Айварас Абромавичус, которого президент Владимир Зеленский в июне назначил главой наблюдательного совета "Укроборонпрома" подготовил план реформирования вверенного ему государственного концерна.

В распоряжение "Страны" попала презентация программы реструктуризации "Укроборонпрома". Она составлена по всем канонам западного менеджмента - много красочных диаграмм и четкий пошаговый план.

Впрочем, как считает экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук, "это просто красивые картинки, которые не имеют ничего общего с действительностью. На практике этот план не сработает".

Экономист Алексей Кущ говорит, что цель программы Абромавичуса - превратить "Укроборонпром" в своего рода "военный "Нафтогаз" - государство в государстве с миллионными зарплатами и неконтролируемыми ценами.

"В итоге государство будет вынуждено тратить на закупки вооружения в полтора-два раза больше, чем сейчас", - не исключает Кущ.

"Страна" изучила план Абромавичуса и разбиралась, в каких именно ярких слайдах заложена мина замедленного действия.

Как "Нафтогаз", только военный

Новая структура "Укроборонпрома" предусматривает четыре основных модуля - корпоративное управление, корпоративные финансы, работу с непрофильными активами и переход на стандарты НАТО.

Абромавичус предлагает отказаться от прежнего плана по "Укроборонпрому", включающего раздел на отдельные кластеры, аудит (на который Кабмин недавно уже выделил деньги), корпоратизацию, Генеральное агентство перспективный разработок и исследований, подразделение технологий и обороны.

В пояснении к разделу о корпоративном управлении, в частности, указано, что государственный бизнес в общем-то не отличается от частного. А основной целью является максимизация акционерной стоимости за счет увеличения прибыли и эффективной инвестиционной стратегии;

А уже акционер (в данном случае - государство), сам сможет решать, как использовать эту самую "максимизированную стоимость". К примеру, получать дивиденды в бюджет.

По такому варианту, кстати, построена и империя "Нафтогаза". "Там тоже создали максимизированную стоимость взвинтив цены на газ, который уже по итогу получается дороже для людей, чем для бизнеса. Причем государство становится заложником такой мега- корпорации, ведь она перечисляет огромные дивиденды в бюджет, и чем выше у нее прибыль, тем больше отчисления. А прибыль высокая, если дорогой газ, таким образом цена на газ стала своего рода налогом на украинцем. В случае с "Укрборонтпромом" такая ставка на "максимизацию стоимости" чревата тем, что наша армия будет покупать наше же вооружение по завышенным ценам из госбюджета. Понятно, что часть тих денег в виде дивидендов потом снова будет возвращаться в бюджет. Но часть станет оседать в недрах корпорации", - пояснил Алексей Кущ.

"Сразу вопрос: где тут стратегия, задачи по обороне: ракетные технологии, импортозамещение и многое другое, что надо делать в условиях ограниченных ресурсов", - задает вопрос источник "Страны".

По корпоративной структуре Абромавичус предлагает создание совета директоров и бизнес-подразделений. Хотя, как говорит наш источник, все это в "Укроборонпроме" есть - те же бизнес- подразделения - это, по -сути, переименованные дивизионы концерна, а совет директоров "есть на бумаге, но это не первая актуальность, о чем автор просто не знает", - отметил источник.

Правление, по задумке Абрамавичуса, будет состоять из генерального директора и пяти директоров, первый будет иметь двойной голос при голосовании. Гендиректора будет назначать наблюдательный совет. Правление станет утверждать вопросы стратегического развития, бюджет концерна, включая капитальные затраты, а также управлять активами.

"Матричная структура - мы еще не перешли к ее созданию, так как нужны полномочия, постепенно меняем нормативку - и у него ни слова не сказано, как к этому подойти. Тут много завязано и на то, что концерн не имеет права управлять финансами предприятий", - пояснил источник "Страны".

"Подарок" Фонду госимущества и формула эффективности

Сам "Укроборонпром" Абромавичус хочет построить как вертикально- интегрированный холдинг, разбитый на стратегические профильные бизнес-структуры. В каждое из таких подразделений войдут профильные активы, скажем, по военно-морскому флоту. Такие подразделения будут вести свой финансовый баланс, а их производительности станут оценивать по сформированной ими добавочной стоимости. Причем свой "коэффициент присвоят каждому активу.

Непрофильные активы Абромавичус предлагает передать в Фонд госимущества.

