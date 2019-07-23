Итоги выборов: антиэлитная революция

"Зеленая" революция состоялась. Процесс, начавшийся с победы Зеленского на президентских выборах, закончился его полной и безоговорочной победой на парламентских. И последняя победа продемонстрировала изменения в стране даже больше, чем предыдущая.

Дело не во впечатляющем результате "Слуги народа" по партийным спискам. Как оказалось, социологи достаточно правильно предсказывали результаты, поэтому к ним уже все были подготовлены. Колебания в 1-2% у отдельных партий укладываются в предел статистической погрешности.

Главная сенсация – это результат выборов по округам.

К "мажоритарке" давно привыкли как к способу продвижения "денежных мешков" с помощью засевания округов. И все понимали, что у "Слуги народа" нет такого количества "мешков". Однако 128 (на данный момент) мажоритарных побед партии Зеленского совершили переворот в сознании. Бренд победил все остальное.

Когда миллионеры проигрывают фотографам, это и есть настоящая антиэлитарная революция. Значительная часть общества отказала всей прежней элите в праве управлять им – вне зависимости от того, какие флаги у этой элиты.

Больше половины общества предпочло неизвестность.

Правда, если всмотреться в мажоритарных победителей от "Слуги народа", то это далеко не всегда неизвестные фотографы – частично это представители местных элит, вовремя получивших франшизу от президентской партии. Либо люди, имеющие не всем заметные, но очень тесные связи с традиционными элитами.

Но, так или иначе, к победе их привел бренд.

В результате оказалось, что фактически единственная политсила из "старых", которой существенная часть общества не отказала в доверии, – это "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая заняла второе место благодаря тому, что единственная смогла дать четкий ответ на главный запрос общества – мир. И если бы не конкуренты из Оппоблока, которые снова сыграли роль спойлеров, то результат ОПЗЖ был бы еще выше.

Конечно, Порошенко и Тимошенко тоже продолжают считать себя востребованными – если не сейчас, то через год, когда (по планам многих) все развалится и понадобятся досрочные парламентские, на которых в тренде уже будет не новизна, а опыт. Однако украинская реальность всегда ломает любые планы.

То же касается "старых" партий, не преодолевших 5%-й барьер. Даже если они получат финансирование и продолжат свое существование, их востребованность обществом будет такой же, как у "Евросолидарности" и "Батькивщины". То есть нулевой.

Вчера Украина вступила в новую эпоху, и это уже не остановить. Другое дело, что никто не знает, какой будет эта эпоха, и будет она лучше или хуже. Но то, что "життя по-новому" начинается именно сейчас, – это факт.

Местные выборы: "Слуга народа" против региональных элит

Что касается провайдеров новой эпохи, то теперь перед ними стоит вопрос о том, что делать с собственной победой. Разговоры о "диктатуре пролетариата" (то есть монополии Зеленского и его партии) слишком банальны, чтобы воспринимать их всерьез. Новая партия с новыми людьми и огромной фракцией неизбежно фрагментируется, и вполне вероятно, что через год внутри нее будет два-три "Слуги народа", ненавидящие друг друга сильнее, чем всех конкурентов по парламенту. Достаточно сказать о том, что на Юго-Востоке выбирали одну "Слугу народа", а на Западе – совсем другую. И это видение не объединить.

Но сейчас Зеленский планирует отложить решение этих проблем, проведя еще одну кампанию – по местным выборам. Вопрос это уже решенный, и вчера самый яркий представитель местной власти – мэр Киева Кличко – уже приехал в бизнес-центр "Парус" к своему бывшему "серому кардиналу" Столару: их отношения в последние месяцы оставляли желать лучшего, но, когда на кону вопрос выживания, уже не до старых счетов.

Местные элиты понимают, что бренд "Слуги народа" может сломать все расклады и на этом уровне. Даже такие сильные мэры как Труханов и Кернес не могут чувствовать себя уверенно на фоне угрозы того, что "Слуга народа" выдвинет против них своего кандидата.

С другой стороны - пенять в этом они могут только на самих себя. Если б они присоединились к "Оппозиционной платформе За жизнь", а не к спойлерскому "Оппоблоку", то даже по мажоритарке картинка была совсем иной - по многим округам в Харькове и Одессе представитель "Слуги народа" победил только потому, что вели беспощадную борьбу на взаимоуничтожение представители местной (харьковской и одесской) элиты и представители "Оппоплатоформы". При объединении усилий - представители партии Зеленского не смогли бы победить.

Не говоря уже о том, что и общий синегетический эффект от взаимодействия Кернеса и Труханова с "Оппоплатформой" и по партсписку был бы весьма неплохой.

