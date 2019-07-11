Используя опыт Виктора Януковича, команда президента Владимира Зеленского может попытаться взять под контроль столицу.

Как в далеком 2010 году Янукович разделил должности мэра города и главы Киевской государственной администрации, фактически отстранив тогдашнего руководителя города Леонида Черновецкого от управления Киевом, так и теперь уже новый глава государства может выбить стул из-под ног нынешнего мэра Виталия Кличко, отдав руководство городом не чужому для себя человеку - руководителю телеканала Игоря Коломойского "1+1" Александру Ткаченко, 9-му номеру в списке "Слуги народа".

Интересно, что в среду вечером журналисты программы "Схемы" заметили мэра на Банковой, в Офисе президента Украины. А это только усилило подозрение, что Виталию Кличко готовят замену на политическом ринге.

Как Кличко хочет обезопасить себя от попытки отобрать у него полномочия, анализирует "Страна".

Нокаут для Кличко

Первые слухи о том, что Зеленский поставит Александра Ткаченко руководить Киевом, поползли сразу после победы шоумена на президентских выборах. Но до сих пор генеральный директор телеканала "1+1" Игоря Коломойского Александр Ткаченко свои "мэрские" амбиции не комментировал. В среду же в СМИ просочилась информация, что все-таки именно Ткаченко уже до конца этой недели возглавит Киевскую горгосадминистрацию (КГГА).

Также, якобы, Зеленский заменит всех заместителей главы КГГА, кроме двоих – Петра Пантелеева и Дмитрия Давтяна. Почему именно эти замы сохранят головы при чистках в Киеве, мы напишем ниже. Пока же вернемся к слухам о назначении.

Источники "Страны" в Зе-команде дают разноречивую информацию. Один из них утверждает, что решение по Ткаченко еще не принято, а сам слух о его грядущем назначении запустил... сам Кличко.

Ранее он обещал подать в суд на руководителя "1+1" за то, что деятельность Кличко негативно освещают на "плюсах" и считает, что именно Ткаченко несет ответственность за его дискредитацию на посту мэра.

"Кличко сам запустил слух о Ткаченко, наверное, чтобы сбить конкурента на взлетной полосе", - говорит "Стране" источник в "Зе команде".

В тоже время другой источник, близкий к главе Офиса президента Богдану, сказал, что в ближайшее время Ткаченко будет назначено главой КГГА. "Все уже решено. И будет озвучено в ближайшие дни", - говорит источник.

Отметим, что согласно 118 статье Конституции, главы местных госадминистраций назначаются на должности и увольняются с должности президентом по представлению Кабинета Министров.

Поэтому для соблюдения процедуры представление о назначении Ткаченко на пост главы КГГА должен подавать именно Кабмин, и на данный момент такого представления нет.

"Представление (на должность главы КГГА - Прим.Ред.) делает именно Кабмин. И пока этот вопрос не выносился на рассмотрение КМУ, - заявил "Стране" в четверг, 11 июля, вице-премьер Павел Розенко. - Но моя позиция: есть закон, по которому избранный киевлянами мэр назначается главой Администрации. А это Виталий Кличко. Внесение других кандидатур - незаконно и недопустимо".

Впрочем, отсутствие представления не гарантирует, что оно не появится в ближайшее время - ранее Кабмин не особо тянул с представлениями на замены губернаторов на кандидатуры Зеленского.

"Пока эти слухи выглядят как политический троллинг. Но то, что новой властью потихонечку формируется база общественной поддержки к смещению Кличко и его команды - это хорошо заметно", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

Преемник для Киева

Действующий мэр Виталий Кличко параллельно является главой КГГА. Он руководит Киевом с июня 2014 года. В мае 2014 года Кличко победил на внеочередных выборах мэра Киева. Разделение должностей - Петру Порошенко пост президента, а Виталию Кличко мэрство в Киеве - было частью знаменитых венских соглашений между Порошенко и Кличко.

Новоизбранный президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил мэра Киева еще и главой КГГА.

Осенью 2015 года Кличко еще раз выиграл выборы мэра в Киеве. Эти выборы состоялись в рамках местных выборов, которые тогда происходили по всей Украине. И вот тут произошло событие, которое сегодня дает основания президенту Владимиру Зеленскому назначить другого человека на пост главы КГГА. Порошенко не переиздал указ о повторном назначении Кличко на должность главы Киевской горадминистрации.

В новейшей украинской истории пост мэра не всегда автоматически подразумевал руководство Киевской городской администрацией.

