уже писала, что многие поставщики электроэнергии специально не продают энергию на рынке на сутки вперед, что вынуждает покупателей выкупать ее на балансирующем рынке, уже по более высоким ценам.

План по оборонке

Кабмин принял пошаговый план для оборонного госзаказа. Соответствующие изменения внесены в предыдущее постановления правительства, регулирующее государственный заказ. В частности, теперь объемы, бюджет и нюансы исполнения будет согласовывать Верховная Рада, а Минобороны станет регулярно отчитываться перед парламентом.

Сейчас в обязанности оборонного ведомства входит только подготовка проекта основных показателей госзаказа. Все нюансы военного заказа должны будут также согласовывать с Минфином и Минюстом, после их передадут в СНБО, а затем - в Кабмин. По действующему порядку в цепочке отсутствует Совет Национальной безопасности - все решения по военному заказу проходят только через Минобороны, Минфин, Минюст в и Кабинет Министров. Авторы документа полагают, что большее число структур, с которыми придется согласовывать госзаказ, позволит снизить его коррупционные риски.

Быстрое банкротство

В Украине официально запустят новую схему банкротства. Напомним: Кодекс о банкротстве был принят осенью прошлого года и де-юре вступил в силу через шесть месяцев после принятия, то есть, фактически он уже работает с апреля 2019 года. Но подзаконных актов до этого времени не было, что не позволяет запустить все нормы закона.

Нерабочей, в частности, остается процедура санации государственных предприятий, которая должна проводиться за казенный счет. Из основных нововведений, которые Кабмин внес в уже существующие постановления по порядку банкротства стоит отметить несколько. Во-первых, теперь инициатором банкротства предприятия может выступать его руководитель по решению основателей и акционеров. Во-вторых, не нужно получать письменные согласования плана санации со всеми кредиторами компании, что заметно упростит банкротство государственных предприятий.

Алкоголь и табак без лицензий

Минэкономики готовит революцию в сфере лицензирования хозяйственных видов деятельности. С его подачи Кабмин изменил правила лицензирования. Так, теперь не подлежат лицензированию такие виды деятельности как импорт и экспорт этилового, коньячного, плодового, виноградного и других видов спирта, а также импорт и экспорт табачных изделий. Не повезло только туроператорам, которые ранее шли в постановлении Кабмина по одному списку с поставщиками алкоголя и табака. Им лицензии оставили.

В пояснительной записке к проекту Минэкономики ссылается на изменения в Налоговый кодекс от 23 ноября прошлого года. Они предусматривают допуск к импорту и экспорту спиртных и табачных изделий всех субъектов хозяйствования и - без лицензий. Но эти нормы фактически не работали, так как правительство уже восемь месяцев не вносит соответствующие изменения в нормативные акты. В Кабмине считают, что теперь повысится прогнозируемость этого вида бизнеса. Украинцы же могут рассчитывать на расширение ассортимента спиртных напитков из-за границы.

Закрытый Госрезерв

Министерство экономики также инициировало пересмотр правил работы Госрезерва. В частности, изменили правила закладки и хранения продуктов на хранение в "закрома Родины". В пояснительной записке указано, что в ходе проверок министерство обнаружило в работе Госрезерва массу нарушений и недочетов, после чего приняло решение внести изменения в нормативную базу.

В частности, изменилась формулировка норм о перемещении товаров по складам Госрезерва. Теперь в случае необходимости такого перемещения, Госрезерв должен будет согласовывать все свои маневры с Минэкономразвития, а в "особенное время" - еще и с СБУ. Отчетность Госрезрва будет курировать Минэкономразвития, из прежнего списка исчезли Минфин и Госстат. Последнее значит, что в открытом доступе показатели Госрезерва теперь вряд ли будут появляться.

Кроме того, украинцам могут отрезать доступ к дешевым продуктам из Госрезерва. Напомним: ранее Госрезерв "тушил" новые пожары, выбрасывая на рынок часть товаров со своих складов. В частности, регулярно устраивали распродажи сахара. Что не давало расти ценам в сезоны сниженного производства (а они, как правило, чередуются с сезонами перепроизводства).

