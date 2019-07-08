Накануне пятой годовщины трагических событий, произошедших 17 июля 2014 года в небе над неподконтрольной Украине территории Донецкой области - крушения сбитого из установки "Бук" малазийского "Боинга-777", выполнявшего рейс МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, эта, и без того, загадочная история вышла на новый виток развития.

Так, вслед за объявлениями о подозрении в совершении этого преступления (итогом которого стала гибель всех пассажиров и экипажа самолета - 298 человек) четырем фигурантам, в руках у украинских силовиков оказался человек, которого называют важным звеном в установлении истины в этом громком деле.

Свое 58-летие этот уроженец города Снежное, принимавший активное участие в боевых действиях на Донбассе в рядах сепаратистов, справил в киевском СИЗО. Такое решение в отношении подозреваемого в участии в составе террористической организации Владимира Цемаха, известного также, как "Борисыч", в конце июня вынесла судья Шевченковского райсуда столицы Оксана Мелешак.

На 3 июля назначено рассмотрение апелляции по делу Цемаха. Впрочем, состоится ли это слушание - неясно. Дело в том, что вплоть до настоящего времени полный текст "ухвалы" суда первой инстанции, как и информация о ее оспаривании, так и не были выложены в открытой части судебного реестра. Отсутствуют официальные комментарии по "делу Цемаха" со стороны силовиков и властей (как Украины, так и непризнанной "ДНР").

Это, а также целый ряд заявлений о вероятной связи "Борисыча" с историей трагедии малазийского "Боинга", уже породили целую массу вопросов по поводу случившегося с "зенитчиком" из Снежного.

"Страна" выделила наиболее главные из них.

Как Цемах из глубокого тыла "ДНР" оказался в Киеве?

Это главная загадка произошедшего. В настоящее время существует ряд версий.

Так, еще 1 июля на двух ресурсах, которые ведут сторонники сепаратистов - в телеграмм-каналах "Штрих из ДНР" и публициста Романа Манекина указывалось: Цемаха "выкрали Силы Специальных Операций". Они пишут, что "бывшего начальника ПВО ДНР, 1-й Славянской Бригады" сопроводили через линию соприкосновения в инвалидной коляске через пункт пропуска "Марьинка" двое украинских "спецов". Дескать, они довели Цемаха до бессознательного состояния, накачав психотропными веществами, и предъявили пограничникам "ДНР" "липовые" документы родственников мужчины.

Из озвученных примет "похитителей" - лишь отсылка к тому, что оба они являются блондинами и поселились по соседству с квартирой "Борисыча" в Снежном незадолго по его исчезновения.

Якобы мужчины 27 июня выследили Цемаха, после того как он отвез свою жену Ирину на работу. "Борисыча" вырубили ударом бутылкой по голове, и уже обездвиженного - повезли через пункт пропуска.

Когда с подачи российской службы ВВС об истории Цемаха написали украинские медиа, они начали приправлять сюжеты собственными умозаключениями о том, кто на самом деле мог выступать "похитителями" Цемаха. Так, в интерпретации журналиста Юрия Бутусова за операцией по захвату сепаратиста из Снежного-де могут стоять некие сотрудники СБУ. Это совпадает с тем, как описывают ситуацию родственники "Борисыча".

"Со слов адвоката мы знаем, что это сделали сотрудники СБУ и что его в обход блокпостов вывезли напрямую через линию разграничения", - рассказала журналистам его дочь.

Бутусов сравнивает такие действия украинских "чекистов" с работой израильского "Моссада". "Операция прошла весьма драматично, и не все было гладко. Но цель достигнута, и это очень важная цель", - отмечает он.

Впрочем, дефицит официальной информации плодит и другие, в том числе конспирологические версии. В частности, отдельные наблюдатели обращают внимание на нестыковки и некую "фантастичность" развития детективного сюжета с "Борисычем".

Во-первых, это сам по себе перевоз Цемаха на его машине через пункт пропуска "как парализованного", но одновременно - со следами побоев.

"Это конечно бред. Никто на такой риск не пошел бы. Как и история про похищение сотрудниками СБУ - такими вещами может заниматься ГУР (Минобороны Украины - Прим. Ред.), не СБУ. И он не самый интересный объект для такой спецоперации во всей "ДНР". Фото Цемаха с салфеткой с вареньем на голове, без единой видимой травмы, и прочие обстоятельства, наводят нас на мысль об украинской программе "Возвращайся живым", - пишут на этот счет в телеграмм-канале сепаратистов "Донецкий Народный Фронт", намекая, что Цемах сам сдался украинским властям.

Вторая нестыковка касается того, каким образом родственники "зенитчика из Снежного" оказались уведомлены о его задержании. Так, изначально сообщалось, что письмо об этом непонятным способом оказалось в почтовом ящике в доме по месту проживания его семьи. В другой интерпретации - Ирине Цемах (супруге "Борисыча") такое уведомление по "электронке" прислал адвокат сепаратиста Гонтарев.

Сам защитник отказался отвечать на эти и другие вопросы "Страны" сославшись на ранее данную им подписку о неразглашении деталей дела, а также прямой запрет самого клиента. "К нему безосновательно привлекается такое внимание. Это простой, обычный человек", - сказал Гонтарев.

