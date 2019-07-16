Украина уже две недели потребляет электроэнергию по-новому. С 1 июля началась масштабная реформа энергорынка, которая предусматривает переход на свободную торговлю электричеством - цены должны регулироваться исключительно спросом и предложением.

По идее, в перспективе это должно даже снизить тарифы.

Но пока плюс нового рынка только в одном: вопреки "страшилкам", коллапса всей системы и массовых отключений не произошло, - говорит руководитель специальных проектов ИАЦ "Психея" Геннадия Рябцева. Хотя стартовал рынок именно с масштабного сбоя электронной платформы, который затем повторился еще несколько раз. Запускали систему буквально "с колес".

Цены же, наоборот, растут. Для бизнеса тариф увеличился на 20-30%. И это уже вскоре может спровоцировать подорожание многих товаров и услуг.

"Уже сейчас водоканалы говорят о необходимости повышения цены на 15-20%, да и в супермаркетах произойдет небольшой рост на все виды товаров - на 5 -10%", - рассказал "Стране" глава комитета по ЖКХ и благоустройству Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

"Мы будем ставить вопрос о пересмотре тарифов на воду, так как для нас электроэнергия подорожала в среднем на 20%, скажем, в Киеве - рост 25%, в Хмельницком - 18%. Если НКРЭ не скорректирует нам тариф, уже в следующем месяце мы не сможем оплачивать такое дорогое электричество", - говорит представитель Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

"В углепроме ситуация близка к катастрофе. Шахты постоянно пугают отключениями электроэнергии. Если это произойдет, пойдет затопление шахт. Погасить же долги по электроэнергии угольная отрасль не может (на сегодняшний день они достигают почти 15 млрд гривен - Прим. Ред.)", - добавил глава профсоюза работников углепрома Виктор Турманов.

На "Криворожстали" констатировали: они с июля платят за электроэнергию на 25% больше, чем их европейские конкуренты. И это уже в ближайшее время скажется на стоимости их продукции и ее экспортном потенциале.

Для людей свет пока не дорожает - Кабмин закрепил за "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" специальные обязательства и фиксированый тариф не выше 1,68 гривен за киловатт. Впрочем, тут тоже есть нюансы. "Некоторые садово-дачные товарищества и коттеджные городки подписали договоры по старой цене - 1,68 гривен , а некоторые - уже по 2,07 гривен за киловатт", - говорит Олег Попенко. И прогнозирует: после выборов может взлететь цена на электроэнергию и для населения.

"Страна" разбиралась, как Украина потребляет электроэнергию по-новому и все ли смогут ее оплачивать.

Цены меняются по несколько раз в день

Готовясь к запуску рынка электроэнергии, власти обещали - большого скачка тарифов не будет ни для людей, ни для бизнеса. Для последнего не исключалось "незначительное подорожание", которые, по расчетам НКРЭ, должно было составить, максимум, до 10%.

Впрочем, в реальности предприятия получили совсем другие ценники на июль.

Причем, главная интрига состоит в том, что посчитать, насколько же выросли цены для предприятий, попросту невозможно. Эксперты называют разные цифры. По данным главы Минрегиона Геннадия Зубко, для потребителей 1 класса электричество подорожало на 10%, по сравнению с июнем, а для второго - на 14%. Глава НКРЭ Оксана Кривенко отмечает рост тарифа для потребителей 1 класса на 12%, второго - на 10%.

По данным представителя президента в Кабмине и советника по энергетике Андрея Геруса, электроэнергия для большинства предприятий выросли в среднем на 25%. "Это самый большой скачек за последние 25 лет. Если учесть, что в январе 2019 года уже было одно повышение на 10%, суммарно рост составил 35% за последние 7 месяцев. И это при том, что в мире наблюдается тренд на удешевление энергоресурсов", - говорит он.

Андрей Герус отмечает, что электроэнергия от "Энергоатома", поставляемая на свободный рынок, выросла в цене на 26,5%, "Укргидроэнерго - на 40%. ТЭС повысили тарифы на 16% - с 1,42 гривны до 1,65 гривны за киловатт, хотя цена угля в Роттердаме (а именно она лежит в основе тарифообразования по формуле Роттердам плюс) упала за последнее время на 50%.

По его словам, стремительный рост тарифов поясняется несколькими факторами.

Во-первых, конкуренции на рынке сейчас фактически нет. Поэтому цены подтягиваются под верхнюю планку, которую установила НКРЭ. Для дневного тарифа это 2048 гривен за МВт/ч, а для ночного - 959 гривен.

