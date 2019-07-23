Досрочные парламентские выборы 2019 года норовят стать самыми сенсационными в новейшей истории Украины: впервые одна политическая сила, "Слуга народа" Владимира Зеленского, имеет шансы единолично сформировать правящее большинство в Верховной Раде.

С учётом того, что её лидер также занимает пост президента, по существу в руках партии и стоящих за ней игроков окажется вся полнота власти в стране.

Прецедентов данная ситуация не имеет: подобной абсолютной власти не было даже у Януковича в дни его наибольшего могущества.

У четвёртого президента также было лояльное большинство в парламенте, однако состояло оно всё-таки не только из членов Партии регионов, но также из представителей КПУ, а также значительного числа мажоритарщиков-самовыдвиженцев.

В результате "коалиция имени Виктора Януковича" оказалась достаточно рыхлой, и при первых признаках неблагоприятного развития событий испарилась, как роса на рассвете. Большинство Владимира Зеленского же, похоже, сможет быть сформировано исключительно из представителей "Слуги народа".

Такого результата определённо не ожидали даже у самого Зеленского: ещё вечером 21 июля представители ближайшего окружения президента, да и он сам, охотно рассуждали о контурах возможной коалиции. Но уже после того, как результаты выборов начали определяться, там осознали, что договариваться ни с кем может и не понадобиться: глава политсилы Дмитрий Разумков заявил, что "говорить о коалиции пока не приходится".

Такому успеху партия Зеленского обязана прежде всего несомненным и неожиданным успехом в мажоритарных избирательных округах, где "Слуга народа" вместо ожидаемых 70-80 депутатских кресел, которые ей прочили, завоевывает, похоже, порядка 120. Чем обусловлен такой успех и почему он стал неожиданностью даже для самих "слуг народа", мы попробуем рассмотреть на примере Одесской области, где партия Зеленского может взять большинство депутатских мандатов.

Чужие здесь не ходят. Точнее, не ходили

Одесская область в электоральном плане считалась всегда достаточно консервативной: выборы на мажоритарных округах здесь на протяжении многих лет выигрывали одни и те же люди, или по крайней мере представители одних и тех же групп влияния, причем вне зависимости от политических бурь, сотрясавших Украину.

Классическим примером электорального постоянства одесситов является избирательный округ №135, охватывающий центр Одессы. Все выборы, проводившиеся в этом округе с 1991 года, неизменно выигрывал Сергей Кивалов. Такой консерватизм беспрецедентен даже по одесским меркам, но и избиратели других округов демонстрировали известное постоянство, выбирая одних и тех же (или связанных с ними) людей с 2012 года, когда в украинское избирательное законодательство вернулась мажоритарная избирательная система.

Ожидалось, что так будет и в этот раз, с поправкой на второй фактор одесской политики, которого зовут Геннадий Леонидович Труханов. Считалось, что если что и может подорвать позиции известных одесских "электоральных баронов", так это кандидаты, пользующиеся покровительством одесского мэра. Правда, уже в начале июня стало понятно, что особых противостояний по этой линии не предвидится: целый ряд действующих депутатов, включая "оппозиционера" Сергея Кивалова и соратника Порошенко Геннадия Чекиту, заручились поддержкой одесского городского головы.

Что же касается кандидатов от "Слуги народа", то с их стороны особых угроз в большинстве случаев никто не ждал. Во-первых, верили в "одесский консерватизм". Во-вторых, команда "Слуги народа" в Одессе, скажем честно, выглядела не слишком убедительно. В-третьих, даже накануне выборов соцопросы показывали, что "слуги народа" в большинстве округов существенно отстают от лидеров. Даже в штабах кандидатов традиционные "обоймы" предвыборных и поствыборных вбросов и провокаций готовили против совершенно других людей. А появление результатов подсчёта голосов на многих участках стало как для обывателей, так и для одесской околополитической тусовки настоящим шоком. Давайте посмотрим на происходящее поближе.

