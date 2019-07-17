Кабмин 17 июля оказался неожиданно коротким - правительство заседало всего час, то есть, вдвое меньше обычного, не осталось на обсуждение закрытых вопросов, и разошлось, "исчерпав порядок дня". Но даже из выделенного на решение проблем страны часа, по меньшей мере половину этого времени посвятили предвыборной риторике.

Премьер-министр Владимир Гройсман, который идет на внеочередные выборы во главе своей партии "Украинская стратегия", еще раз "пробежался" по годам своего премьерства, отметив, как много было сделано. И предостерег электорат, что уже вскоре есть риск потерять достижения реформ и откатиться в социальных программах. Будет решаться вопрос увеличиться ли минималка до 5,5 тысяч гривен, а средняя зарплата до 620 долларов в следующем году, или включат печатный станок и заведут страну в дефолт, - намекнул он.

Интересно, что сейчас премьер-министр, политическая сила которого явно недобирает голосов, активно играет против своего бывшего покровителя Петра Порошенко. Он обвинил экс-президента в грязной политической игре, якобы, его политический штаб манипулирует данными соцопросов и призывает не голосовать за "непроходные демократические силы" (к которым, по всей видимости, относится и партия Гройсмана).

Владимир Гройсман также объявил войну порохоботам. "Есть десятки аккаунтов в соцсетях, которые не оплачены из избирательного бюджета, что запрещено законом", - заявил он. И дал поручение главе МВД Арсену Авакову с этим "разобраться". А вот вице -премьера Кириленко больше пугает перспектива люстрации, которую пообещал президент тем, кто работал во власти с 2014 года. И опять таки лейтмотивом проходила тема сворачивания реформ в случае прихода к власти "не тех людей".

У Кабмина была идея даже уйти в отпуск на время выборов, оставив государственные дела на попечительство неких госсекретарей по подобию западной модели. Но потом правительство опомнилось, подсчитав, как много еще всего нужно принять до 21 июля.

По списку принятых документов нынешний Кабмин и вправду оказался рекордным, причем, по традиции, большинство проектов принимали по номерам, без лишних обсуждений.

"Страна" разбиралась, что утвердил Кабмин 17 июля.

"Нафтогаз" под колпаком

Эпопея с проверками "Нафтогаза" продолжается. Напомним: на одном из недавних заседаний Кабмин принял решение организовать проверки Счетной палаты в НАКе. Должны были проверять, прежде всего, формулу ценообразования на газ. Правительство заинтересовал тот факт, почему, когда газ на мировом рынке дешевеет, расценки "Нафтогаза" не снижаются или же снижаются только из-под палки.

Но Счетную палату, которая 15 июля наведалась в "Укртрансгаз", не пустили даже на порог. Для того, чтобы хотя бы войти в здание, пришлось привлекать Нацполицию.

Очередной рейд планируется уже в сам "Нафтогаз". И в Счетной палате полагают, что газовики снова устроят демарш, поэтому сразу попросили помощи у главы МВД Арсена Авакова.

Интересно, что тот неожиданно включил задний ход, заявив, что НАК мотивирует свои действия тем, что, якобы, проверяющим не хватает каких-то документов. Вот если все эти документы будут, то, конечно, милости просим, а без них - обращайтесь в Минюст, а "Нацполиция не всесильна".

Отставка главы ГФС

Кабмин принял отставку исполняющего обязанности главы ГФС Александра Власова. Напомним: заявление об уходе он написал в этот понедельник, "по просьбе" президента Владимира Зеленского. Тот порекомендовал главному фискалу уйти с занимаемой должности после того, как оказался разочарованным "чистками" на западных таможнях. Зеленский просил Власова уволить тамошнее руководство, о чем тот оперативно отчитался, а оказалось, что им оформили отпуска, то есть, по сути, оставили на прежних местах.

Власова принято считать человеком премьер-министра Владимира Гройсмана. Как заявил сам Гройсман, отставка Власова начинает действовать со следующего понедельника. Расформированием ГФС в рамках реформы о разделении этого ведомства на налоговую и таможенную службы займется "один из руководителей департаментов ГФС, который сейчас в командировке", анонсировал премьер, не назвав при этом фамилии "ликвидатора".

Контрабанда-стоп

Кабмин одобрил указ президента Зеленского о мерах по борьбе с контрабандой, официально включив ему "зеленый свет". Напомним: это указ президент подписал 9 июля, после визита на западные таможни и громких отставок тамошнего руководства.

Указ, в частности, предусматривает создание единого ресурса для декларирования товаров, ежемесячные отчеты о результатах реализации проекта противодействия уклонению от таможенных платежей, открытие информации о перемещении товаров через границу и пр. В итоге поток контрабанды, которые сегодня оценивают, минимум, в 20% от общего товаропотока, должен резко снизиться.

