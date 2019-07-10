По плану досрочные выборы в Верховную Раду девятого созыва состоятся 21 июля, но потенциальных победителей кампании в мажоритарных округах, которые баллотируются путем самовыдвижения, уже зазывают в будущие парламентские объединения.

Охоту объявили партии, которые хотят усилить за счет депутатов-самовыдвиженцев свои фракции в новой Раде, и внепарламентские политические игроки, заинтересованные в формировании дружественных депутатских групп.

Детальнее - в материале “Страны”.

Звонки депутатам

Сильные кандидаты в народные депутаты, которые баллотируются путем самовыдвижения в одномандатных округах, еще до окончания выборов вызывают живой интерес у партий, способных получить собственную фракцию в новой Раде, и групп влияния за пределами парламента.

Дополнительные “штыки” нужны, прежде всего, тем политическим силам, которые бы хотели нарастить свои малочисленные фракции. Из победителей выборов на мажоритарных округах хотят также создать подконтрольные депутатские группы по примеру тех, что существовали в парламентах седьмого и восьмого созывов.

Ресурс для этого будет. По данным Центральной избирательной комиссии, в выборах в 199 избирательных округах участвуют 3110 кандидатов, из которых 1696 - это самовыдвиженцы.

Среди них и часть действующих депутатов-мажоритарщиков, входящих в депутатские группы “Видродження” и “Воля народа”, которые активно работали с избирателями в межвыборный период и имеют неплохие шансы переизбраться.

Многие станут костяком будущих депутатских формирований аналогичного характера.

Во всяком случае, по информации издания, организационная работа в отношении одной уже началась. Как сообщил изданию член депутатской группы “Видродження”, обсуждается идея создания после выборов группы из 30-40 депутатов-мажоритарщиков. “Идут разговоры о группе такой численностью, но состав и руководств будут понятны только 22 июля (то есть после дня голосования - Прим.Ред.)” - говорит источник, попросивший об анонимности.

Также зондируют настроения внефракционных депутатов из числа мажоритарщиков. “Мне уже дважды звонили серьезные люди и интересовались, как дела на округе, нужна ли помощь”, - рассказал народный депутат, которые не входит в состав ни одной из фракций.

Кто за кулисами

В числе заинтересованных в создании минимум одной независимой депутатской группы в новой Раде изданию называют крупного олигарха Игоря Коломойского.

В парламенте восьмого созыва ему приписывают влияние, в частности, на депутатскую группу “Видродження”, где ряд депутатов ориентируются на него в своей деятельности. Вторым центром влияния в группе считается сопредседатель депутатской группы Виталий Хомутынник. Собеседники издания среди парламентариев считают, что в интересах совладельца группы “Приват”, чтобы те прошли и в новую Раду, где бы влились в лояльную к нему депгруппу.

“Если против действующего депутата-мажоритарщика на округе - не только из группы “Видродження” - не выставили сильного кандидата от “Слуги народа”, то это может быть следствием договоренностей с Игорем Валерьевичем, что народный избранник присоединится после победы к новому депутатскому объединению”, - рассуждает собеседник издания в депутатском корпусе.

Влияние Коломойского на отбор кандидатов от партии нового президента “Слуга народа” неоднократно опровергалось ее руководством. Хотя в избирательном списке политсилы и среди кандидатов в мажоритарных округах есть люди, связанные тем или иным образом с олигархом.

Интересно, что в кулуарах говорят о намерении министра внутренних дел Арсена Авакова сформировать лояльную депутатскую группу из нескольких десятков мажоритарщиков. Людей из орбиты влияния главы МВД баллотируется достаточно много в новую Раду, однако часть из них идет по партийным спискам или же от политсил по округам. Завести их в независимое депутатское объединение будет сложно.

По мнению политолога Руслана Бортника, в роли организатора может выступить и группа олигарха Рината Ахметова, если патронируемая ею партия “Оппозиционный блок” (ОБ) не сможет пройти в парламент. Теоретически депутатскую группу могут создать депутаты, выдвинутые Оппоблоком в мажоритарных округах, если, конечно, будет хватать людей.

Согласно регламенту Верховной Рады, в состав депутатской группы не может входить меньшее число депутатов, чем в наиболее малочисленной фракции.

“Кстати, по этому пути, вероятно, пойдет и партия Петра Порошенко “Европейская солидарность”, - добавляет Бортник “Стране”.

Отметим, по замерам Киевского международного института социологии, рейтинг ОБ составляет 2,5% среди участников опроса, определившихся с выбором, при 5%-м избирательном барьере.

Также могут попытаться организовать свои группы и мэры крупных городов - Харькова и Одессы, если они смогут провести достаточное количество нардепов по округам в своих регионах.

Два сценария поведения "мажоров"

В тоже время, как говорят собеседники "Страны" в депутатском корпусе, куда больше шансов привлечь мажоритарщиков под свои знамена у двух потенциально крупнейших фракций будущей Рады - у "Слуги народа" и у "Оппозиционной платформы За жизнь".

Для партии Зеленского вербовка мажоритарщиков-самовыдвиженцев прямой путь к созданию единоличного большинства через формирование фракции численностью более 226 человек. С учетом падающего рейтинга СН задача эта непростая, но, теоретически решаема. По крайней мере во всех предыдущих созывах "мажоры" дружно присоединялись к партии власти. И, не исключено, что и в нынешнем составе Рады будет также.

Что касается "Оппоплатформы", то к ней могут присоединится как идеологически близкие нардепы с юго-востока, так и просто влиятельные люди, которые таким образом попытаются наладить отношения с Россией.

Впрочем, это один сценарий. По второму, мажоритарщики-самовыдвиженцы предпочтут не вливаться в крупные фракции, а создавать "группы по интересам".

“В таком случае Рада будет еще менее прогнозируемой. Но большое парламентское “болото” - хороший ресурс власти или олигархов. Потенциально с такими группа “Слуга народа” может формировать ситуативное большинство по сложным вопросам, по которым не будет единства внутри своей фракции. Это мы уже проходили на примере БПП (“Блок Петра Порошенко” - Прим.Ред.), депгрупп “Видродження” и “Воля народа” в парламенте восьмого созыва”, - резюмирует эксперт Бортник.