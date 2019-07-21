Данные экзитполов позволяют сделать первые выводы о будущем парламенте и новой конфигурации власти.

Напомним, что в Раду проходит пять партий.

"Слуга народа" берет 42-45%.

"Оппозиционная платформа За жизнь" – 11-13%.

Третье-четвертое место делят "Батькивщина" и партия Порошенко "Европейская солидарность". Им дают 7-9%.

И проходит "Голос" Вакарчука – 6-6,5%.

"Страна" выделяет несколько главных и очевидных итогов досрочных парламентских выборов.

1. Поражение партии войны и Порошенко

Выборы показали поражение партий Майдана, которые выступали под лозунгами "армия, мова, вира" в разной интерпретации. В новой Раде будет небольшая фракция партии Порошенко да еще и "Голос". Вместе это будет подавляющее меньшинство.

С Порошенко никто в коалицию вступать не будет. Все остальные фракции, мягко говоря, ему не друзья. А потому лишение его депутатской неприкосновенности по заведенным уголовным - это вполне реальная перспектива при наличие политической воли у властей.

При этом, большинство голосов отдано двум партиям, за которые голосовали, в основном, в надеже на мир – это "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа За жизнь".

Но будет ли новая конфигурация власти отвечать запросу общества на мир – зависит от состава коалиции.

2. Варианты коалиции

Исходя из данных экзит-пола, можно спрогнозировать четыре вероятных конфигурации большинства в будущей Раде.

Во-первых, это большинство, которое самостоятельно создаст "Слуга народа". Те данные, которые дает экзит-пол, теоретически позволяют это "Слуге народа" сделать. По спискам партия Зеленского проведет до 130 депутатов. Еще как минимум человек 70-80 она проведет по мажоритарке. И еще человек 40-50 самовыдвиженцев-мажоритарщиков с радостью присоединяться к партии президента.

Что касается политики власти при условии ее формирования только за счет фракции "Слуга народа", то пока она видится мало отличной от нынешнего курса государства, определенного еще при Порошенко: продолжение вялотекущей войны на востоке, при отсутствии компромиссов с Россией, выполнение требований МВФ и так далее. Однако, учитывая, что в Зе-команде есть люди с очень разными взглядами, нельзя исключать, что в какой-то момент под давлением обстоятельств, эта политика может поменяться. В плане продвижения к миру на Донбассе и сворачивании украинизации.

Во-вторых, это коалиция "Слуги народа" и "Голоса". По информации "Страны" ее активно лоббируют западные партнеры Украины как гарантию незыблемости курса Украины. То есть, в коалиции с "Голосом" партия Зе вряд ли сможет совершать какие-то шаги в сторону России и изменения в гумманитарной сфере (прежде всего, в сфере украинизации). Другими словами, это будет реинкарнация коалиции БПП и "Народного фронта", только с "новыми лицами".

Первые два варианта (монобольшинство "Слуги народа" и коалиция с "Голосом") являются наиболее вероятными.

Третий вариант – это коалиция "Слуги народа" и Тимошенко. Правда, пока непонятно зачем она Зеленскому. Тимошенко – в идеологии Зе-команды это старый политик. Западу она тоже не нужна особо, а должности и для себя и для своей команды попросит. Такой вариант может быть разве что в случае полного провала Слуги народа по мажоритарке, что пока не предвидится. Те данные, которые поступают, говорят о том, что кандидаты от "Слуги народа" лидируют сразу по многим округам.

Наконец, четвертый вариант – это условная "коалиция мира". В составе "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы За жизнь", которая, как мы видим, на выборах показала второй результат. Пока, вероятность ее выглядит очень небольшой, исходя из официальных заявлений партии Зе. Однако, если "Слуга народа" сможет сам сформировать большинство, то в будущем по отдельным вопросам ему "Оппоплатформа" может подставить плечо.

