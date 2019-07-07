В одесской патрульной полиции разворачивается резонансный конфликт - между руководством и полицейской Зоей Мельник. "Страна" уже рассказывала о нем.

Скандал начался после того, как полицейская опубликовала у себя на странице в ФБ пост, в котором обвинила руководство патрульной полиции Одессы в нарушениях, коррупции и злоупотреблении властью. Также Зоя Мельник упомянула и об угрозах, которые начали сыпаться на девушку в последнее время.

"Стране" удалось пообщаться с активисткой из одесской полиции и узнать, почему конфликт вышел в публичную плоскость.

Что известно о Зое Мельник

Зоя Мельник была известной в Одессе еще до своего поступления в "новую" полицию в 2015 году – девушка активно боролась с арендаторами пляжей, которые повсеместно норовят урезать бесплатную зону берега до минимума. Когда в МВД началась реформа, одесситка в числе первых поступила на работу в патрульную полицию. Однако Зоя Мельник не собиралась просто нести службу. Она начала регулярно выкладывать в соцсетях подробности полицейского быта. Порой, не совсем приятные для начальства.

Это были подробности из той категории, которую ранее тщательно замалчивали: о неразберихе и служебной некомпетентности в патрульной полиции. Например, о попытках начальства побыстрее приступить к "обилечиванию" водителей на дорогах и установке "планов" по количеству составленных протоколов для рядовых патрульных.

Параллельно Мельник била тревогу о том, что полиция игнорирует вызовы по 102, число разбитых патрульный автомобилей зашкаливает, а снаряжения и формы для патрульных не хватает.

Помимо всего Зоя Мельник продолжала дружить со многими журналистами, информируя их о грубых нарушениях - вроде незаконного применения физической силы при задержаниях, а то и просто избиениях граждан полицейскими.

Неудобная позиция Мельник стала настоящей проблемой для руководства одесской патрульной полиции. Сначалоа начальство неоднократно пыталось с ней договориться, предоставив ей возможность заниматься любимым делом – защитой детей и профилактикой семейного насилия. Полицейскую неоднократно пытались перевести в подразделения ювенальной юстиции ГУНП. Однако девушка отказывалась, продолжая нести службу в качестве патрульной. И попутно выносить нелицеприятные проблемы своего ведомства на обсуждение одесситов и СМИ.

"Полиция полностью деградировала"

Как рассказала Зоя Мельник "Стране", для начальства она давно стала персоной нон-грата.

По словам полицейской, начальство патрульной полиции неоднократно пыталось заставить ее замолчать. А после того, как командиры убедились в том, что их подчиненная молчать не собирается, ее начали наказывать. Официально – выговорами, и тем, что называется в армии "защемить по уставу".

"С начала 2019 года меня перевели на пешеходный патруль, поставив охранять калитку у управления патрульной полиции. В патрульной пешие патрули неофициально считаются наказанием – туда переводят провинившихся. В результате я заболела пиелонефритом и чуть не потеряла почку. А в последнее время, после того, как конфликт с начальством зашел совсем далеко, мне начали сыпаться анонимные звонки с угрозами. Сейчас я на больничном, но сдаваться и увольняться по собственному желанию не буду", - пояснила Зоя.

По ее мнению, патрульная полиция полностью деградировала и перестала выполнять те цели, для которых, собственно и создавалась – защищать население от криминала и предупреждать преступления. Вместо этого, по словам полицейской, патрульные вынуждены по приказу начальства вымогать взятки с нарушителей дорожного движения.

Что говорят в полиции

В ответ на обвинения руководство полиции Одессы обвинило мятежницу в огромном количестве служебных нарушений и ненадлежащем несении службы.

По словам начальника одесской патрульной полиции Юрия Рыбака и его замов – начальника мониторинга Владимира Архангельского и командира 3 батальона Дмитрия Равеля, Зое Мельник с самого начала ее службы якобы была предоставлена "экспериментальная" возможность заниматься профилактикой правонарушений в сфере семейного насилия и ювенальной юстиции.

