За украинскими долговыми бумагами выстраиваются очереди покупателей. 16 июля Минфин продал ОВГЗ на рекордную сумму в 33,3 млрд гривен, в том числе, в валютных - на миллиард долларов.

В начале месяца, 2 июля, было размещено ОВГЗ на более чем 8 млрд гривен. То есть, всего за полмесяца, Минфин наторговал уже больше 40 млрд гривен.

В июне также было несколько размещений ОВГЗ: 11 июня - на 6,47 млрд гривен, а 25 июня - на 7,5 млрд.

"Скорее всего, Минфин на этом не остановится и будет размещать ОВГЗ до конца этого месяца, а также в августе", - считает экономист Алексей Кущ. При этом финансовое ведомство уже перевыполнило заложенный в бюджет годовой план по облигациям в 202 млрд гривен на 31 млрд.

"Гулять так гулять! Минфин через ОВГЗ занял абсолютно рекордные 33,3 млрд грн! Хотя согласно Закону о бюджете на 2019 год мог до конца года занять всего 1,3 млрд грн. - за полгода годовой план заимствований был успешно выполнен.

Но кого интересует Закон, когда есть схема заработка на пирамиде, в которой непосредственное участие принимает в т.ч. министр финансов - через банк своего мужа (муж Оксаны Маркаровой Дмитрий Волынец владеет 70,9% "Аккордбанка" - Прим.Ред.). А я ещё наивно сомневался, что Минфин пойдёт на нарушение действующего Закона. Видимо, получили гарантии от новой власти (в бюджет позже внесут изменения, хотя подобные изменения надо согласовывать с внешними кредиторами) и рванули занимать новыми же темпами...

На данный момент общий объем размещения ОВГЗ в 2019 году 234 млрд грн. при ограничении в бюджете 202 млрд грн", - написал в Facebook Сергей Саливон.

Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.

"Получается, что для того, чтобы платить по старым долгам, приходится постоянно привлекать новые. Если бы Минфин сейчас перестал размещать ОВГЗ, то для того, чтобы рассчитаться по выпущенным ранее бумагам, пришлось бы отдать половину доходной части украинского бюджета", - подсчитал экономист Виктор Скаршевский.

При этом новые долги - это и новые бюджетные траты на их обслуживание. К примеру, на обслуживание ОВГЗ на 1 млрд долларов придется дополнительно потратить из бюджета 67,2 млн долларов в год.

"Страна" разбиралась, почему украинские ОВГЗ раскупают словно горячие пирожки и чем такой ажиотаж может аукнуться отечественной экономике.

"Заработки больше, чем на наркотиках"

16 июля Минфин продал гривневых ОВГЗ на 7,4 млрд гривен под 17-17,7% годовых, долларовых - на миллиард долларов под 6,5-7% годовых. И недостатка в покупателях не было, несмотря на то, что предыдущее размещение проходило лишь две недели назад - в начале июля, - констатировал экономист Виктор Скаршевский.

Причин бума несколько.

Во-первых, как пояснил "Стране" Алексей Кущ, украинские ОВГЗ являются едва ли не самыми высокодоходными в мире.

"Даже кризисные Аргентина и Турция не дают таких процентов. В большинстве развивающихся стран Африки и Азии максимальная ставка - 5-6%. В Польше, Румынии, Хорватии - 1-2%, в Германии ставки уже давно отрицательные, а недавно в минус ушли также ставки по государственным чешским еврооблигациям. У нас доходность в гривне - 17% годовых, при этом за счет укрепления гривны можно получить в валюте до 20%, что является супер рекордным показателем. А так как частный венчурным и пенсионным фондам нужно на чем-то зарабатывать, они рыскают по миру в поисках доходных объектов для инвестирования. И наши ОВГЗ попросту не могли пройти мимо их внимания", - говорит Кущ.

За последний год нерезиденты нарастили свой портфель ОВГЗ с 6,5 млрд до 65 млрд гривен, то есть, вдесятеро, и это без учета последнего размещения.

"В прошлом году они скупились у нас на 200 млн долларов и заработали до 30% прибыли, сыграв еще и на курсе: заводили доллар по 28 гривен, а вывели по 26 гривен. Поэтому в этом году буквально атаковали украинский рынок, вложив уже 2,5 млрд долларов", - констатирует Скаршевский.

Во-вторых, покупатели активизировались на волне информации о готовящемся пересмотре учетной ставки НБУ. Скорее всего, уже в ближайшее время она будет снижена, а также представят график ее дальнейшей динамики. Это значит, что будет падать и доходность ОВГЗ. Собственно, это процесс уже происходит.

"Например, по 3-месячным ОВГЗ доходность упала за 2,5 мес. с 19,5 до 17%, по годичным - с 18,5 до 17,75%. Также идет снижение и по долларовым бумагам - например, до 6,5% по годичным облигациям. При этом, на мой взгляд, есть потенциал снижения до 3-4% по доллару (вплотную к депозитным ставкам), а гривневая ставка будет двигаться в соответствии с трендом учётной ставки НБУ, который объявил весной о входе в цикл её снижения", - отмечает Андрей Блинов.

Поэтому покупатели решили воспользоваться возможностью закупиться ОВГЗ еще по повышенным ставкам, не дожидаясь их снижения.

По словам Куща, резкого снижения учетной ставки Нацбанка, скорее всего, не будет.

