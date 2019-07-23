Команда президента Владимира Зеленского хочет новые досрочные выборы - теперь уже в органы власти на местах. Это будет означать полную перезагрузку власти в Украине и сосредоточение ее в одних руках.

Однако Офису президента (ОП) еще нужно придумать приемлемый хотя бы для большей части общества предлог для объявления досрочной кампании. Законодательство тут серьезно ограничивает маневр.

Подробнее о перспективах досрочных местных выборов, читайте в материале “Страны”.

Хочется, но колется

Придя в штаб политической силы “Слуга народа” (СН) в ночь досрочных парламентских выборов, Зеленский прозрачно намекнул: слухи о грядущей местной кампании не беспочвенны. “Все ставят вопросы относительно местных выборов. Вам интересно? Не расслабляйтесь”, - прокомментировал он.

Ранее представитель президента в Верховной Раде восьмого созыва Руслан Стефанчук (№2 в списке СН) заявил, что Украина нуждается в “полной смене власти”, и команда президента ищет способ, как это сделать.

“Зеленский четко заявил: впереди четвертый тур в виде местных выборов. У него четкое желание перезагрузить и власть на местах”, - комментирует политолог Андрей Золотарев изданию.

Как писала “Страна”, стратегическое решение в ОП уже принято: новой кампании быть. Но еще надо найти для нее повод. Перечень обстоятельств для объявления Верховной Радой очередных и внеочередных местных выборов в органы местного самоуправления или руководителей населенных пунктов короткий, и неприменим ко всем сразу(!) советам и должностям.

Член парламентского комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Алена Шкрум (“Батькивщина”) считает, что сперва на местах лучше завершить уже начатую децентрализацию через внесения изменений в Конституцию и планово провести выборы в октябре 2020 года.

“Я бы ожидала от новой команды изменений в Конституции в части децентрализации касательно ликвидации деления на районы, областных и районных администраций и введение института префектов, избираемых по конкурсу по примеру Франции. Завершив реформу в течение года, провести спокойно плановые местные выборы на совершенно другой основе и продержать следующие пять лет, а не каждый год проводить новые. Страна уже немного устала от избирательной суматохи”, - заявила Шкрум изданию.

Напомним, 31 августа 2015 года Верховная Рада предварительно одобрила внесенный Администрацией президента Петра Порошенко законопроект о внесении изменений в Конституцию, в котором, в частности, оговаривалось особый статус местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, этим же законопроектом было предусмотрено ликвидация областных государственных администраций и передача их функций исполкомам областных советов.

А президент назначает в регионы своих префектов с полномочиями по контролю за местной властью.

Впрочем, как раз внесение этих изменений в Конституцию (что, кстати, является обязательством Украины по Минским соглашениям и открывает дорогу к мирной реинтеграции Донбасса) теоретически и может стать поводом для досрочных выборов - ведь местные органы власти, выходит, получают новые полномочия.

Если у Зеленского примут решение поддержать эти изменения, то голосов хватит ("Слуга народа" плюс "Оппозиционная платформа" и мажоритарщики-самовыдвиженцы).

Правда, непонятно как быстро можно будет провести этот процесс.

Так или иначе, но искушение выборами на Банковой слишком велико, учитывая ошеломительный успех самого Зе в президентскую кампанию и его партии в досрочную парламентскую. Особенно на мажоритарных округах. Ведь если никому неизвестные мажоритарщики просто под брендом "Слуги народа" смогли разгромить местные элиты, то что помешает партии президента взять под контроль местные советы и поменять мэров в ходе досрочных выборов (пока еще рейтинг высокий)?

“Мне кажется, в ОП сейчас думают: почему бы нам на этой электоральной волне не влететь и в местную власть? Мажоритарщиков во многих областях уже поменяли на своих, теперь нужны фракции в горсоветах ключевых городов. Тем более что народ плохо понимает ценность выборных органов на местах, считая “настоящей” властью только национальную”, - комментирует политолог Вадим Карасев “Стране”.

“Победить только на выборах в Раду, а по сути в Киеве означает риск со временем получить региональную фронду из числа местных феодалов. А через местные выборы их значение можно если не обнулить, то хотя бы сильно уменьшить”, - полагает эксперт Золотарев.

Выбор для мэров

В этой ситуации особенно интересно, как поведут себя влиятельные мэры городов-миллионеров.

Реакция на слухи о досрочных выборах уже есть, причем неожиданная. Так, мэр Днепра Борис Филатов сделал публичное заявление, в котором поддержал идею досрочной перезагрузки на местах.

Правда, как сказал "Стране" источник в Офисе президента, сделал мэр Днепра эти заявления уже точно зная, что решение о досрочных выборах на Банковой принято.

Впрочем, на самом деле, нынешним мэрам досрочная кампания ничего хорошего не сулит.

Парламентская кампания показала, что даже малоизвестный кандидат от СН способен за счет бренда победить в борьбе против значительно превосходящего по ресурсам соперника с долгой политической историей. И даже влиятельные градоначальники (такие как Кернес и Труханов) не могут чувствовать себя спокойно, если против них выдвинет своего кандидата популярнейшая пропрезидентская сила.

При этом политолог Анатолий Октисюк считает, что демонстрация лояльности к Зеленскому мэров не обезопасит. “Команда Зе на кураже захочет всех сместить даже тех, кто пойдет к ним на поклон. Кто будет сопротивляться, попробуют “нагнуть”, чтобы потом все равно снять”, - комментирует он “Стране”.

В такой ситуации мэры, возможно, будут искать союзников не во власти, а во вне ее. В частности - среди парламентской оппозиции. На Западной Украине, вполне возможно, часть мэров пойдет под знаменами "Голоса" или партии Порошенко, а на юго-востоке - "Оппозиционной платформы".