В прежнем постановлении Кабмина было указано, что отпуск сахара из государственных резервов осуществляется по согласованию с правительством. Также Госрезерв обеспечивал переработку сахара-сырца. Из обновленного документа эти нормы исчезли. Зато прописаны более жесткие условия для временного пользования товарами из Госрезерва. Сейчас плата устанавливается в процентах от стоимости товара в рамках учетной ставки НАБУ на момент подписания договора. По новым правилам Госрезерв сможет менять размер платы в случае изменения учетной ставки.

Изменения в работе Госрезерва внесло также МВД. Согласно им, теперь распродавать запасы по причине "освежения" можно будет без аукционов, а полученные деньги Госрезерв сможете направлять на собственные потребности. Кроме того, для "собственных нужд" (на потребности органов местной власти) разрешено использовать и саму продукцию.

Деньги на больничные

Правительство наконец-то решило заняться проблемой выплаты больничных. Напомним, как уже писала "Страна", Фонд социального страхования в этом году систематически задерживает выплаты по листам временной нетрудоспособности. Люди ждут денег по несколько месяцев. Не платят больничные, декретные, деньги по инвалидности и пр. Фонд соцстраха поясняет задолженность просто - нет денег. По состоянию на 1 июля этого года, Фонд задолжал 1,45 млрд гривен, в том числе, просроченная задолженность составила почти миллиард гривен.

Чтобы решить проблему, Минсоцполитики предложил временно - на август 2019 года - перераспределить ЕСВ. Так, долю налога, который идет в Фонд страхования на случай безработицы (а это 5,0026%) резко уменьшат (до 0,1321%). А на Фонд соцстраха, соответственно, вместо стандартных 9,4% пойдет 14,24%. Кроме этого, с 1 января следующего года долю налога на страхование от безработицы сократят до 4,8%, а на Фонд соцстраха - увеличат до 9,57%.

В Минсоцполитики считают, что возможности для таких маневров есть, так как в этом году поступления ЕСВ будут выше планируемых (на 17,8 млрд гривен). За счет этого Фонд сможет получить дополнительно порядка миллиарда гривен, а в следующем году, за счет перераспределения доли ЕСВ - около 600 млн гривен. В министерстве утверждают, что на бюджете Фонда по безработице это перераспределение ЕСВ не отразится.

Профсоюзы предлагали увеличить долю Фонда соцстраха до 10%, однако это предложение не приняли посчитав, что в таком случае есть риски увеличения дефицита в Пенсионном фонде и Фонде на случай безработицы.

Главный по верификациям

Минфин поменял структуру, отвечающую за верификацию различных социальных выплат (субсидии, помощь и пр.). До недавнего времени проверками занималось госпредприятие "Государственный проектно-производственный и сервисный центр компьютерных финансовых технологий", который, в частности, отвечал за аналитическую информационную базу. Теперь все полномочия передали ГП "Открытые публичные финансы". Оно также будет работать под крылом Минфина и курировать базу данных.

Коболев без авто

Кабмин забрал у "Нафтогаза" часть имущества. В частности, принято решение отдать Минэкономразвития семь объектов предприятия "Газ Украины". Как указано в пояснительной записке, эти объекты не используются "Нафтогазом" в основной деятельности, поэтому их передача на баланс министерства позволит "Нафтогазу" оптимизировать производственные и финансовые показатели. Речь идет вовсе не о трубах - Минэкономики позарилось на автопарк дочерей компании "Газ Украины" на общую сумму порядка 4,6 млн гривен. Речь идет об автомобилях Toyota Camry, Toyota Avalon, Lexus, Toyota Land Cruiser, Skoda Octavia 2004-2006 годов выпуска.

Госбюро расследований под Зеленским

Кабмин внес изменения в состав комиссии, отбирающей людей в Государственное бюро расследований. Как указано в пояснительной записке, изменения внесены "согласно указу президента от 26 июня 2019 года". Так, Владимир Зеленский распорядился ввести в состав комиссии Оксану Квашу, ведущего научного сотрудника Института государства и права им. Корецкого, Александра Костенко, заведующего отдела криминального права этого же института, Виктора Кощинца, начальника отдела подготовки прокуроров Института спецподготовки Нацакадемии прокуратуры. Они займут места Романа Майданика, Виктора Самохвалова и Татьяны Слипачук, которых вывели из состава конкурсной комиссии.