Партия президента Владимира Зеленского “Слуга народа” (СН), исходя из результатов выборов, уже точно сможет самостоятельно сформировать большинство, не прибегая к помощи других партий, преодолевших 5%-й проходной барьер.

А это значит, что портфели в правительстве тоже достанутся, вероятно, только выдвиженцам СН.

Как победитель выборов, пропрезидентская политсила претендует и на место спикера парламента, и кресла глав лакомых комитетов. В самой СН сейчас гадают, кто же станет главой будущей фракции партии.

Как решается кадровый вопрос, читайте в материале “Страны”.

Зеленский послушает моно

На момент публикации этого материала Центральная избирательная комиссия свела данные из почти 60% протоколов окружных избирательных комиссий.

Подтверждая итоги экзит-поллов, наибольшее количество голосов по партийным спискам получила СН, результат которой - 42.5% голосов избирателей. Партия “Оппозиционная платформа - За жизнь” набирает почти 13% голосов избирателей, партия “Европейская солидарность” - 8,6%, партия “Батькивщина” - чуть более 8%, партия “Голос” - почти 6,5%.

Кроме того, представители СН лидируют во многих мажоритарных округах. По сути партия уже провела в Раду около 120 кандидатов по партийному списку. И примерно столько же у нее может быть мажоритарщиков. Как утверждает источник в предвыборном штабе, там рассчитывают на 125-127 победителей в одномандатных округах.

Глава партии Дмитрий Разумков (№1 в списке СН) уже намекнул, что другие фракции для коалиции не понадобятся. Если эти прогнозы сбудутся, партия Зеленского способна единолично создать большинство в Раде и стать центром притяжения для победивших в округах самовыдвиженцев, которых может быть в Раде до полусотни, и мажоритарщиков от других партий, не взявших избирательный барьер.

Но конституционное большинство - 300 голосов и более - станет предметом договоренностей не только с самими депутатами, но и с центрами влияния за стенами Рады.

Теперь, когда уже ясен итог голосования, активизируется процесс оформления пропрезидентской фракции.

Как рассказывают “Стране” кандидаты из проходной части списка СН, притирка будущих членов фракций друг к другу идет на общих собраниях и тренингах, а также в около 20 неформальных группах по социально-экономическим направлениям, совпадающим со специализацией парламентских комитетов (правда, в Раде восьмого созыва их было 27 плюс спецкомиссия по вопросам приватизации).

Групповая работа заключается в обсуждении идей под будущие законы.

“Люди разбились по интересам, собираются раз в неделю и обсуждают концепции будущих законопроектов”, - рассказал изданию собеседник, входящий в группу желающих попасть в комитет по борьбе с коррупцией.

Забавно, что несмотря на условность деления на группы, среди них есть престижные и не очень - как и комитеты в парламенте.

“Скажем, в группы по вопросам бюджета и АПК (агропромышленный комплекс - Прим.Ред.) записались по 30 человек, а антикоррупционную - где-то 6”, - поделился списочник СН.

Очевидно, что после подведения результатов в округах группы расширятся за счет мажоритарщиков.

С 29 июля у будущих членов фракции начнутся занятия в партшколе депутатов, которые продлятся неделю. Организовано обучение совместно с Киевской школой экономики.

Кто первый на спикера

Первое формальное заседание фракции, предполагают источники “Страны”, планируется на вторую половину августа.

Возможно, к этому моменту уже будет понятно, кто возглавит фракцию, а кто от СН будет претендовать на кресло спикера Рады.

Примечательно, что собеседники издания из числа кандидатов от партии обсуждают на обе должности упомянутого Дмитрия Разумкова и представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука (№2 в списке СН).

Разумков в беседе с журналистами не исключил того, что он может занять пост председателя парламента. Но Стефанчука тоже считают сильной кандидатурой на эту должность за счет юридического образования и… родного для него украинского языка. Разумков в основном говорит по-русски, впрочем, с легкостью переходя на украинский. В любом случае кандидатуры главы фракции и спикера с основной частью списка еще не обсуждали.

Гадание на премьера

Но куда большая интрига - кто возглавит правительство по итогам политических торгов. Президент Зеленский, выступая в штабе СН в ночь выборов, заявил, что хотел бы видеть премьер-министром “гуру в экономике”, заслужившего уважение на Западе.

Причем так он ответил на вопрос о назначении на эту должность лидера партии “Голос” Святослава Вакарчука. Тот публично заявил о готовности занять пост. Но так как вряд ли Вакарчука можно считать "гуру в экономике", его кандидатуру, как видим, президент не одобрил.

Тем временем, в СМИ обсуждаются совсем другие люди: заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Вячеслав Рашкован (наиболее часто встречающаяся фамилия), глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев, исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко и замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Андрей Гончарук.

В свою очередь, собеседник издания в числе списочников СН говорит, что также рассматривается кандидатура исполнительного директора Международного фонда Блейзера, внештатного советника президента Олега Устенко. Между тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, также фигурировавший в шорт-листе, заявил, что не намерен бороться за премьерское кресло.

В любом случае, по заверениям источников в СН, выбор командой президента еще не сделан.

Вместе с тем, народный депутат, который состоит в депутатской группе по межпарламентским связям с США, утверждает со ссылкой на свои источники за океаном, что кандидатура Рашкована наиболее удовлетворит американских партнеров.

“Он выгоден политически, не только потому, что нравится американцам. Он аналитик, но не харизматичный. То есть Гройсмана с президентскими амбициями Зе не получит. Ведь поставь премьером Палицу (один из лидеров партии УКРОП Игорь Палица, который входит в близкое окружение бизнесмена Игоря Коломойского - Прим.Ред.), через месяц в ОП никто не прием не попросится”, - объясняет депутат.

С другой стороны, выгодны Зеленскому и кандидатуры тех же Коболева и Витренко. “В Вашингтоне считают их близкими по духу экономистами. Но в Украине им припоминают историю с баснословными премиями, отправленными на хранение на Запад. От этого им никогда не отмыться и в политическом плане их песенка спета, скорее всего. И значит они не конкуренты Зеленскому”, - утверждает парламентарий.

Но это только предварительные расклады, которые после оглушительной победы СН на выборах могут в корне поменяться.

Силовая вертикаль

Уже точно понятно, что в Украине сменится генеральный прокурор. Юрий Луценко, по информации известного юриста Андрея Портнова, уже куда-то исчез с рабочего место, а его обязанности исполняет заместитель - Сторожук.

Новым генеральным, судя по всему, станет заместитель главы Офиса президента, близкий к Андрею Богдану Руслан Рябошапка.

Одной из основных задач, как предполагается, будет расследование уголовных дел против представителей уходящей власти. И против конкретно Порошенко. Ранее, источники в ОП говорили, что Луценко и его заместитель Сергей Кизь тормозят эти расследования.

Интерсная интрига закручивается вокруг главы МВД. Вчера член первой десятки списка "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что он "очень надеется", что Арсен Аваков не останется на этой должности.

На что тут же отреагировали СМИ, близкие к Авакову, заявив, что министр останется на своем посту и в новом правительстве. Источник в Офисе президента сказал "Стране", что желание поменять главу ключевого министерства там есть. Но окончательное решение еще не принято, так как в свое время Авакову давались гарантии.

"Но после оглушительной победы на выборах об этих гарантиях стали забывать. Заявление Арахамии совсем не случайно", - сказал источник.