Кабмин 10 июля начался с резонансной темы военного парада на День независимости. Как уже писала "Страна", президент Владимир Зеленский заявил, что парада в этом году не будет, а "лишние" 300 млн гривен направят на социальные выплаты военным.

Тема парада уже активно обсуждается в соцсетях, причем, его отмену поддерживают далеко не все украинцы.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что уже дал поручение Минфину и Минобороны, поискать "другие источники" финансирования парада. То есть, и направить 300 млн на социальные выплаты, и провести парад. "У меня есть мысли на этот счет", - прокомментировал он вопрос поиска "лишних" денег. Соответствующие предложения будут поданы президенту.

В целом же заседание правительства 10 июля было посвящено теме образования. На Кабмин вынесли сразу несколько профильных документов, начиная от постановления об изменении формулы оплаты труда учителям, и заканчивая проектом закона о профтехобразовании. Приняли также проект о государственных ключевых лабораториях, который позволит совместно работать над научными проектами группам из разных университетов страны.

Гройсман анонсировал также выделение 1 млрд гривен на поддержку шахтеров и 3 млрд - райцентрам. Но эти денежные транши еще должен одобрить профильный комитет парламента.

А вот темой экономических проверок украинских судов, на которые сейчас активно жалуется бизнес, Гройсман пообещал заняться на следующем Кабмине. А до этого времени запретил скандальные проверки и поставил на паузу уже наложенные на предпринимателей санкции.

"Страна" разбиралась, что еще утвердил Кабмин 10 июня.

Повышение зарплат учителям

Существующая система оплаты, по словам главы Минобразования Лилии Гриневич, уже не позволяет удерживать молодых учителей в профессии. Поэтому нужно отойти от традиционной формулы оплаты по тарифной сетке, и привязать заплаты педагогов к прожиточному минимуму. Учителя, по расчетам министерства, должны получать не меньше четырех прожиточных минимумов. Но достигнуть такой планки удастся не ранее 2023 года. До этого будут ежегодно повышать зарплаты.

"Сейчас учителя получают в среднем порядка 1,73% прожиточного минимума. В 2020 году планируем довести этот показатель до 2,5 минимумов, в 2021 году - до 3, в 2022 году - до 3,5, в 2023 - до 4 минимумов", - сказала Гриневич.

По ее словам, если сейчас молодой воспитатель детского сада получает 4173 гривны, то уже в следующем году ему будут платить 6369 гривен, то есть, на 52,5% больше. Зарплата воспитателя с 20-летним стажем вырастет с нынешних 6509 гривен до 9100 гривен (плюс 40%). Молодой учитель повысит свой доход с 5,4 тыс до 8,7 тысяч гривен, а учитель со стажем - с 8 тысяч до 10,5 тысяч. Планируется пересмотреть оклады также мастерам производственной практики ПТУ - вместо нынешних 4,5 тысяч гривен они будут получать со следующего года 7,7 тысяч, то есть, на 70% больше.

При этом Кабмин хочет отказаться от включения в общий учительский оклад надбавки от местных властей за престижность труда - они в разных городах колеблются от 5% до 30%, но в среднем составляют 10%. Но далеко не везде их платят регулярно. В прошлом году вспыхнул скандал: регионы начали массово отменять надбавки учителям, поясняя это тем, что не хватает средств на содержание школ из-за дефицита государственной образовательной субвенции. Долг достиг несколько миллиардов гривен.

Местные бюджеты теперь смогут доплачивать педагогам по собственной инициативе, если будут деньги и желание. Но все же правительство порекомендовало "поискать такие возможности", вместо того, "чтобы строить фонтанчики и высаживать туи".

Затраты на повышенные зарплаты учителей Кабмин собирается включить в проект бюджета на следующий год.

ПТУ за счет работодателей

Кабмин утвердил проект закона "О профессионально-техническом образовании", который в ближайшее время будет передан в парламент. Действующий закон на эту тему был принят еще в 1998 году, и, как указано в пояснительной записке к проекту, на данный момент безнадежно устарел, так как не отражает реальные потребности рынка труда, а также вступает в противоречие с более "свежими" законами, в частности, "Об образовании" от 2017 года.

