Почему Зеленский отменил военный парад?

Вчера Зеленский принял, пожалуй, первое идеологическое решение – отменил военный парад на День независимости. Заявление, правда, обставлено чисто социально-экономическими причинами – мол, лучше эти деньги отдать военным в качестве материальной помощи. И с этим не поспоришь.

Однако, несмотря на аргументацию, суть остается. Точно так же Янукович когда-то старался быть хорошим для всех, поэтому звание Героя у Бандеры и Шухевича отобрал через суд и чужими руками. И тогда суть тоже не менялась.

В данном же случае Зеленский демонстрирует отказ от идеологии военизированного государства. Парад на 24 августа был введен в 2014 году, когда Порошенко нужно было перед выборами продемонстрировать военную мощь страны. По иронии судьбы, именно в этот день военная мощь уничтожалась в Иловайске, но, несмотря на трагедию, традиция сохранилась.

Теперь Зеленский ее отменяет. И это очень символичный знак в отношении того, что Украина перестает быть государством, которое живет войной и для войны. Однако, помимо символов, нужны и конкретные шаги.

Даже во время паузы, вызванной противостоянием с парламентом, можно было бы, как минимум, организовать встречу какого-нибудь своего спецпредставителя со спецпредставителем Кремля – это было бы сигналом, что прямые переговоры между Украиной и Россией, обещанные самим Зеленским и поддержанные его избирателями, состоятся.

Определенным сигналом, безусловно, стало разведение войск в районе Станицы Луганской, однако план Штайнмайера предполагал, что этот процесс будет непрерывным – до тех пор, пока войска не будут разведены по всей линии разграничения. А потому вслед за одним сектором уже должен быть хотя бы второй.

Без таких шагов отдельные инициативы выглядят не более чем предвыборным пиаром.

Саммит Украина – ЕС: кто подставил Гройсмана

Невзрачный саммит Украина – ЕС все-таки получил продолжение. Не такое, какое хотели его официальные организаторы, но, вполне возможно, именно такое, какое хотели его тайные организаторы.

Премьер Гройсман обвинил экс-президента Порошенко в том, что именно он организовал скандал с недопуском на саммит вице-премьера по евроинтеграции Климпуш-Цинцадзе. Заявление противоречивое, однако основания для него есть.

И Гройсман их объяснил: едва вице-премьера не пропустили на форум, как тут же на месте оказались съемочные группы Пятого и "Прямого".

Учитывая тот факт, что съемочные группы из зала явно не могли так быстро преодолеть контроль безопасности и немалое расстояние между служебным входом (через который пропускали СМИ) и парадным (через который пыталась пройти Климпуш-Цинцадзе), можно сделать вывод: каналы Порошенко послали на мероприятие по две съемочные группы. И у "дублеров" не могло быть иной цели, кроме заранее спланированного скандала с вице-премьером.

Правда, даже в этом случае Гройсману нужно винить только собственную команду. За организацию саммита отвечали службы правительства, подчиненные министру Кабмина Саенко – человеку самого Гройсмана. Да, во власти хватает тайных агентов Порошенко – если они смогли вписать в речь Зеленского пассажи из речи экс-президента, то и Климпуш-Цинцадзе вполне могли вычеркнуть. Но спрос все равно с Саенко, то есть с Гройсмана – и только он сам виноват, что его акции в глазах Евросоюза очень упали.

Однако подставил Гройсмана не только Порошенко. В теории организацией саммита должна была заниматься Банковая, но там сейчас заниматься этим просто некому. Дошло до того, что впервые за всю историю Администрация-Офис президента не организовал раздачу ТВ-сигнала телеканалам – новые люди не знали, что это нужно делать, – и телеканалы в результате брали сигнал у представительства Евросоюза.

Так что Гройсман пострадал из-за того, что решил по доброй воле помочь Зеленскому. Но и акции последнего после провальной организации саммита тоже явно не повысились.

Ляжет ли Банковая под Брюссель?

