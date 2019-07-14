Пока чиновники рапортуют об успехах медицинской реформы, украинцам все сложнее получить помощь в наших больницах.

Социальные сети переполнены рассказами "не для слабонервных" о том, как лечат в Украине. И, что парадоксально - чем дальше и "успешнее" продвигается "реформа", тем хуже результат. Больные попросту никому не нужны, причем, внимание врача не всегда можно даже купить - нередко, выкачав из пациента и его родственников немалые суммы, доктора без зазрения совести выставляют их за порог больницы, так и не решив проблему.

Наслушавшись "страшилок" о нашем здравоохранении, люди, даже заболев, не спешат к врачу, в надежде, что "само пройдет". В итоге попадают к докторам уже в запущенном состоянии, и те не хотят их лечить, "отфутболивая" из отделения в отделение. Получается замкнутый круг.

"У государства своего рода негласный договор с медиками: "Мы вам денег не даем, но особо ничего и не требуем. Поэтому с ответственностью в нашем здравоохранении, мягко говоря, не очень хорошо", - пояснил президент Союза защиты и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

"Страна" разбиралась, почему медреформа лишь ухудшает здоровье украинцев.

"Бардак, хаос, безответственность"

Историй о том, как система здравоохранения, вместо того, чтобы лечить людей, попросту их добивает - как физически, так и морально - в Украине большое множество.

"Бабушке стало спонтанно плохо. Ей 78 лет. До этого проблемы со здоровьем конечно же были, возраст все-таки. Но! Сама себя обслуживала, делала чай, мыла посуду. А тут непонятный приступ: резкая слабость, помутнение, падение.

Больница...

Нас долго принимают, с очень раздражёнными лицами. Возят на разные анализы. Тем временем, состояние критическое. Синеют кончики пальцев рук и ног. Повезли на КТ. Говорят, что инсульта нет, хотя есть все признаки (к этому моменту ещё вернусь позже).

Дальше. Рентген, осмотры врачей. УЗИ. Нашли опухоль. Большая. Она причина того, что бабушка за год сильно похудела. Больницы ненавидела. Часто скандалили по этому поводу. Но она на обследования ехать отказывалась.

Диагноз - необратимый процесс.

Прошёл час. Нас все ещё никуда не определяют. Врачи устроили консилиум. Решают кому передать, каждый отфутболивает от своего направления.

Прихожу каждый день в больницу утром. Покупаю лекарства (от 2 тыс/день).

На третий день состояние стабильно тяжёлое. Со слов врачей нет смысла там ее держать.

Ее переводят в отделение терапии. В отделении всем п#%^й на всех, абсолютно. Кто-то валяется в коридоре, в отделении дурно пахнет. Жара...

Отделение терапии, куда ее перевели после реанимации на следующий день закрывается на санацию. Всех кого могут выписать - выписывают. Бабушку тоже выписывают несмотря на очень тяжёлое состояние. Другие отделения переполнены. Ее просто хотят выкинуть на улицу.

Бабушке показана только поддерживающая терапия, ведь опухоль уже 4-й стадии. Хосписы тоже переполнены. По скорой назначили КТ. Врачи получили результаты и скрыли их, чтоб снять с себя ответственность по инсульту. Но все признаки присутствуют.

Виноваты ли в этом беспределе врачи? Несомненно! Но! Они - это всего лишь часть системы нашей медицины. Точнее, ее отсутствия.

Какая к х#%^ реформа, когда человека просто хотят выкинуть на улицу с таким диагнозом. Сколько людей реально выбрасывают умирать? Людей, у которых некому о них позаботиться", - написала в Facebook журналист "Страны" и блогер Олеся Медведева.

И этот случай - далеко не исключение. "Над подружкой поиздевались и выписали домой не долеченной. Деньги скачали, нагрубили и домой. Она двигается с трудом. Кому жаловаться, говорят - ты во всем сама виновата. Бред. Медицина у нас - шоковая", - пишет Зоя Добровольская.

"Очень хотелось бы, чтобы Супрун и люди, активно выписывавшие под нее бодрые посты, сами пожинали плоды того, что они нареформировали. Например, обзванивали бы с поломанными ногами амбулатории и поликлиники. С адской болью с 08.00. 7 телефонов и везде один ответ: мы не отправим к вам врача, вы должны сами приковылять с переломанной стопой и получить больничный. Сильная боль и то, что еле доползаешь до двери комнаты - все это никого не интересует. Такая вот у нас медицина, ей люди не нужны. Блин, да мне же от вас только бумажка нужна, лечиться у вас - чудовищ не собираюсь! Но нет.

К слову, частные клиники больничные начали давать. Но для этого нужно лечь в стационар. А для попадания туда в коляске под присмотром нужна их скорая, что уже стоит 2,5 тыс. грн", - написала в Facebook главный редактор UBR Елена Лысенко.

