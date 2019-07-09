Телемост с Россией: готова ли Украина?

Безусловная тема дня – запланированный и позже отмененный телемост телеканала "НьюсВан" с "Россией 24". Отменили свой проект телевизионщики, естественно, не по собственной инициативе: вчера всю первую половину дня промайдановские и националистические партии соревновались в том, кто сильнее поугрожает инициаторам или власти в связи с намеченным мероприятием.

Власть в итоге тоже встала на сторону противников телеканала. Оказавшись перед угрозами со стороны националистов и без поддержки власти, "НьюсВан" уступил. И вся эта ситуация позволила сделать неприятные для страны выводы.

Зеленский и его соратники постарались все свести к тому, что инициатива телемоста – не более чем способ пиара как для сторонников идеи, так и для ее противников. И такая попытка уйти от сути вопроса не удивительна, поскольку и сам Зеленский, и его партия перед выборами находятся на растяжке: с одной стороны, они продолжают политику Порошенко, с другой – пытаются удержать своих избирателей, проголосовавших против политики Порошенко.

Идея телемоста с "крамольной" "Россией 24" преступна только в головах тех, кто продолжает жить в матрице, созданной в предыдущие пять лет. Общество, более половины которого хочет переговоров и компромисса не только с Россией, но даже с непризнанными "республиками", намного больше готово к телемостам, чем его элита. Ведь сложно предположить, что те, кто хочет компромисса с Москвой, вдруг захотят, чтобы переговоры с Москвой от них засекретили.

А значит, Украине действительно нужна смена элиты. Но только не по принципу обезличенных "новых лиц" из "Слуги народа" и "Голоса" – Украине нужна элита, которая будет соответствовать настроениям общества. И ближайшие выборы – лучший шанс для этого.

Когда "Оппозиционная платформа" обойдет "Слугу народа"?

Социология показывает, что понимание необходимости выбрать парламент, соответствующий настроениям общества, растет, хотя и не слишком быстро. Если две недели назад "Слуга народа" собирала стабильно 48-49% голосов, неделю назад – 43-45%, то вчерашний соцопрос Центра имени Яременко и "Соцмониторинга" дал партии Зеленского уже всего 41%. С такой динамикой к концу недели ее рейтинг должен опуститься ниже 40%.

И в этом смысле становится понятным, почему Зеленский так спешил с роспуском парламента: ведь если каждую неделю терять по 4-5%, рейтинга хватит лишь до конца сентября. Это, конечно, утрировано, но общий смысл верный. И тенденция падения может привести к тому, что проводить досрочные местные выборы нынешней осенью уже не будет смысла. Разве что Зеленский, получив парламент и правительство, вдруг начнет выполнять основные пункты предвыборной программы, во что не очень верится.

И не верит в это все больше избирателей. Поэтому продолжается стабильный рост рейтинга второй по популярности политической силы – "Оппозиционной платформы – За жизнь". За прошлую неделю партия Бойко прибавила 1,5%, на этой неделе – еще полпроцента, а неделя еще только началась.

Тенденция очевидна: не всем избирателям Зеленского по душе Бойко или Медведчук, но многие из них видят, что у "Оппозиционной платформы За жизнь" есть не только лозунги мира, но и эксклюзивный инструментарий его достижения. Тот же несостоявшийся телемост на приписываемом Медведчуку "НьюсВане" в глазах половины пока еще избирателей "Слуги народа" – это один из инструментов, позволяющих вернуться в мирный 2013-й. А потому дальнейшее перетекание электората "Слуги народа" к "Оппоплатформе" неизбежно.

И самый интересный вопрос в том, когда именно партия Бойко обойдет партию Зеленского.

Саммит Украина – ЕС: еще не власть с уже не властью

Зеленский же тем временем пожинает лавры победы. Вчера он впервые как президент провел саммит Украина – ЕС, который, по иронии судьбы, оказался последним саммитом для главы Евросоюза Туска. Однако цена этого "исторического" саммита – 130 миллионов евро помощи Украине, что было бы много для его участников, но в масштабах страны растворится незаметно.