Во-вторых, производители электроэнергии хитрят и не хотят продавать дешевое электричество ночью. В отдельные часы дефицит предложения на рынке достигал 2 тысяч мегаватт. В среднем же спрос превышал предложение на 30%. То есть, потенциальные покупатели попросту не могут купить электроэнергию по заявленным "невысоким тарифам" на рынке на сутки вперед, и в итоге вынуждены идти на балансирующий рынок. А там тарифы выше на 15%.

"Последствия для экономики пока незаметны, они будут выстреливаю с временным лагом, и первые итоги могут появиться уже осенью, когда у бизнеса могут попросту закончиться деньги на закупку электроэнергии", - предупреждает Герус.

Андрей Герус изначально был противником запуска рынка с 1 июля и лоббировал отсрочку его введения, что некоторые эксперты поясняли интересами олигарха Игоря Коломойского и подконтрольных ему ферросплавы заводов в Никополе и Запорожье.

Но схожие данные по первым итогам работы нового рынка приводят и более нейтральные эксперты. В частности, первый заместитель главы профильного парламентского комитета Дмитрий Андриевский говорит, что тарифы меняются не то, что каждый день - каждый час. Поэтому предприятия могут закупать электроэнергию как по 80 копеек за киловатт, так и по 2,5 гривны. Некоторые предпрриятия платят еще дороже - до 3,5 гривен за киловатт.

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подсчитал, что для потребителей 1 класса рост цены за 10 дней составил 24,7- 28,3%, второго класса - 21,4%.

"Никто не сможет производителей продавать электроэнергию по фиксированным ценам. Они попросту могут под разными предлогами уменьшать предложение, скажем, закрывать блоки электростанция на ремонт, "профилактику" и пр. Что, кстати, некоторые уже делают. А на балансирующем рынке можно продавать дороже, тем более, если выстроится очередь, и покупатели будут готовы платить любые деньги, только бы не остаться без электроэнергии", - пояснил он "Стране".

Электрическая схема и 600% к тарифу

Эксперты отмечают, что на рынке уже появились многочисленные посредники, которые занимаются перепродажей электроэнергии.

Скажем, "спекулянты" активно зарабатывают на электроэнергии "Энергоатома". Ее, согласно распоряжению Кабмина, "Энергоатом" должен продавать для нужд населения по фиксированному тарифу Гарантированному покупателю (государственное предприятие). Но, к примеру, на июль были выкуплены объемы, на 60% превышающие реальные потребности рынка. И эту электроэнергию, но уже со своей наценкой, теперь перепродают бизнесу.

Глава "Энергоатома" Юрий Недашкивский отмечает, что, согласно спецобязательствам, они могут продавать на свободном рынке всего 10% электроэнергии. Пока же на аукционах не продали ни одного киловатта.

"Промышленные потребители фактически отрезаны от недорогой атомной электроэнергии. Мы бы могли продавать ее по 940 гривен за киловатт, и, если бы вышли на свободный рынок, средний тариф упал бы на треть. Так, электроэнергия, полученная на сцецусловиях, перепродается, и посредники получают незаконную прибыль", - констатировал он.

Еще одна причина стремительного роста тарифов, по мнению экспертов, - повышение оператором сетей "Укрэнерго" тарифа на передачу на 600%.

"Вместо 6 копеек "Укрэнерго" берет 30-34 копейки, а источника покрытия этой разницы нет, ведь в договорах предусмотрен старый тариф. НКРЭ должны пересмотреть баланс и откорректировать тарифы", - считает Недашковский.

"Укрэнерго" повысила тарифы не от хорошей жизни - в него заложили компенсации ля производителей альтернативной энергии. Ее государство обязалось покупать по самым высоким расценкам - 4800 гривен за мегаватт. Причем, как отмечают эксперты, с запуском нового рынка продавцы "зеленого" электричества заметно активизировались.

В НКРЭ обещают пересмотреть тарифы и анонсировали уже с 1 августа небольшое снижение цены - в пределах 4-6%. Гендиректор Никопольского ферросплавного завода Владимир Куцин называет эту "скидку" костью, которую регулятор решил бросить рынку.

"У меня один вопрос - как можно повысить тариф "Укрэнерго" на 600% и тариф для промышленности на 25%. Для нас это дополнительно 122,8 млн гривен при том, что весь зарплатный месячный фонд для 6 тысяч сотрудников - порядка 100 млн. По продукции - это плюс 75 долларов на каждой тонне. Мы не выдержим конкуренции на мировом рынке с такой ценой, будем останавливать предприятие", - говорит он. Но прежде Никопольский ферросплавный попытается оспорить тарифы - соответствующий иск уже готовится. Предприятие также пугает власти сокращением валютной выручки, а это 530 млн долларов в год.