Например, в конце 90-х в бытность мэром Киева Леонида Косаковского, главой КГГА был Александр Омельченко. Когда Омельченко дважды выигрывал выборы мэра Киева, тогдашние президенты (сперва Леонид Кучма, а затем и Виктор Ющенко) издавали указы об автоматическом назначении Омельченко еще и на пост главы КГГА.

После избрания мэром Леонида Черновецкого Ющенко также "присоединил" к его мэрским полномочиям управление КГГА. А в 2010 году при мэре Киева Леониде Черновецком уже новый президент Виктор Янукович главой КГГА назначил Александра Попова, бывшего мэра Комсомольска. В январе 2014 года и.о. городского головы Киева была "регионалка" Галина Герега, а главой КГГА при ней был "регионал" Владимир Макеенко (нынешний собственник телеканала "Прямой").

Но каждый раз, в каждом из перечисленных случаев, президенты отдельно издавали указы о том, кто является главой КГГА - то ли действующий мэр, то ли назначенное лицо.

После выборов мэра Киева в 2015 году никто не назначал Виталия Кличко главой Киевской городской государственной администрации. Поэтому с юридической точки зрения его правовой статус на этой должности довольно уязвим.

По крайней мере такой точки зрения придерживается бывший мэр Киева Леонид Косаковский.

"Возможно, АП его просто подвесила, чтобы был послушным. А он так и не понял", - полагает экс-мэр.

В окружении Кличко припоминают, что именно в конце 2015 года между Кличко и Порошенко наметились первые противоречия.

Кличко именно тогда, несмотря на то, что все еще возглавлял партию Порошенко "Солидарность", решил сплотить вокруг себя депутатов от группы "УДАР", которые вошли в БПП в Верховной Раде.

"Представь, только прошли выборы в Киеве, Кличко снова их выиграл, а уже через пару недель мы едем на Закарпатье на корпоратив "УДАРа", человек 20-30 собрали, самые близкие. Порошенко решил, что это наш бунт внутри БПП. Ну, наверное, поэтому и не стал подписывать указ (о назначении Кличко главой КГГА - Прим.Ред.), - говорит "Стране" один из "ударовцев", входящих в ближайшее окружении Кличко. - А еще через пару месяцев Кличко написал заявление о том, что слагает с себя полномочия главы "Солидарности".

Так или иначе, на данный момент де-юре Кличко не является главой КГГА. Де-факто, разумеется, он и его окружение считают иначе.

При этом стоит отметить, что в конце 2003 года Конституционный суд решил, что КГГА выполняет функции исполнительного органа Киеврады и местного органа исполнительной власти, и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.

Но это решение базировалось на действующем в то время законе о столице.

В 2010 году в закон были внесены так называемые "правки Януковича", согласно которым в тексте закона появилась приписка, что председатель Киевской городской государственной администрации назначается президентом Украины в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины.

Таким образом, с тех пор именно президент определяет, будет мэр совмещать свой выборный пост с должностью главы КГГА или не будет.

Поэтому Зеленский вполне спокойно (с оговоркой - по представлению Кабмина) может назначить на должность главы КГГА кого захочет и вовсе не обязательно, чтобы этот кто-то был мэром (отметим, что за пять лет власти Порошенко парламент почему-то не додумался отменить эту "правку Януковича").

Сам же Кличко, комментируя свою возможную отставку с поста главы КГГА, публично заявил, что это незаконно и что в таком случае мэр и его команда будут инициировать внеочередные выборы Киеврады и Киевского городского головы.

"Логика Кличко в том, что если состоятся досрочные выборы, то он снова на них выиграет. Но Зеленскому вовсе не обязательно проводить сейчас выборы в Киеве, чтобы подмять под себя все потоки. Если Зеленский назначит Ткаченко главой КГГА, то Кличко может паковать чемоданы. Иначе Ткаченко его съест", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

От телеканала - к управлению городом

53-летний Александр Ткаченко более 30 лет посвятил работе в медиаиндустрии. Из них - 11 лет в "1+1" медиа. На нынешних выборах он баллотируется под 9 номером по списку "Слуги народа" в Верховную Раду. Когда-то, в начале 2000-х, в бытность Виктора Ющенко премьер-министром, Ткаченко был его советником на общественных началах, и на этом его политический опыт заканчивается.

Совершить прыжок с телевидения в исполнительную власть в Киеве Александр Ткаченко может по рекомендации известного застройщика Андрея Вавриша, бывшего чиновника Киевской горадминистрации, который близок к руководителю Офиса президента Андрею Богдану.

