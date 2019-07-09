В воскресенье, во время посещения Одессы, президент Зеленский так и не утвердил кандидатуру нового главы обладминистрации – предпринимателя-сборщика металлолома Андрея Андрейчикова. А на вопрос журналистов, президент ответил, мол, через неделю назначит губернатора.

"Страна" выяснила, в чем причина задержки с назначением губернатора Одесщины и какие подводные течения могут отбросить от этой должности Андрея Андрейчикова.

Связи с "Родиной" и Приднестровьем

После оглашения кандидата от "Слуги" на должность губернатора, его личность сразу стала поводом для критики президента.

В нескольких СМИ появилась информация о связях Андрейчикова с "сепаратистами" - Игорем Марковым, Дмитрием Черепом и Сергеем Кушниром. Если принять за связи участие в соучредителях ООО “Мисливець 2007” вместе с Черепом и Кушниром, которые, в свою очередь, были дружны с Игорем Марковым.

Сам Зеленский, комментируя слухи о связях Андрейчикова с сепаратистами, сказал, что ему об этом ничего неизвестно.

"Нет никаких связей. Дайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", - заявил президент.

Также появилась информация и о том, что предприятия Андрея Андрейчикова экспортировали украинский металлолом в непризнанную ПМР.

Впрочем, на совершенно законных основаниях – санкции с металлургического комбината в Рыбнице были сняты Петром Порошенко. Также ничего противозаконного нет и в соучредительстве в ООО “Мисливець 2007” – по сути, это закрытый охотничий клуб со своими угодьями.

Таких клубов для "избранных" в Украине – пруд пруди, совместная охота и рыбалка – любимый отдых украинского бизнеса. Кроме экспорта лома в ПМР, а также соучредительства в охотничьем обществе, против Андрейчикова нет какого-то сильного компромата.

Если, конечно, не принимать во внимание то обстоятельство, что сам по себе бизнес на сборе металлолома в Украине - это сплошная коррупция и криминал.

"Украинский рынок оптового сбора и торговли ломом металла - полностью коррумпирован и крышуется полицией и СБУ, в зависимости от региона, - сказал "Стране" один из бизнесменов, которые работают на этом рынке. - На первичном уровне - половина сбора металлолома - это порезка брошенных металлоконструкций заводов в АТО и заброшенных труб оросительных и водоснажающих предприятий. Этим последнее время занимаются "активисты" из разных общественных организаций под крышей СБУ и полиции. Вторая половина объема сбора металлолома - это рабский труд бродяг и обездоленных людей".

Поэтому не удивительно, что на этом рынке Андрейчиков пересекался и сотрудничал отнюдь не святыми людьми. Начиная от того же Игоря Маркова и заканчвая экс-президентом Петром Порошенко и не так давно свергнутым "хозяином" Молдовы Плахотнюком.

Сам по себе Андрейчиков - обычный парень родом из Молдовы, из той самой Рыбницы, куда позже продавал металлолом. Работал слесарем, учился в университете, окончил его в 2000-м году, еще будучи студентом, занялся бизнесом.

По словам источников "Страны", которые были близки с Игорем Марковым, Андрей Андрейчиков действительно был знаком с беглым одесским бизнесменом. Однако на момент знакомства был всего лишь одним из бизнес-партнеров.

"Андрейчиков был заинтересован в продвижении своего бизнеса. Его кто-то еще в начале 2000-х свел с Марковым, который занимался мусорным бизнесом и по сути был владельцем городской свалки. Также у Маркова были огромные связи с одесскими милиционерами и ему нужен был младший бизнес-партнер, который бы занялся сбором металлолома – открыв пункты по городу, и контролируя бригады бомжей – металлосборщиков на свалке. Точно так же и экс-нардеп Алексея Козаченко, предприятия которого экспортировали металлолом, поддерживал бизнес-отношения с Марковым – сбор металлолома подразумевает тесные связи с людьми, которые контролируют сбор мусора и свалку. Как бы не смешно это звучит, но это огромные деньги. Но настоящим бизнес-партнером с Марковым Андрейчиков не был, он вообще далек от политики", - рассказал источник "Страны".

Связи с Плахотнюком и Порошенко

Впрочем, бизнес-партнерство с Алексеем Козаченко и с Игорем Марковым вовсе не были основой для процветания предприятий Андрея Андрейчикова.

По словам источника "Страны" в бизнес-кругах Одессы, Андрейчиков еще в начале 2010-х познакомился с Владом Плахотнюком – молдавским олигархом, который и помог наладить одесскому предпринимателю экспорт в ПМР.

"Именно в эти годы и начал подниматься Андрейчиков. Плахотнюк помог ему наладить экспорт металла в ПМР, а уже через Плахотнюка Андрейчиков вышел на Порошенко, который тоже родом из Приднестровья и дружил с Плахотнюком. Андрейчиков платил откаты не только молдаванам, но и в АП Порошенко за бесперебойный канал экспорта. История со снятием санкций Порошенко с Рыбницкого комбината, которые в мае 2018 года ввела Украина, – наглядная иллюстрация лоббирования Порошенко бизнеса Андрейчикова. Но это всего лишь бизнес – они знакомы лишь шапочно, и к политике это отношения не имеет", - говорит источник.

Чужой среди своих

Причина того, что кандидатуру Андрейчикова встретили в Одессе в штыки в том, что он не принадлежит ни к одному одесскому клану. Клан Труханова – Галантерника-Ангерта не имеет на него влияния, противоборствующий клан – Кивана Аднана тоже не контролирует Андрейчикова. Марков далеко, Порошенко до поры был для Андрейчикова своеобразной "крышей".

"Экс-президент как бы защищал его интересы, а с другой стороны – доил его. С Козаченко (один из крупных спонсоров предвыборной кампании Зеленского) Андрейчиков тоже связан лишь бизнесом в одной отрасли", - говорит "Стране" источник в одесских бизнес-кругах.

Какие отношения связывают Андрейчикова с Владимиром Зеленским – пока никому в Одессе неясно. Многие не исключают банального коррупционного момента (то бишь покупки должности).

Как бы там ни было, но когда на ключевую пост центральные власти начинают продвигать "темную лошадку", все местные кланы начинают нервничать и сопротивляться. Видимо тоже самое сейчас происходит и с Андрейчиковым.