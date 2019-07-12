Рада: смерть восьмого созыва

Верховная Рада восьмого созыва закончилась. Вчера Парубий прозвенел в последний звонок и распустил депутатов на дембель. Многих из них – окончательно, поскольку парламент девятого созыва будет отличаться от предшественника даже больше, чем предшественник – от своего предшественника.

Естественно, представители уходящего режима вчера сказали много хороших слов о покойнике. Но, поскольку мнение людей из команды Порошенко, как правило, полностью расходится с мнением большинства общества, мы можем смело утверждать: вчера скончался худший созыв в истории Верховной Рады. Который, кстати, даже не стал дорабатывать свой последний день (пятницу), чтобы побыстрее разбежаться по округам или курортам.

Именно на этом парламенте во многом лежит ответственность за то, что сегодня продолжается война, которую, выполняя Минские соглашения, можно было остановить еще в 2015-м. И именно на нем лежит ответственность за катастрофические медицинскую и пенсионную реформу, за утверждение бюджетов с заоблачными ценами газа и за избрание правительств, устанавливавших заоблачные тарифы. А еще – за провоцирование конфликта в украинском православии, за запреты на русский язык и за законы против свободы слова.

Хотя, конечно, даже у этого парламента были позитивы. Именно он, вопреки основной своей линии, остановил установление диктатуры, не позволив Порошенко ввести военное положение на президентских условиях. И закончил свою работу этот парламент тоже на мажорной ноте, проголосовав за Избирательный кодекс.

Формально через пять лет парламент будет избираться по системе, которая называется "пропорциональной с открытыми списками". На самом деле, это стопроцентная "мажоритарка", только под партийным зонтиком. При которой у человека с большими деньгами всегда будет больше шансов, чем у человека с маленькими деньгами.

Но позитив в том, что эта "мажоритарка" будет предполагать партийную ответственность. То есть больше не будет покупки беспартийных мажоритарщиков для формирования очередной "Воли народа". Правда, покупать можно и внутри фракций, поскольку максимальное наказание – исключение из фракции – не несет за собой потерю мандата. Но это все же сложнее, потому что структурировать купленных депутатов в формальную группу не получится.

К тому же, есть вероятность, что следом за "открытыми списками" парламент (уже следующий) проголосует и за императивный мандат, который сведет розничную торговлю мандатами в Раде на нет. Оптовая (то есть торговля на уровне лидеров фракций) все равно останется, но это болезнь всех парламентов мира. И если наш будет просто не хуже других, это уже будет хорошо. Потому что позорище последних пяти лет переживать больше не хочется.

Зачем Зеленский позвонил Путину

Смерть парламента восьмого созыва совпала с другим неординарным событием – первым телефонным звонком президента Зеленского в Кремль. Зеленский позвонил по своей инициативе Путину, и при этом явно не ошибся номером и не набрал, чтобы спросить – в Москве тоже дождь или нет.

По официальной версии (причем первой появилась российская) говорили о мире на Донбассе и обмене пленными. То есть сделали то, чего ждут 73% от числа голосовавших на президентских выборах.

На самом деле сенсации в этом нет никакой. Ведь и Порошенко периодически звонил Путину. При этом подконтрольные телеканалы старались максимально смазать эти события, разве что не рассказывая, что Петр Алексеевич скандировал в телефон фанатскую речевку о Путине.

Поэтому сам по себе факт звонка не говорит ровно ни о чем. Кроме того, что Зеленский пытается хоть как-то изобразить из себя "голубя мира", что, впрочем, не сильно получается на фоне наезда на телеканал NewsOne за телемост с Россией или же откровений советника Зе Потураева относительно необходимости переименовать соседнюю страну в Московию.

Люстрирует ли Зеленский Парубия и Порошенко?

Еще один предвыборный ход президента Зеленского – видеообращение, в котором он предлагает расширить закон о люстрации, внеся в него высших чиновников времен Порошенко. При этом прежний закон президент обещает не отменять.

Это предложение вполне логично как пиар. Зеленского выбирали для борьбы с наследием Порошенко – и он предлагает разделаться с главным наследием того времени – кадровым.

То, что нынешняя Рада уже закрылась и ничего не примет, а следующая соберется только в сентябре, значения не имеет.

Как и то, что никакой закон не предусматривает лишение мандата Порошенко и других за пребывание во власти в предыдущие годы (неприкосновенность депутата – конституционная норма).

