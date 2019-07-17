Насильственная украинизация: начало нового этапа

Закон о насильственной украинизации, принятый парламентом в последние недели режима Порошенко и тогда же подписанный уходящим главой государства, вступил в силу.

Уже вчера его прочувствовали сотрудники СМИ и предвыборных штабов, которые теперь обязаны размещать всю предвыборную агитацию исключительно на госязыке. Многие другие запреты украинским гражданам предстоит прочувствовать в ближайшие недели.

К примеру, врач должен, как минимум, приветствовать пациента исключительно на украинском. Дальше, если пациент попросит, можно с облегчением вздохнуть и перейти на русский. Но если не попросит, то придется мучиться.

Конечно, в реальности все будет не так. Врачи, особенно в русскоязычных регионах, будут игнорировать закон – но до первого прецедента, когда попадется мовноозабоченный пациент и накатает жалобу оперуполномоченному по языковым делам, что закончится немаленьким штрафом.

Увы, это все уже не фантазии, а реалии, предприсанные законом. Самым абсурдным языковым законом из всех, когда-либо принимавшихся в Украине. Законом, недовольство которым неоднократно высказывал кандидат в президенты Зеленский. И даже президент Зеленский пару раз высказывался по этому поводу. Но за два месяца так ничего и не сделал.

Хотя только у главы государства и были в руках инструменты, которые могли позволить предотвратить вступление в силу этого закона. В Конституционном суде лежит обращение оппозиционных депутатов, требующих признать закон о госязыке неконституционным. Но КС подобные вещи откладывает под сукно, берясь за представление годы спустя, когда уже и актуальность теряется. Однако, если бы президент поддержал депутатское обращение своим и заявил о неотложности рассмотрения, суд пошевелился бы – как в ситуации с указом о роспуске парламента.

Но Зеленский ничего подобного не сделал. И он, и его партия по-прежнему только говорят. Причем одни говорят правильные вещи, а другие тут же их опровергают. И пока власть занимается говорильней, гражданам приходится вживаться в реалии, созданные режимом Порошенко.

Именно для этого 73% голосовали за Зеленского, не правда ли?

Декоммунизация оказалась законной

Еще один закон, судьба которого вчера выяснилась, - принятый парламентом в 2015 году закон о декоммунизации. Его пример, кстати, показывает, сколько может Конституционный суд рассматривать представление, которое никто не подталкивает. Впрочем, декоммунизация – это еще не предел, поскольку люстрацию КС рассматривает еще с осени 2014-го.

Но сейчас не об этом, а непосредственно о декоммунизации. Ее, пока по неофициальной информации, признали конституционной. В КС решили, что всевозможные названия городов и улиц в честь советских деятелей и органов действительно являются пропагандой тоталитарного режима, а потому их запрет законен.

Хотя на сегодняшний день этот вопрос уже просто устарел. Никому в голову сейчас не придет переименовывать Черноморск обратно в Ильичевск, да и многие другие названия уже проще оставить, чем возвращать назад. Да и сотни памятников Ленину тоже уже не вернешь.

Но есть несколько болевых точек, которые до сих пор не успокоились. Прежде всего, конечно, речь идет о военачальниках, которые поработали в органах власти СССР, но одновременно с этим являются героями Великой Отечественной. Рада приняла поправку по этому поводу, но вятровичи ее упорно игнорируют.

Во вторую очередь это неудачные новые названия. Горишние Плавни (Комсомольск) и Кропивницкий (Кировоград) могут быть классными названиями только в больных головах тех, кто за это голосовал. Местным жителям они явно не по душе. Так же, как несостоявшаяся Сичеславская область.

И в третью очередь – переименования в честь героев украинского национализма, которые одновременно являются коллаборантами, сотрудничавшими с нацистским режимом. Здесь у вятровичей позиция обратная – помнить лучшее и забыть о худшем. Хотя вообще-то закон не только о декоммунизации, но и о денацификации.

Если устранить эти три фактора, то уже можно смириться и с законом о декоммунизации. Вряд ли в Днепре будут сильно переживать из-за отпавшего окончания, когда о председателе ВУЦИКа Петровском уже почти никто не помнит.

