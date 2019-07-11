Верховная Рада наконец-то отменила мажоритарную систему для выборов парламента. Однако перенесла это событие на четыре года вперед. А в реальности возможно и на более долгий срок. То есть отмена получилась весьма фиктивная.

По принятому в четверг избирательному кодексу нардепов будут выбирать по пропорциональной системе с открытыми избирательными списками партий. Аналогичная система будет применяться также на выборах депутатов Верховного совета Автономной республики Крым, областных советов и советов крупных городов, где количество избирателей насчитывает 90 тысяч и более. Блокирование партий по-прежнему не разрешено. Избирательный барьер остался на уровне 5%.

Голосование сопровождалось скандалом, как и при первом чтении его проекта 7 ноября 2017 года. Тогда провластные фракции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", будучи против кодекса, договорились обыграть лоббистов перехода на "пропорционалку", недодав несколько голосов до необходимых 226. Но все сложилось ровно наоборот к их вящему удивлению. Голосование за документ в целом 11 июля тоже едва не сорвалось.

Детальнее - в материале "Страны".

Долгая дорога к закону

Основное нововведение для выборов в парламент состоит в том, что страна делится на 27 больших региональных избирательных округов. Избиратели обязательно голосуют за партии и, по желанию, за их представителей, выдвинутых в регионе. Кандидаты ранжируются по количеству отданных за них голосов.

Ко второму чтению проекта избирательного кодекса №3112-1 депутаты зарегистрировали аж 4568 поправок, рассмотрение которых растянулось на месяц с небольшим. Большинству народных избранников вообще было не до законопроекта из-за досрочных выборов, назначенных президентом Владимиром Зеленским. Да и мажоритарщики в массе своей против идеи изменить избирательную систему.

Но спикер Андрей Парубий пообещал к намеченному на четверг голосованию провести "мобилизацию" коллег, тем более что в повестке дня был не только кодекс. К тому же на этот день запланировали внеочередное заседание ради резонансного законопроекта о реестре педофилов, которое решили втиснуть в двухчасовой перерыв между плановыми заседаниями. А еще четверг - это фактически последний полноценный пленарный день парламента восьмого созыва.

"Завтра обязанность каждого народного депутата - быть на своем рабочем месте. Я обращаюсь к гражданам Украины. Если некоторые депутаты будут считать, что избирательная кампания для них важнее, если они будут на округах, напоминать им, что их место в зале Верховной Рады Украины. Тем, кто не прибудет завтра на сессию, я уверен, украинские граждане дадут... соответствующую правильную оценку во время избирательной кампании", - заявил на заседании в среду Парубий.

Кворум ему собрать удалось (если судить по депутатским карточкам для голосования). Да только зал не хотел голосовать. После того, как провалились последние поправки к кодексу, по плану его соавторов сессия должна был проголосовать за возвращение к пакету части поправок, собранных по итогам второго чтения и заседаний рабочей группы.

Однако удалось это сделать лишь с 17-й попытки и после увещеваний Парубия, который даже ходил между рядами, уговаривая одного депутата, другого...

В итоге 227 депутатов проголосовали за то, чтобы вернуться к пакету поправок. Дальше они по идее должны были проголосовать за их принятие. Но спикер, видимо, боясь, что не удержит ситуацию, в нарушение регламента поставил проект сразу на голосование в целом. И Рада 230 голосами одобрила проект избирательного кодекса. "Блок Петра Порошенко" (БПП) дал 67 голосов из 127-и возможных, "Народный фронт" (НФ) - 43 голоса из 79-ти, "Оппозиционный блок" - 20 голосов из 39, "Самопомощь" - 25 возможных, депутатская группа "Видродження" - лишь 2 из 25-ти, "Батькивщина" - 14 голосов из 21-го, Радикальная партия - 17 голосов из 21-го, депутатская группа "Воля народа" - 2 голоса из 21-го плюс 40 внефракционных депутатов, включая самого Парубия.

За и против

Очевидно, что вся эта история могла в четверг окончиться неудачей. Какие были факторы успешного голосования?