Как и то, что будет полным абсурдом подвергать люстрации депутатов, которые все последние пять лет не входили ни в одну коалицию, а значит – во власти не были.

Все понимают, что этот закон приниматься не будет. И потому не имеет значения, что под гипотетическую люстрацию от Зеленского попадают его соратники Данилюк и Абромавичус, – на практике этого все равно не будет.

А вот с нынешним законом о люстрации президенту все-таки что-то нужно сделать. Или выполнять – то есть уволить собственного главу Офиса президента Богдана, который "наследил" во времена Януковича. Или признать, что закон дебильный – и призвать Конституционный суд его отменить. КС это легко сделает, потому что все нормы о неконституционности люстрации уже выписаны в рекомендациях Венецианской комиссии.

Пока же Зеленский, похоже, собирается внедрять практику сохранения даже дебильных законов, при этом не выполняя их, когда это ему невыгодно. Как это уже произошло с сериалом "Сваты", который "угрожает национальной безопасности" точно так же, как сотни других фильмов и сериалов, – однако его показывают, а остальные запрещены. И как это происходит сейчас с Богданом, который по здравому смыслу имеет полное право работать в исполнительной власти, – но такое же право имеют и все остальные, кто подпал под люстрацию 2014 года.

А хотелось бы, чтобы вместо этого работал закон. И вместо люстрации был единственный орган, запрещающий работать в исполнительной власти, – суд. Все остальное – беспредел, как бы революционно он не назывался.

От Данилюка до Витренко: кандидаты на премьера?

Юмор вчерашнего дня в том, что одновременно с инициативой Зеленского по люстрации появилась статья в американском Atlantic Council, где названы пять возможных кандидатов на кресло премьера после президентских выборов. При этом автор уверяет, что речь идет не о собственной аналитике, а об инсайде из команды украинского президента.

Список этот вполне мог бы появиться и в конце 2014 года - когда распущенная ныне Рада только была избрана и определялась с премьером. И в 2016 году - после отставки Яценюка. Да и в любой другой год правления Порошенко.

И то, что он появился уже после победы Зеленского показываает, что команда нового президента вовсе не намерена менять курс страны, а хочет и дальше ехать по рельсам Порошенко, но без самого Порошенко. Ну а для того, чтоб народ не сильно возмущался и будут делаться пиар-шаги вроде люстрации или же ничего не значащих звонков Путину.

Ну а список этот куда больше говорит о реальной будущей политике партии "Слуга народа" (если она, конечно, наберет достаточно голосов на выборах), чем любые заявления Зе.

Начнем с того, что два из пяти кандидатов от Atlantic Council – уже упомянутые Данилюк и Абромавичус – подпадают под гипотетическую люстрацию Зеленского. Скорее всего, под нее подпадет и третий – глава "Нафтогаза" Коболев.

Еще два других кандидата из той же обоймы - заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован и директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

Все пять кандидатов от Atlantic Council – это потенциальная готовность выполнять требования фонда, которые в значительной степени и довели Порошенко до нынешних 8% рейтинга, а Яценюка и вовсе обнулили. Но бог с ними, с рейтингами, а ведь лояльность к МВФ – это гарантия того, что тарифы будут расти и дальше. За это голосовали 73%?

Кличко останется без власти?

У мэра Киева Кличко продолжаются плохие времена. Мало того, что Зеленский объявил досрочные выборы парламента, обломав все планы по восстановлению популярности бренда "УДАР", так теперь пошли еще и упорные слухи о том, что в ближайшие дни президент назначит нового главу КГГА, и это будет не Кличко, а гендиректор "1+1" Ткаченко.

Слухи никто с Банковой официально не подтвердил, но их фактически подтвердил сам Кличко, заявивший о планах создания исполкома Киевсовета, который перетянет на себя значительную часть полномочий главы городской администрации.

Поскольку приходится верить слухам, то важно разобраться в том, зачем это делается. Причина явно не в парламентских выборах – тут новый глава КГГА уже повлиять не успеет.

Есть две более реальные причины для команды Зеленского поставить своего человека на Киев – деньги столичного бюджета и возможность заработать на столичном рынке недвижимости. Это, пожалуй, даже более важно, чем все политические причины вместе взятые.

Тем более, что очень активную роль в столичных делах сейчас играет известный застройщик Вавриш, близкий друг главы Офиса президента Богдана. И он наверняка сможет нарисовать понятные схемы.