Элита 8%. Дякую!

Хотя основные итоги выборов стали известны еще в понедельник, изменения в турнирной таблице голосования все равно происходят.

За истекшие сутки "Слуга народа" преодолела барьер в 43%, что прибавило ей одно депутатское место. "Оппозиционная платформа – За жизнь" преодолела барьер в 13% и в течение всего дня то получала, то теряла 38-й мандат по партийному списку. То же происходило и с "Батькивщиной", число депутатов от которой колеблется между 23 и 24.

Естественно, все эти приобретения могли происходить только за чей-то счет. И главной неудачницей вчерашнего дня стала "Европейская солидарность", которая потеряла не только мандаты, но и третье место в турнирной таблице. Теперь на "бронзу" идет "Батькивщина" и, учитывая тот факт, что голоса Галичины уже почти все посчитаны, резервов для роста рейтинга партии Порошенко больше нет. 8% – это ее потолок. Так что Тимошенко наверняка останется третьей.

Но дело не только в символизме того, что Петр Пятый вдруг превратился в Петра Четвертого. Дело в том, что на грани прохождения оказались фигуры, являющиеся знаковыми для предыдущего режима.

Поначалу полупроходным было место соратницы Пашинского Черновол – 27-е. Позиции тех, кто выше, казались незыблемыми. Но теперь незыблемо то, что Черновол не проходит (как и Пашинский), а под угрозой оказался идеолог прошлой власти Вятрович.

Несомненно, что, отводя директору Института нацпамяти 25-ю строчку, в партии Порошенко искренне верили, что это место стопроцентно проходное. Однако на данный момент последним проходным оказалось 23-е, и шансов на улучшение ситуации (с точки зрения "евросолидаристов") уже нет. А потому из рядов ортодоксальных сторонников партии уже прозвучали призывы сняться со списка паре человек, чтобы Вятрович оказался в Раде.

И это тот случай, когда с националистами стоит согласиться. Потому что, если Вятрович получит мандат, он точно уйдет в Верховную Раду. А если не получит и Зеленский при этом так и не вспомнит, что существует Институт нацпамяти, то может случиться несчастье для всей страны. Так что пусть уж лучше Вятрович будет в Раде.

К слову, среди националистов уже начался своеобразный флеш-моб с призывами к другим кандидатам от ЕС, которые прошли

Рябошапка – почти генпрокурор

Вчера президент публично подтвердил информацию, ранее опубликованную "Страной", – что новым генпрокурором будет нынешний замглавы Офиса президента Рябошапка. Если в старом составе Рады любое предложение Зеленского означало его автоматический провал, то в новом – наоборот, это будет означать автоматическое одобрение. В первые месяцы работы две с половиной сотни слуг народа будут голосовать за все, что спускается сверху.

А потому уже следует привыкать к тому, что сбежавшего в отпуск Луценко после созыва новой Рады заменит именно Рябошапка. О задачах нового генпрокурора, связанных с уголовными делами против предыдущей власти, мы уже писали. Однако следует ожидать, что все будет совсем непросто.

Несмотря на хвастовство Луценко, ему так и не удалось толком реформировать Генпрокуратуру. Была чистка, связанная с люстрацией, но среднее звено осталось на своих местах – и осталось именно потому, что не проявляло рвения в расследовании дел ни при прошлом преступном режиме, ни при позапрошлом. Наученные таким опытом, они не будут рвать себя на фашистский крест и при новом, пока еще не преступном режиме.

Однако задачи, которые стоят перед Рябошапкой, никто не отменит. И для их решения нужны будут кадры. Единственная возможность их найти – отменить люстрацию. Злые и, как правило, профессиональные, они обеспечат и качественное, и быстрое расследование дел против прошлой власти. Причем даже подталкивать не нужно будет.

Вообще, жертвы люстрации – это лучший кадровый резерв для новой власти. Понятно, не Клюев или Арбузов, а те тысячи безымянных чиновников, которые попали под раздачу просто за то, что работали на режим Януковича точно так же, как до этого работали на предыдущие режимы. Они и знают, и умеют, и готовы сделать все, чтобы отомстить.

Осталось только отменить люстрацию.

Найдут ли убийц Шеремета?

Вчера, при отсутствии старого генпрокурора и потенциального нового, президент заслушал силовиков по делу об убийстве журналиста Шеремета, с момента которого прошло уже три года.