Впрочем, есть масса нареканий и на частные клиники, которые, казалось бы, должны стараться больше, чем государственные "бесплатные врачи", ведь их услуги стоят немало. За консультацию в столичном частной клинике нужно заплатить 400-600 гривен, а даже несложная операция потянет на 20 тысяч, не говоря уже более серьезных случаях - там бюджет лечения нередко исчисляется сотнями тысяч.

Недавно в Украине разгорелся резонансный медицинский скандал, который окрестили "делом врачей". Против четырех врачей частной клиники "Инто - Сана" возбудили дело по факту смерти пациента - 38-летнего одессита Олега Крашунского. Родственники обвиняют медиков в халатности, утверждая, что за три дня пребывания больного к клиники ему не оказали необходимой помощи, и, более того - сфальсифицировали историю болезни.

Доктора подозреваются в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента, а это - статья уголовного кодекса.

Впрочем, коллеги стеной стали на защиту обвиняемых докторов. Появились версии, что на самом деле речь идет о попытке рейдерской атаки на клинику, а вовсе не о судьбе пациента. Чем закончится это дело - пока неясно.

"Бардак, хаос, безответственность", - характеризует ситуацию в наших больницах Виктор Сердюк. И добавляет: "Что вас удивляет, если у нас, при задекларированном тезисе об усиленном внимания к здоровью пожилых украинцев, нет даже паллиативных врачей, хотя это - отдельная специальность со своими нюансами. За последние три года не было также ни одного совещания по проблеме материнской и детской смертности. Системная статистика не ведется, следовательно, нельзя проанализировать причины тех или иных ситуаций и сделать выводы. В Институте общественного здоровья провели локальное исследование, в итоге обнаружилось, что, к примеру, в одной районной больнице послеоперационная смертность за последние три года выросла в 20 раз. Во второй больнице послеоперационных смертей вообще нет. То ли врут, что операции делают, то ли медицинское чудо в действии. Но причины никто не выяснял, как, собственно, не было и "разбора полетов".

Реформа до больниц не дошла

Недавно, отмечая годовщину своей работы, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) отчиталась об успехах медицинской реформы - 27,5 млн украинцев выбрали своего врача, 1320 медучреждений стали партнерами НСЗУ, все коммунальные клиники перешли на новую модель финансирования, почти 9 млрд гривен выплат за пациентов за 9 месяцев (то есть, по миллиарду в месяц).

Впрочем, как видно, на качестве медицинской помощи "реформирование" пока не отразилось. Наоборот, становится только хуже.

Правда, реформа пока проходит только на первичном звене и в экстренной помощи.

"То есть, случай с бабушкой, которую пытаются выписать из больницы со сложным диагнозом к реформе формально не имеет никакого отношения, ведь на вторичный и третичный уровень она пока не дошла, - пояснила "Стране" эксперт медицинского сообщества УМЕС Алена Романовская.

Медицинская вторичка - это специализированная помощь узких специалистов, а также стационар.

Третичная медпомощь - так называемая "высоко специализированная". В эту категорию входят национальные клиники и институты, к примеру, институт нейрохирургии или институт рака в Киеве.

Согласно плану медреформы, реформирование вторичного звена - уже на низком старте.

Фактически уже нынешним летом должен стартовать эксперимент по реформированию вторички в Полтавской области, а с 1 января 2020 года "деньги за пациентом" пойдут уже по больницам всей страны.

Минздрав уже определился, сколько готов платить за те или иные специализированные услуги. Так, базовая ставка за один пролеченный случай составит 1623 гривны. Плюс на эту сумму будут насчитывать различные коэффициенты в зависимости от сложности случая - от 0,263 до 6,117. То есть, больница сможет получить за лечение одного пациента от 426,8 гривен до 9927 гривен. Самые дешевые, по тарификации Минздрава - лечения расстройств психики, а самые дорогие - операции на сердце и грудном отделе аорты.

Есть расценки и на обследования. За рентген, к примеру, НСЗУ заплатит 82-134 гривны, эндоскопию, пункцию или биопсию - 195-1975 гривен, УЗИ молочных желез - 86 гривен, а маммографию - чуть более 100 гривен.

Заместитель председателя правления Украинского врачебного общества Константин Надутый сказал "Стране", что такие расценки позволяют только окончательно "убить" оборудование, но не дают даже шанса на обновление материально-технической базы.

Нерентабельными назвал расценки Минздрава и совладелец клиники "Борис" Михаил Радуцкий.

Впрочем, как ранее заявлялось, часть денег на лечение начиная со вторичной помощи должны будут платить сами украинцы (реформа Супрун официально упраздняет бесплатную медицину в стране).