Например, если потребуется вносить изменения в Конституцию для реализации политической части Минских соглашений. Или в случае, если во время каких-то голосований фракция "Слуги народа" расколется (например, по вопросу украинизации).

3. Уход в небытие Оппоблока и партия Шария

Конкуренция между так называемой юго-восточной оппозицией на этих выборах окончательно разрешилась в пользу "Оппозиционной платформы За жизнь". Ахметовская часть Оппоблока, перед президентскими выборами отказавшаяся объединятся с партией "За життя", теперь пролетает мимо Рады.

Даже вместе с мэрами Харькова и Одессы она не берет 5%.

И, скорее всего, уходит в политическое небытие.

Это довольно тяжелое политическое поражение крупнейшего украинского олигарха Рината Ахметова. Который фактически остается без сильного представительства в парламенте, особенно, с учетом пролета мимо Рады еще одного проекта, в который вкладывался Ахметов – партии Смешко.

Также это не очень приятная новость и для второго бенефициара "Оппозиционного блока" - Игоря Коломойского. Последний публично заявлял, что "Оппоблок" однозначно проходит в Раду, так как хотел еще одну подконтрольную фракцию. Правда, обилие своих людей в списках "Слуги народа" и по мажоритарке для Коломойского эту потерю в значительной мере компенсирует. В отличие, опять же, от Ахметова.

Последнему теперь стоит серьезно подумать над формированием нового политического прикрытия. Вероятно, решит он эту задачу традиционным путем - через очень тесное сотрудничество (во всех смыслах) с властью. Хотя непонятно - какую цену придется за это заплатить олигарху.

Первый номер списка "Оппозиционного блока" Евгений Мураев уже успел обвинить в непрохождении своей политсилы Партию Шария. Которая, по мнению Мураева, отобрала у Оппоблока голоса (во время президентских выборов блогер Шарий активно поддерживал одного из лидеров Оппоблока Александра Вилкула, так что теоретически переток голосов действительно мог иметь место).

Обе партии, по данным экзит-полов, сейчас берут плюс-минус 3%.

На это заявление Мураева Шарий и его соратники уже отреагировали гневными постами в социальных сетях.

Партия Шария как для нового проекта набрала немало голосов. Хотя до выборов и сам Шарий и его сторонники активно доказывали всем, что их партия обязательно возьмет 5%, а некоторые фанаты ПШ даже были уверены, что он займет второе место после "Слуги народа".

Сейчас же Шарий доказывает, что экзит-полы врут и он в Раду проходит.

4. Провал Ляшко и Смешко

Еще одним итогом выборов стал провал "коммерческих" политических проектов, которые пытались зайти в Раду. В прошлом созыве Олег Ляшко прославился тем, что перебегал от одного олигарха к другому, был на подхвате у Банковой (в том числе, и по фабрикации уголовных дел против "Страны").

В новом созыве, видимо, хотел продолжить таким же образом зарабатывать деньги, но избиратели решили иначе.

Также не дотягивает до 5% партия Смешко "Сила и честь", которая, как уже писала "Страна", активно продавала места в списке.

5. Провал националистов и Рада без комбатов

Мизерный результат (по данным экзит-полов - в районе 2%), который на выборах показали националисты, объединившиеся под знаменем "Свободы", обозначил полную маргинализацию правого движения.

Радикальные националисты, которые еще пять лет назад были на гребне славы, могут и дальше бузить на улицах, собирать массовки и привлекать к себе внимание СМИ.

Однако в глазах избирателей их звезда уже давно закатилась. Может быть кто то из них еще сможет пройти по мажоритарке, однако такого обилия националистов и комбатов в Раде уже не будет.

И это также показывает очень сильное изменение общественного тренда – от войны к миру. Но захочет ли этот тренд возглавить Зеленский и его политическая сила – пока вопрос открытый. Все шансы на это у Зе-команды теперь есть. Парламент - в их руках. Если есть воля, то и к миру прийти можно.