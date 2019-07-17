Между партиями "Европейская солидарность" (ЕС) экс-президента Петра Порошенко и "Голос" певца Святослава Вакарчука, которые баллотируются на досрочных выборах в Раду, возник конфликт.

Поп-идол публично обвинил ЕС в предвыборной нечистоплотности.

Те назвали его тон недопустимым и сами выдвинули обвинения в политической ангажированности против киберполиции.

Почему эта история станет показательной, рассказывает "Страна".

Телефонная агитация

Выступая в понедельник на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV, Вакарчук заявил, что абоненты мобильной связи во Львовской области получают СМС с агитацией против его политсилы, и связал их рассылку с партией Порошенко.

"На нас идет настоящая атака. На львовские номера приходят эсэмэски такого содержания: "Украинцы разочаровались в Вакарчуке. "Голос" не проходит во ВРУ (Верховную Раду Украины. – Прим. ред.)". Сообщения с анонимного номера. Но вот беда: с того номера пришло приглашение на встречу с экс-президентом во Львовской области и на концерт, организованный его партией. Спалились, что называется”, - рассказал первый номер партии “Голос”, добавив, что партия уже обратилась по этому поводу в полицию.

Он считает, что политсила Порошенко таким образом только “предала доверие избирателей и снова прибегла к методам старой политики”. “Могли изменить страну, но не сделали этого и утратили власть. И теперь бегут за ней, как за маршруткой, на которую не успевают”, - добавил Вакарчук. А хуже всего, по его словам, то, что ЕС пытается присвоить “монополию на патриотизм и любовь к Украине”.

Как выяснилось, в sms содержалась ссылка на недавнее исследование Киевского международного института социологии (КМИС). По его замерам, “Голос” на выборах готовы поддержать лишь 4% определившихся респондентов (а среди всех участников опроса рейтинг партии Вакарчука - чуть менее 3%), а проходной барьер - 5%. Социология КМИС, как и любая другая в предвыборные дни, широко разошлась в прессе и соцсетях, но некоторые блогеры и комментаторы, традиционно отражающие позицию окружения Порошенко, делали акцент на цифрах Вакарчука. Для сравнения: в опросе соцгруппы “Рейтинг”, опубликованном в то же время, зафиксировала уровень поддержки “Голоса” чуть более 7% среди тех, кто определился с будущим выбором.

В ЕС опровергли попытки сбить партию поп-идола. “Информация о рейтингах партии “Голос” и ее непрохождение в Верховную Раду исходит из двух опросов, обнародованных социологической компанией КМИС, к которым партия “Европейская солидарность” не имеет никакого отношения. Считаем ошибкой атаки на “Европейскую солидарность” со стороны партии “Голос” и ее лидера “Святослава Вакарчука” в эфире одного из телеканалов. Такая тональность общения между демократическими и проевропейскими силами недопустима”, - говорится в официальном заявлении ЕС.

Правда, кибер-полиция вскоре установила заказчика sms-рассылки. Им оказался депутат сельсовета во Львовской области, агитирующий за ЕС. Правда, в партии назвали все его самодеятельностью и на кибер-полицию вообще обиделись. “В партии разберутся с этой индивидуальной инициативой. Но точно, чем мы убеждены: рассылка sms-сообщений не уголовное преступление, более того, сообщение не содержит элементов как агитации, так и контрагитации. Мы призываем кибер-полицию не позорить свое ведомство перед Украиной и всем миром”, - сказано в другом заявлении партии Порошенко, отношения которого с МВД так и не наладились после проигранной президентской кампании.

Свой против своего

Политолог Вадим Карасев объясняет возникшую напряженность борьбой в общем электоральном сегменте, но не только. “Порошенко и Вакарчук при некоторых идеологических расхождениях нацелились на один западноукраинский электорат. Главное поле битвы - Львовская область как самая густонаселенная в Галичине и особенно неформальная столица края Львов. А еще это малая родина Вакарчука, где ему, наверное, не хочется упасть в грязь лицом. Но это же справедливо и для Парубия (спикер Рады Андрей Парубий - Прим.Ред.) и Княжицкого (народный депутат Николай Княжицкий, баллотирующийся от ЕС по мажоритарному округу во Львове - Прим.Ред.)” - комментирует Карасев “Стране”.

В свою очередь собеседник издания в штабе ЕС называет реакцию Вакарчука “обидой”. “Наши, конечно, протупили с этой sms-рассылкой. Но она задела Святослава за живое. Плюс наложилась война рейтингов. Вакарчук не понимает, проходит его партия в Раду или нет, поэтому максимально отреагировал”, - утверждает источник.

Более того, “Голос” якобы решил разыграть эту карту. “Мы же топчемся на одном поле. Они (“Голос” - Прим.Ред.) понимают, что нужно что-то делать, чтобы взять больше голосов. Но новое придумать не получается. У них кризис идей. Вот поэтому эти обещания защищать украинский язык и приветствие декоммунизации, поэтому нападки на нас”, - говорит источник в штабе ЕС.

Ряд кандидатов от партии Вакарчука, к которым дозвонилась “Страна”с просьбой прокомментировать нюансы конфликта с ЕС, переадресовали в партийную пресс-службу. А там предложили прочитать официальные заявления на эту тему.

Возможно, в партии не хотят обострять еще больше ситуацию. Однако эта история уже стала знаковой. “Мы видим показательное столкновение. Несмотря на схожую риторику, “Голос” принадлежит к либеральному лагерю, а ЕС - консерваторы. Исходя из того, кто из них победит в Галичине, можно будет сказать, какой крен произошел в политической жизни края. Образно говоря: победили либеральные ценности или скрепы в их украинском понимании”, - констатирует эксперт Карасев.

А можно сказать, что это не единственная междуусобица на правом фланге в борьбе за голоса постмайдановского электората. Достаточно вспомнить столкновение лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко и главы "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, которое случилось в среду, или нападки премьер-министра Владимира Гройсмана на экс-президента Петра Порошенко.

В последнем случае видно, что Гройсман нападает на Порошенко по тем же причинам, что и Вакарчук. Если же в случае Смешко и Гриценко можно говорить об одноразовом конфликте, то Порошенко занимается системным уничтоженем конкурентов в общем электоральном сегменте.