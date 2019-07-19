Выборы 21 июля станут первой в независимой Украине полноценной парламентской кампанией, состоявшейся летом.

Сезон уже повлиял на ее ход и, вероятнее всего, отразится на результатах голосования. Эксперты прогнозируют низкую активность в день выборов. Но с этим мнением согласны не все.

Подробности - в статье "Страны".

Лето не для выборов

До этой кампании выборы в Верховную Раду проходили либо в марте, либо в октябре. Однако эта внеочередная кампания по воле президента Владимира Зеленского проходит летом. Это наложило отпечаток на избирательную кампанию, которая близка к завершению.

Партии и отдельные кандидаты в депутаты, баллотирующиеся в мажоритарных округах, активно проводят агитационные мероприятия на открытом воздухе, в том числе большие концерты с участием звезд.

"В эту кампанию мы видим и предвыборные туры, например, Вакарчука (фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук - Прим.Ред.) и Винника (Олег Винник выступает в поддержку Аграрной партии - Прим.Ред.), и приезды в отдельно взятые округа той же Тины Кароль или Оли Поляковой. Обычному избирателю это больше понравится, чем разговоры о высоких тарифах, актуальных в холодное время года", - комментирует политолог Вадим Карасев.

Специалисты по выборам гадают, как повлияет лето - традиционный отпускной период - на явку избирателей. Глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская считает, что она будет низкой именно из-за сезона.

"К сожалению, летний период негативно влияет на этот аспект", - заявила Айвазовская на брифинге. Генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель с учетом месяца выборов также прогнозирует снижение явки. Но дело не только в массовых отпусках.

"Летом люди еще активно едут за границу на сезонные заработки, что тоже отразится на посещаемости избирательных участков. Это касается, прежде всего, Западной Украины", - говорит Кошель в комментарии "Стране".

"Фактор сезонных работ, конечно, повлияет, но не сильно, причем, он характерен не только для запада страны. А вот насчет отпусков часть респондентов призналась, что их планы на отдых могут помешать им проголосовать", - парирует глава социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в беседе со "Страной".

Кто будет в выигрыше

В целом собеседники "Страны" соглашаются с тем, что явка 21 июля будет ниже, чем на недавних президентских выборах. Напомним: по подсчетам Центризбиркома, в первом туре она составила 63,53%, во втором - 62,07% При этом в опросах перед теми выборами около 80% избирателей выразили готовность прийти на избирательные участки.

Как говорят в ОПОРА, сегодня готовы проголосовать около 60% избирателей. "От этой цифры отнимаем 15, или и 20 и понимаем, что явка будет между 140% и 50% максимум", - отмечает Айвазовская.

Снижение явки менее 50% прогнозирует и гендиректор КИУ Кошель.

“Будет ниже, чем на президентских выборах. Не исключено, что ниже 50%, поскольку июль - это сезон не только политического, а вообще затишья, разъездов, что, конечно, затрудняет социологические исследования”, - комментирует директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко "Стране".

В то же время Антипович отмечает "достаточно высокую" избирательную мобилизацию. "Явка действительно снизится по сравнению с президентскими выборами, но будет выше 52%, зафиксированной на внеочередных парламентских в 2014 году. Тогда жители востока страны неохотно шли на участки. Случился Майдан, потом аннексия Крыма плюс не было за кого голосовать... Допускаю, что в этот раз показатель будет на уровне 55-57%, что близко к классической явке в Украине 55%", - полагает Антипович.

Как обычно, пассивна на выборах будет молодежь. А лето сильнее скажется на голосовании в больших городах, откуда больше уезжают в отпуска, чем из сельской глубинки.

“Партии, которые рассчитывают на жителей больших городов, недосчитаются части голосов. Это, прежде всего, касается партий “Голос”, “Сила и честь” и частично “Слуги народа”, - прогнозирует гендиректор КИУ Кошель.

Против партии президента Зеленского может сыграть ее высокая электоральная поддержка. “Иной избиратель “Слуги народа”, видя ее высокий рейтинг, передумает голосовать, мол, и так победит. Партия серьезно потеряет, если таких окажется много”, - полагает Кошель.

При этом фактор гастарбайтеров, по его мнению, может сказаться на результате опять-таки “Голоса”, а также “Европейской солидарности” (ЕС) и “частично” “Батькивщины”, которые ищут электоральную поддержку в Западной Украине.

По мнению Антиповича, от текущих электоральных тенденции в процентном соотношении могут выиграть, прежде всего, партии "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа За жизнь", а проиграют "Слуга народа", "Голос" и ЕС.

"Однако все это лишь предположения социологов, хотя и обоснованные. А избиратель проголосует как ему заблагорассудится и способен преподнести сюрприз", - резюмирует глава "Рейтинга".