Последние рейтинги: растет только "Оппозиционная платформа"

Вчера был опубликован результат одного из последних соцопросов перед выборами. Причем его авторами являются Институт имени Яременко и "Соцмониторинг" - те, чьи соцопросы накануне президентских выборов оказались наиболее точными. А потому есть определенные основания считать, что близкие результаты будут и на парламентских.

Что же мы можем иметь? Во-первых, на данный момент можно констатировать, что падение рейтинга "Слуги народа" остановилось на отметке 42%. Возможно, это связано с тем, что накануне Зеленский все-таки сделал пару символических шагов навстречу своим избирателям: позвонил Путину, отменил военный парад. Кроме того, принялся ездить по регионам и кошмарить чиновников, пытаясь изображать из себя Лукашенко (хотя больше это похоже на пародию на Байьку).

Не исключено, что за оставшиеся дни будет сделано еще что-то, не имеющее существенного значения, но позволяющее избирателям не разочароваться. И в итоге показатель "Слуги народа" таки будет выше 40%.

Во-вторых, продолжается рост популярности "Оппозиционной платформы – За жизнь" - теперь он уже выше 15%. Происходит это, видимо, за счет тех неопределившихся, которые раньше разочаровались в Зеленском, но сделать новый выбор какое-то время не могли. Учитывая тот факт, что "Оппоплатформа" является единственной партией, у которой в течение всей кампании растет рейтинг, нельзя исключать, что ее итоговый показатель будет еще выше.

В-третьих, стабилизировались рейтинги партий Порошенко и Тимошенко. 7-8% - это, видимо, их ниша, за пределы которой выйти не удастся. Хотя в случае с "Батькивщиной" не исключена обычная ситуация со скрытым сельским электоратом, которая добавит еще 1-2%.

А четвертое – это падение "Голоса". Оно было зафиксировано еще на прошлой неделе, но теперь стало ясно, что речь идет не о случайном колебании. Фактически партия Вакарчука присоединилась к партиям Гриценко и Смешко, которые тоже колеблются между 4% и 5%. И только события последних дней могут вывести кого-то из них в парламент.

Что касается остальных, то им вряд ли светит попасть в Раду. Ни у одной из партий, включая объединенных националистов и Оппозиционный блок, нет даже 2,5%. А чудес не бывает.

Почему у Смешко сдают нервы?

Главный скандал, ставший известным вчера, – драка между лидером "Силы и чести" Смешко и вторым номером "Гражданской позиции" Добродомовым перед эфиром "Свободы слова". Зрители этого не увидели, но нападение Смешко и его охранника на конкурента проходило при свидетелях, а потому сам факт сомнению не подлежит. Даже несмотря на то, что в "Силе и чести" конфликт отрицают.

Пикантность конфликту добавляет тот факт, что партии Гриценко и Смешко (а теперь еще и Вакарчука) являются непосредственными конкурентами. Все они работают в одной нише – "новые силы" в милитаристском электорате, - и все они имеют приблизительно одинаковый рейтинг.

Поначалу в фаворе был Смешко, потом появился Вакарчук, который "объел" и Смешко, и Гриценко. Но скандал в "Силе и чести" с проданными местами в списке и вопиющий непрофессионализм Вакарчука привели к тому, что общий электорат начал поиск альтернативы – и нашел ее в Гриценко. Который уже считается "сбитым летчиком", но у которого, по крайней мере, нет таких коррупционных скандалов, как у Смешко.

Поэтому, если исходить из тенденций сегодняшнего дня, то наибольшие шансы попасть в парламент имеет "Гражданская позиция". Вполне вероятно, что она будет единственной из трех партий-близнецов, которая туда попадет. Чуть меньше шансы у "Голоса" и еще меньше – у "Силы и чести". В свете таких раскладов вполне объяснимо, почему Смешко нападает на Добродомова. Учитывая тот факт, что его проект стал чисто коммерческим, неудача приведет к тому, что "акционеры" затребуют свои деньги назад. И у Смешко начнутся плохие времена – такие же, как были осенью 2014 года у Тигипко.

Зачем Зеленский хотел собрать распущенную Раду?