Губитель Кивалова

Почти ни у кого из интересующихся вопросом не возникало сомнений в отношении итогов выборов в Приморском районе Одессы (округ №135, вотчина Кивалова) и на посёлке Котовского (округ №136), где фаворитом считался действующий нардеп из фракции БПП, основатель "Интернет-партии Украины" Дмитрий Голубов.

Что до Кивалова, то его поражение уже практически предопределено. По состоянию на 18:00 22 июля, он почти на 8% отстаёт от лидера гонки – молодого ресторатора Алексея Леонова, и с учётом того, что в округе уже подсчитаны 4/5 голосов, шансов вырваться вперёд у Кивалова уже почти нет (хотя нельзя на 100% исключать, что у аксакала украинской политики имеются какие-то тузы в рукаве).

Кто такой Алексей Леонов? Судя по официальной биографии – такой себе self-made-man, из повара ставший владельцем сетей ресторанов Pizza&Grill и Slow Piggy.

Правда, в настоящее время Леонов не числится владельцем каких-либо предприятий в государственном реестре юридических лиц. Ранее (до конца июня 2019 года) он был соучредителем ООО "Гриллион", в котором ему принадлежала доля в 7%, а 46,5% принадлежали некоей Людмиле Старовойтовой. Фамилия в Одессе известная: семья владеет крупной строительной компанией Megaline. К слову, до превращения в "молодого и успешного бизнесмена", Леонов работал управляющим в ресторане "7 континентов", который также входил в сферу влияния семьи Старовойтовых. Судя по всему, Леонов по сути является не самостоятельным бизнесменом, а младшим управляющим партнёром в бизнес-проекте влиятельной одесской семьи. И именно для того, чтобы скрыть связи с ней, Леонова и вывели из числа учредителей "Гриллиона" накануне выборов.

Судя по всему, в политику Леонов собрался заранее: ещё в конце 2018 года основал общественную организацию "Я одессит, мне не всё равно", которая занималась уборкой мусора на склонах, посадкой деревьев и прочими позитивными мероприятиями. Так что, в отличие от целого ряда его конкурентов, у парламентской эпопеи Леонова имелось хоть какое-то предисловие.

Впрочем, всего этого было, казалось, определённо недостаточно для того, чтобы справиться с Сергеем Киваловым. И всё-таки это произошло!

Падение "Суворовского редута"

В отличие от Сергея Кивалова, нардеп от БПП по округу №136 Дмитрий Голубов на момент написания этих строк пока ещё сохраняет шансы сохранить депутатский мандат: от лидера гонки, Александра Горенюка, его отделяет 7% голосов, тогда как в округе пока подсчитано менее 70% бюллетеней. Однако уже сейчас поражение Голубова представляется весьма вероятным – и лишь немного менее неожиданным, чем крушение Кивалова.

По официальной биографии, путь к успеху Голубов начал с создания фирмы, которая занималась настройкой персональных компьютеров и набора текста. По неофициальной – с участия в группировке мошенников кардеров, за причастность к которой он был арестован в 2005 году и некоторое время провёл в СИЗО, но потом вышел на свободу под поручительство нардепов от Партии регионов, а в 2011 году дело завершилось оправдательным приговором Соломенского суда Киева. Сам Голубов в одном из недавних интервью утверждал, что хорошо заработал на операциях с биткоинами. В Одессе к этому утверждению принято относиться скептически.

Политическую карьеру Голубов начинал в качестве соратника Алексея Гончаренко, но довольно быстро стал для него из подопечного младшим, а затем и равным партнёром. В выборах 2014 года Голубов участвовал при активной поддержке мэра Одессы Геннадия Труханова, уступившего ему свой "домашний" Суворовский район и даже давшего попользоваться своим фирменным лозунгом "Доверяй делам". Голубов без особого труда выиграл выборы, и, казалось, ничто не мешало ему повторить этот успех и в 2019.

Что же до Александра Горенюка, то его обычно представляют в качестве "архитектора и урбаниста".

Горенюк действительно разработал несколько проектов ревитализации ряда запущенных жилых зон Одессы, включая печально известный Деволановский спуск, который в городе чаще называют Деволановской канавой, причём уже не первое десятилетие. Однако куда лучше в Одессе (правда, в основном в узких кругах) известен его отец, тоже Александр Горенюк.

