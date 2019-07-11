Мир готовится к новой эре дешевого доллара. Глава федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что ФРС может снизить базовую ставку уже до конца этого месяца.

Событие, прямо скажем, не проходное: последний раз базовая ставка ФРС снижалась 10 лет назад. И с тех пор - только повышалась. В том числе, несколько раз в прошлом году (до 2,5%).

Примечательно, что еще в июне Пауэлл утверждал, что не поддастся на увещевания Белого дома, и не допустит снижения ставки.

Напомним, что президент США Дональд Трамп критикует Федеральную резервную систему за политику высоких ставок уже давно, утверждая, что это сдерживает развитие американской экономики (чем выше базовая ставка, тем дороже кредиты для бизнеса), и не позволяет ему реализовать свою программу промышленного роста.

Последнее заявление Пауэлла, по мнению экономиста Алексея Куща, с вероятностью в 90% свидетельствует о грядущем снижении ставки.

Низкая учетная ставка ФРС - это дешевый доллар, скачек цен на сырье, в том числе, на зерно, нефть и газ, и переориентация инвесторов на развивающиеся рынки. То есть, по идее, Украина тоже может извлечь из переформатирования мировой экономики свою долю выгоды.

"В среднесрочной перспективе, а это полгода-год, ситуация будет складываться в нашу пользу - снизится давление на гривну, повысятся цены на наши экспортные товары, прежде всего, руду и зерно, хлынет поток спекулятивных денег. Но в долгосрочной перспективе все может закончится мировым кризисом", - говорит Алексей Кущ.

"Страна" разбиралась, что значит снижение ставки ФРС для мира и Украины.

Почему опускают доллар

Пока нет дополнительных подробностей о том, как будет снижаться базовая ставка ФРС. Не исключено несколько снижений, каждый раз - на 0,25%.

Стоит отметить, что новость о снижении базовой ставки уже обвалила доллар в среду, 11 июля. Тогда как фондовые рынки и цены на драгоценные металлы, в частности, золото, наоборот пошли вверх.

"Ставка ФРС - это, своего рода, страж монетарной политики. У Федеральной резервной системы две цели - показатель инфляции и развитие экономики и создание новых рабочих мест. Чтобы определиться с приоритетом, сравнивается нынешнее состояние американской экономики с ее возможным состоянием при полной загрузке. Если реальные показатели выше базового тренда, значит, экономика перегрета за счет инфляции, и ее нужно "охлаждать". Если же текущее состояние экономики ниже базового, то ее нужно "разогреть". Базовая ставка ФРС повышается в случае "перегретой" экономики, и наоборот, снижается, если есть "переохлаждение". Соответственно, в первом случае ведется политика дорого, а во втором - дешевого доллара", - пояснил Алексей Кущ.

Пауэлл аргументировал решение о снижении ставки "ослабленной экономикой, растущей торговой напряженностью и хронически низкой инфляцией".

Стоит отметить, что еще в прошлом году теперь уже экс-руководитель ФРС США Джанет Йеллен заявила, что в американской экономике много "инфляционной воды" и что финансовую систему страны нужно спасать от избыточной ликвидности.

Тогда планировалось ежемесячно изымать из системы по 50 млрд долларов за счет продажи казначейских и ипотечных облигаций, иначе, якобы, был риск возникновения "пузыря ликвидности", который мог лопнуть в любой момент.

"Но эта политика стартовала вяло и сопровождалась повышение базовых ставок, так как нужно было заинтересовать покупателей облигаций повышенной доходностью, Все это привело к оттоку инвестиций с развивающихся стран и знаменитому прошлого днем "валютопаду", когда резко девальвировали местные валюты в Аргентине, Турции и в других странах. Украинская гривна также почувствовала на себе эту тенденцию летом прошлого года", - говорит Кущ.

После того, как рулить ФРС стал Пауэлл, которого считают креатурой Трампа, курс резко поменялся. Пауэлл начал лоббировать прекращение роста ставок и заменил политику "сжатия" экономики ее "нормализацией". Большинство экономистов подозревало, что следующий шаг - снижение базовой ставки ФРС. Что сейчас, собственно, и подтвердилось.