Под руководством Вавриша работает строительная компания Saga, созданная в 2015 году, и которая только за лето нынешнего года анонсировала строительство в Киеве 6 новых жилых комплексов. С момента своего основания компания с существенной задержкой сдала 2 дома в 2 жилых комплексах в Киеве и занимается возведением еще 17 домов в 10 ЖК, из которых большинство находится в самом сердце Киева.

Имя Андрея Вавриша неоднократно всплывало в различных строительных скандалах. Например, именно его обвиняли в том, что будучи главой Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, именно он готовил спорную документацию по застройке города и давил на главного архитектора Сергея Целовальника.

В парламент нынешнего созыва баллотируется сразу несколько людей из орбиты влияния Вавриша. Например, в 220 округе в Киеве в депутаты от "Слуги народа" идет Анна Бондарь, которая длительное время была помощницей Вавриша, и именно он пролоббировал ее назначение на и.о. Главного архитектора Киева, после увольнения с этой должности Сергея Целовальника.

По слухам, которые гуляют на Банковой, именно бывший чиновник КГГА убедил Александра Ткаченко обратить свое внимание на Киев. Сам Вавриш в нескольких интервью не стал отрицать, что обсуждал такие идеи с медиаменеджером.

А сам Ткаченко в разговоре с theБабелем отметил, что его не тревожит бэкграунд скандального застройщика. "Если бы у нас все девелоперы были с таким мышлением и видением, можно было бы что-то сделать, и город стал бы лучше", - заявил Ткаченко.

Также вряд ли против прихода к власти в столице близкого к себе человека вряд ли будет возражать и олигарх Игорь Коломойский. В интернете есть немало записей разговоров голосов, похожих на Ткаченко и Коломойского, которые свидетельствуют о весьма близких и доверительных отношениях между ними. По крайней мере, беседы они ведут весьма непринужденно, с обильным использованием ненормативной лексики.

Ответка от Кличко

Если все же слухи о назначении Ткаченко окажутся реальностью, киевский мэр Виталий Кличко просто так свои полномочия не отдаст.

В окружении Кличко говорят о том, что в качестве меры противодействия там думают создать исполком Киеврады, который переберет на себя часть функций КГГА.

Дело в том, что КГГА фактически не подчиняется Киевраде и одобрение Киеврады не требуется при назначении на посты в КГГА. А у самой Киеврады нет полноценного исполнительного органа, хотя закон о местном самоуправлении позволяет горсоветам создавать такие исполкомы, а главным должностным лицом, который руководит исполкомом местного совета, является как раз мэр.

В полномочия исполкомов входит разработка программ развития города и его бюджетов, руководство городскими службами, коммунальными предприятиями, ЖКХ, учреждениями образования, культуры, здравоохранения, социальными службами, строительством и ремонтом объектов коммунального подчинения, распоряжение средствами местного бюджета, включая субвенции из центра и т.п.

В общем, все, чем сейчас заведует КГГА.

В то же время по закону о местных администрациях, КГГА должна реализовать полномочия, "делегированные ей соответствующим советом". Например, контроль за деятельностью местных органов самоуправления, надзор и проведение государственной политики.

Интересно и то, что из действующих заместителей главы КГГА кресла могут сохраниться только у двоих. Один из них - это замглавы КГГА Петр Пантелеев, который курирует в столице вопросы благоустройства, ЖКХ и экологии.

Эти направления Пантелеев курировал как при Кличко, так и при Попове и при Черновецком, будучи начальником Управления развития и реформирования жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА. Он может сохранить за собой место в силу того, что среди новой власти специалистов по этому направлению не так и много.

Второй - это замглавы КГГА Дмитрий Давтян, который курирует в Киеве вопросы транспорта и транспортной инфраструктуры (дороги и мосты), связи, а также торговли и предпринимательства. Давтян считается креатурой мэра Харькова Геннадия Кернеса, сын которого Даниил Привалов курирует работу коммунального объединения (КО) "Киевзеленстрой". Отметим, что и Кернес, и Привалов идут по списку "Оппозиционного блока", который считается техническим проектом Ахметова и Коломойского с целью отобрать голоса у "Оппозиционной платформы За жизнь" (подробнее об этом можно прочитать здесь).

"Очевидно, что команда Зеленского хотела бы иметь сильные позиции во всех крупных городах и, в первую очередь, в Киеве. Я не исключаю попытку новой команды побороться за первое место в столице. Но, думаю, что надо дождаться итогов парламентских выборов, и тогда станет понятнее - будут ли в Киеве объявлять досрочные выборы, или же разделят должности мэра и главы КГГА. И тогда, в общем-то все равно - будут ли проводить выборы или нет", - считает Золотарев.