Президент Владимир Зеленский снова занялся внешней политикой, ведение которой относится к полномочиям главы государства. Офис президента (ОП) проанонсировал замену послов Украины в 12 странах, в том числе руководителя посольства в США Валерия Чалого.

Что несет большая перестановка, разбиралась “Страна”.

12 не апостолов

ОП сообщил через Фейсбуке: “Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтоне”. В сообщении также говорится, что ведется поиск кандидатов на замену, а некоторых дипломатов уже оформляют на посольскую работу.

“Соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время”, - отмечено в сообщении. На момент публикации этого материала президентские указы еще не вышли.

На брифинге в ОП заместитель главы офиса Вадим Пристайко, ответственный за внешнюю политику, отметил, что ротация коснется, в том числе, послов, которые были назначены даже не предыдущим президентом Петром Порошенко, а его предшественниками. Глав посольств обычно меняют каждые четыре года.

При этом Пристайко подчеркнул, что нового посла в России не будет. Руководство посольством продолжит временный поверенный по делам Украины в России. Кстати, дипломат этого же уровня руководит и российским посольством в Киеве.

Политолог Алексей Якубин объясняет заинтересованность ОП в замене послов, назначенных еще Порошенко, прежде всего, политическими причинами.

“Думаю, в президентском офисе они рассматриваются как часть наследия Порошенко, которые даже при новом президенте все равно в большей мере сохраняют лояльность к нему”, - объясняет Якубин.

По информации издания “Левый берег”, среди посольств, в которых должен смениться руководитель, названы диппредставительства в Ватикане, Швейцарии, Аргентине, Вьетнаме, Иордании, Армении, Кипре, Узбекистане, ЮАР. Из стран так называемой “Большой восьмерки” - только США, хотя в них, как утверждает издание, ОП тоже хотела бы заменить послов. Останавливает Зеленского якобы кадровый дефицит. Инициатором перестановок назван Пристайко.

Отметим: из глав посольств в перечисленных странах превысили срок ротации Юрий Дюдин, назначенный в Аргентину в сентябре 2013 года, Алексей Шовкопляс, работающий во Вьетнаме и по совместительству в Камбодже с июня 2010 года, Сергей Пасько, назначенный в Иорданию в июле 2010 года, Борис Гуменюк, который получил направление на Кипр в феврале 2012 года. А вот Татьяна Ижевская возглавляет посольство в Ватикане аж с марта 2007-го!

В то же время посол в Швейцарии Артем Рыбченко - в командировке с июня 2018 года, посол в Армении Петр Литвин - с июня 2018 года, посол в ЮАР Тарас Кузьмич - с декабря 2018 года. Временный поверенный в делах Украины в Республике Узбекистан Денис Погребный в нынешней должности работает в стране пребывания с апреля 2019 года.

Сбитый Чалый

Важно, что в официальном сообщении акцент был сделан на после в США, чью должность сейчас занимает Валерий Чалый, к слову, тоже выходец из команды Порошенко.

“Выделив посла в США, ОП подчеркнул роль, которую играет сегодня официальный Вашингтон для Украины: по многим вопросам даже внутренней политики она определяющая. Но дело и в самом Чалом. Это противоречивая фигура в контексте украинско-американских отношений из-за причастности к скандалу под названием “Украинагейт” (вмешательство украинских политиков и чиновников в американские выборы на стороне Клинтон, которое расследуется в США - Прим.Ред.) Очевидно, что и ОП заинтересован, чтобы встречей Зеленского с [американским президентом Дональдом] Трампом занимался не назначенец Порошенко. Слова Чалого, что подготовка визита Зеленского растянется на август - сентябрь в команде президента могли воспринять как саботаж”, - комментирует политолог Алексей Якубин “Стране”.

Вероятно, сыграл и фактор срока ротации. Заместитель руководителя администрации президента (АП) Петра Порошенко Валерий Чалый, который в АП курировал вопросы внешней политики, был назначен послом в Америку 10 июля 2015 года. А послы редко засиживаются дольше положенного времени, разве что это происходит по воле главы внешней политики - президента. Держать Чалого в Вашингтоне Зеленскому, очевидно, нет резона.

“Это ставленник Порошенко, который был инструментом продвижения внешнего курса этого президента. Он не играл самостоятельную партию, а исполнял ту роль, которую ему готовили в Киеве”, - аргументирует народный депутат Сергей Лещенко (внефракционный), который состоит в группе Рады по межпарламентским связям с США.

Главная интрига теперь - кто станет сменщиком Чалого.

Важен, помимо прочего, сам тип назначения.

Депутат Лещенко считает, что Зеленскому в Вашингтоне нужен карьерный дипломат, которым, кстати, тот же Чалый не является. По образованию он учитель историю, хотя также учился и в аспирантуре Киевского института международных отношений - кузнице украинских дипломатов.

“Ему нужен профессиональный дипломат, который сможет выстроить отношениями с обеими политическими партиями в США (республиканцами и демократами - Прим.Ред.) в турбулентный период - накануне их президентских выборов”, - объясняет Лещенко “Стране”.

В тоже время источник "Страны" в лоббистских кругах, близких к администрации Трампа говорит, что новый посол в первую очередь должен выстроить коммуникацию с командой нынешнего президента США.

"Чалый, с точки зрения команды Трампа, был токсичной фигурой, так как он принимал, по свидетельству многих, прямое участие во вмешательстве в американские выборы на стороне Клинтон в 2016 году. Этим объясняются и многие проблемы, которые были в отношениях Белого дома и Киева в последнее время. Поэтому Зеленскому без смены посла, который бы не обладал столь негативным шлейфом как Чалый, очень трудно было бы строить отношения с Трампом. Но многое зависит от кандидатуры нового посла. Если он будет из среды, близкой к демократам, то принципиальных улучшений не произойдет. А вопросов к Зеленскому в Вашингтоне и без того много. Особенно касательно его связей с Коломойским и прочими олигархами", - говорит источник.