К примеру, если сейчас в законе прописано, что ученики имеют право работать во внеурочное время, то в проекте указано, что они могут трудиться также и в учебное время - на производственной практике. Также ПТУ станут более "дружественными" для учащихся с особенными потребностями.

Как утверждает министр образования Лилия Гриневич, одна из задач проекта - упорядочение полномочий по управлению системой профтехобразования. ПТУ хотят передать на региональный уровень - контролировать училища теперь будут обладминистрации, они же станут формировать региональный заказ и искать дополнительное финансирование.

Прогнозируется, что новый закон позволит максимально привлечь к процессу подготовки кадров работодателей. Они смогут передавать училищам оборудование и технику, тогда как сейчас эта процедура четко не прописана, в частности, предприятиям приходится платить немалые налоги за свое же имущество. Работодателей также планируется сделать одними из спонсоров ПТУ.

Интересно, что сами работодатели просят отсрочить принятие такого закона или, как минимум, его доработать, так как в документе "много рисков", в частности, они недовольны длительной аккредитацией программ, которые сейчас быстро устаревают и нуждаются в постоянном обновлении.

В прогнозах влияния нового закона на рынок указано, что "некоторые преподаватели в сельской местности могут потерять работу, это потребует разъяснительной работы, а также поиска новых рабочих мест и возможностей для переквалификации". Из чего можно сделать вывод, что в Украине грядет массовая "зачистка" ПТУ, в частности, в сельской местности (там многие училища не набирают нужного количества учеников).

На заседании правительства было принято постановление об организации инклюзивного обучения в ПТУ. В пояснительной записке указано, что сейчас в этой системе учится около 270 тысячи студентов, из которых около 5 тысяч - с инвалидностью. При этом профтехобразование имеет высокие потенциал для реализации потребностей людей с инвалидностью, - утверждается в пояснительной записке. В частности, предлагается не только переоборудовать ПТУ под потребности инвалидов, но и организовать для них индивидуальный учебный график, социальное сопровождение, реабилитацию и др.

Конкурсы по-новому

Кабмин внес изменения в несколько своих прежних постановлений в части отбора инвестиционных проектов, претендующих на государственное финансирование.

Задекларировано упрощение условий отбора, так как, якобы, нынешние нормы содержат такие требования, которые усложняют участие в конкурсах. В частности, хотят исключить дублирование документов, которые рассматриваются на разных этапах конкурсов. Также будут расширены критерии для негативных заключений государственной экспертизы. Оценку инвестпроектов банком-кредитором предлагается заменить письмом потенциального кредитора о намерениях предоставить займ.

Выход из транспортного соглашения СНГ

Украина выходит из очередного соглашения между странами СНГ. В этот раз речь идет о соглашении о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях стран Содружества. К этому соглашению наша страна присоединилась в 2004 году, оно принималось в рамках формирования единого транспортного пространства на территории стран СНГ. Этот документ упрощает пересечение границ грузовым транспортом, в частности, за счет исключения частных взвешиваний грузов.

"Сейчас на территории Украины международный сертификат взвешивания во время прохождения габаритно-весового контроля не применяется", - говорится в пояснительной записке. Мининфраструктуры разрабатывает изменения в правила дорожного движения, которые установят градацию максимальных весовых и габаритных показателей, согласно европейской Директиве 96/53/ЕС.

"Учитывая этот факт, а также вооруженную агрессию России на востоке Украины и ограничения, веденные Россией на автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины в направлении стран Центральной Азии, целесообразно выйти из соглашения", - указано в пояснительной записке.

Таким образом, можно считать, что Украина проигнорировала недавнюю отмену Россией транспортных ограничения на транзит наших грузов в направлении Казахстана. Напомним: 24 июня президент России Владимир Путин внес ряд изменений в свои указы прошлых лет. Речь идет, в частности, об указах № 560 от 2014 года и №391 от 2015 года, №592 от 2018 года и др. Все они касаются экономических санкций и, в том числе, прописывают запрет транзита украинских грузов через территорию РФ.