Кроме того, как констатировал врач из Винницкой области Юрий Шеремета, с июля "Бесплатная диагностика" так и осталась недоступной для украинцев. В НСЗУ пояснили проволочки "техническими причинами", уточнив, что этим летом система, скорее всего, так и не запустится.

Но, скорее всего, дело в деньгах. Их на начало реформы вторички попросту не хватает, а то, что выделили ранее, уходит на латание дыр в первичке. Так же в июне на первичку денег не было. И, чтобы решить проблему, Кабмин перебросил миллиард гривен с "Бесплатной диагностики" на первичку.

В НСЗУ точно обещают реформу на вторичке с нового года. В чем сами врачи, впрочем, не уверенны.

"С 1 января (2020 года - Прим.Ред.) все учреждения вторички и третички должны финансироваться через НСЗУ. Но изменить статус учреждения на предприятие и получить новую лицензию, чтобы до конца года заключить договор с НСЗУ многим будет не по силам. Бюджет 2020 года должен формироваться на гарантированном пакете медуслуг. Уже июль, а его никто не видел. Да и до формирования нового правительства еще далеко. Как видим, прогноз неутешительный", - написал на своей странице в Facebook Юрий Шеремета.

Поэтому о высоких зарплатах, которыми хвастаются многие врачи на первичке, в стационарах и специализированных клиниках только мечтают. Как и о достаточном обеспечении лекарствами, оборудованием и пр. Это стало причиной массовых увольнений врачей. И снижения требований к тем, кто остался.

"К примеру, в Черниговской области один реанималог на три района. Какие к нему могут быть претензии? Чтобы и он ушел и вообще никого не осталось", - поясняет Сердюк.

Медицинские эксперименты

По словам Виктора Сердюка, большинство отечественных больниц "добивают" материально - техническую базу, которая осталась им еще с советских времен.

"Операционные столы падают, а рентген - аппараты разваливаются на части, и это - не преувеличение. Система полностью себя исчерпала. В реанимациях - один аппарат искусственного дыхания на двоих, то есть, если он сразу понадобится двум пациентам, врачу придется выбирать. В некоторых областях детских дыхательных аппаратов вообще нет ни одного. В итоге за последние пять лет смертность пациентов в больницах у нас выросла втрое. Если человека с инфарктом вообще не трогать, и никак его не лечить, то вероятность того, что он поправится - 40%. Но в Украине есть больницы, где из ста пациентов с инфарктом после лечения умирает 95", - рассказывает Сердюк.

И таких примеров - масса.

"Даже пока не было еще КТ, врачи знали, как проверить человека на инсульт - нужно просто сделать копеечный анализ на содержание глюкозы. В случае инсульта сахар резко "прыгает". Но сейчас почему-то с постановкой такого диагноза возникают проблемы. Даже банальные анализы на сахар не всегда достоверны. Врачи часто не знают, что в сыворотке или в плазме крови стоит замерять сахар. Доктора думают, что лаборанты должны это знать, а те делают анализ, как придется. В итоге - неточные результаты и не диагностированный диабет. Хотя анализу на глюкозу уже больше ста лет и он считается простейшим", - говорит Виктор Сердюк.

Точно так же с планом лечения пациентов. В наших больницах людей почему-то попросту "отфутболивают", посылая из одного отделения в другое, а то и просто выставляя на улицу, "по выписке". Особенно такие случаи часты со сложными пациентами, а также с пациентами, которые не могут платить.

И это при том, что, как говорит Виктор Сердюк, "четкие маршруты для пациента - обязательно должны быть. Это требование лицензионных условий для каждого медучреждения". То есть, у врачей должны быть внятные инструкции - куда направлять на лечение пациента с тем или иным диагнозом, вне зависимости от его сложности.

"Разработанных маршрутов пациента при том или ином заболевании и национальных протоколов лечения заболеваний - сейчас попросту нет. Минздрав упразднил в начале своей теперешней каденции протоколы 2009 года и кричит о необходимости внедрения международных протоколов, даже частично выложил в свободный доступ протоколы западных стран. Только проблемка в том, что они к национальным протоколам не имеют никакого отношения, часто у нас даже нет препаратов, которые перечисляются в иностранных протоколах. Да и таким оборудованием, как в Европе, наши клиники не обеспечены. Поэтому нашим врачам руководствоваться в своей работе международными протоколами фактически невозможно, а национальные протоколы и маршруты пациентов - не созданы. Это ответственность Минздрава, который разогнал экспертные группы", - рассказала Алена Романовская.

А пока протоколов нет, каждый врач лечит как придется. А так как особой ответственности за возможные "ошибки" нет, в ход идут самые разные эксперименты со здоровьем украинцев. И то, что в такой ситуации в наших больницах все еще остаются высококлассные врачи эксперты называют настоящим чудом.