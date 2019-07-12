На прошлой неделе Украина получила нового начальника таможенной службы. Конкурс выиграл Максим Нефедов, первый замминистра экономического развития и торговли. Об этом сообщала "Страна".

Отдельная таможенная служба является новым органом власти и создается "с чистого листа". Раньше функции таможни были растворены в фискальной (налоговой) службе.

За длинную бороду молодого чиновника называют "хипстером". Что помимо этого факта известно о новом начальнике таможни, и о чем он предпочитает молчать, разбиралась "Страна".

Жена скрывает свою зарплату

В своей декларации за 2017 год Максим Нефедов указал, что его гражданская жена Яна Калмыкова работает в "Метинвест холдинге".

Этот холдинг относится к структурам олигарха Рината Ахметова.

Максим Нефедов и Яна Калмыкова на ЛГБТ-параде в Киеве. Фото: facebook.com/max.nefyodov

Согласно декларации, и сумму зарплаты, и сумму дополнительных благ сожительница замминистра отказалась ему сообщать:

Источник: public.nazk.gov.ua

Кроме своих доходов, гражданская жена Максима Нефедова отказалась ему сообщать также сумму имеющейся у нее "налички" (в долларах и евро), а также размер банковского депозита в банке "ПУМБ" (тоже принадлежит Ахметову):

Источник: public.nazk.gov.ua

Аналогичная ситуация повторилась и в 2018 году: Максим Нефедов не стал обнародовать в декларации доходы, суммы наличных и банковских вкладов своей гражданской жены. При этом он снова сослался на то, что жена не предоставила ему нужную информацию.

Более того, в 2018 году ситуация еще усугубилась: гражданская супруга Нефедова получила кредит в том же банке "ПУМБ".

И в этом случае суммы кредита и платежей по нему супруга нового начальника таможни тоже якобы отказалась ему сообщать:



Источник: public.nazk.gov.ua

Такое утаивание доходов гражданской жены явно не вяжется с имиджем открытого прогрессивного чиновника, которого придерживается Максим Нефедов. Через таможню проходят многомиллиардные обороты. Поэтому глава таможни, от которого даже собственная жена (пусть и гражданская) два года успешно прячет свои доходы (которые получает от структур Ахметова), выглядит несколько странно.

Чем в "Метинвест холдинге" занимается жена Нефедова

"Стране" удалось обнаружить чем занимается в "Метинвест холдинге" гражданская жена Максима Нефедова. Ее данные фигурируют в отчете корпорации перед инвесторами за 2018 год. Должность Яны Калмыковой указана здесь как "менеджер по связям с инвесторами":

Источник: metinvestholding.com

"Метинвест холдинг", где работает жена Максима Нефедова – крупнейший в Украине металлургический холдинг. Он владеет двумя крупнейшими металлургическими комбинатами – мариупольскими "Азовсталь" и комбинатом имени Ильича.

Также в состав холдинга входят предприятия по добыче железной руды – Северный, Центральный и Ингулецкий горно-обогатительные комбинаты. Углем предприятия холдинга снабжает "Покровское шахтоуправление", а коксом – Авдеевский коксохимзавод.

Конечными владельцами (бенефициарами) "Метинвест холдинга", согласно данным украинского реестра юридических лиц, являются Ринат Ахметов и Вадим Новинский:

Источник: usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Как сообщала "Страна", Ринат Ахметов вместе с олигархом Игорем Коломойским курируют предвыборный проект "Оппозиционный блок". А второй совладелец "Метинвеста" олигарх Вадим Новинский баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Мариуполе.

Преодолевая ненависть, жена работала в России

До "Метинвеста" гражданская жена Нефедова Яна Калмыкова работала в России. В мае 2014 года она сообщила в своем Фейсбуке, что ее начинало "тошнить от ненависти ко всему, что связано с РФ", хотя она там и работает:

Источник: facebook.com/yana.kalmykova.7

Раньше, 18 марта 2014 года, она предложила "писать петицию, чтобы РФ обнесли высоким-высоким забором и залили цементом". А в ответ на вопрос "Не в Москве ли сейчас живешь?" ответила "Именно так":



Источник: facebook.com/yana.kalmykova.7

Родственники жены ввозят б/у-авто из США

Сергей Калмыков, тесть нового начальника таможни Нефедова, больше 20 лет работал заместителем начальника следственного управления ГУМВД Львовской области. С 2011 года он вышел на пенсию и занялся адвокатской деятельностью. Об этом тесть чиновника сообщил в своей автобиографии, которая размещена в открытом доступе на сайте Кабмина. Автобиографию он подавал для участия в конкурсе на должность директора Государственного бюро расследований:

Источник: kmu.gov.ua

В этой же автобиографии тесть Максима Нефедова сообщил, что у него есть две дочери – Яна и Юлия.

Юлия Калмыкова (сестра Яны Калмыковой, гражданской жены Нефедова) числится директором и владельцем львовской фирмы "Бианка компании".

На эту фирму записан комплекс строений площадью около 2300 кв. м. по улице Стрыйской, 195-А во Львове. Это автосервис "СТО Любе", расположенный возле стадиона "Львов-Арена":

СТО "Любе", г.Львов. Источник: google.com/maps

Еще по этому адресу зарегистрирован крупный импортер автомобилей "Любе авто", который специализируется на импорте б/у автомобилей из США и Европы. Автомобили закупаются на аукционах, затем перевозятся и растаможиваются в Украине:

Источник: auto24.org

Фирма-автоимпортер "Любе авто" записана на Андрея Дулика. Это муж Юлии Калмыковой: об этом он сам сообщил в декларации за 2016 год. Тогда он работал оперуполномоченным отдела раскрытия нарушений в таможенной сфере управления фискальной службы в Львовской области.