"Я с самого начала предложил Зое Владимировне заниматься этой практикой и в виде эксперимента позволил ей этим заниматься. Но у нас нет возможности, что бы кто-то из патрульных занимался лишь такой деятельностью, приходится делать и обычную работу патрульной полиции – патрулировать, в пешем порядке и на автомобиле, приезжать на вызовы по ДТП и так далее. Но Зоя Мельник по сути, не выполняла свои служебные обязанности. Кроме этого, сержанта Мельник неоднократно уличали в том, что она нарушала дисциплину. В том числе опаздывала на работу, не носила соответствующую форму, спала во время дежурств в своем личном автомобиле, пропускала занятия, ненадлежащим образом составляла админпротоколы, не являлась на инструктажи, на личном автомобиле нарушала скоростной режим движения. В итоге у полицейской за время службы есть три дисциплинарных взыскания, с предупреждением о неполном служебном соответствии. При этом сержант Мельник неоднократно размещала в социальных сетях информацию, которая дискредитировала патрульную полицию Одессы. Информация эта не соответствует действительности. Но несмотря на это, мы ее не отстраняли от службы, она получала зарплату. Мы неоднократно предлагали Зое Мельник перевестись в управление ювенальной профилактики ГУНП, но она отказывалась", - заявил Юрий Рыбак.

Интересно, что если судить о неудобной полицейской лишь по словам ее командиров, то сразу возникает вопрос. Если Зоя Мельник была такой нерадивой полицейской, почему ее терпели на службе все эти годы?

К слову, сама Мельник в ответ на обвинения начальства опубликовала почетную грамоту МВД, которой была награждена за отличную службу и высокие показатели.

Однако на сторону начальства одесской патрульной полиции тут же поспешило стать республиканское руководство "патрульки". Начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков, известный также в ФБ под ником "Позывной Маршал", опубликовал на своей странице гневный пост, в котором сравнил одесскую полицейскую с "херовым солдатом".

Чем окончится конфликт, пока неясно. Сама Зоя Мельник пока на больничном и собирается созвать пресс-конференцию. Начальство одесской патрульной полиции в свою очередь собирает протоколы и видеоролики с нарушениями полицеской и планирует созвать дисциплинарную комиссию для решения вопроса о ее дальнейшей судьбе.

Скандал вокруг патрульной полиции обрастает подробностями и становится похож на снежный ком, который вскоре может превратиться в лавину – патрульные полицейские из других городов публикуют в соцсетях подтверждения информации Зои Мельник о деградации "патрульки".

В свою очередь, источники "Страны" в патрульной полиции подтверждают информацию одесской полицейской.

"По существу, в патрульной полиции сотрудники сейчас делятся на две категории. Те, которые потворствует начальству и остатки "романтиков", которые пришли на службу в 2015 году. Первых подавляющее уже большинство, "романтики" поувольнялись почти все за последние два года. Оставшиеся по сути не служат, а зарабатывают. У экипажей есть план по составлению протоколов. Те из экипажей, которые работают по принципу "фифти-фифти" - половина протоколов через кассу, с другой половины нарушителей берут взятки, считаются неприкасаемыми.

Помимо этого в патрульной полиции возрождается старый принцип – "зачем тебе зарплата, если есть ксива? Иди и крутись". Имеется ввиду то, что любой патрульный должен сдать за смену от 200 до 500 гривен. Эти "заробитчане" в фаворе у начальства – командирам сдается большая часть "нала" за смену.

Остальных, которые не могут или не умеют "зарабатывать" на взятках, считаются "мышами", серой массой. Помимо коррупции, в патрульной полиции процветает мелкое воровство начальства рангом поменьше – зажимаются деньги на мойку патрульных машин – полицейские моют их за свой счет, регулярно "забывают" о премиях и отпускных, форму выдают два раза в год, никто не выдает взамен изношенной новые брюки, обувь, куртки. Все это также покупается за свой счет.

Также нужно платить, если хочешь взять отпуск летом, за сессию в институте, за внеочередной отгул или даже за отпуск за свой счет. Патрульная полиция превратилась в "купи-продай"…", - рассказал "Стране" офицер в республиканском управлении Департамента патрульной полиции Украины.