В СМИ можно встретить утверждения, что во времена оны Горенюк являлся представителем в регионе интересов сына генпрокурора Виктора Пшонки Артёма и имел репутацию человека, способного решать (за умеренную плату) любые проблемы, возникавшие по линии прокуратуры. Эти утверждения, вероятно, небезосновательны: автору этих строк довелось побеседовать по крайней мере с двумя людьми, вынужденными прибегать к услугам Горенюка и бывавших в его офисе на углу Пушкинской и Ланжероновской – прямо возле здания прокуратуры Одесской области.

Интересно, что оба собеседника, крупные одесские бизнесмены, утверждают, что их проблемы были созданы искусственно – именно затем, чтобы их понадобилось решать.

Сын за отца, конечно, не отвечает, однако тенденция, в рамках которой у "новых лиц" команды Зеленского оказывается прямая и непосредственная связь с людьми вполне себе старыми, прослеживается и тут.

Малиновская битва

В Малиновским районе победил ещё один представитель "Слуги народа" Олег Колев с результатом в 34,75%.

Ближайший конкурент Колева, экс-министр транспорта Евгений Червоненко, набирает 16,9% голосов, что почти нивелирует его шансы на победу. Ещё меньше их у действующего нардепа Геннадия Чекиты, имеющего 8,5% голосов избирателей.

В целом округ №135, в котором баллотируются вышеозначенные товарищи, немного отличался от округов №134 и 136:у здешних кандидатов не было ни длинного бэкграунда истории политических побед, ни особой поддержки городских властей.

Да, Геннадий Чекита заручился поддержкой промэрской "Доверяй делам", в скором времени слившейся с "Оппоблоком". Однако произошло это не по причине неких межличностных договорённостей и симпатий, а благодаря протекции олигарха Игоря Коломойского, который, хоть и обещал быть для "партии мэров" "только советником", всё же получил определённое влияние на проект, по крайней мере достаточное для лоббирования интересов Чекиты.

Как бы там ни было, реальной помощи и поддержки от городских властей Чекита если и ждал, то не дождался.

С другой стороны, и кандидат от "Слуги народа" Колев, что называется, звёзд с неба не хватал. Уроженец Сухолужья Белгород-Днестровского района Одесской области, Колев закончил Измаильского педуниверситета, впоследствии Колев работал редактором газеты "Придунайские Вести", по слухам, близкой к председателю Одесского облсовета Александру Урбанскому и мэру Измаила Андрею Абрамченко. Впрочем, всё это скорее слухи чем факты.

Таировский блицкриг

Округ №133, большая часть которого приходится на Киевский район Одессы, и в первую очередь жилмассив Таирова, с самого начала был едва ли не единственным, где намечалось жестокое противостояние за депутатский мандат. Так и вышло, но совсем иначе, чем предполагалось заранее.

Изначально предполагалось, что основное сражение развернётся между представителем "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Баранским и депутатом горсовета от промэрской "Доверяй делам" Дмитрием Танцюрой. Фактором, на который никто не рассчитывал, стал кандидат от "Слуги народа" Артём Дмитрук. И именно он и победил.

Об Артёме Дмитруке известно не очень много. Он - многократный чемпион Украины по пауэрлифтингу, но для победы на выборах этого, согласитесь, ещё недостаточно.

Дмитрук также является (или, по крайней мере, заявляется) владельцем сети фитнесс-клубов в Одессе, а ещё входит в организацию "Я одессит, мне не всё равно" вышеупомянутого Алексея Леонова.

Впрочем, этого оказалось достаточно для того, чтобы вырваться в лидеры избирательной гонки.

Одесская область: Котовский рубеж

Округ №137 с центром в Котовске (Подольске) также был в числе тех, где за депутатский мандат ожидалась напряжённая борьба. За кресло в Верховной Раде здесь планировали потягаться действующий нардеп и бывший одесский олигарх №1 Леонид Климов, к настоящему моменту утративший заметную часть своего влияния, и другой депутат, глава Одесской областной организации БПП Алексей Гончаренко.

