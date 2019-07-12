Президент Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины - 24 августа. Президент заявил, что деньги, выделенные на проведение военного парада (300 млн грн), будут выплачены украинским военным в виде премий.

"Страна" опросила военных, которые принимали или принимают участие в АТО и ООС, что они думают об идее президента отменить парад на День Независимости.

Вячеслав Марченко, ветеран АТО, замглавы Госслужбы по делам ветеранов:

"Можно не пускать технику в целях экономии, но в чем проблема дать людям возможность пройти? Парад - это символ, это возможность людям, которые платят налоги на армию, посмотреть, куда идут их деньги. Это возможность сказать военным спасибо за то, что они защищают, а военным - посмотреть на людей, которых они защищают.

Я вам так скажу. Парад будет в любом случае. Будет ли это официальное мероприятие, как в прошлые годы, мы не знаем. Но то, что ветераны 24 августа пройдут своей колонной на Майдане Независимости, уже точно решено. Мы подали прошение в КМДА о проведении своей акции".

Андрей Бойко, заместитель командира 90-го аэромобильного батальона в 2016-2017 гг:

"Парад нужно проводить, но не в том формате, который был последние пять лет. Его нужно проводить в каждом городе с ветеранами, волонтерами, а также с фотографиями погибших солдат, чтобы почтить их память. А тот помпезный и раздутый парад, для которого за три месяца на тренировку отправляют солдат на аэродром маршировать, точно не нужен - солдаты теряют там время вместо того, чтобы быть там, где они действительно нужны. Лучше провести парад с теми, кто реально был на фронте. Они, конечно, не так презентабельно выглядят, как парни, которых отбирали раньше, но это люди, которые действительно отстояли Независимость нашей страны.

А что касается идеи президента направить деньги с парада на премии солдатам, то президент Зеленский, может, не знает, что премии военные и так получают каждый месяц. Не спорю, премии - дело хорошее, но лучше бы он эти деньги направил на лечение бойцам, которые в этом нуждаются".

Вадим Коробенко, ветеран АТО, журналист:

"Есть традиции, которые мы будем чтить, независимо от того, кто ситуативно руководит нашим государством. Премии выплатят тем, кто сейчас проходит службу в зоне боевых действий. А что делать с ветеранами? Теми, кто отдал свое здоровье, а некоторые и жизнь ради общей победы? Их нужно помянуть. Поймите, парад - это не просто "тусня" и "движуха", на которую списывают бабки, это что-то большее. Боевая техника должна присутствовать на параде. Вот представьте себе, что среди гражданского населения на парад придут дети. Возможно, после того, как они увидят военную технику, кто-то из них тоже захочет служить в армии. Я раньше ходил на парады ко Дню Независимости в гражданской одежде, а в этом году я принципиально надену военную форму, свои награды и приду на Майдан".

Сергей Ульянов, бывший военнослужащий 73-го морского центра специальных операций:

"Нам парады не нужны. Это мое мнение, еще с 2014-го года. Я за парад, когда выходят ветераны, ампутанты, а не за этот показушный идиотизм. А вместо премий лучше купить на эти деньги квартиры семьям погибших.

У нас в армии огромная коррупционная составляющая, но зато каждый год тратится около трехсот миллионов гривен, чтобы президент постоял с надутыми щеками и посмотрел на парад.

У меня товарищ живет в Белой Церкви возле военной части и говорит, что он каждое лето спать не может, потому что там два месяца с 06:00 и до самого вечера около 5 тысяч солдат маршируют, чтобы пройтись 20 минут колонной на параде. Они же просто тренируются ходить и все. Так же и с боевой техникой. На парад привозят технику 73-го года выпуска, которая сделана еще во времена Советского Союза, это даже не наши новые разработки. Она максимально красиво вычищена, выкрашена в наш армейский пиксель, но по факту такой техники на передовой нет, а если и есть, то она в ужасном техническом состоянии.

Недавно в Facebook девчонки из Главного военного госпиталя, из отделения, где лежат пацаны после контузии, собирали деньги на ремонт санузла. А у нас парады устраивают!".