Согласно плану Кабмина, информресурс на едином портале органов исполнительной власти для декларации товаров должен заработать уже к 10 августа этого года, тогда же обещают открыть данные о товаропотоке.

Прайсы для зоны

С подачи Минюста Кабмин внес изменения в перечень платных услуг, которые могут предоставляться учреждениями исполнения наказаний и следственными изоляторами, а также другими подразделениями Государственной исполнительной службы.

Как указано в пояснительной записке, в структуре Государственной исполнительной службы работает немало ценных кадров. В частности, есть несколько сертифицированных инженеров по технической инвентаризации объектов недвижимости, экспертов по оценке технического состояния строений, инженеров по технадзору и пр. И при этом Госслужба вынуждена привлекать к выполнению собственных строительных работ сторонних специалистов. К примеру, в прошлом году на техническую инвентаризацию "Днепровского учреждения исполнения наказаний №4" и оценку техсостояния Херсонской исправительной колонии №61 потратили 144 тысячи гривен. А если бы задействовали своих специалистов, то уложились бы в 78,2 тысячи, сэкономив для бюджета 65,8 тысяч гривен, - подсчитали в Минюсте. За год специалисты исполнительной службы могли бы оказать услуг более чем на 2,5 млн гривен, - говорится в пояснительной записке. Правда, прежде чем приносить в казну миллионы, специалисты нуждаются хотя бы в небольших вложениях. В частности, нужны дополнительные автомобили, для чего Минюст предложил расширить лимит легкового автопарка с нынешних пяти авто до девяти.

В постановлении Кабмина также предусмотрена возможность предоплаты Минюстом за работы по строящимся объектам. Так, 35% предоплаты внесут за строительство лечебного корпуса в Голопристанской исправительной колонии №7, 65% - за Киевский следственный изолятор и т.д.

Кровный интерес

Минздрав пролоббировал увеличение квот на беспошлинный отпуск фармацевтам этилового спирта. Собственно, выгоды получит лишь одна компания - "Биофарма Плазма", которая производит препараты из крови. Ей квоту на спирт с нулевым акцизом увеличили с 7 045 до 30 000 декалитров, то есть, больше чем вчетверо.

Как указано в пояснительной записке, за последние годы отечественная фармакология шагнула далеко вперед, заметно расширился ассортимент препаратов, поэтому существующих спиртовых квот не хватает. Их увеличение будет способствовать увеличению объемов производства препаратов, в частности, из донорской крови и ее компонентов.

Компанию "Биофарму" и ее подразделения контролирует украинский бизнесмен Василий Хмельницкий. Как рассказал "Стране" один из экспертов фармрынка, Хмельницкий, якобы, поддерживает тесные связи с экс-министром финансов Наталией Яресько, а та в свою очередь, лоббирует интересы "Биофармы" в Минздраве через главу этого ведомства Ульяну Супрун.

Якобы, именно под "Биофарму" была затеяна реформа рынка крови.

"Раньше препараты крови изготавливались на станциях переливания крови. Но Минздрав начал "реформирование" этого рынка. Главный аргумент: кровь нужно выдерживать при низких температурах для диагностики ВИЧ, а на большинстве станций такой возможности нет, так как оборудование давно устарело. Поэтому многие станции просто прикрыли, а на остальных запретили производить препараты крови. Теперь всю кровь станции сдают "Биофарме". Параллельно ей сняли квоты на экспорт препаратов крови. Раньше квоту ежегодно определял Кабмин, предварительно из Минздрава поступали цифры о потребностях и объемах заготовки. Но сейчас ни подобных исследований, ни ограничений на экспорт нет. В итоге в Украине жесточайший дефицит препаратов крови. Альбумина нет даже в ожоговых центрах и в госпиталях. Точнее, пациенты могут их купить по коммерческим ценам - это те же препараты "Биофармы", которые за год подорожали втрое.

Пи этом "Биофарма" хвастается, что ее препараты на 50% дешевле импорта. Но зарубежные компании работают по другой схеме - они сначала обеспечивают свой рынок по дешевым ценам (госзаказ), а излишки продают дорого на внешнем рынке. То есть, по хорошему, препараты "Биофармы" должны быть дешевле импортных не на 50%, а в три раза", - рассказал заместитель председателя правления Украинского врачебного сообщества Константин Надутый.

Интересно, что на Кабмине против принятия этого постановления выступила Федерация работодателей, заявив, что еще несколько фармзаводов сидят без квот на спирт с ноября прошлого года - "Здоровье", "Фитофарм- Лубны", "Бионик", "Экофарм". При этом резко увеличивать квоты для "Биофармы", как минимум, странно. На что глава Минздрава Ульяна Супрун ответила, мол, давайте сначала примем это постановление, а потом можно говорить и об остальных предприятиях. В ответ премьер отшутился, что все эти спиртовые квоты - пережиток прошлого, и он вообще удивляется, почему парламент их до сих пор не отменил. В итоге предложение Федерации работодателей отправить проект на доработку так и не было одобрено.