В обновленном документе появилось важное дополнение. Отдельным пунктом прописано, что ввоз на территорию РФ товаров, страной происхождения или страной отправления которых является Украина, возможен при транзитных перевозках автомобильным или железнодорожным транспортом в третьи страны.

Правда, для этого перевозчики должны выполнить несколько условий. Во-первых, это наличие системы спутникового контроля ГЛОНАСС, во вторых, наличие у водителей неких специальных учетных талонов. То есть, фактически речь идет о въезде по специальным разрешениям.

"Мы фактически потеряли азиатские рынки сбыта. Причем, не только из-за запретов по транзиту, но и по своей глупости. Мы вышли практически из всех локальных торговых соглашений, почему-то поставив знак равенства между Россией и СНГ. В то же время для этих стран Украина свой рынок не закрыла, и они к нам свой импорт наращивают. Нам же, чтобы восстановить утраченные позиции, нужна очень мощная госпрограмма и солидное бюджетное финансирование на продвижение украинского экспорта, чего, очевидно, не будет", - считает экономист Алексей Кущ.

"Взносы" с электростанций

Министр энергетики Игорь Насалик, которому на днях объявили "пидозру" (ему вменяют сокрытие средств, в частности, он не указал немалый "долг" в декларации), что грозит большим штрафом, общественными работами, а то и заключением на 2 года, не теряет присутствия духа. На Кабмине он презентовал новый порядок проведения конкурсов на строительство новых генерирующих мощностей. Последние Украине явно понадобятся с учетом старта работы нового рынка электроэнергии. Для участников тендеров хотят ввести "безвозвратную финансовую гарантию" в размере от 1% до 3% от суммы конкурсного предложения. Учитывая, что в подобных проектах счет идет на сотни миллионов, государство сможет получить немалые деньги.

"Средний размер капитальных затрат на строительство новой генерирующей мощности на газе (самой дешевой) составляет 1010 евро за киловатт установленной мощности. Таким образом, для реализации проекта новой генерирующей мощности такого типа, размер финансовой гарантии участника конкурса будет составлять до 1% от стоимости капитальных затрат, а победителя конкурса - до 3% от стоимости капитальных затрат", - говорится в пояснительной записке.

Также предусмотрено продление сроков эксплуатации энергоблоков АЭС, которые, как уже писала "Страна", буквально на пределе.

Новые наркотики от Супрун

В Украине переписали список наркотических и психотропных веществ. Как пояснили в Минздраве, который и готовил корректировки, это связано с решением ВОЗ, принятом в прошлом году, относительно включения ряда веществ, которые имеют психоактивное действие, в список наркотиков.

Стоит отметить, что мировой химпром не сидит сложа руки. Список изменений, поданный Минздравом, содержит семь страниц новых веществ и формул, большинство которых используются в различных "стимуляторах нового поколения" (экстези и их аналогов). Часть действующих веществ, которые попали в список, есть также в лекарствах, однако, их применение не по назначению и в высоких дозах может оказывать наркотический эффект. Это значит, что автоматически расшириться список рецептурных препаратов.

Статус участников боевых действий для ОУН-УПА

Кабмин решил расширить список претендентов на статус участника боевых действий.

В соответствующем постановлении прописано предоставление такого статуса лицам, которые принимали участие в борьбе за независимость Украины в 20 веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Борова, "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии, вооруженных подразделений Организации украинских националистов. Проект разработан на исполнение закона от 2018 года "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". По состоянию на сегодня не все борцы за независимость Украины имеют статус участников боевых действий, в отличие от военнослужащих Советской армии, КГБ и пр.", - говорится в пояснительной записке.

По данным Всеукраинского братства ОУН-УПА, на которые ссылаются авторы проекта, на 2018 год численность перечисленных выше участников боевых действий составляет порядка 1,2 тысячи человек.