На Запорожском ферросплавом свои убытки от нового рынка оценили в 70 млн гривен в месяц. "Нам не хватает 12% электроэнергии и мы вынуждены добирать на балансирующем рынке, что дорого", - сообщили на предприятии Коломойского.

"На Запорожском титане-магниевом комбинате говорят, что стоимость электроэнергии в их продукции занимает 35-40%, поэтому они тоже новых расценок не потянут. В "Интерпайпе" жалуются, что сейчас электроэнергия для них обходится на 20% дороже, чем у французских партнеров. На "Криворожстали" эта разница составляет 25%, что делает нашу экспортную продукцию неконкурентноспособной", - подытожил глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

По его словам, с тарифами для промышленности "нужно срочно что-то решать". Один из вариантов - пересмотр тарифа "Укрэнерго" на передачу.

"Там много расчетный величин, которые завышены минимум на треть", - считает он.

Другой вариант - разрешить промышленности выкупать излишки дешевой электроэнергии "Энергоатома".

Коммунальщики платят до осени

Свой список претензий к новому рынку накопился и у коммунальщиков. Для тех, у кого есть долги по электроэнергии (а на сегодняшний день долг составляет порядка 30 млрд гривен) доступны только закупки у так называемого продавца последней надежды. Там тариф более низкий, но он доступен только в течение 90 дней.

Глава поставщика последней надежды - компании "Укринтерэнерго" - Василий Андриенко говорит, что новые правила работы уже пробили заметную брешь в их бюджете.

"Мы оказались фактически отрезанными от транзита, на котором ранее хорошо зарабатывали - по итогам первого полугодия прибыль составила 41 млн гривен. Но компания-должник в новом рынке не может заниматься транзитом. Нам же многие не платят . Самые крупные неплательщики - шахты, компания "Вода Донбасса". Общие неплатежи составили 1,6 млрд гривен. Соответственно, мы тоже должны. Только за распределение - 170 млн гривен. С 1 июля нет транзита и нет денежных поступлений, как будет завтра - никто не знает. Не исключено, что и зарплаты заплатить не сможем", - сетует он.

В Ассоциации водоканалов отмечают, что, если им не согласуют новые повышенные тарифы на воду, то большинство водоканалов уже вскоре не смогут рассчитываться за электроэнергию, которая подорожала в среднем на 20%. По словам Дмитрия Андриевского, большинство предприятий ЖКХ сейчас попали к поставщику последней надежды, но при этом источники покрытия этих убытков не определены, скорее всего, платить придется из бюджета, который и так дефицитный.

"На начало отопительного сезона будут проблемы с оплатой также у теплокоммунэнерго, тем более, что нужно вносить предоплату, а сами компании получают деньги от потребителей через полтора месяца после предоставления услуги", - добавил глава Минрегиона Геннадий Зубко.

Ситуацию усугубляет попытка поставщиков электроэнергии прописать в договорах штрафы за недобор или перебор электроэнергии до 49% от суммы контракта.

Все это может спровоцировать масштабный кризис в разам отопительного сезона - коммунальщики не смогут вовремя рассчитаться, их начнут перебрасывать на поставщика последней надежды, возможности которого также не безграничны. В итоге начнутся проблемы с отключением электроэнергии, а без нее, как известно, не будет ни воды, ни отопления.

Когда перепишут платежки для людей?

Для людей тарифы на электроэнергию вообще пока не менялись. Следовательно, и платежки за июль придут такие же, как и за прошлые месяцы.

По старым расценкам электроэнергию населению должны отпускать до конца этого года.

Но, как считают Олег Попенко, дешевое электричество для людей может закончиться намного раньше - уже в сентябре этого года.

"Выборы серьезно влияют на то, что сейчас происходит на рынке, потому нужно дождаться начала сентября и тогда мы увидим реальную картину. Сейчас цена на электроэнергию для населения в Украине самая низкая в Европе. Перед выборами никто не будет поднимать цены, потому что это электорально невыгодно, а вот после выборов нас могут ожидать серьёзные изменения", - прогнозирует он.

Эксперты не исключают, что тарифы для населения повысятся, как минимум, на 10-15%. А некоторым украинцам придется платить больше уже с июля. Речь идет о жителях дачных и коттеджных поселков, которые закупают электроэнергию не по прямым договорам, а как юридические лица.

"Для ОСМД пока отпускают электроэнергию по старым тарифам, а вот некоторые садово-дачные товарищества и коттеджные городки заключили договоры уже по 2,07 гривен вместо 1,68 гривен за киловатт", - подытожил Попенко.

Ранее "Страна" анализировала, что показал первый день работы рынка электроэнергии.