Еще одни постановление, которое также было одобрено на Кабмине 17 июля - Минздрав предложил расширить список лекарств, которые закупаются за бюджетный счет. В частности, заметно увеличили список препаратов из крови (предположительно - от той же "Биофармы"). Также есть уточнения по препаратам от инфекционных заболеваний, детской онкологии и пр. Всего на закупки по списку в этом году планируется потратить из государственного бюджета больше 6,5 млрд гривен.

Кастинг для юных математиков

Киевскому физико-математическому лицею при университете имени Шевченко разрешили расширить аудиторию отбора будущих учеников. Если сейчас в лицей поступают после 8 класса, то теперь набирать в учебное заведение будут выпускников 7 классов.

Как полагают в Минобразовании, это позволит создать более благоприятные условия для углубленного изучения математики, что позволит в будущем вырастить будущих изобретателей и инженеров-конструкторов.

Стоит отметить, что пока математика не пользуется особой популярностью среди поступающих в вузы. К примеру, в этом году заявления на поступление по этой специальности подало всего 692 человека. Для сравнения: на право - более 45 тысяч, филологию - порядка 24,5 тысяч, компьютерные науки - 21,7 тысяч человек.

Впрочем, недостатка в желающих учиться в физико-математическом лицее пока нет - он остается одним из самых престижных учебных заведения страны.

Больше абитуриентов-льготников

Кабмин расширил список абитуриентов, имеющих право на льготное поступление в учебные заведения, начиная от ПТУ и заканчивая университетами. В частности, вне конкурса теперь смогут поступать на бюджет участники военных действий, лица с инвалидностью, полученной вследствие войны, пострадавшие участники Революции достоинства, а также их дети, дети погибших и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица и проживающие в населенных пунктах на линии разграничения. Льготы распространяются как на первое, так и на повторные профессиональное или высшее образование. Абитуриенты могут рассчитывать на полную оплату обучения из бюджета, предоставление долгосрочных кредитов, социальные стипендии, бесплатное обеспечение учебниками, доступа к сети Интернет, мест в общежитии и пр.

Заначка на вакцины

Минздрав закупит дополнительные дозы вакцин против кори, паротита и краснухи. Соответствующее постановление, хотя и не без замечаний, утвердил Кабмин.

На вакцины планируется пустить средства, сэкономленные Министерством ранее - около 209 млн гривен с 2016 года и 66,8 млн - с 2017 года. Как указано в пояснительной записке, потребность в вакцинах постоянно растет, так как в Украине с 2018 года началась вторая волна вспышки кори с показателем в более 10 тысяч заболевших в месяц. В итоге сформировался дефицит. Дополнительная потребность в канцонах на иммунизацию детей до 6 лет на 2019-2020 годы составляет более 784 тысяч доз, на обновление резервного запаса - 372 тысячи, в общая потребность в вакцине превышает 5 млн доз. Так как вакцины нужно заказывать заранее, Минздрав советует поспешить, чтобы успеть разместить заказ по ценам 2018 года - 121,5 гривен за дозу.

Таким свободным распоряжением бюджетными средствами возмутились Госзазначейство и Минфин, а глава Минздрава Ульяна Супрун в ответ обвинила их в срыве закупок. В итоге постановление все же утвердили.

"Крыша" для военного экспорта

Кабмин дал разрешение на экспорт военных товаров нескольким компаниям. Так, право продавать свою продукцию за границу до 2024 года получили компании "ИнтерПроИнвест", "Укрспецтехника" и "Укрспецсистемс".

Как пояснил "Стране" экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук, первая компания - обладатель прав на автомат "Малюк" (украинский аналог автомата Калашникова), который производится на Красиловском агрегатном заводе по лицензии.

"Гораздо интереснее в этом списке компания "Укрспецсистемс" - производитель БПЛА PD-1 - которую связывают с Давидом Арахамией. Уже были с ним проекты на экспорт у "СпецТехноЭкспорт", - рассказал Бондарчук. Официальным владельцем "Укрспецсистемс" является Вячеслав Костюк. Фирма была зарегистрирована в 2014 году.

Давид Арахамия входит в первую пятерку партии "Слуга народа" и позиционируется как "волонтер".

"Это показывает, что представители новой власти думают о личном интересе, так как используют своё положение в продвижении интересов своей компании, А ещё говорит о том, что никакие они не волонтёры, а бизнесмены! Если в разгар войны регистрируют компанию, как это делал Порошенко", - подытожил Бондарчук. Он также добавил, что формально производители имеют право на самостоятельную продажу своего товара, так что в этом плане к решению Кабмина сложно придраться.