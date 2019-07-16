День независимости без парада

Идея отменить военный парад на День независимости все-таки реализована: вчера Зеленский подписал указ о проведении этого мероприятия без милитаристской части. Цветы будут, молебен будет, парада – не будет.

В обществе это решение вызвало разные оценки, но большинство из тех, кто голосовал за Зеленского его наверняка одобрили, так как увидели в этом внешне антимилитаристском ходе намек на то, что Зе все-таки намерен реализовывать свои предвыборные обещания по миру.

Однако, пока это лишь намек, сделать который Зеленскому ничего не стоило. Признаков того, что он готов идти на какие-то реальные шаги по миру на Донбассе пока по-прежнему не видно.

Это из той же серии, что и предложение Зе по люстрации чиновников эпохи Порошенко. Идея, безусловно, популярная. Но, во-первых, до выборов она точно не реализуема (да и после выборов тоже). Во-вторых, это симулякр, чтоб отвлечь внимание людей от куда более важного вопроса - когда будут реальные посадки Порошенко и его соратников.

Но в плане заявлений у Зеленского нет какой-либо последовательности.

С одной стороны, он делает такой "мирный" намек в виде отмены парада, а с другой - клеймит телемост с Россией. И никак не реагирует на обстрел канала 112 из гранатомета.

Зе явно пытается пропетлять между разными позициями. Но с каждым днем ему это делать все труднее. До выборов осталось несколько дней и рейтинг партии президента еще не успеет обвалиться. Но потом президенту нужно будет все-таки определяться.

Почему Вышинского не освободили?

Самая громкая тема вчерашнего дня – несостоявшееся освобождение главреда "РИА Новости Украина" Вышинского вкупе с гипотетическим обменом его на украинских моряков. Несмотря на серию новостей и комментариев, все закончилось ничем, высветив в нелучшем свете украинские власти.

Началось все с поста пресс-секретаря генпрокурора Сарган, которая озвучила, что Вышинского вот-вот освободят. Продолжилось комментарием Порошенко и других выдающихся политиков, что вот-вот состоится обмен Вышинского на моряков. А закончилось отказом Вышинского от обмена, после которого суд по его мере пресечения перенесли.

И как теперь все это выглядит? Выглядит это так, что у украинского правосудия нет достаточных оснований для того, чтобы держать журналиста под стражей. Ведь если бы обвинение имело серьезные доказательства, то отпускать Вышинского было бы преступлением. А так все выглядит, как в ситуации с Саакашвили – то обвинение в государственной измене, то выслали и забыли.

В таком виде подтверждается версия, что арест редактора "РИА Новости Украина" с самого начала проводился только для того, чтобы рано или поздно обменять его на кого-нибудь. Вот если бы Вышинский согласился на обмен, то тут же получил бы свободу, а отказался и потребовал реабилитации – пусть еще сидит и думает.

Зачем Порошенко пугает ГБР?

Точно такой же двузначностью отличается и позиция бывшего президента Порошенко. Еще недавно "мудрый государственник", отстаивавший стабильность железной рукой пресекавший все попытки раскачать ситуацию в стране, сегодня именно он фактически возглавляет тех, кто работает над провоцированием политического кризиса.

Вчерашняя ситуация показала это особенно очевидно. Некие неизвестные в балаклавах ворвались в здание Государственного бюро расследований и требовали закрыть дела против Порошенко.

Конечно, можно допустить, что все это совершили некие провокаторы, которые задались целью дискредитировать бывшего гаранта. Но в этом случае первым на сообщение ГБР должен был отреагировать именно Порошенко – мол, я никогда бы не позволил никому осуществлять давление на следственные органы, оно должно идти объективно, а провокаторов необходимо покарать по всей строгости. Но ничего подобного от экс-президента никто не услышал.

А значит, Порошенко сознательно нагнетает ситуацию, пытаясь одновременно запугать пошедшее вдруг против него ГБР, дискредитировать Зеленского как несправляющегося с ситуацией в стране и провести очередную репетицию будущего Майдана.

Понятно, что бывшему гаранту не нравится, что кто-то расследует уголовные дела, направленные против него. Однако ему стоило бы вспомнить, сколько дел, направленных против его политических оппонентов, заводилось за последние пять лет, причем по некоторым люди до сих пор продолжают сидеть. Так что нынешние дела от ГБР – это всего лишь легкий укол, который легко пережить. Но ему не хочется – потому что какие могут быть дела на отца нации?

Вернут ли Комсомольск местным референдумом?

Из лагеря "слуг народа" прозвучали очередные инициативы. Причем, как это нередко бывает, достаточно здравые. Первый номер партии Разумков высказал мнение, что вопросы декоммунизации должны выноситься на местный референдум.

Именно об этом в течение последних четырех лет говорила оппозиция – что вопросы переименования городов и улиц должны решать те, кто в них живет. Как известно, особенно болезненными в этом смысле были переименования Комсомольска в Горишние Плавни и Кировограда в Кропивницкий. Если сегодня поставить вопрос об обратном переименовании, то можно не сомневаться, что большинство в этих городах проголосует "за".

Больше того, в бывшем Комсомольске все эти годы работают активисты, которые разными способами пытаются вернуть старое название городу. Похожая история и в бывшем Кировограде.

Однако инициатива Разумкова, как и многие другие инициативы новой власти, абстрактна. Даже если завтра какой-нибудь другой представитель этой власти не скажет, что речь идет о личном мнении Разумкова, реализовать его инициативу в ближайшее время все равно не получится из-за отсутствия необходимого закона о референдумах.

И потому было бы правильнее в данный момент, если бы Разумков от имени своей партии пообещал поддержать те городские общины, которые обратятся к парламенту по поводу обратных переименований. А потом уже запускать всю эпопею с референдумами.

А так пока заявление Разумкова можно отнести к ничего не значащим предвыборным инициативам команды президента, направленных на создании у избирателей юго-востока иллюзии, что в стране что-то меняется.

"Сила и честь": Смешко на грани провала

Внутри партии Смешко "Сила и честь" разгорелся крупный скандал. Его причина известна уже не первый день – речь идет о продаже проходных мест в списке партии, которые достались либо нардепам нынешнего созыва, либо представителям застройщиков. Но если раньше об этом писали только СМИ, то теперь появилось заявление представителей партии, занимающих руководящие должности на центральном и региональном уровнях. Это заявление фактически легализует тему продажи мест в "Силе и чести".

Не секрет, что подобные слухи ходят и в отношении многих других партий. Но ни в одной из них это явление не является таким массовым, как в партии Смешко. Создается впечатление, что весь этот проект изначально создавался именно для одноразовой распродажи. Просто на первом этапе (президентские выборы) было брендирование, а теперь – стрижка купонов.

Однако, если план действительно был именно таким, то все его участники просчитались. Особенно те, кто выложил миллионы долларов за места в списке. Поскольку заявление членов партии, судя по всему, поставит жирный крест на уже и без того слабых шансах "Силы и чести" преодолеть 5%-й барьер.

Партии Смешко суждено повторить в еще более карикатурной форме судьбу партии Тигипко, в которую в 2014-м вложились многие серьезные люди, но в результате потеряли свои деньги. Нынешних "акционеров" тот опыт ничему не научил.