По итогам отчета Зеленский выразил уверенность, что дело будет раскрыто, однако на данный момент он ничего не может сказать. И, выслушав те версии, которые выдвигает следствие Нацполиции, неудивительно, что у президента нет слов. Потому что все, высказанное главным полицейским Князевым, свидетельствует: следствие попадает пальцем в небо.

Истории об убийстве за ненаписанную книгу о российско-грузинской войне, связь с убийством Немцова и даже убийство по ошибке вместо главреда "Украинской правды" Притулы – все это настолько разбросано по спектру направлений, что и непрофессионалу ясно: ключевой версии убийства до сих пор нет.

Причем ее нет, скорее всего, не по политическим мотивам – ведь если бы за терактом стоял кто-то из прошлой власти или Россия, то при новой об этом уже объявили бы. Но похоже, что следствие просто не может найти концов. И в этом случае вполне вероятно, что убийц и заказчиков вообще не найдут. Разве что подвернется какой-то счастливый случай.

Помиримся ли мы с Польшей?

Окончание парламентской кампании ставит на повестку дня новой власти и еще один вопрос: нормализацию отношений с целым рядом государств. Речь тут не о России, отношения с которой являются составляющей глобального вопроса о мире и войне. Речь – об испорченных отношениях с Польшей, Венгрией и Израилем.

Вчера вице-спикер польского Сейма Госевская заявила об ожиданиях ее страны, связанных со сменой власти в Украине. Ожидания эти, безусловно, связаны с тем, что Киев откажется от пропаганды ОУН-УПА как героев Украины (те же ожидания, кстати, и у Израиля).

Но, понимая двойственность политики Зеленского, ожидать такого резкого разворота не приходится. Однако поляков может успокоить даже минимум – если хотя бы прекратится показательное вмешательство в вопросе захоронений ОУН-УПА на их территории и, соответственно, будут сняты барьеры в поисках польских захоронений на территории Украины. Учитывая прагматизм новой киевской власти, на это вполне могут пойти. Даже несмотря на вопли Вятровича по этому поводу.

Сложнее с требованиями венгров. С одной стороны, им дали поблажки в законе о среднем образовании. Однако это поблажки только в сравнении с базовым законом об образовании, если же сравнивать с домайдановскими временами, то ситуация с обучением венгерских детей все равно намного ухудшилась. А самое главное – закон о госязыке отобрал у венгров (как и у других нетитульных наций) громадное количество прав в быту и в культуре.

Несмотря на предвыборные (и даже некоторые послевыборные) декларации, новая власть до сих пор не имеет четкого понимания, хочет ли она что-то сделать с законом о госязыке или нет. А потому до сих пор непонятно, сможет ли она улучшить положение венгров Закарпатья и, соответственно, улучшить отношения между двумя странами.

Смена премьера в Британии: брексит начинается

Сегодня Великобритании предстоит смена власти. Премьер Мэй не выполнила задачи, которые на нее возлагались, и теперь уходит. Ее заменит бывший глава МИД Джонсон с русским именем Борис.

Замена была неизбежна. Цель, которая была поставлена перед Мэй, – либо избежать брексита, либо максимально смягчить или растянуть выход Британии из Евросоюза – была провалена. Мэй не удалось ни переубедить собственный парламент, ни договориться с Брюсселем.

В свою очередь, Джонсон идеально соответствует новым задачам. Он-то и из МИДа ушел именно потому, что хотел быстрого выполнения результатов референдума по Брексит и не соглашался с затягиванием, которое устраивали сначала Кэмерон, а потом Мэй.

Другое дело, что и вариантов у Джонсона особо нет. Он обещает "дружбу" со странами ЕС, но это та дружба, в которой табачок врозь – на этом настаивает Брюссель, и другого пути просто нет.

У нового премьера всего три месяца на то, чтобы заменить общеевропейскую систему договоров отечественной. Но даже если британский парламент отреагирует на запрос правительства быстро, не факт, что так же быстро будут реагировать партнеры по договорам из ЕС. Поэтому к концу года многие европейские товары просто исчезнут из продажи в Великобритании.

Их место уже готовятся занять американцы. Это чистый бизнес, никакой политики, однако любая политика в конечном итоге – это бизнес. А потому дрейф Великобритании от ЕС в объятия Штатов неминуем.