Состоится ли рейдерский захват "112"?

В Украине назревает новый телевизионный скандал. Не успели утихнуть страсти вокруг "Ньюсвана", ZIKа и "Прямого", как в эпицентре оказался "112". Вчера стало известно, что готовится рейдерский захват телеканала.

Пока очевидно только то, что попытку захвата хочет осуществить бывший совладелец "112" Подщипков. Кто за ним стоит, неизвестно, однако тот факт, что он, несколько последних лет живя за границей, без проблем стал кандидатом в нардепы, демонстрирует, что "крыша" есть. Вопрос только в том – кто.

Безусловно, заинтересованных заполучить лучший новостной канал страны достаточно. Власти он нужен, чтобы контролировать информпространство для создания положительного имиджа. Порошенко и компании – чтобы помогать раскачивать ситуацию. И тем, и другим – для подготовки к местным выборам.

Но если даже из рейдерского захвата ничего не выйдет, то все равно найдется много желающих хотя бы дестабилизировать работу телеканала. В этой ситуации показательна будет позиция властей и лично президента Зеленского (который, к слову, до сих по никак не прокомментировал обстрел 112 из гранатомета). Если он будет молчать и относительно попытки рейдерского захвата, то мало будет сомнений, что за этим стоит либо он сам, либо Коломойский.

И это будет означать, что новая власть вступила на путь беспредела в отношении СМИ, по которому шел и Петр Порошенко вплоть до своего бесславного конца.

Вакарчук хочет посадить Разумкова?

Лидер "Голоса" Вакарчук вчера предложил сажать на 15 лет за переговоры с Россией без санкции власти. А так как власть, что старая, что новая, не особо стремятся к диалогу с Москвой, то, по сути, лидер "Океана Эльзы" предлагает запретить поиск любых путей к миру на Донбассе.

Понятно, что Вакарчук, скорее всего, не понимает, о чем говорит. Его эфиры последних недель показали, что певец вообще мало что понимает в политике, экономике и социальной сфере. Но одно дело путаться в ценах на газ и способах наполнения бюджета, другое – лезть в вопросы, от которых зависят жизни людей.

При этом Вакарчук, несмотря на свой непроходимый непрофессионализм, имеет шансы попасть в парламент. И в "Слуге народа" уже даже заявили, что готовы входить в коалицию с его "Голосом".

Однако, партнеров по коалиции президентской партии нужно выбирать, не исходя из звучания их голоса, а исходя из задач, которые ставят перед собой Зеленский и его политсила. И если задачей все-таки является мир (хотя в этом все меньше уверенности), то Вакарчука к коалиции и на пушечный выстрел подпускать нельзя.

Проведет ли Украина Олимпиаду-2030?

А Зеленский тем временем занялся спортом. Не в том плане, что установил в кабинете тренажерный зал или на самом деле стал каждое утро ездить на велосипеде. А в том плане, что встретился с руководством главных спортивных структур Украины и после этого загорелся желанием провести в нашей стране Олимпиаду.

Правда, президент не уточнил, к какой именно Олимпиаде нужно готовиться – к летней или зимней. Глава Национального олимпийского комитета Бубка потому уточнил сразу насчет обеих – что мы можем претендовать либо на зимнюю 2030 года, либо на летнюю 2032-го.

Эти даты настолько абстрактны, что вряд ли могут заинтересовать Зеленского, который свою политическую карьеру видит только до 2024-го. Но тем не менее президент дал команду готовить инфраструктуру – чтобы потом уже прийти к заявке с готовыми объектами.

Подход, в принципе, правильный – но только в том случае, если есть четкий план и есть его реализация. Потому что Евро-2012 показал, что на подготовку инфраструктуры нужны огромные деньги, которые, в общем-то, никогда не окупятся.

Но если без плана и без денег, то тогда можно просто попиариться на идее. Как это делали при Ющенко до получения Евро-2012 и даже после его получения.

Скорее всего, идею Зеленского ждет тот же результат. Сегодня можно просто сделать закладку и посмотреть через год, вспомнит ли о ней кто-нибудь.