В целом, версия, что Цемаха не выкрали, а просто уговорили на тех или иных условиях приехать в Украину и дать показания - является довольно распространенной среди сторонников сепаратистов.

Что инкриминируется "Борисычу" украинскими силовиками и причем здесь "Боинг"?

Согласно обнародованной в сети копии резолютивной части решения суда об аресте Владимира Цемаха, уроженец Снежного проходит по особо тяжкой статье в части участия в составе террористической группировки "ДНР".

Что может входить в список инкриминируемых ему деяний - вопрос открытый. Но ранее сам "Борисыч" довольно серьезно "задокументировал" себя, став одним из главных героев серии документальных фильмов "Брат на брата". Дюжина таких роликов, сделанных на неподконтрольной Украине территории в 2014-2015 годах, хранятся на Youtube-канале Раменского отделения российской партии "РОДИНА". Основателем этой политической силы является генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Источник видео: youtube.com/Раменское отделение партии РОДИНА

В комментариях "родинцам" Цемах в красках описывал свой боевой путь в составе сил "ДНР" на Донбассе, и даже дал им запечатлеть свой боевой журнал. Среди приведенных в нем событий - бой сепаратистов с колонной 30-й бригады ВСУ под Снежным 6 августа 2014 года на 43-м блокпосту. Прорывавшихся на бронетехнике украинских военнослужащих тогда атаковали из зенитной установки.

По версии украинских силовиков, "Борисыч" занимал должность командира "батальона противовоздушной обороны в/ч 08801" (она же - 1-й отдельная мотострелковая бригада "Славянская") и заместителя командира "батальона в/ч 08819". В перечень инкриминируемых на сегодня Цемаху деяний относятся "обеспечение поставок военной техники, тяжелого вооружения, стрелкового оружия, боеприпасов с территории России", а также их распределение среди своих подчиненных на территории Снежного.

Что же касается конкретных пунктов подозрения, то в настоящее время проверяется причастность Цемаха как к вышеописанному разгрому колонны 30-й бригады ВСУ, так и и роль в атаке на украинские военные самолеты Су-25 в июле 2014 года в зоне АТО. Впрочем, это еще не все.

Так, журналисты издания "Настоящее время", опираясь на фрагменты ряда интервью, которые давал в 2015 году российским "родинцам" Цемах, выдвинули версию о том, что "Борисыч" может обладать важной информацией, в том числе, и по истории со сбитым над небом Донбасса малазийским "Боингом".





Источник видео: "Настоящее время"

В частности, на приведенном выше видео (с 02:24) Цемах рассказывает версию, согласно которой это украинский штурмовик сбил пассажирский борт МН-17. Якобы сепаратисты из зенитной установки целились по двум военным бортам ВСУ, один из которого ликвидировали. А вслед за этим говорит, что "вытягивал какого-то пацана" и кое-что прятал.

"Одно слово в этой цитате авторы видео "запикали", но если читать по губам, то можно предположить, что им могло быть слово "Бук" – зенитно-ракетная установка", - говорится в материале телеканала о задержании Цемаха украинскими спецслужбами.

С версией о том, что именно "Борисыч" и мог прятать тот самый "Бук", из которого и был сбит малазийский "Боинг", согласился ряд комментаторов с украинской стороны. Сепаратисты (например, Игорь Стрелков-Гиркин и Александр Бородай), с этим, естественно, в корне не согласны.

"Цемах говорит о "Боинге" - его слова "я этого пацана вытаскивал" относятся к эпизоду из телефонных переговоров в материалах следствия, где речь идет о российском военнослужащем из состава расчета "Бука", который отстал от машины, и его боевики впоследствии обнаружили и доставили к месту укрытия "Бука". Эту деталь знали только те, кто занимался "Буком", а он рассказал об этом, судя по записи, весной 2015-го - сама запись выложена в июне 15-го", - написал на этот счет журналист Юрий Бутусов.

Иначе фразу "Борисыча" трактует политолог Владимир Корнилов. В его интерпретации, Цемах говорил с "родинцами" не о зенитной установке, а банально выругался.

"Канал "Настоящее время" приводит старое видео с Цемахом (похищенным ныне Киевом из ДНР), на котором приводится фраза с характерным словом, которое по цензурным соображениям традиционно запикали... "НВ" по губам читают, что это было короткое слово из трех букв с "у" посередине. Казалось бы, понятно, что за слово, да? Но нет, его "переводят" как... "Бук"", - полагает Корнилов.

Что на самом деле имел сепаратист из Снежного, и имел ли он какое-либо отношение к трагедии рейса МН-17, в настоящее время также разбирается следствие. Выяснить версию самого "Борисыча" из первых уст в настоящее время не представляется возможным.

P.S. В момент сдачи этого материала стало известно, что заседание апелляции по его делу в понедельник, 3 июля не состоится.

"Слушание перенесли в связи с отсутствием материалов по делу", - сообщил собеседник "Страны" в судейских кругах. Новой датой суда, где Цемаху представится шанс во всеуслышанье заявить свою версию произошедших с ним событий, назначено 30 июля.