Однако у украинского президента еще есть шанс исправить впечатление о себе. Вчера появились два заявления, которые тоже явно являются последствиями саммита. Брюссель заявил, что ждет от украинской власти возвращения нормы об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а Банковая – о необходимости пересмотреть мораторий на экспорт леса в Евросоюз. Второе тоже, как известно, является требованием Брюсселя.

Окончательные выводы, безусловно, делать рано, однако похоже, что Зеленский хочет слегка переориентировать внешнюю политику Украину, перенеся центр влияния на нее из Штатов в Европу.

Порошенко откровенно ориентировался на Белый дом, и это позволяло посылать Брюссель в ситуациях, когда евротребования были невыгодны для страны (как в случае с экспортом леса) или окружения самого Порошенко (как в случае с ответственностью за незаконное обогащение). Если Зеленский переориентируется на Брюссель (а это вполне логично, учитывая потерю интереса к Украине в Вашингтоне), то требования ЕС придется выполнять так же свято, как и требования МВФ. Иногда это хорошо для борьбы с коррупцией, но иногда плохо для Украины…

Возьмут ли телепространство под контроль?

А еще плохо для Украины то, что некоторые персонажи новой власти объединяются с остатками старой в достижении цели, которую не смог достичь Порошенко, – в установлении полного контроля над телепространством.

Печально известный Нацсовет по ТВ и радио позавчера собрал экстренное заседание по скандалу вокруг несостоявшегося телемоста "НьюсВана" с "Россией 24", а вчера появился комментарий второго лица в Нацсовете Фещук и еще одного его члена Костинского, которые заявили, что этот орган будет требовать себе право лишать телеканалы лицензии за "отрицание территориальной целостности, пропаганду органов государства-агрессора, разжигание вражды, использования языка вражды и случаи распространения фейковых новостей".

Желание Нацсовета получить полномочия закрывать телеканалы без суда вполне объяснимо – он хочет этого еще с 2014 года. Хуже то, что с подобным предложением выступило и руководство СБУ, уже назначенное Зеленским.

Между тем, очевидно, что перечисленные обвинения настолько абстрактны, что подпасть под них может любой телеканал, который не понравится власти. А за фейки первым и вовсе должен быть закрыт "1+1", но кто ж его закроет – теперь это святое.

Но глупость в том, что телемост с "Россией 24" не подпадает ни под одно из перечисленных обвинений. Хотя бы потому, что он не состоялся, – а потому нельзя утверждать, что там отрицали бы территориальную целостность или пропагандировали органы агрессора. И оснований требовать полномочия на основе фейка у Нацсовета нет.

Зачем Порошенко атмосфера ненависти?

Точно так же нет оснований у Генпрокуратуры допрашивать сотрудников "НьюсВана" на основании несостоявшегося телемоста, который сам по себе не нарушал закон.

ГПУ и другим силовым структурам стоило бы серьезно заняться двумя произошедшими за последнюю неделю случаями избиения журналистов "Страны", которые произошли в идентичных ситуациях, – во время репортажей об акциях протеста, за которыми стоит партия Порошенко.

То, что эти акции, судя по всему, являются репетициями Майдана против нынешней власти, уже очевидно для многих. Но то, что титушки Порошенко пытаются восстановить в стране атмосферу ненависти, пока понимают немногие.

Между тем, это рецепт, которым экс-президент пользовался в течение всех пяти лет своего правления: создавал объекты ненависти и натравливал на них всех, кого мог, – налоговую, СБУ, полицию, националистов. Сейчас у Порошенко остался только один инструмент – националисты, и он его максимально использует.

Но цели отличаются. Раньше атмосфера ненависти была нужна Порошенко, чтобы сохранить собственную власть, теперь же он пытается ее воссоздать, чтобы свалить власть чужую. И если силовые структуры новой власти не отреагируют на антигосударственные планы бывшего гаранта, то скоро им придется отбиваться от агрессивных толп, которые придут за ними.