Местный "слуга народа" Александр Муконин особой известностью похвастать не может. По существу, о нём известно только одно: он адвокат и проживает в Одессе. По словам жителей Подольска, на округе он практически не появлялся, и даже избирательный штаб Муконина базировался не на месте, а в областном центре.

Всё это не помешало Муконину войти в число фаворитов выборов. В настоящий момент (по результатам подсчёта почти 90% голосов) он занимает второе место (набрав практически столько же, сколько и Климов). Но на первом с отрывом в почти 6% все-таки закрепился Гончаренко.

И такое положение вещей не в последнюю очередь является следствием применения, скажем мягко, не слишком чистоплотных избирательных технологий.

К примеру, почти 3% голосов избирателей оттянул на себя "клон" Александра Муконина – его однофамилец Олег Муконин. В целом избиратели региона адаптировались к подобным "клонам", которые имелись почти в каждом округе. Однако в округе №137 ввиду малоизвестности кандидата от "Слуги народа", данная технология имела успех.

Не обошлось и без стандартных для команды экс-президента Порошенко технологий по подкупу избирателей – так называемых "сеток". В день голосования штаб кандидата Муконина по существу поймал на организации такой "сетки" команду Гончаренко.

Данный факт даже зафиксирован полицией, которая завела уголовное дело. Повлияет ли это на итоги выборов, пока сказать трудно: не факт, что команда Зеленского захочет ставить под сомнение результаты выборов по стране в целом (для неё более чем успешные) ради одного-единственного голоса.

Одесская область: восток и северо-запад

В округе №138 с центром в Ананьеве фаворитом считался действующий нардеп, член фракции "Воля народа" Иван Фурсин. Его ключевыми соперниками считались представительница "Батькивщины" Ольга Полюганич, мать известного в региона бизнесмена-фермера Виктора Полюганича, а также представитель ОПЗЖ, директор местного дорожно-строительного предприятия Князь Хачатрян.

Однако по итогам голосования, фаворитом выборов здесь также оказался представитель "Слуги народа", совладелец агрофирм "ПМК-2015", "Агростар-экспорт" и ООО "Сервис мясо" Степан Чернявский.

Его супруга Оксана Чернявская работает замглавы Одесской таможни. И в СМИ можно встретить публикации, в которых её и её супруга называют бенефициарами масштабной схемы по контрабанде мясной продукции из Приднестровья. При этом фирмы Степана Чернявского используются для легализации контрабандной продукции, утверждают авторы публикаций, ни подтвердить, ни опровергнуть утверждения которых автор этих строк не может.

Как бы там ни было, депутатом Верховной Рады в округе №138 станет, вероятно, именно Чернявский: по результатам подсчёта 97% голосов, он лидирует с отрывом в 17% от ближайшего конкурента. Действующий нардеп Фурсин пока идёт лишь на четвёртом месте, шансов пройти в Раду у него практически нет.

Ещё один "боевой" округ - №139, в границах которого расположен, например, город-спутник Одессы Южный.

"Хозяином" округа считается нардеп Александр Пресман ("Видродження"), его главным конкурентом считался Виталий Саутёнков (ОПЗЖ), но пока побеждает (по результатам подсчёта 76% голосов) "слуга народа" Игорь Васильковский, возглавляющий предприятие по производству стройматериалов "Камбио-инвест" и до сих пор к политике отношения не имевший. У Васильковского по итогам подсчёта 76% голосов имеется 32,7% сторонников, что оставляет все шансы Саутёнкову (почти 30% голосов) и почти лишает их Пресмана (21,74%).

В округе №140, включающем в себя Ильичёвск (Черноморск), Беляевку и Овидиопольский район, в этом году достаточно спокойно. В 2014 году здесь развернулось бурное противостояние между Давидом Жванией и местным фермером, главной поссовета пригородного по отношению к Ильичёвску Молодёжного Василием Гуляевым. Победил именно Гуляев, который в этом году почти без борьбы уступает мандат "слуге народа" Сергею Колебошину.