"Думаю, все ограничится, максимум, 1%, хотя учетная ставка не должна превышать полуторной инфляции, то есть, в нашем случае 12%. Поэтому доходность ОВГЗ, даже если и упадет на 1%, все равно будет оставаться рекордной, то есть, сохранит свою супер-привлекательность. Но зато обладатели ОВГЗ с более высокой доходностью смогут в итоге заработать еще больше - до 30-40% годовых, это больше, чем можно поднять на наркотиках или оружии", - говорит Кущ.

Эксперты считают, что на этой схеме зарабатывают не только иностранцы, но и украинские спекулянты через офшорные компании.

"Нынешний состав Минфина близок к ряду инвестиционных банкиров и финансовых компаний, и есть подозрения, что лоббирует их интересы", - говорит Кущ.

Пирамида ОВГЗ

Экономисты уже давно говорят, что вся эта схема с ОВГЗ все больше напоминает пирамиду.

"Минфину в июле нужно было погасить облигаций на 800 млн долларов, и он сделал новые размещение на миллиард, то есть, идет рефинансирование долгов за счет новых размещений. Всего в этом году нужно погасить 4,5 млрд долларов и примерно на такую же сумму размещают", - говорит Скаршевский.

Во многом эта "пирамида" способствовала нынешнему укреплению гривны, что не может не радовать рядовых украинцев.

По словам советника президента по экономическим вопросам Данила Гетманцева, за счет привлечения ОВГЗ сняты и основные вопросы по долговым выплатам в этом году.

"С учетом размещения евробондов и в июне и вчерашнего размещения валютных ОВГЗ на 1 млрд долларов на валютном счете правительства на сей час должно быть около 4 млрд долларов. Этого достаточно для погашения валютных ОВГЗ и внешнего госдолга до конца года (на вторую половину 2019 года такие выплаты оценивались примерно в 4 млрд долларов.). Поступления в валюте увеличивают золотовалютные резервы и снижают давление на валютном рынке (сюда же следует отнести и размещение евробондов Укрзализницы и Нефтегаза суммарно на 1,5 млрд. дол. в июле)", - пояснил он "Стране".

"Но курсовая идиллия может закончиться в любой момент. Как только нерезиденты начнут фиксировать прибыль и выводить ее из Украины, курс доллара может резко вырасти. В прошлом году по этой причине гривна за полтора месяца подешевела на 2 гривны", - напоминает Скаршевский.

Экономист Андрей Блинов считает, что никакой пирамиды ОВГЗ нет.

"По состоянию на 16 июля, в обращении находится ОВГЗ на сумму 763 млрд грн, а на начало года такой объём составлял 756 млрд грн. Прирост за 6,5 месяцев - лишь 7 млрд гривен. При этом почти половина облигаций, как и прежде, находится в портфеле НБУ (46% в начале года, 44% сейчас). Да, до 65 млрд гривен вырос портфель иностранцев, но это менее 9% общей суммы ОВГЗ в обращении. К тому же в последнее время нерезиденты увеличивают вложения в более длинные бумаги, что снижает риск их одномоментного выхода из украинских облигаций, с понятными последствиями для валютного рынка", - пояснил он "Стране".

По мнению Блинова, интерес нерезидентов в нашим ОВГЗ возможно остудить только снижением ставок на первичных аукционах.

"После собственного размещения евробондов, а также бумаг УЗ и Нафтогаза, Украина по сути решила вопрос с выплатой по внешнему долгу до конца 2019 года, и у правительства появилось, невзирая на политическую турбулентность, окно для решительного снижения ставок. Воспользуется оно им или же продолжит копить на выплаты-2020 - вопрос открытый", - добавил Блинов.

"Для снижения ставок Украина должна работать над ускорением реформ, над проведением реальной приватизации, судебной реформы, открытия рынка земли и реформы правоохранительной системы. Это позволит быстрее снижать стоимость заимствований и уменьшать затраты на обслуживание долга в украинском бюджете", - говорит Гетманцев.

Спекулятивный исход

Впрочем, как ни назови конструкцию с ОВГЗ, она остается достаточно шаткой.

"Нерезиденты могут начать избавляться от наших бумаг в любой момент. Тем более, что Нацбанк недавно снял ограничения на вывод дивидендов. А даже несколько крупных покупателей доллара могут спровоцировать рост курса на 10-15 копеек, не говоря уже о массовом "бегстве" спекулянтов", - отмечает Скаршеский.

Сигналом для такого "бегства", по его мнению, может послужить любое событие как на мировом рынке, так и внутри Украны. В том числе, ухудшение политической ситуации в стране.

"Уже сейчас некоторые международные аналитики советуют из-за рисков формирования нового правительства уходить из украинских бумаг в казахские, македонские или сербские, хотя там доходность и ниже, чем у нас", - говорит Кущ.

По его словам, опасность "пирамиды" для финансовой системы страны зависит от соотношения 3-6 месячных и годовых облигаций к чистым валютным резервам (на сегодня - 10 млрд долларов).

"Сейчас таких ОВГЗ размещено на 2,3 млрд долларов. В ближайшее время, думаю, достигнем показателя в 3 млрд, а это почти треть от чистых валютных резервов. Как только этот показатель достигнет 50%, держатели бумаг начнут от них избавляться, а критическим считается соотношение в 70-80%", - пояснил Кущ "Стране".

Эксперты считают, что отток "спекулятивных" денег начнется уже с осени и совпадет с сезонной девальвацией гривны, спровоцировав рост курса доллара в среднем до 28 гривен.

"А ближе к зиме встанет вопрос поиска нового источника для заимствований. Думаю, власти "вспомнят" об МВФ, который в обмен на новую кредитную программу, потребует открыть рынок земли и отпустить в свободное плавание тарифы на коммуналку для населения", - подытожил Кущ.