Так что интерес Максима Нефедова к работе таможни, наверное, не случаен: муж сестры его гражданской жены тоже был раньше связан с работой таможенных органов.

По сведениям самой компании "Любе авто", фирма за последние годы импортировала больше двух тысяч автомобилей. Ее филиалы расположены в Харькове, Киеве, Одессе и других городах.

Получается, что ближайшие родственники жены нового главного таможенника занимаются импортом автомобилей в крупных объемах.

В результате у Максима Нефедова налицо конфликт интересов: семейный бизнес ближайших родственников его гражданской жены ведется в той же сфере, которым чиновник будет руководить по долгу службы.

За два года Нефедова дважды ограбили

Еще Максим Нефедов отличился тем, что в 2016 и 2018 годах дважды стал жертвой грабителей. "Страна" сообщала, что в июле 2016 года у Максима Нефедова угнали элитный кроссовер Infiniti EX35 2008 года выпуска:

Фото: facebook.com/max.nefyodov

После этого фотокорреспонденты "Страны" встретили замминистра экономики в центре Киева, когда тот садился за руль Audi A6 2.0 Т Quattro на львовских номерах:

Нефедов водит Audi, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В результате в декларации за 2017 год чиновник был вынужден сообщить, что авто принадлежит его гражданской супруге Яне Калмыковой:

Источник: public.nazk.gov.ua

В ноябре 2018 года Максима Нефедова ограбили снова: воры-альпинисты взломали квартиру на улице Шелковичной, пока член правительства проводил отпуск на фестивале Burning man в Неваде (США). Об этом сообщала "Страна".

Кражу обнаружил сам Нефедов после возвращения из США в Киев. Как удалось узнать "Стране", у него украли дорогую коллекцию браслетов с ручным рисунком фирмы Frey Wille, а также часы и некоторые украшения.

И если исчезновение нескольких серебряных сережек, золотой цепочки, а также часов "Zenit" и "Iwatch" Нефедов пережил спокойно, то кража его любимой коллекции покрытых эмалью рисованных вручную браслетов австрийского производства ювелирного дома "Frey Wille" его сильно расстроила.

Чем владеет сам Нефедов

Хотя гражданская жена нового начальника таможни систематически скрывает от него зарплату, сам чиновник указывает в декларациях неплохие доходы и активы.

Из недвижимости в декларациях молодого чиновника указана квартира в Киеве площадью 133 кв. м. Она была приобретена в августе 2014 года, ее стоимость составила 5 млн. 286 тыс. гривен. Также на имя сестры чиновника Анны в том же 2014 году была куплена 55-метровая квартира в Киеве. Этой квартирой Нефедов пользуется, согласно декларации, в качестве места регистрации (прописки).

На должности первого замминистра Максим Нефедов получил зарплату в 2017 году 916 тыс., в 2018 году – 1,1 млн. гривен.

Наличкой Нефедов хранит $39 тыс., в "Ощадбанке" у него лежит 120 тыс. грн, в "ПроКредитБанке" - $2,6 тыс. Суммы наличных и банковских вкладов гражданской жены, как мы уже говорили, Нефедов не стал указывать под предлогом, что жена ему это не сообщила.

Еще замминистра задекларировал часы Zenith El Primero Automatic, которые купил десять лет назад.

Кроме того, по словам владельца украинского бренда одежды Indposhiv, у Максима Нефедова есть, по меньшей мере, 45 костюмов этого бренда.

Чем Нефедов занимался раньше

Широкой общественности Максим Нефедов известен как один из создателей системы электронных госзакупок "Прозорро". Недавно к ней добавилась система продаж имущества ликвидированных банков и малой приватизации Prozorro.Sale. Сейчас Нефедов также курирует в Министерстве экономического развития и торговли торговые отношения с другими государствами.

35-летний Нефедов после окончания Киевского национального университета им.Т.Шевченко в 2006-2010 годах работал в инвесткомпании Dragon Capital, где занимал должность вице-президента, а затем директора инвестиционно-банковского департамента.

В 2010 году он стал управляющим партнером инвестфонда Icon Private Equity.

В Кабмин Нефедов, если ему верить, попал довольно случайно. Как сообщала "Страна", по словам Нефедова, на должность замминистра экономического развития он попал благодаря смс-рассылке - разослал всем министрам смс, что готов оказаться полезным и Абромавичус (тогдашний министр экономики) предложил ему работу.

Затем, в ноябре 2016 года, Максим Нефедов стал первым заместителем министра экономики, первого вице-премьера в правительстве Гройсмана Степана Кубива.

В конце 2018 года Максим Нефедов участвовал в создании нового политического проекта под названием "Люди важливі". В нем засветились довольно неоднозначные персонажи:

депутат Киевсовета, исключенный из фракции "Самопомощь", Сергей Гусовский;

скандальный нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко;

главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов (близкий к экс-секретарю СНБОУ Турчинову);

экс-министр экономки Айварас Абромавичус.

Вел тогда заседание проекта глава компании BRDO Алексей Гончарук. Его президент Зеленский недавно назначил замглавы своей администрации Андрея Богдана.

Постоянный участник ЛГБТ-парадов

Еще в свободное от работы время новый главный таможенник принимает участие в ЛГБТ-парадах. В мае этого года он поучаствовал в ЛГБТ-марше в Киеве. Там было сделано следующее необычное фото:

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Нефедов также участвовал в ЛГБТ-параде в 2017 году. Об этом тоже сообщала "Страна".