"Все это хорошо, но ведь есть и социальный вопрос. К примеру Николаевский судостроительный завод в последнее время поддерживают исключительно за счет ресурсов "Укроборонпрома". Непонятно, что с ним будет делать ФГИ", - удивляется Сергей Бондарчук.

В плане также предложена формула подсчета добавленной стоимости: чистая операционная прибыль после уплаты налогов минус средневзвешенная стоимость капитала (свой капитал плюс задолженность на начало периода).

"Простая формула, понятная как финансистам, так и инженерам, может быть быстро внедрена и применяться на всех уровнях корпоративной иерархии: от холдинга и бизнес-подразделений до функциональных подразделений. Мотивирует, позволяет увеличить доход, уменьшись расходы", - говорится в презентации.

Другими словами, Абромавичус предлагает оценивать экономическую эффективность каждого военного предприятия и отражать эту оценку в его годовом бюджете - в бонусах и "наказаниях". И в качестве примера приводит оценку по нескольким предприятиям.

"По формуле посчитал, какие дивизионы сейчас эффективны, а какие нет. Написал, что морской дивизион "не заслуживает бонусы". Вещи очевидные - про 61 коммунар в Николаеве вся страна знает, а он по формуле высчитал", - иронизирует источник "Страны". Речь идет о все том же "умирающем" Николаевском судостроительном, который "Укроборонпром" поддерживает на плаву из последних сил.

Финансовая реструктуризация предусматривает внедрение международных стандартов финансовой отчетности и капитальное бюджетирование (CapEx), а также "концентрацию на основном бизнеса", то есть, опять таки, отсечение непрофильных активов. Также прописана масштабная "инвентаризация" всех активов и аудит компании из мирового топ-10.

Торговля без посредников и стандарты НАТО

Но новому плану, в структуре "Укроборонпрома" должно появиться агентство по исследованиям и разработка. Оно будет внедрять в наше оборонное производство стандарты НАТО и заниматься планированием, в том числе, по деятельности на международном рынке.

По последнему, кстати, особенно интересно. В проекте предлагается не работает по агентским соглашениям и не платить агентские отчисления посредникам, а искать покупателей напрямую.

"Звучит красиво, но на практике - не реализуемо. Существует огромное количество стран, у которых торговля через агентов - это традиция, и обойти ее никак нельзя. Воплощение в жизнь этого плана выбросит Украину с мирового рынка оружия, чего, кстати, многие страны активно добиваются, ведь мы достаточно серьезный игрок по высокотехнологическим поставкам", - уверен Сергей Бондарчук.

"Открытие оружейного бизнеса имени Абромавичуса. Контракты должны подписывать дивизионы (опять же глыба нормативки, под спецэкспортеров полномочия писались при Кучме, в сегодняшнем законодательстве это не перенесется на других юрлиц). Опять же - расписал процедуры из учета, что "все идет само собой, и производится и продается". А он только регулирует. У нас рынок уже демонополизирован, частные предприятия лицензии экспортные получают. Кто ему проекты принесет, чтобы он "регулировал", - прокомментировал источник "Страны".

"Во многом предложенная реструктуризация затрагивает лишь сферы управления, не затрагивая производственных процессов. Эффективнее реформировать концерн "Укроборонпром", возможно после присвоения Украине статуса особого военного союзника США вне НАТО (ОСВН). Этот статус может быть присвоен Украине на первой встрече в будапештском формате рамках реализации будапештского меморандума. Такой статус позволил бы Украине начать реальное военно-техническое сотрудничество с США, в рамках которого возможно внедрение стандартов качества и контроля США, приобретение военных технологий (в т. ч. различных технологий двойного назначения), по льготным ценам, обеспечение оптимизации и экономии производственных процессов и пр.", - считает директор Международной ассоциации "Институт национальной политики" Юрий Шулипа.

По мнению Сергея Бондарчука, нужно на уровне СНБО определиться какие рынки вооружения для Украины приоритетные и дальше идти от запросов потенциальных клиентов - тратить деньги и развивать именно те отрасли ВПК, которые окажутся наиболее востребованными. И, конечно же, добиться того, чтобы украинская армия получала качественное и современное оружие.

Но данная презентация не имеет к такой стратегии никакого отношения. Такое впечатление, что попросту создают медийный шум, чтобы объяснить общественности почему Абромавичуса отправляют рулить в "Укроборонпром", - подытожил Бондарчук.