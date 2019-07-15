Социологические опросы уверяют, что в Верховную Раду нового - девятого - созыва, вероятнее всего, попадут только пять политических партий. Это пропрезидентская "Слуга народа" (СН), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко (ЕС), "Голос" певца Святослава Вакарчука и "Батькивщина" бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

Основой будущей коалиции, судя по всему, станет фракция СН, которая, исходя из прогнозов, станет самой большой в новом парламенте. Главная интрига - кто составит ей компанию. Менее всего возможен альянс с партией Порошенко - из-за антагонистических противоречий в политике и просто плохих человеческих отношений.

А вот с остальными политсилами есть варианты.

Порошенко за скобками

В СН пока не хотят конкретизировать, с кем из проходных партий они готовы заключить коалиционное соглашение. "С кем мы будем объединяться, я вам сейчас не отвечу. Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути", - сказал лидер пропрезидентской партии Дмитрий Разумков в одном из своих интервью.

Вероятно, пока базовым вариантом для "Слуги народа" является сценарий, по которому они могут создать большинство в более 226 депутатов сами, не привлекая другие фракции. Тем более, что помимо депутатов из списка СН и мажоритарщиков, которые выдвинуты партией, в президентскую фракцию можно привлечь и мажоритарщиков-самовыдвиженцев (которые традиционно тяготеют к соглашательству с властями).

Однако падающие рейтинги партии Зеленского уменьшает вероятность такого сценария.

"Если фракция не соберет 226 депутатов, необходимых для создания коалиции, придется договариваться на стороне", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

Выбор, судя по всему, предстоит из четырех партий, которые, согласно прогнозам социологам, вместе со СН преодолеют 5%-й избирательный барьер.

Маловероятно, что "Слуга народа" будет создавать коалицию с ЕС. Партия экс-главы государства строит свою избирательную кампанию на тотальной критике действий Зеленского, собственно, придерживаясь линии поведения, начатой еще в президентскую гонку.

В комментарии "Стране" заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко (№15 в списке ЕС) дала понять, что ее партия готова лишь на "сотрудничество" с СН в парламентских стенах, то есть на ситуативные голосования. "Как было в этом парламенте (восьмого созыва - Прим.Ред.), когда коалиция БПП и "Народного фронта" сотрудничала по разным вопросам с партиями "Батькивщина", "Самопомощь" и так далее", - сказала Луценко изданию. И только в том случае, если это будет в интересах ЕС. "Мы заинтересованы в том, чтобы государство Украина (при президенте Зеленском - прим. ред.) двигалась в том же направлении, в котором двигались мы", - объяснила Луценко.

Впрочем, нападки на Зеленского со стороны ЕС все равно будут продолжаться.

"Они (партия Порошенко - прим. ред.) продолжат бить по Зеленскому. Просто они реваншисты, желающие взять верх над прежним победителем в политической борьбе", - комментирует эксперт Карасев.

Тимошенко в противовес Вакарчуку

Теперь рассмотрим другие варианты коалиции. В интервью изданию "Бабель" глава избирательного штаба СН Александр Корниенко, отвечая на вопрос о потенциальных партнерах в переизбранной Раде, назвал "Голос" Вакарчука и "Сила и честь" экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко. "Мы бы хотели формировать коалицию с новыми (политсилами - прим. ред.)" - подчеркнул Корниенко.

Правда, по последним данным, рейтинг партии Смешко составляет лишь 2,5-4% среди определившихся респондентов, что оставляет мало шансов за полторы недели на приемлемый результат на выборах.

"Голос" - другое дело. И там допускают вхождение в коалиционный союз с СН.

"Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, которая готова реализовывать программу, которая отвечает "Голосу". Поэтому да, действительно, теоретически - вполне возможно", - заявил в комментарии "Радио Свобода" Ярослав Юрчишин (№7 в списке "Голоса"). Однако он считает, что переговоры о создании коалиции должны проходить уже после голосования.

"Нужно понимать, как будет формироваться большинство, какие задачи она перед собой ставит и соответственно от этого уже будет реализация практических шагов", - сказал Юрчишин.

Политолог Анатолий Октисюк в комментарии "Стране" выразил уверенность, что на самом деле "Голос" заинтересован во вхождении в провластную коалицию, формируемую СН. "Насколько я знаю, велика вероятность, что они (партия Вакарчука - прим. ред.) будут создавать коалицию со "Слугой народа" и идти во власть, в частности, в правительство", - говорит Октисюк.

При этом он сомневается, что "Голос" станет надежным союзником СН в парламенте. "Вакарчук и компания будут все равно руководствоваться своими интересами, и после "медового месяца", если в какой-то момент их перестанут удовлетворять действия "Слуги…", они, недолго думая, "качнут" ситуацию, выйдя из коалиции и запустив, при возможности, процесс досрочных выборов", - полагает Октисюк.