Сергей Колебошин является сыном директора легендарного в Одессе Ришельевского лицея Валерия Колебошина.

Некоторое время он преподавал физику под началом своего отца, затем начал "сольную" карьеру, возглавив лицей в Овидиополе. Оттуда он перекочевал в кресло вице-губернатора по гуманитарным вопросам при губернаторе Максиме Степанове, которое занимает до сих пор, а судя по результатам подсчёта голосов (42,8% после подсчёта 95,6% бюллетеней) переберётся из него прямиком в кресло депутата Верховной Рады.

Спорная Бессарабия

За Днестровским лиманом раскинулась Бессарабия, и здесь за депутатские мандаты разгорелись едва ли не наиболее напряжённые бои.

Округ №141 с центром в Белгороде-Днестровском считается электоральной вотчиной нардепа Виталия Барвиненко. Его основным конкурентом здесь считалась ориентировавшаяся на Порошенко мэр города Алла Гинак, и именно обмен компроматом между двумя этими игроками задавал тон избирательной кампании в округе в 2019 году. Вопреки ожиданиям, лидерство здесь уверенно удерживает персонаж до недавних пор малоизвестный: представитель "Слуги народа" по имени Александр Ткаченко. Ткаченко приходится сыном ныне покойному директору Татарбунарской районной больницы Михаилу Ткаченко, вместе с братом владеет фирмой "Медфармгрупп", где числится юристконсультом.

По результатам подсчёта 75% голосов, у Ткаченко 36,09% поддержки избирателей, тогда как у Барвиненко – 20,17%, а у Аллы Гинак – и вовсе 17,03%.

Наиболее влиятельным человеком в округе №142 с центром в Арцизе много лет считается президент Ассоциации болгар Украины Антон Киссе. Его позиции считались едва ли не менее непоколебимыми, чем позиции Сергея Кивалова в Одессе, и с ним вынужден был считаться даже Пётр Порошенко, по удивительному стечению обстоятельств также родившийся на территории современного округа №142 в Болграде.

Тем не менее, на выборах 2019 года Антон Киссе столкнулся с самой серьёзной угрозой своему статусу за много лет – со стороны, снова-таки, представителя "Слуги народа" Руслана Плохого.

Руслан Плохой – ещё один представитель той категории "новых лиц", имеющих отчётливый "старый" бэкграунд: его отец, экс-нардеп от Партии регионов и "Батькивщины" (в Одессе бывает и не такое!) ранее был главой таможенного поста "Пересыпь" в Одессе, возглавлял Болградскую районную администрацию. В настоящее время числится совладельцем компаний "Жилстройсервис-2", "Меритим" и "Альтегрис". СМИ часто называют его совладельцем крупной одесской строительной компании "Гефест", однако и без этого понятно: Игорь Плохой – человек, что называется, с именем и положением. А благодаря поддержке "Слуги народа", его сын Руслан, казалось, также мог войти в эту когорту. Похоже, не получилось: по итогам подсчёта 96 % голосов, Антон Киссе лидирует с отрывом в 4%, и, похоже, депутатский мандат в округе №142 достанется именно ему, хотя иное развитие событий пока ещё не исключено.

Традиционный Измаил

Едва ли не единственным округом, который, кажется, оказался неуязвим к обаязнию кандидатов от "Слуги народа", оказался округ №143 с центром в Измаиле. С самого начала публикации результатов подсчёта голосов и до самого его конца здесь уверенно лидировал председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский.

И это при том, что, в отличие от многих других округов, "Слугу народа" в Измаиле представлял не кто-то малоизвестный, а вполне реальный персонаж: директор компании "Метрополия" Игорь Куртев.