Вадим Свириденко, ветеран, уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников АТО:

"Я как участник боевых действий считаю, что если мы хотим поднимать патриотическое воспитание в стране, то парады необходимы. Все-таки люди должны чувствовать, что Украина - сильная страна, которая может себя защитить. Это должны понимать и граждане внутри страны, и другие государства на международной арене.

Военные от премий не отказывались никогда, но мы их так каждый год их получали. Это не новшество. Парад был, и премии были. Если ветераны подали прошение в КМДА о проведении парада и это все на законных основаниях, то я думаю, что такой формат нужно поддержать и независимо от слов президента выйти на Майдан в День Независимости".

Сержант Виктор А., в АТО-ООС с 2014 года:

"Парад давно надо было отменить - это издевательство над здравым смыслом и сплошная показуха. Первый "военный" парад прошел тогда, когда я был Иловайске. Пока там умирали бойцы, генералы и Порошенко делали хорошую рожу и улыбались, типа, ничего не происходит, все за…бись. На нас им всем было на..рать с большой башни. Пустили по Крещатику колонны с новенькой техникой и оловянными солдатиками. Где были эти солдатики и техника, когда мои братья умирали в коридоре из Иловайска?"

Капитан Виктор М., доброволец, воюет с 2015 года:

"Ни одну войну не выигрывали парадами и шагистикой. В Израиле есть мемориальные праздники, но никаких парадов нет. Хотя они воюют со дня основания. Парады нужны диванным "военным" экспертам, диванным ура-патриотам, не нюхавшим окопов, толстым генералам, политикам и коммерсам, которые жиреют на распиле оборонки. Эти ребята хотят показать Западу, что у нас все классно, мы "выигрываем" войну, "и дайте нам еще пару миллиардов…" Что толку в том, что на параде торжественно пройдут с Джавелинами, которые запрещено использовать на передке? И проедут новые БТРы, которые до передовой так и не доедут? Лучше закупите на эти деньги новые бронежилеты, а то мы до сих пор воюем именно в тех, которые из трех раз - два дырявятся с первого выстрела…"

Полковник С., заместитель командира бригады:

"Каждый кадровый офицер знает, какой геморрой для военных подготовка к парадам. Это куча времени, которое тратится на доводку обмундирования, снаряжения и техники в идеальный вид, куча проверок начальством, куча документов. Конечно, под это дело обязательно найдутся те, кто подсуетится и сворует - спишет на подготовку миллион - другой. Дело в том, что перед парадом тратится уйма топлива на тренировки. А по нашей "традиции", кто в армии не крадет - тот лох… Парады хороши в мирное время, это как напоминание о том, что армия есть и она нужна всегда. Когда идет война, это ресурсы лучше потратить на боевую подготовку, с которой до сих пор в нашей армии, мягко говоря, плоховато"

Старший лейтенант Артем К., в ООС с 2017 года:

"Парады нужны, это символ силы нашей армии. Но лучше, что бы в парадных коробках шагали подразделения, которые только ушли с передовой, на ротацию. Вот именно в таком виде, в каком они и уехали из окопов в тыл - в разномастном камуфляже, в рваных разгрузках, в берцах, заляпанных грязью Донбасса. И что бы пронесли носилки с нашими ранеными. И портреты тех, кто погиб на войне. Это лучший способ напомнить тыловым, которые с умным видом рассуждают за обедом и под бокальчик вина о "близкой" победе, что война и смерть совсем рядом"

Юрий Т., парамедик, доброволец, на войне с 2015 года:

"Кто из фронтовиков видел на передке эти модные стволы "булл-пап", с которыми шагают на параде солдаты? В окопах у солдат Калаши, пережившие не одно поколение… Где воевали эти бравые генералы, обвешанные медалями, как елки на Новый Год? Уверен, что на параде имеют право идти только те, кто пробыл на передовой не один или два месяца, и даже не год. А те, которые воюют с 2014 - 15 го. Ветераны Иловайска, Саур-Могилы, Дебальцево, Бутовки, Широкино, Гранитного - вот кто должен идти в парадном строю"

Полковник В. командир бригады:

"Парады нужны обязательно. Но Зеленский правильно отменил парад на День Независимости. Отдавать честь - некому. Зеленский - не настоящий главком, а генералы из Минобороны и Генштаба - подхалимы, которым все равно кто ими командует".