Поэтому Офису президента выгодно уравновесить Вакарчука в коалиции собственной большой фракцией и партией Тимошенко.

Последняя, к слову, всячески демонстрирует желание быть в процессе.

Например, в разговоре со "Страной" внефракционный народный депутат Сергей Тарута (№2 в списке партии Тимошенко "Батькивщина") настаивал на необходимости уже сейчас "Слуге народа", "Батькивщине" и "Голосу" создать рабочую группу для составления коалиционного соглашения.

"Мы видим, что с большой вероятностью три политические силы должны сформировать новое большинство.... Жизнь покажет, кто войдет (в парламент - прим. ред.), а кто - нет. Но по основным параметрам уже сейчас можно вести дебаты, готовить четкую стратегию, что нужно сделать за пять лет, какие цели будут достигнуты за 15 лет... Что необходимо сделать парламенту, а что - правительству. Какой будет состав правительства, какая конструкция правительства. Тогда мы на следующий день, когда откроется парламент, сможем говорить о деле", - прокомментировал Тарута.

Комментаторы в кулуарах парламента объясняют напор Тимошенко ее желанием гарантировать свое участие в послевыборным дележе портфелей. Злые языки даже говорят, что лидер "Батькивщины" надеется отвоевать себе в подковерных играх премьерское кресло.

Правда, эксперты "Страны" сомневаются, что если такую задачу поставила себе Тимошенко, у нее получится ее решить. "Она тоже реалист и понимает, что при ее нынешнем рейтинге торговаться за премьера будет сложно", - говорит политолог Карасев.

По информации издания, Тимошенко ведет сейчас сложную игру, встречаясь с потенциальными партнерами в коалиции, прежде всего, Зеленским (официально) и Вакарчуком (неофициально).

"Мы не видим, чтобы набирались голоса под нее", - говорит источник издания в окружении Тимошенко.

"По моим сведениям, максимум, что ей могут предложить в общей коалиции - кресло спикера парламента, что для нее, конечно, тоже неплохо. Но ей еще нужно показать результат на выборах", - комментирует эксперт Октисюк.

Возможно, его попробуют в определенном смысле улучшить даже после голосования. Как говорит источник в "Батькивщине", команда Тимошенко нацелена после выборов завести в новую фракцию победителей в мажоритарных округах, которых партия не выдвигала. С большей по численностью фракцией в внутрипарламентских играх можно большего добиться.

"Ничьи" мажоритарщики будут на вес золота. Мы тоже поборемся за них", - комментирует собеседник. И в этой кулуарной борьбе "Батькивщине" будет не менее сложно, чем за правительственные должности.

Коалиция для мира

Вариант договоренностей со второй по популярности "Оппозиционной платформой" официально не рассматривается в СН.

Вот только ОПЗЖ - единственная политсила, готовая поддержать реализацию политической части Минских соглашений (особый статус для Донбасса и амнистия), что откроет дорогу к прекрашению войны и к мирной реинтеграции Донбасса.

Ни одна из других партий-потенциальных партнеров "Слуги народа" по коалиции ("Батькивщина" и "Голос") не готова к таким голосованиям, а, скорее, в той или иной степени склоняется к позиции политсилы Порошенко, которую сегодня представляет собой образец "партии войны".

Поэтому, если партия Зеленского захочет сдвинуть с мертвой точки мирный процесс по Донбассу и начать реализацию политической части Минских соглашений, то единственным ее союзником в этом будет только "Оппоплатформа".

Кроме того, встречи лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером, дают понять, что Москва, при условии вхождения "Оппоплатформы" в правительство, готова на компромиссы с Украиной по транзиту на газ и цене на него после 1 января 2020 года, когда истекает прежний контракт на газ и велика вероятность прекращения транзита и начала новой газовой войны.

"Любая коалиция без "Оппозиционной платформы - За жизнь" не решит главные для страны вопросы - то, что обещал людям новый президент - принести мир и снизить цену на газ", - комментирует "Стране" народный депутат Николай Скорик (№ 16 в списке ОПЗЖ).

Но коалиция с "Оппоплатформой" чревата для Зеленского противостоянием с националистами, к которому Офис президента, судя по последним событиям, абсолютно не готов.

Кроме того, в отличие от Тимошенко или "Голоса", рейтинг "Оппоплатформы" позволяет ей претендовать на более серьезную квоту при распределении мест в новой структуре власти, что также Банковой может не понравиться.

Решением могут быть ситуативные голосования за законы, чью важность одинаково понимают в команде Зе, и в "Оппозиционной платформе…". Но даже такой вариант, возможно, ударит по Зеленскому.

Хотя в куда большей степени по нему ударит отсутствие каких-либо перемен в стране по ключевым вопросам, которые обещал решить новый президент.