Учтут ли на будущее эти ошибки Труханов и Кернес - увидим в ближайшее время.

Символ начала эпохи: Ефремов на свободе

Новая эпоха началась символично: вчера, после почти трехлетнего пребывания в СИЗО, на свободу вышел бывший лидер парламентских регионалов Ефремов. Его, конечно, не совсем отпустили, а отправили под домашний арест, но для человека, который потерял три года по надуманному обвинению, и это многое значит.

Многое значит это и для страны. Когда в ней в течение пяти лет под домашний арест отпускали чиновников, воровавших бюджетные миллионы и миллиарды, а по политическим причинам держали годами, это в итоге и создавало ту атмосферу тотального неприятия элиты, которая привела к триумфу Зеленского и его "Слуги народа". Не Ефремов или Вышинский являются настоящими врагами народа в целом, а всевозможные Насировы, которые обкрадывали всех – от детей до стариков – но отдувались взносами правильным людям.

Это не значит, что преступления против государства ничего не значат. Это значит, что Ефремова, Вышинского и других сажали не потому, что они в чем-то виноваты перед государством, а потому, что они были противниками режима. Того режима, которому 73% сказали свое "нет".

Что касается Ефремова, то уже в 2017-м было ясно, что его обвинение развалилось. И теперь с точки зрения закона нужно заниматься уже не ним, а теми, кто в течение трех лет держал невиновного за решеткой. Вплоть до пахана этой преступной группы – Порошенко. Так что, если бывший президент сядет, это будет не месть или политическое преследование, а наказание за все преступления пяти прошедших лет.

Новая ГПУ: сядет ли Порошенко?

И сдвиги в правоохранительной системе уже происходят. Вчера в срочном порядке ушел в отпуск пока еще действующий генпрокурор, уже ясно, что новым генпрокурором будет человек не с фамилией на "Лу", а человек с фамилией на "Лу" – если закон будет действовать – должен ответить за собственные преступления. В том числе за Ефремова и Вышинского.

Уже называют и сменщика Луценко – близкого к главе ОПУ Богдану Рябошапку. Равно как сообщается, что задачей нового генпрокурора будет дать зеленый свет расследованиям против Порошенко, которые сейчас тормозятся. Это, конечно, можно назвать и местью новой власти, но таков нынешний запрос общества. Главное, чтобы судили экс-президента не по выдуманным обвинениям, а по реальным. Которых, впрочем, достаточно.

Вчера же стало известно об обысках, проводившихся в Кабмине и "Спецтехноэкспорте". Наверняка в правительстве можно найти много интересного, но о чем именно может идти речь, неизвестно. А вот в отношении "оборонки", ставшей едва ли не самой коррупционной отраслью, вопросов нет никаких.

Важно, чтобы расследование вышло на тех, кто в последние пять лет возглавлял наживу на войне. Это важно не только с точки зрения закона, но и с точки зрения государства. Если убить коррупцию на войне, то и стимулов ее продолжать будет гораздо меньше.

СНБО нужен запрет на "ВКонтакте"?

И еще один барьер, который необходимо сломать в мозгах новой власти, – ее нерешительность в отношении нелепых запретов, введенных властью предыдущей. Вчера СНБО опроверг информацию о снятии запретов с "Одноклассников" и "ВКонтакте", и это печальная новость – потому что все понимают их абсурдность, но до сих пор боятся назвать черное черным.

Парадокс в том, что основной аргумент противников снятия этих запретов вовсе не в том, что они что-то дают, а в том, что их легко обойти. На один аргумент в пользу запретов приводится десять советов пользоваться VPN. В таком случае на кого рассчитаны эти запреты – на пенсионеров, которые только и не могут найти этот VPN, чтобы общаться в "Одноклассниках"?!

Когда одна половина страны требует снять запреты, а другая их обходит, такая цензура не только не действенна – она унижает само государство. Потому что в этом случае государство только делает вид, что борется.

А в нынешней ситуации иначе уже быть и не может. Украина никогда не станет Китаем, способным эффективно контролировать интернет-пространство. Хотя даже для Китая этот контроль является его слабостью, а не его силой. Штаты во многом являются сильным государством именно потому, что ничего не запрещают – с "ненужными" идеями там борются долларом, а не административными методами.

Запреты же в Украине нужно снять еще и потому, что государство из-за них выглядит глупо. Чтобы государство выглядело умным в глазах собственных граждан, оно должно бороться не с "Кинопоиском" или "Яндекс-музыкой", "Иронией судьбы" или "Мастером и Маргаритой", а с причинами войны, которая идет в стране уже шестой год. Потому что большинство из этих причин находятся отнюдь не в России.