Зеленский тем временем осуществил еще одну попытку предвыборного пиара. Вчера Банковая официально обратилась к Верховной Раде с предложением провести внеочередное заседание, чтобы рассмотреть три законопроекта – о деятельности Антикоррупционного суда, о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение и о продлении льготного периода растаможки "евроблях". Заседание предлагалось провести сегодня.

Делая такое предложение, президент понимал, что предлагает нереальный вариант. Даже если бы каким-то чудом уже распущенный парламент удалось собрать перед выборами, все равно он не принял бы те законы, за которые не хотел голосовать и в нормальное время.

Но реальность состояла в том, что собраться депутаты уже не могли. И чисто физически – одни из-за предвыборной кампании, другие из-за отъезда на курорты, и морально – потому что никто в старом парламенте не горит желанием подыгрывать Зеленскому в его пиаре.

Впрочем, для президента все варианты в этой ситуации были беспроигрышными. Не собралась Рада – значит, она и виновата в том, что такие важные законы не приняты. А он сам был готов облегчить жизнь евробляхерам и продемонстрировать стремление бороться с коррупцией.

Правда, все это не совсем то, чего ждут избиратели. Социология показывает, что два основных ожидания от Зеленского – мир и снижение тарифов. А на этих направлениях никаких реальных шагов нет.

26 – до свидания. Здравствуй, 30?

Период дешевого доллара заканчивается. Межбанковские торги на этой неделе показывают небольшое проседание гривны, и все понимают, что это только начало. От скупки гривенных облигаций инвесторы перешли к скупке валютных, а главные тренды, которые окончательно изменят тенденцию, еще впереди.

Первый и главный из них – отсутствие сотрудничества с МВФ. В сентябре предстоят большие выплаты как самому фонду, так и другим кредиторам, а дешевых денег под них нет. Соответственно, правительство будет либо потрошить золотовалютные резервы, либо одалживать под большие проценты. Ни то, ни другое оптимизма не добавляет.

Второй – необходимость закупать газ под отопительный сезон. Причем закупать его надо гораздо больше, чем обычно, потому что непонятно, будет ли транзит российского газа зимой.

Третий – окончание выборов, которое приведет к тому, что спонсоры партий перестанут тратить деньги на кампании. Теперь для одних начнется время стрижки купонов, для других – подсчета убытков. Правда, остановить эту тенденцию может кампания по местным выборам, но они, как правило, дешевле президентских и парламентских. Поэтому ожидать больших валютных вливаний от тех, кто уже изрядно потратился, не стоит.

Все эксперты сходятся в том, что доллар по 26 доживает последние недели (если не дни). Уже в августе-сентябре ожидается рост курса до 27-30 гривен за доллар, и дай бог, чтобы хотя бы на этом все остановилось.

Прощальный подарок "Газпрома"?

Одной из главных новостей вчера стало продления взятия под стражу украинских моряов в Москве до конца октября. До того времени в Киеве активно курсировали слухи о том, что команда Зеленского якобы стоит на пороге грандиозной "перемоги" - мол, Зе уже договорился с Путиным об освобождении моряков.

В тоже время случилось иначе. О том, что так будет, стало понятно многим уже в понедельник - когда, опять же, вопреки многочсиленным слухам, украинский суд не стал освобождать из под стражи журналиста Кирилла Вышинского, а перенес дело на пятницу. Дело в том, что освобождение Вышинскго могло бы стать важным сигналом, что Киев готов к конструктивному диалогу с Москвой. Но на Банковой такой сигнал давать побоялись. Боялись обвинений в "зраде" от националистов.

На этом, собственно, все и закончилось. Вышинский сидит в тюрьме. И украинские моряки тоже сидят в тюрьме. А все разговоры команды Зе о якобы подготовке массового освобождения украинских пленных и о дилалоге с Путиным так и остались разговорами - попыткой предвыборного пиара, чтоб оставить падение рейтинга на юго-востоке страны.

О том, что это был пиар и ничего больше было ясно еще неделю назад - когда Зелеский поговорил с Путиным по телфону. Шаг, конечно, хороший. Но сделан он был всего за 10 дней до выборов, когда стало понятно, что нужно спасать рейтинг "Слуги народа". И за 10 дней ни о чем серьезном договорится нельзя было. Только пропиариться. И то, как видим, неудачно. После провала с освобождением моряков пиар превратился в эпик-фейл.