И самым запоминающимся событием саммита станет не дебют Зеленского и не прощание Туска, а казус с вице-премьером по евроинтеграции Климпуш-Цинцадзе (идет по спискам партии Порошенко), которую на мероприятие не пустили. Причем сама вице-премьер почему-то увидела в этом козни премьера, и в результате весь саммит в информпространстве сопровождался их перепалкой.

Что касается смысловой нагрузки "исторической" встречи, она нулевая. Потому что украинский президент еще не готов говорить от имени страны, а президент ЕС уже не может говорить от имени своего объединения. Обещания Туска вчера – это как указы Порошенко, изданные после поражения на президентских выборах: принять можно любое решение, но потом новое руководство Евросоюза все легко отменит.

А то, что ЕС уже в ближайшие недели изменится, очевидно. Новые персоналии во главе его институций имеют свои взгляды на ситуацию с Украиной и Россией, и это не их личные взгляды, а позиция тех, кто избирал новый Европарламент. Поэтому историческим без кавычек скорее будет следующий саммит Украина – ЕС, где Европа будет представлена уже новым руководством. К этому нужно быть готовым и Зеленскому, и стране в целом.

Почему Зеленский "изучает" закон о ВСК?

Пока президент приветствовал Туска и сразу прощался с ним, его представители вели в парламенте дискуссию по поводу закона о временных следственных комиссиях, который был принят Верховной Радой, но который Зеленским до сих пор не подписан, вопреки законодательным нормам.

Точку зрения Верховной Рады в дискуссии уже несколько дней представляет Парубий. Ему вчера ответил полпред президента в Раде Стефанчук, который сказал, что гарант еще изучает закон и что Порошенко задерживал некоторые законы намного дольше, однако спикер на это не реагировал. Парубий ответил на ответ тем, что у Рады осталось всего четыре дня, чтобы отреагировать на возможное вето Зеленского.

И в этот раз спикер (как бы к нему не относиться) объективно прав. Судя по всему, Банковая действительно затягивает с вето до того момента, когда Рада уже не сможет собраться, чтобы его преодолеть. А этот закон действительно очень важен, поскольку делает из парламента весьма мощный инструмент контроля за исполнительной властью. Чего, понятно, никакая исполнительная власть не хочет.

Но хуже всего то, что Банковая прикрывается прецедентами времен Порошенко. На окончательное изучение закона о ВСК там времени не нашли, зато нашли время на изучение всего списка законов, подписывавшихся или ветировавшихся предыдущим президентом.

Между тем, Зеленский вроде бы шел на выборы как кандидат, который должен был устранить все незаконное, что происходило за последние пять лет. И оправдывать собственное нарушение закона нарушениями предшественника – некрасиво прежде всего в глазах собственных избирателей.

Ефремов получил шанс на свободу

Тем временем отдельные исправления незаконных действий прошлой власти все-таки происходят, но новая власть к этому отношения не имеет. Вчера стало известно о решении Верховного суда, который изменил подсудность в деле бывшего лидера парламентских регионалов Ефремова, который находится за решеткой уже почти три года – без приговора и по явно "липовому" обвинению.

Такое решение ВСУ позволит перевести рассмотрение дела в другой суд, и велика вероятность того, что другой судья увидит очевидное – что Ефремов сидит ни за что. И трехлетнее пребывание в СИЗО наконец закончится.

Конечно, спасибо Зеленскому за то, что при нем такое становится возможным. Однако сам президент до сих пор ничего не сказал о политических репрессиях при предшественнике и, тем более, не дал команды пересмотреть все политические дела предыдущего режима. Да и решение Верховного суда появилось скорее благодаря возвращению в Украину известного юриста Андрея Портнова.

Но, так или иначе, даже самые мрачные дела времен Порошенко сдвигаются с мертвой точки. И потому надежда на изменение страны к лучшему остается. Пусть даже вопреки официальной власти.