"Метрополия" занимается реализацией проектов в сфере альтернативной энергетики, специализируясь по солнечным электростанциям. Также Куртев фигурирует в СМИ как один из руководителей общественной организации "Центр развития Бессарабии", которую основал вместе с "мэром" села Каменка Иваном Лефтерьевым. В августе 2018 года Иван Лефтерьев был задержан на взятке, и с тех пор его фамилия в связи с "Центром" не упоминается. Интересно, что Куртева официально поддержал весьма влиятельный в этой части Бессарабии экс-нардеп Александр Дубовой, близкий к бывшему секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову.

СМИ связывают Куртева с известным столичным бизнесменом Василием Хмельницким (мол, на самом деле "Метрополия" принадлежит именно ему, а Куртев является лишь формальным лицом проекта), однако веских подтверждений или опровержений этого факта автору этих строк найти не удалось.

Анатолий Урбанский, впрочем, тоже не лыком шит, и председателем облсовета стал вовсе не на ровном месте. Он принадлежит к крайне влиятельной в Измаиле семье Урбанских, глава которой Игорь Урбанский был нардепом V созыва. Семья владеет заводом "Дунайстройсервис", являющимся одним из градообразующих предприятий Измаила, кроме того, она близка к мэру Измаила Андрея Абрамченко, пользующегося колоссальным влиянием в городе. Для иллюстрации скажем лишь только, что в 2014 году младший брат Анатолия Урбанского Александр стал единственным (!) в Украине нардепом, выигравшим выборы в Верховную Раду в качестве кандидата от "Сильной Украины" Сергея Тигипко. В парламенте Александр Урбанский, впрочем, не мудрствуя лукаво, присоединился к сильным, войдя во фракцию БПП.

Правда, после поражения Порошенко на выборах Анатолий Урбанский перешел в "партию мэров", которую организовали городские головы Одессы и Харькова Труханов и Кернес. Впрочем, в Раду он баллотируется не от этой политсилы, а как беспартийный самовыдвиженец.

Добавим, что в округе №143, где он баллотируется, первыми подсчитали результаты выборов: после подсчёта 100% бюллетеней, Анатолий Урбанский проходит в Верховную Раду с 57% голосов избирателей.

Вместо послесловия

Подводя итоги, можно отметить: из 12 мажоритарных округов Одессы и области, в 8 побеждают представители партии "Слуга народа" и еще в двух - близки к этому.

Данный результат стал большим сюрпризом для политологов и политтехнологов, определённо не ожидавших такого результата в консервативном регионе.

Недоумение политических обозревателей можно понять: даже за несколько дней до выборов соцопросы не обещали столь ошеломляющего успеха "слугам народа" (за исключением, быть может, отдельно взятых округов). Зато они показывали высокую (до 50%!) долю неопределившихся избирателей, пока не сделавший свой выбор. Обычно считается, что эта категория граждан просто проигнорирует выборы, однако в этот раз вышло иначе: неопределившиеся избиратели пришли на участки и проголосовали не столько за, сколько против – против уже успевших изрядно надоесть за последние годы деятелей. Даже если альтернативой им выступали персонажи с по крайней мере спорной биографией.

И похоже, что аналогичные процессы наблюдались и по всей стране в целом, что и обеспечило впечатляющий результат "Слуги народа" на досрочных выборах в Верховную Раду.

В то же время, далеко не факт, что ставка на "тёмных лошадок" окажется более уместной, нежели выбор "известного зла" в виде хорошо знакомых "электоральных баронов". Однако украинский избиратель, похоже, уже созрел для того, чтобы рискнуть.

В этой связи возникает серьёзная интрига в отношении местных выборов, которые по закону должны состояться осенью 2020 года, но по факту могут произойти и куда раньше – к примеру, уже в этом октябре. Воодушевлённая успехом команда Зеленского вполне может решиться испытать на прочность электоральные бастионы региональных элит вроде мэров Харькова или Одессы. И голосование 21 июля показывает, что результаты этого могут быть самыми непредсказуемыми.

Однако ещё больший интерес представляет вопрос о том, как поведут себя в парламенте нового созыва "тёмные лошадки", пришедшие в Раду под флагом Зеленского.

За всем этим мы будем с крайним любопытством наблюдать в самые ближайшие месяцы – и, конечно же, делиться наблюдениями с нашими читателями.