"Переход ФРС США к циклу снижения базовой ставки ожидаем. Это связано как с давлением, которое на центробанк оказывает администрация Трампа (вплоть до угроз досрочно сменить всё руководство Федрезерва), так и с ситуацией в американской экономике, где инфляция не ускоряется. Цикл повышения ставок оказался крайне недолгим (с 0,25-0,5% в конце 2015 года до 2,25-2,5% в конце 2018-го)", - отметил экономист Андрей Блинов.

Нефть и зерно - вместо доллара

Дешевый доллар - это дорогое сырье и разворот спекулятивного капитала в сторону развивающихся стран, - коротко обозначил последствия снижения ставки ФРС для мира экономист Виктор Скаршевский.

Чем дешевле доллар – тем выше цены на товары, которые в нем номинированы на мировом рынке – нефть, газ, зерно, металлы, разные виды полезных ископаемых и прочее.

Собственно, эти прогнозы начали реализовываться прямо сейчас. 11 июля нефть на мировых биржах повысилась в цене на 0,31%, до 67,2 долларов за баррель. Золото подорожало сразу на 0,7%, до 1.422,35 долларов, природный газ - на 0,65%, до 2,462 долларов.

Доллар за день просел по отношению к основным мировым валютам: на 0,38% к японской иене, на 0,46% к швейцарскому франку, на 0,28% к евро и т.д.

Тенденция может усилиться, если заявления ФРС закончатся реальным снижением ставки.

"Снижение базовой ставки в США может привести:

к ослаблению валютного курса доллара, в первую очередь к евро, франку, иене и юаню;

к растущему спросу на инвестиции в сырьевые рынки (то есть, рост цен на нефть, руду и другие биржевые товары);

к более высокому интересу к криптовалютам и другим квазиденьгам", - рассказал "Стране" Блинов.

"Американский рынок утратит свою былую привлекательность для потенциальных инвесторов. А так как и в Европе им особо нечем поживиться, то можно прогнозировать, что толпы спекулянтов, венчурных и пенсионных частных фондом будут рыскать по миру в поисках объектов для выгодного вложения средств", - добавил Кущ.

Шансы для Украины

Для Украины все эти тенденции можно считать выгодными, так как вырастут цены на наши основные экспортные товары - руду и зерно. Хотя в тоже время придется покупать и более дорогой стратегический импорт - нефтепродукты и газ, - отмечает Виктор Скаршевский.

"Понижение ставки будет оказывать поддержку ценам ГМК и агросектора, а значит для украинских экспортеров будет улучшаться ценовая конъюнктура", - считает и старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Для нас снижение ставки ФРС важно, во-первых, для финансового рынка, где и так сформировалась очень большая разница между базовыми процентными ставками Национального банка и Федерального резерва (около 15 процентных пунктов). НБУ также заявил о начале цикла снижения процентной ставки, и, вероятно, это будет происходить быстрее, чем в США. Сокращение ножниц процентных ставок умерит интерес инвесторов к украинским гособлигациям", - говорит Андрей Блинов.

В то же время Алексей Кущ считает, что покупателей украинских долговых бумаг, наоборот, станет еще больше. Вырастет интерес иностранных покупателе также к корпоративным бумагам наших компаний.

Впрочем, конкретные сценарии, по мнению Куща, будут зависеть от того, насколько в реальности просядет ставка ФРС.

"Если она будет в диапазоне 1,5-2,25%, то нам это выгодно - как для курса гривны, так и по ценам на сырье. Но если ставка опуститься ниже 1,5%, то экономика США впадет в стагнацию и фактор роста сырья будет исчерпан", - говорит он.

Есть также риски мировой рецессии в более долгосрочной перспективе. "Поэтому задача Украины максимально использовать благоприятный период для накопление золотовалютных резервов, избавления от дорогих и коротких долгов и для проведения экономических реформ, которые бы снизили сырьевую зависимость нашей экономики", - подытожил эксперт.