За "пропорционалку" отказались голосовать многие мажоритарщики, но не группа внефракционных депутатов во главе с Тарасом Батенко, состоящих в партии УКРОП, которые, кстати, на этих досрочных выборах баллотируются путем самовыдвижения по одномандатным округам. А эта политическая сила находится в орбите крупного бизнесмена Игоря Коломойского, которому сейчас приписывают значительное влияние на политические процессы.

Однако поддержали законопроект также ряд других мажоритарщиков, например, из фракции "БПП", в том числе сын экс-президента Петра Порошенко Алексей, и часть внефракционных. Лоббист принятия избирательного кодекса народный депутат Виктор Чумак (внефракционный) уверяет, что многие мажоритарщики просто не захотели объясняться на округах избирателями, политически озабоченными из-за выборов.

"Им проще нажать кнопку "За", чем потом оправдываться, почему не голосовали. Народ хочет перемен, поди докажи, что ты не ретроград. Да и какой смысл сопротивляться, если не сейчас, то в следующем созыве мажоритарку все равно отменят", - уверяет "Страну" Чумак, который сам хочет переизбраться по мажоритарному округу в столице.

Кодекс можно "продать" на выборах избирателям и Западу как успешную реформу. И это могло стать мотивом и для БПП (или "Европейской солидарности" Порошенко) и остальных парламентских партий, и внутрипарламентских групп, ориентированных на западные посольства, вроде еврооптимистов.

Противники же упирают же на сложность вводимой системы. "Зачем мы запутываем людей? В бюллетени нужно ставить циферки... В такой системе голосования нужно долго разбираться. А если мы делаем открытые выборы, то нужно делать максимально просто для людей. Пусть кандидат будет привязан к партии. Вот за него галочка - и за его политсилу тоже", - полагает депутат-мажоритарщик Дмитрий Лубинец (внефракционный).

Еще одна претензия касается размера региональных округов. "Люди часто жалуются, что не видят на округе своего депутата. Но при региональном округе, который в несколько раз больше нынешнего мажоритарного, депутат будет вообще в диковинку. Избирательная кампания будет проводиться с помощью листовок и билбордов, поездок в областной центр и крупные города. Никто не будет тратить время на села и городки", - аргументирует Лубинец, уверенный, что доверие к этой системе испарится у граждан еще быстрее, чем к смешанной.

Кроме того, сыграло роль и то, что в переходных положениях прописали вступление в силу кодекса с 1 декабря 2023 года и только для очередных парламентских выборов. Если Раду будут переизбирать досрочно, выборы пройдут по нынешней избирательной системе, включающей партийные списки и мажоритарные округа.

Но и следующие по плану выборы по идее должны состояться по старым правилам. Дело в том, что Рада девятого созыва, избранная 21 июля, проработает максимум четыре года. Отсчет пяти лет полномочий начинается с года начала работы, то есть в случае нового парламента это будет 2019 год. Поэтому следующие очередные парламентские выборы выпадают на октябрь 2023-го.

Фактически нынешние депутаты обеспечили себе желаемые условия переизбрания, а что будет потом, их не сильно касается.

Более того, некоторые собеседники "Страны" уверены, что в нынешней редакции кодекс недолго "протянет". "Система недоделана и работать толком не будет. Придется переписывать кодекс в следующем созыве",- говорит собеседник издания, влиятельный во фракции "Оппозиционного блока". "Я думаю, что президент его вообще ветирует", - спрогнозировал источник в "Видродженни".

Такого же мнения придерживаются и многие другие опрошенные "Страной" депутаты. Их общее мнение - система открытых списков, да еще и с региональным уклоном, очень сложна как для избирателей, так и для самих партий. Кроме того, она не решает глобально проблему коррупции, так как ничто не мешает членам региональных списков "засевать" регионы, чтоб набрать больше голосов, чем их товарищи по партии.

"Более понятная система - это обычные закрытые списки, которые хотели ввести еще перед досрочными выборами, но не хватило голосов. То есть если и будут отменять мажоритарку, то только заменив ее закрытыми списками", - сказал "Стране" один из влиятельных депутатов.

Однако соавтор кодекса Леонид Емец (НФ) в парламентских кулуарах излучал оптимизм. "С принятым кодексом вернуть старые правила выборов будет гораздо сложнее. Пусть попробуют", - резюмировал он в комментарии "Стране".